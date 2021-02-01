Апелляционный суд Милана 21 января опубликовал полный текст постановления по громкому делу Виталия Маркива, сержанта украинской Национальной гвардии. Его ранее обвиняли в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокчелли 24 мая 2014 года в Славянске Донецкой области.

Ранее Виталий Маркив в суде первой инстанции получил 24 года тюрьмы. Об этом громком процессе подробно рассказывала "Страна".

Апелляционный суд в Милане 3 ноября 2020 года оправдал украинского нацгвардейца, на следующий день он вернулся в Украину. "Страна" проанализировала полный текст постановления апелляционного суда Милана, которым был оправдан Виталий Маркив.

Несмотря на то, что этот вердикт подавался украинскими официальными лицами как большая перемога, на самом деле, он в целом не в пользу Киева.

Исходя из решения суда, Украина признана единственной стороной, действия которой привели к гибели итальянского журналиста.

Кроме того, обвиняемыми по этому делу могут стать бывшие нардепы Верховной Рады, которые в 2014 году были командирами Маркива. По крайне мере, на то, что они должны быть допрошены как обвиняемые, настаивал суд.

Титульная страница решения апелляционного суда Милана по делу Виталия Маркива. Фото: "Страна.UA"

Это было под Славянском

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был арестован при въезде в Италию 30 июня 2017 года. Суд первой инстанции города Павии в июле 2019 года приговорил его к 24 годам заключения по обвинению в умышленном убийстве. Суд и прокуратура Павии утверждали, что журналисты погибли в результате прицельных минометных выстрелов Вооруженных сил Украины, а нацгвардеец Маркив отслеживал движение гражданских лиц и корректировал огонь.

Обстоятельства дела, установленные итальянским судом, следующие. 24 мая 2014 года подразделения Национальной гвардии Украины находились на горе Карачун возле Славянска. Они обстреляли итальянского гражданина Андреа Рочелли, намеревавшегося снять фоторепортаж с двумя другими коллегами. По ним сначала были произведены выстрелы из стрелкового оружия, а затем, после того как пострадавшие укрылись в канаве в попытке спасти свою жизнь – около двадцати выстрелов из тяжелого огнестрельного оружия минометного типа.

Военные обстреливали группу людей, постепенно корректируя выстрелы, пока не попали в Андреа Рочелли, убили его российского коллегу Андрея Миронова и серьезно ранили французского журналиста Вильяма Рогелона и двух других лиц, которые до сих пор не установлены.

Паспорт погибшего журналиста Андре Роккелли, источник: milanotoday.it

Журналисты прибыли на такси к заводу "Зевс", расположенному возле железнодорожных путей и горы Карачун, во второй половине дня 24 мая 2014 года. Там не было ни солдат, ни КПП. Дальше группа отправилась к вагонам, которые стояли на железнодорожных путях, и начали фотографировать.

Линией раздела между территориями, контролируемыми украинскими властями и сепаратистами, была железнодорожная ветка. Журналисты подошли к ней со стороны Славянска (завод "Зевс"), который контолировали сепаратисты. Украинская армия контролировала положение на противоположной стороне железной дороги, где находилась гора Карачун.

Гора Карачун высотой 167 метров расположена на южной окраине Славянска. Она стала широко известной после боев в апреле-июле 2014 года между украинскими войсками и сепаратистами. Это стратегическая вершина, с нее хорошо видно Славянск. С нее украинские войска вели обстрелы города, который был захвачен отрядами сепаратистов под командованием Игоря Гиркина (Стрелкова).

Когда журналисты прибыли на место работы, поначалу ничего не происходило, но, по рассказу Рогелона, через 10 минут 20-летний местный житель им сообщил, что в этом месте работает снайпер.

Репортеры цепочкой направились обратно, но в этот момент по ним начали стрелять из автоматов Калашникова. Журналисты, вместе с привезшим их таксистом Евгением Кошманом и встретившимся им гражданским, пытаясь спрятаться, прыгнули в канаву возле дороги. После этого их начали обстреливать из миномета.

Минометные выстрелы производились каждые шесть секунд. Мины падали все ближе ко рву, где спрятались люди, но они не могли убежать, поскольку обстрел велся также из автоматов. Вильям Рогелон свидетельствовал в суде, что минометных выстрелов было примерно 20-30.

Таксист был ранен осколком в левую руку. После очередного сильного взрыва французский журналист потерял сознание. Когда он открыл глаза, он обнаружил, что находившиеся рядом с ним итальянец с русским переводчиком погибли.

Француз отправил сообщения своим коллегам с просьбой о помощи, где указал свои координаты. Затем он решил уйти с таксистом, сесть в машину и уехать, чтобы спастись. Гражданский тоже направился с ними и успел сесть в такси. Рогелон пытался сесть в машину, но не смог этого сделать, потому что дверной ручки больше не было, а когда он пытался залезть в окно, попал под обстрел пулями и отпрыгнул назад.

