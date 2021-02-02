Народный депутат Александр Дубинский более не состоит в президентской фракции “Слуги народа” (СН). На ее заседании в понедельник, 2 февраля, парламентария исключили по причине американских санкций, наложенных на него из-за якобы причастности к попыткам повлиять на избирательный процесс в США. По информации “Страны”, на такой мере настоял лично президент Владимир Зеленский.

Вопреки некоторым прогнозам, исключение не спровоцировало массовый исход из фракции других депутатов, связываемых как и Дубинский, с совладельцем группы “Приват” Игоря Коломойского. А значит, эта группа в силу довольно большой численности продолжит влиять на голосования фракции и прочую ее деятельность.

Впрочем, это не значит, что ситуация во фракции успокоится. Наоборот, противоречия между людьми, ориентированными на Коломойского, и другими группами влияния, обострятся. Группа бизнесмена Ильи Павлюка и прозападные члены фракции, с восторгом встретившие исключение Дубинского, продолжат наступать на позиции его соратников. Те, естественно, в долгу не останутся. И эрозия монобольшинства продолжится.

Подробности - в материале “Страны”.

Манипуляция для президента

“Вчера все было просто и быстро”, - описал источник в руководстве фракции СН ход ее заседания в понедельник, целиком посвященное вопросу Дубинскому.

Собеседник среди депутатов подтверждает. “Обошлись без криков, но как-то в суете. Незаметно начали и быстро закончили. Давид (глава фракции СН Давид Арахамия - Ред.) вышел, зачитал решение фракции о исключении Саши и - всё”, - пересказал источник.

При этом в комментарии журналистам Дубинский пожаловался, что ему не дали выступить.

“Это была не фракция, а фарс абсолютный. Не было возможности выступить. Максимально быстро попытались огласить... результаты, что проголосовало (за исключение - Ред.) 80% фракции”, - заявил Дубинский, упирая на отсутствие документальных подтверждений таких итогов голосования.

Эта “манипуляция”, по его словам, была в интересах неких политических игроков.

“Мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Это был манипулятивный результат, нужный отдельным людям для получения отдельных конкретных дивидендов и решения собственных проблем. Это была манипуляция для дальнейшего давления на президента”, - заявил исключенный депутат, не называя имен.

Правда, по информации "Страны", Зеленский тоже подключался к сбору голосов за исключение.

“Президент звонил некоторым депутатам по поводу Дубинского. Тот сам виноват: перегибал палку в комментариях в последнюю неделю”, - говорит источник во фракции, знакомый с ситуацией.

Не менее интересны и последствия исключения. Перед заседанием широко разошелся слух, что следом за Дубинским фракцию покинут ряд депутатов, ориентированных, как и он сам, на бизнесмена Коломойского.

Но Дубинский это опроверг и, более того, призвал сочувствующих ему коллег оставаться во фракции. На этом моменте остановимся подробнее.

Монобольшинство на "Доверии"

На пресс-конференции 18 января Дубинский заявил, что фракция СН будет “обречена” в случае его выдворения. Это было воспринято как угроза, что группа Коломойского оставит ряды президентской политсилы. После чего во фракции окажется меньше 226 нардепов и она потеряет статус монобольшинства. А значит, встанет вопрос о наличии коалиции в Раде, что чревато серьезным политическим кризисом.

Но прогнозам вопреки, группа Коломойского следом за своим негласным лидером Дубинским не последовала. На вопрос “Страны” один из депутатов, причисляемых к ней, ответил почти дословной цитатой из романа Ильфа и Петрова: “Может, еще ключ от квартиры, где деньги лежат?” Это можно понять как нежелание подыгрывать оппонентам во фракции.

Однако экс-нардеп Сергей Лещенко, близкий к Банковой, утверждает, что выход из фракции СН якобы не имел смысла, так как была “договоренность с несколькими десятками депутатов об их вступлении во фракцию для сохранения монобольшинства”. Кто эти депутаты, он не уточняет.

Правда, собеседники во фракции СН считают, что Лещенко выдал желаемое за действительность.

“Всегда был разговор или в “Доверии” (депутатская группа “Доверие” - Ред.) взять пару человек, или у внефракционных. Но несколько десятков - это чистая абстракция. А конкретика иная. Говорить с “Доверием” на эту тему можно, но будет тяжело. Группа, несмотря на свой минимальный состав, неоднородная, там разные центры влияния. Под внефракционными понимай проахметовских мажоритарщиков. Но среди них - Новинский (бизнес-партнер Рината Ахметова, народный депутат Вадим Новинский - Ред.) Даже без учета их мнений, наши фракционные “соросята” (прозападные депутаты - Ред.) были были против”, - рассуждает влиятельный собеседник во фракции.

“Зачем “Доверию” вливаться в наши ряды? Им выгоднее продавать свои услуги в самостоятельном статусе и вообще в индивидуальном порядке”, - говорит другой источник среди депутатов от СН.

А источник, близкий к Офису президента, сказал "Стране", что даже если вдруг во фракции "Слуг народа" окажется менее 226 человек, это ничего по сути не поменяет.

"Никакой коалиции никто создавать не будет. И звать новых депутатов во фракцию тоже. Будут как и сейчас собирать голоса на стороне под каждый конкретный случай, договариваясь то с "Доверием", то с "Батькивщиной", то с "Голосом". Собственно это было очевидно изначально. А потому депутаты от Коломойского и не стали выходить из фракции в виду бессмысленности это шага - он ни на что не повлияет крое как на ослабление влияния олигарха на фракцию, а значит и на процессы в Раде", - говорит источник.

