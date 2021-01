Война за стратегическое украинское предприятие "Мотор Сич" выходит на новый этап. Его китайские покупатели попали под санкции СНБО Украины., которые в пятницу ввел в действие своим указом президент Владимир Зеленский.

"Страна" уже подробно писала о перипетиях с продажей "Мотор Сичи" китайской компании Beijing Skyrizon.

Напомним: против сделки резко выступили США, которым важно закрыть Поднебесной доступ к военным технологиям.

В итоге вступление китайского покупателя в корпоративные права предприятия украинские власти поставили на стоп. Палки в колеса китайцам ставили как АМКУ (который медлил с выдачей разрешения на сделку), так и правительство.

Что вынудило китайских инвесторов искать разного рода хитрые схемы. В частности, в партнеры взяли украинского бизнесмена, владельца группы DCH Александра Ярославского.

Параллельно начались внутри корпоративные интриги: китайские покупатели заподозрили в "неискренности" и попытке подыграть американцам владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. И начали готовить масштабные кадровые ротации на предприятии. Как раз на сегодняшний день, 31 января было намечено собрание акционеров, где планировалось провести смену менеджмента.

Но как раз накануне вступил в силу указ президента, которым на три года вводятся персональные санкции против ключевого акционера Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, гражданина Китая Ван Цзина. Под санкции попали также компании Ван Цзина — Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd», Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd., которые предположительно в совокупности (вместе с компаниями Ван Цзина) выкупили 75% акций "Мотор Сичи".

Но до сих пор не могли вступить во владение из-за позиции АМКУ. Но сейчас, после введения санкций, они не смогут вступить во владение даже если АМКУ даст разрешение.

"Фактически это значит, что на территории Украины будут остановлены все сделки и введен запрет на вступление в корпоративные права. Могут заморозить и счета "Мотор Сичи", — пояснил нам глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Но главное - Украина рискует крупно ссориться с Китаем, который за последние годы стал нашим крупнейшим торговым партнером. Причем наш экспорт в КНР очень быстро растет.

"Страна" разбиралась, что значит введение санкций против китайского покупателя "Мотор Сичи".

Почему включили санкции

Санкции против Ван Цзина вступили в силу 28 января этого года. Фамилию китайского покупателя "Мотор Сичи" и перечень принадлежащих ему компаний внесли в постановление СНБО от 14 января 2020 года. То есть, прежнее решение Совета нацбезопасности переписывали специально под китайцев.

Как раз 28 января глава СНБО Алексей Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. По сообщению пресс-службы Совета нацбезопасности, стороны обсуждали "вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере". Наши источники, знакомые с ходом встречи, говорят, что понимался именно вопрос "Мотор Сичи".

"Страна" уже подробно писала об интересах американцев к украинскому предприятию. Но, пока в США шла предвыборная кампания, все активные действия они поставили на паузу и ограничивались тем, что сдерживали натиск китайцев, не позволяя им зайти на предприятие.

Но сейчас ситуация поменялась - выборы закончены, и вступает в силу новый план - окончательно оттеснить китайцев.

Стоит отметить, что из Вашингтона Зеленскму частенько позванивали по "Мотор Сичи". Мы уже писали, как в августе прошлого года, когда партнером китайцев стал Александр Ярославский, через суд разаблокировали акции "Мотор Сичи" (они были под арестом).

"С Ярославским через украинское представительство китайского покупателя (компанию "Синьвей Украина", которую возглавляет муж нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко Антон Зацепин - Ред.) договорились, что он какое-то время подержит эти акции у себя, и оперативно организовали разблокировку", — рассказал источник.

Но этот план дал сбой. "Госдеп отреагировал, пошли звонки в ОП, и тут же последовала реакция (акции "Мотор Сичи" снова заблокировали - Ред)", — рассказывал тогда наш источник. Он добавил: "Если это не поможет (арест акций и реакция украинской власти - Ред.) далее пойдут санкции Госдепа, Минфина США на всех, кто имеет отношение к сделке".

И вот, судя по всему, сейчас мы наблюдаем именно эту часть плана.

СНБО спешно внес изменение в свое решение от 14 января прошлого года, добавив в списк физлиц, против которых начинают действовать персональные санкции, гражданина КНР Ван Цзина. А в другой список - санкционных юрлиц — его компании: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd», Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

Как указано в приложениях к решению СНБО, санкции против Ван Цзина включают следующее: блокирование активов (временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом), ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, полный запрет осуществления сделок относительно ценных бумаг, отказ в предоставлении виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины (то есть, фактически Ван Цзин стал невъездным в нашу страну), запрет осуществлять концентрацию субъектов хозяйствования.