Фото такси, на котором перемещались иностранные журналисты, 25 мая 2014 года опубликовал журналист Андрей Бородулин:

Источник: twitter.com/_Borodulin

Машина уехала, а француз вернулся обратно в ров, в том числе потому, что он был ранен в обе ноги и терял много крови. Спустя еще 10-15 минут, пока он находился в канаве, Рогелон услышал шквал пуль и закричал, что он журналист. Стрельба прекратилась, француз поднялся, вытащил из фотокамеры карту памяти, а затем с поднятыми руками вышел на дорогу. Там возле, входа на завод "Зевс", он увидел около тридцати человек военных (очевидно, это были "стрелковцы"), которые его пропустили и показали дорогу. К счастью, проезжающий мимо автомобиль подобрал его и отвез в больницу.

Маркива обвиняли не в одном, а в двух убийствах

Во время обстрела в Славянске погибли двое – итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и его русский переводчик Андрей Миронов. Французский фотограф Вильям Ружелон был ранен.

Многие СМИ ошибочно сообщили, что Виталия Маркива судили за убийство Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Это сообщило, к примеру, финансируемое правительством США "Радио Свобода":

Источник: radiosvoboda.org

На самом деле смерть россиянина осталась "за кадром" обвинений итальянских правоохранителей. Суд вынес первоначальный приговор Маркиву за убийство итальянца Рокелли, а также попытку убийства француза Рогелона, а не россиянина Миронова.

При этом суд посчитал, что Рогелону удалось выжить после ранения по причинам, не зависящим от Виталия Маркива, поскольку раненому французу вовремя удалось добраться в больницу на попутной машине. То есть, речь шла о так называемом незаконченном преступлении, которое не завершилось по независящим от преступника причинам.

Что касается погибшего переводчика Андрея Миронова, то в его гибели итальянское правосудие Маркива не обвиняло. Однако следственный комитет России 23 декабря сообщил о выдвижении против Виталия Маркива обвинения в его убийстве, а также объявил его в международный розыск. Ранее Маркив также был заочно арестован и объявлен в розыск в России.

Как Маркиву помог Аркадий Бабченко

Еще аргументом защиты Маркива стало то, что со своей боевой позиции он физически не мог видеть гражданских на расстоянии более полутора километров. Единственное оружие в его владении (автомат Калашникова), по утверждениям защиты, не имело оптического прицела для наблюдения за объектами на большом расстоянии.

Источник: facebook.com/babchenkoa

Защита Маркива предоставила суду фотографию, сделанную примерно за час до событий, на которой Маркив был запечатлен в боевой форме и автоматом, на котором был установлен указатель, называемый "красная точка". Это простой ярко-красный лазерный точечный прицел, без увеличения и без прицельной сетки.

Этот фото, по свидетельству адвокатов, сделал Аркадий Бабченко – скандальный российский журналист, который запомнился украинцам фейковой смертью, "плясками на могилах" различных российских деятелей и просьбами скинуть денег.

Источник: facebook.com/babchenkoa

Фото, автором которого назван Аркадий Бабченко, якобы датированы 24 мая, за час до убийства журналистов, а также 31 июня 2014 года. На них Виталий Маркив запечатлен с оружием, на котором был установлен прицел "красная точка". Это обстоятельство, по версии защиты, должно говорить о том, что Маркив не мог прицельно стрелять из автомата и корректировать огонь миномета:

Также судьи миланского суда посчитали недоказанным тот факт, что Маркив дежурил именно в тот день, когда были убиты журналисты: "именно обвинение должно было доказать, что обвиняемый находился на дежурстве с 16:30 до 17:30 24 мая 2014 года".

Суд отметил, что график дежурств в этот день так и не был представлен итальянскому правосудию ни защитой, ни другими лицами. А видео, снятого с планшета Маркива на месте дежурства, оказалось недостаточно. Маркив отрицал свое нахождение на позиции, а прокуроры не предоставили убедительных доказательств.

Украинская община Италии заставила уволиться переводчицу

В материалах суда оказалась "прослушка" разговоров, которые вел Маркив в итальянской тюрьме в июле 2017 года. Тогда он признавался: "Они настаивают, чтобы мы были там, и делали все то, что хотели. Я говорю: стоп, у нас был командир, плюс мы всю обстановку в районе довели до сведения, только после этого нам давали команду открывать огонь или нет, и все!".

"Кто-то сверху должен был дать гребаный приказ, да? ... Даже если мне прикажут стрелять, даже если я на самом деле убил его, у солдата нет этой ответственности, это ответственность у командира; здесь говорят, что я был командиром, но у меня есть документы, свидетельствующие, что в тот момент я был солдатом" - откровенничал Маркив в другой раз.

