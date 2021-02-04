Поздно вечером во вторник, 2 февраля, указом президента Владимира Зеленского было заблокировано вещание трех телеканалов "112-Украина", NewsOne и Zik, принадлежащих депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука. Против самого Козака также были введены санкции сроком на 5 лет. Указ президента был подписан на основе решения СНБО. Сразу после появления этого решения телеканалы перестали вещать в кабельных сетях. "112-Украина", NewsOne и Zik транслируются в YouTube, но министр культуры Александр Ткаченко уже заявил, что обратится c требованием заблокировать эти каналы.



Козак и телеканалы намерены обжаловать президентский указ в Верховном суде.

Юристы практически единодушно называют запрет каналов незаконным. Но какова будет позиция суда - это вопрос открытый. Учитывая огромное давление, которое на него будет оказано со стороны властей.



Особое значение в этом кейсе имеют и политические последствия такого решения президента. В новой украинской истории едва ли не у каждого главы государства был свой опыт борьбы с телеканалами.

Еще во времена президентства Порошенко силами пропрезидентского большинства ББП+"Народный фронт" было принято постановление о вынесении на рассмотрение СНБО персональных санкций против региональных вещателей "112" и NewsOne, но до закрытия каналов дело так и не дошло, как пояснил Порошенко, из-за того, что на носу были выборы и запрет СМИ мог поставить под вопрос их легитимность.



Теперь же на экваторе правления президента Зеленского три телеканала оказываются заблокированными на неопределенный срок.

Какими будут политические последствия этого решения для Зеленского и для Украины, анализирует "Страна".

Своим всё, врагам - закон



Указом президента Владимира Зеленского несколько миллионов телезрителей вечером 2 февраля в одночасье лишились доступа к трем общенациональным новостным телеканалам. По закону принять решение о запрете вещания телеканалов мог только суд. Но в президентском Офисе сочли обоснованием соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Интересно, что вопреки закону о санкциях, в котором речь идет о том, что они могут применяться только в отношении иностранных государств или иностранных юрлиц, наказание постигло гражданина Украины, депутата Верховной Рады Тараса Козака, который родился во Львове, там же провел все свое детство, юность, построил карьеру, и только в 2014 году оказался в Киеве, после избрания его депутатом тогда еще от политсилы "Оппозиционный блок".

В нынешнем составе Рады он входит во фракцию "Оппозиционной платформы - За жизнь!", оппонирующей президенту и центральной власти по широкому спектру вопросов - от гуманитарной политики до методов разрешения конфликта на Донбассе. Потому и в придачу к самому Козаку СНБО и Зеленский утвердили санкции и в отношении принадлежащих депутату телеканалов.

Указ о санкциях был мгновенно воплощен в жизнь. Каналы сразу пропали из эфира. Сам Тарас Козак, узнавший об этих санкциях из СМИ, в разговоре со "Страной" недоумевал, как вообще получилось, что ограничения, вопреки закону, где четко прописано, что они могут касаться иностранных государств или иностранных юрлиц, были применены к нему и его компаниям. А само решение назвал местью за информацию, которую трансляцию журналисты каналов.



В принципе, по сути точно такая же логика применения санкций может сработать против кого угодно в Украине, поясняли "Стране" юристы. Достаточно одного - несовпадения позиций этих компаний с центральной линией, проводимой властью.

"Если следовать такой логике, можно лишить возможности работать в Украине любое юридическое лицо. Дело в том, что само по себе такое применение санкций противоречит Конституции. Конституция гласит, что свобода ограничена может быть только законом. Не на основании закона, а только самим законом. В законе Украины о санкциях говорится, что "санкции могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юрлицу, юрлицу, которое находится под контролем иностранного юрлица, а также субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность". Далее закон пытается расшифровать, что это за субъекты, но трактовка настолько неоднозначна, что пользуясь той же логикой санкции можно применить к кому угодно. Любая компания может оказаться следующей на таких же основаниях. Расшифровку, как именно субъекты угрожали Украине, мы можем увидеть в судебном процессе в Верховном суде, когда будут озвучены позиции всех органов власти, которые привели к блокировке каналов", - говорит "Стране" адвокат Артем Захаров.