Эксперты также полагают, что группе Коломойского, похоже, выгодно оставаться внутри монобольшинства.

“Коломойскому выгоднее сейчас сохранить монобольшинство. Если сейчас его добить, то это полный разрыв с ОП по всем направлениям, а не только в парламенте. А Коломойский помнит об угрозах американцев придать его правосудию. Зачем ему ухудшать свое положение в стране, а это неминуемо в случае войны с ОП?” - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.

С этой версией согласен и политолог Владимир Фесенко.

“Разрушение монобольшинства людьми Коломойского означало бы и объявление войны президенту Зеленскому и полную потерю инструментов влияния на “Слугу народа”. Это явно не в интересах Коломойского", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

При наличие союзников во фракции сохранит на нее и личное влияние Дубинский.

“Он теперь займется подрывной работой, прибегнет к привычным методам - “сливам”, слухам, персональным атакам. Вот уже активизировался “Темный рыцарь” (Телеграм-канал, который во фракции связывают с Дубинским, однако он не подтверждает эту связь - Ред.)”, - сказал "Стране" один из врагов Дубинского внутри фракции.

Судя по всему, исключенного из фракции нардепа попытаются также изъять и из партийной вертикали. То есть лишить должности главы Киевского областного отделения партии "слуг народа".

Но это сложно.

Как говорит собеседник в Высшем совете партии СН, Киевская областная партийная организация стоит за Дубинского, снять его можно только на конференции этой партячейки, но это маловероятно. “Выходит, надо разгонять эту парторганизацию. Однако это в теории. Последнее слово - за президентом”, - говорит источник в руководящем органе СН.

По другой информации, Дубинского попытаются убрать из руководства ячейки на ближайшем съезде партии.

"Слуги" станут заменой "Голоса"?

Конкуренты восприняли выдворение Дубинского с плохо скрываемым злорадством. Вспомнили заодно и Коломойского.

“Дубинский, давай до свидания!” - написал на своей странице киевский мажоритарщик Дмитрий Гурин, которого относят к прозападным депутатам и неформальной группе экс-главы ОП Андрея Богдана.

“198 “за”. Дубинского исключили из фракции СН. Если кто-то из олигархов думал, что это его фракция, он явно ошибся. Уже время ему окончательно понять: РФ - враг, Запад - партнеры”, - написал на своей странице Егор Чернев также относящийся к “соросятам”.

Это распространенная реакция на произошедшее в этой политической прослойке, где, более того, уже говорят о грядущем полном вытеснении из фракции людей Коломойского.

“Finita la Commedia для Дубинского. И начало очищение фракции “Слуги народа” от Коломойско-Кремлевского элемента”, - написала на своей странице в Фейсбуке исполнительный директор грантового Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Впрочем, собеседник в руководстве фракции не видит предпосылок для исключения других депутатов, связываемых с Коломойским.

“Но проблемы с единством никуда не делись и после исключения Дубинского. И дальше они могут усугубляться в силу разного бизнес-притяжения и идеологического вектора. Ни ту, ни другую группу выгонять не будут, но естественным путем мы можем прийти к монобольшинству одной какой-то группы внутри фракции, то есть остальные просто выйдут или перестанут работать. Но это пока только теория”, - говорит влиятельный источник во фракции.

Такой сценарий может быть выгоден прозападным депутатам, которые в случае выборов могут претендовать на большее количество мест в списке СН. Пока ее рейтинг остается значительно выше любых прозападных либеральных политпроектов. То есть "слуги народа" могут стать заменой партий вроде "Самопомощи" или "Голоса".

Политолог Руслан Бортник, впрочем, прогнозирует, что к моменту новой парламентской кампании популярность СН может очень сильно снизиться. Вплоть до нынешних рейтингов упомянутых выше "Самопомощи" и "Голоса".

“Конечно, правое крыло в “Слуге народа” побеждает левое, вообще эта группа влияния усиливается на фоне остальных. Они уже пытаются захватить политическую власть и идеологическую нишу во фракции, обеспечив свое влияние на парламент. Но в итоге Зеленский и его партия теряют в рейтинге, который может максимально упасть к новым выборам. Вопрос: будет ли что делить в партийном списке тогда?” - резюмирует Бортник.

Один из нардепов сказал "Стране", что ключевое значение для будущего фракции будет иметь выбор позиции Зеленского в нарастающем противостоянии между ориентированными на Демпартию США и западные посольства политиками и крупным украинским бизнесом, который пытается не допустить расширения внешнего управления страной.

"Зеленскому и его ближайшему окружению очень не хочется делать этот выбор. Потому что с одной стороны очень велика их зависимость от крупного бизнеса. Прежде всего медийная и финансовая. А также кадровая - и фракция, и офис наполнены людьми влиятельных предпринимателей. Они и контролируют Раду. С другой стороны, нужно показывать лояльность и американцам. Поэтому и идут хаотичные движения. Исключили Дубинского, но не сняли его с замглавы комитета и оставили на местах остальных людей Коломойского. Но давление со стороны Вашингтона будет нарастать. В первую очередь - по судебной реформе и по руководству силовых структур. А также по зачистке Коломойского и разделению энергетической империи Ахметова. И если Зеленский поддастся этому давлению, то он может вообще потерять контроль над парламентом, а крупнейшие телеканалы уничтожат его рейтинг и рейтинг его партии. Так что о втором сроке можно будет сразу забыть. Поэтому президент попытается и дальше маневрировать как можно дольше", - говорит нардеп.