С расшифровкой прослушки Маркива был связан скандальный эпизод. На заседании суда в Милане всплыли подробности давления на переводчицу с итальянского, которой была поручена расшифровка "прослушки" откровений нацгвардейца.

Как оказалось, во время суда первой инстанции переводчица с украинского Юлия Дмоховская, возвратившись домой, обнаружила, что ее мать в слезах умоляет ее бросить работу.

Матери позвонили и сказали, что ее дочь работает в суде и что она выступила против сограждан. Мать выговорила ее, предложив ей извиниться перед украинской общиной в Италии. Напуганная переводчица сразу же подала в отставку.

Маркива оправдали потому, что надо было обвинить его командиров

В итоге апелляционный суд Милана определил, что ключевой ошибкой итальянских прокуроров, которые вели следствие против Виталия Маркива, был допрос двух украинских депутатов – бывших командиров Маркива – в качестве свидетелей, а не обвиняемых.

По делу Маркива свидетелями проходили действующие на тот момент депутаты Верховной Рады Андрей Антонищак и Богдан Маткивский. В начале 2014 года они были командирами подразделений Нацгвардии, в которых служил Виталий Маркив.

Подтверждение о нахождении Маркива на позиции было получено во время допроса Богдана Маткивского, его непосредственного начальника, и других военнослужащих Национальной гвардии еще на суде первой инстанции в Павии.

Однако, по мнению апелляционного суда Милана, они должны были быть допрошены в качестве обвиняемых и в присутствии адвоката, а не в качестве свидетелей. Поэтому их свидетельства апелляционный суд Милана не стал учитывать вообще.

Тем самым, из дела были исключены ключевые доказательства вины Маркива.

Из-за этой критической ошибки апелляционный суд Милана не стал принимать во внимание показания украинских нардепов. Хотя на суде первой инстанции в Павии они подробно рассказывали, кто, куда и по чьему приказу обстреливал журналистов, и где находился в это время Маркив. Бывшие коллеги Маркива тогда фактически усилили аргументацию прокуратуры о действиях и позиции Маркива на горе Карачун.

Непринятие этих доказательств помешали суду Милана подтвердить приговор суда первой инстанции. В результате Виталий Маркив был оправдан из-за того, что доказательства против него были получены недостаточно законным способом.

Командир Маркива покинул Италию под прикрытием дипломатов

Посол Украины в Италии Перелыгин на своей странице в Facebook сообщал в 2019 году, что суд Италии хотел открыть уголовное производство против народного депутата Украины Богдана Маткивского, который был руководителем нацгвардейца Виталия Маркива в 2014 году в боевых действиях под Славянском.

Народный депутат Украины Богдан Матковский. Фото: YouTube

Нардеп Богдан Маткивский 12 июля 2019 года прибыл в Милан, чтобы в суде поддержать Виталия Маркива. Однако миланский суд обратился в прокуратуру с ходатайством открытия против Маткивского уголовное дело как против непосредственного командира Виталия Маркива.

В результате нардепу пришлось из Италии спасать бегством: на следующий день он вылетел из Италии под прикрытием украинских дипломатов. Об этом сообщал посол Украины в Италии: "Пан Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или любое беспокойство за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное что, нам пришлось перебрать много вариантов где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - написал Перелыгин в Facebook (сейчас пуликация уже недоступна):

Также об этом написал Олесь Городецкий, председатель Христианского общества Украинская Италии: "Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - констатировал он.

Источник: facebook.com/oles.horodetskyy

Сейчас пока нет информации о ходе расследования дела против Богдана Маткивского.

Ответит ли Украина за убийства журналистов

Миланский апелляционный суд в значительной степени придерживался реконструкции фактов, представленных судьями первой инстанции. В частности, он подтвердил, что украинские военные первыми открыли огонь. Судьи второй инстанции сообщили, что группу журналистов "имели намерение ликвидировать", поскольку для усиленной защиты позиции войск на горе Карачун было необходимо, чтобы в окрестностях километра – двух никто не мог пройти.

Выживший после обстрела французский журналист Вильям Рогелон повторял на всех допросах, что его были готовы убивать, и что предупредительных выстрелов не было, а стреляющие целились по машине. Как сказано в постановлении миланского суда, 9 февраля 2015 года он заявил французской жандармерии: "я уверен, что виновниками событий, жертвой которых я стал, является украинская армия, потому что, когда я проходил перед российскими профи, они не атаковали меня, и потому что выстрелы шли с противоположной стороны".