"Борьбой с тремя каналами эта история не закончится. Следующим может пострадать и Игорь Валерьевич (Коломойский. - Прим. Авт.). Если отношения Зеленского и Коломойского войдут в фазу обострения, проблемы могут начаться и у канала "1+1". Правда там трудно найти какие-то признаки "российской пропаганды", но при желании повод закрыть рот всегда можно найти", - считает Золотарев.

Национальный союз журналистов Украины назвал санкции против телеканалов наступлением на свободу слова. О том, что политические взгляды украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ не могут считаться преступлением, а значит не могут блокироваться без решения суда и без права на защиту, говорил и глава НСЖУ Сергей Томиленко.



В тоже время, санкции поддержало американское посольство. На его сайте появилось сообщение о том, что "США приветствуют усилия по противодействию зловредному влиянию России". Американское посольство давно говорит о "российской информационной угрозе" внутри Украины. На деле это чаще всего означало то, что эти каналы часто писали о политике внешнего управления страной, которое осуществляли американцы.



Примечательно, что все прозападное лобби (именуемое "соросятами") также поддержало это наступление на свободу слова в Украине.



Вообще такое решение изначально не могло быть принято без поддержки западных посольств, считает политолог Андрей Золотарев. Но в любом случае, по его словам, борьба президента с каналами открывает ящик Пандоры. На Банковой может быть слишком велик соблазн под шумок опробовать затыкание рта на других медиа (если на то даст согласие посольство). Во-вторых, борьба всех против всех может спровоцировать небывалое политическое противостояние, из которого Зеленскому победителем не выйти.

"Ситуация может пойти в разнос"

В любом случае деликатно замять этот конфликт и "открутить" его назад уже не получится.



"Мы на всех парах несемся к крайне радикальному политическому обострению, и ясно, что Владимир Зеленский ставит на кон все, сжигая все мосты. Можно предположить, что этим решением Зеленский пытается занять праворадикальную нишу с условным "армовиром" (армия, мова, вера). Но он не понимает, что поклонников у него больше не станет. А то, что это выбивает избирателей, которые поддержали "Слугу народа" на Юге, Центре, Востоке Украины, - это однозначно. И оппоненты обязательно этим воспользуются. Мы влетаем в жесткий радикальный кризис, но пока не возможно спрогнозировать его масштабы. Возможно и обострение на Донбассе, и судебное решение в Верховном суде тоже может оказаться не в пользу президента", - говорит "Стране" Андрей Золотарев.

Константин Бондаренко полагает, что последствием будет рост рейтингов ОПЗЖ. Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) уже показал, что ОПЗЖ - лидер симпатий украинцев. Но эти позиции станут еще прочнее, считает политолог.



"Первой реакцией, когда я увидел новости о закрытии каналов, был шок. Я думал, что это смертный приговор подписал себе Зеленский. Но теперь я вижу, что Евросоюз к этому спокойно отнесся. И Соединенные Штаты одобрили. То есть это те государства, от которых стратегически зависит Зеленский и вся власть в Украине. И я понимаю, что серьезного расшатывания власти Зеленского не будет. Запад не допустит. Но вырастет рейтинг "Оппозиционной платформы - За Жизнь!" А что касается других последствий - в обществе укрепятся элементы диктатуры. Но они давно были предрешены", - говорит Бондаренко.

"К Порошенко патриоты двигались от безысходности. Их не совсем устраивал этот Гетьман, но за неимением других они к нему прильнули. И к Зеленскому они не перетекут, даже если он запретит все пророссийское. А вот дальнейший отток избирателей на юго-востоке может произойти", - считает Карасев.



Важный момент в связи с закрытием трех телеканалов в Украине - это реакция России. Помимо политических заявлений с осуждением, в экспертной среде там уже звучат идеи, связанные с экономическими действиями – перекрыть поставки в Украину угля, автомобильного газа, дизеля и прочего. Слабая логистика на железной дороге не позволит Украине быстро заменить поставки этих жизненно-важных товаров и начнется топливный кризис, рост цен и новые "тарифные Майданы".

Кроме того, в последнее время все чаще слышны прогнозы о возобновлении горячей стадии войны на Донбассе. Как водится, в подготовке срыва перемирия обе стороны обвиняют друг друга. Но напряжение, очевидно, нарастает.

В целом, выходящие за рамки правового поля действия Зеленского в отношении телеканалов могут привести к обострению ситуации в стране и вокруг нее сразу по многим направлениям.

"Ситуация может пойти в разнос", - полагает Андрей Золотарев.