5 ноября 2015 года перед французскими властями, когда его спросили, уверен ли он, что виновниками нападения были украинцы (как указывалось ранее), и мог ли он объяснить почему, Рогелон ответил: "я был уверен, что это были они, из-за позиции, с которой были произведены выстрелы, и когда я начал убегать, я тогда обнаружил русских профи <...> они знают Энди и Андрея, которые говорили по-русски, и не было никаких инцидентов с российскими профи, которые участвовали в коммуникационной кампании и отпускали журналистов на свободу. У них не было причин стрелять в нас. Мы с Энди переночевали с пророссийскими солдатами, и у нас не было проблем".

Также суд Милана указал, что командование украинских вооруженных сил издало неправомерный приказ своим подчиненным, нарушая международную конвенцию о защите гражданских лиц на войне. К примеру, суд сослался на публикацию в итальянской газете "Corriere della Sera" от 25 мая 2014 под названием "Украина, история капитана: как погиб Рокелли". В ней были процитированы слова Виталия Маркива, который через несколько часов после того, как он был на холме Карачун сообщил следующее:

"Здесь мы не шутим, мы не должны приближаться, это стратегическое место для нас. <…> Обычно мы не стреляем в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с автомобилем двух журналистов и переводчика. Снимаем здесь в пределах полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии. Действия разбросаны по всему городу, мы только ждем зеленого света для финальной атаки":

Источник: corriere.it

Миланский суд указал, что журналисты в ходе процесса подтвердили слова Маркива о том, что район около горы Карачун был опасным именно потому, что украинские солдаты стреляли во все, что двигалось в радиусе до 2 км независимо от того, были ли люди признаны "террористами" или гражданскими лицами.

Судьи обеих инстанций установили, что обстрел гражданских был начат без угрозы с их стороны и, следовательно, вне правил ведения боевых действий и в нарушение положений четвертой Женевской конвенции 1949 года о защите жертв войны.

Суд признал, что этот район находился на линии огня, но добавил, что военные журналисты достигают линии фронта, чтобы выяснить, а затем рассказать и проинформировать общественность о том, что происходит во время военных конфликтов. Это, конечно, их работа, и их нельзя за это расстреливать.

Таким образом, приказ об обстреле "командирами был отдан незаконно, поскольку нарушал правила, направленные на защиту гражданского населения, и был выполнен солдатами национальной гвардии и армии, дислоцированной на горе".

Еще миланский суд сослался на отчет миссии ОБСЕ по правам человека от 23 мая 2014 года, в котором осуждаются многочисленные (а речь идет о 300) случаях насилия и запугивание журналистов, а также на доклад директора Управления по правам человека в Европе и Центральной Азии ООН от 6 июня 2014 г., в котором сообщается об обстрелах украинскими минометами жилых домов в селе Семеновка на окраине Славянска в течение трех ночей подряд, последняя из которых произошла с 22 по 23 мая:

Суд согласился с выводами суда присяжных Павии относительно типа и происхождения выстрелов, в результате которых был убит Роккелли и ранен Рогелон: то есть минометными выстрелами или выстрелами из тяжелой артиллерии, произведенными украинской армией с холма Карачун в направлении рва, где укрывались фотожурналисты, водитель такси и гражданское лицо.

Государство Украина была участником судебного процесса процесса над Маркивом как гражданский ответчик, поскольку подсудимый являлся ее солдатом. Выводы суда первой инстанции о вине украинских военных в убийстве журналистов апелляционный суд не снял и даже усилил, прямо обвинив украинских военных в нарушении Женевской конвенции.

Суд Милана подтвердил выводы коллег первой инстанции об "умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров" со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун.

"Атака на Миронова, Ругелона и Роккелли состоялась при отсутствии каких-либо провокаций или наступления ни с их стороны, ни со стороны пророссийских сил", - ссылаются миланские судьи на вердикт присяжных Павии.

Получат ли семьи журналистов компенсации от Украины

Выживший при обстреле под Славянском французский журналист Вильям Рогелон уже получил решение суда апелляционного суда города Бордо (Франция) от 18 октября 2018 года.

Согласно этому решению, журналист получил право на полную компенсацию за причиненный ему ущерб из-за поведения украинской армии, которая без предупреждения открыла огонь по Рогеллону и его товарищам. На данное решение сделал ссылку миланский суд в своем постановлении по делу Маркива:

По информации "Страны", адвокаты Украины и Виталия Маркива пока еще не решили, целесообразно ли оспаривать оправдательный вердикт миланского суда. Однако не исключено, что генпрокуратура и семья погибшего репортера Роккелли будут подавать апелляцию в кассационный суд – третью инстанцию итальянского судопроизводства. Возможно также, что семья погибшего будет подавать отдельный гражданский иск в отношении Украины и требовать возмещения от государства.

"Страна" также рассказывала, что в Италии пишут о деле Маркива и неонацистах, воевавших на Донбассе.