То есть, Ван Цзину перекрыли все возможности для получения контроля над "Мотор Сиччю".

Фактически все эти запреты продублированы уже в отношении компаний Ван Цзинь — Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd», Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

Санкции распространяются и на "дочку" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. - "Синьвей Украина", в числе учредителей торой числится кипрская XINWEИ (CYPRUS) TELECOM CO.

Без денег и заказов

Что значит введение санкций против китайского покупателя "Мотор Сичи"?

"Это значит, что на территории Украины будут заморожены все активы и счета фигурантов списка, им запрещено вступать в корпоративные права и проводить любые сделки на территории нашей страны, а, если такие сделки уже проведены - ограничения автоматически распространяются на новые активы. Таким образом, если китайцы успели закрепить за собой часть акций "Мотор Сичи", счета предприятия могут быть заблокированы, вплоть до того, что людям нечем будет платить зарплату. По большому счету - это прямой путь к банкротству предприятия. Причем, так как украинский закон о санкциях несовершенен, можно даже не указывать причину введения санкций и их сроки", — говорит Кравец.

Впрочем, в данном случае сроки указаны - три года. Этого времени вполне достаточно, чтобы переиграть сделку по "Мотор Сичи".

Также санкции ставят под вопрос участие "Мотор Сичи" в государственных оборонных заказах и международных технических программах. Ситуация усугубляется тем, что против Skyrizon уже действуют американские санкции. Поэтому "Мотор Сич", акционером которого является китайская компания, автоматически становится изгоем как на мировом рынке, так и в Украине.

По данным Smida, на третий квартал 2020 года (более свежей информации пока нет), 9,99% акций "Мотор Сичи" принадлежали Skyrizon Aircraft Holdings Limited и чуть больше 5% — Ван Цзину (в реестре он указан как Ван Синьлей). Часть акций оформлены на офшоры, за которыми, как подозревается, также стоят китайцы, попавшие под санкции (вместе - это 75%).

Попытки Ярославского получить от АМКУ разрешение на покупку 25% акций предприятия (а таких попыток было уже 4) пока так ничем и не закончились. Акции "Мотор Сичи" остаются под арестом (откуда их так и не удались вызволить Ярославскому через суд - помешала быстрая реакция Госдепа).

Кравец также добавил, что, в теории китайцы могут выйти из ситуации, оформив свои акции на слепой траст или, скажем, на DHC Ярославского (что они, собственно, и пытаются сделать - Ред).

"Таким образом с "Мотор Сиччю" получится как у Петра Порошенко с Липецкой фабрикой, когда по документам предприятие - совсем на другом собственнике, но подконтрольно прежним владельцам. Но в этом случае могут уже подключиться санкции США, в том числе, против в того же Ярославского", — говорит Кравец.

То есть, сейчас вопрос выходит уже исключительно в политическую плоскость - дадут ли власти добро на то, чтобы устроить проблемы "Мотор Сичи" или же, наоборот, будут ее спасать. И ключевой вопрос - на каком этапе в этом процессе появятся американцы.

"Безудержная жадность и оплата злом на добро"

Стоит отметить, что, пока вокруг китайского покупателя "Мотор Сичи" сжималось санкционное кольцо, на самом предприятии хватало своих интриг.

Китайские инвесторы вместе с Ярославским с одной стороны и президент (и бывший собственник) "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев с другой стороны вступили в открытый конфликт. Обе стороны обвиняют друг друга в попытке рейдерского захвата предприятия.

Дело в том, что на 31 января было назначено собрание акционеров "Мотор Сичи", а незадолго до этого на сайте компании появилось объявление об открытии вакансий на предприятии.

Причем, вакансии - не рядовые: директор по развитию и инвестициям, директор по маркетингу и торговле, директора по производству, качеству и сертификации, закупкам логистике, экономике и финансам, безопасности и др, всего — 11 топовых должностей. То есть, стало понятно, что Ярославский (а присылать резюме претендентам предлагалось в DCH) намерен поменять руководство "Мотор Сичи", фактически, избавиться от команды Вячеслава Богуслаева.

Сам Богуслаев счел это попыткой рейдерского захвата.

"Запланированное указанными лицами место проведения собрания за пределами предприятия, предложение ими незаконным путем повестки дня по переизбранию органов управления свидетельствует об их цели отстранить действующий совет директоров от текущего руководства финансово-хозяйственной деятельностью Общества и получить над ним контроль", — говорится в обращении Богуслаева.

Не удивительно, что в "дату Ч" стороны конфликта активизировались.

С утра 31 января, несмотря на выходной, к зданию по адресу Южное шоссе, 8 в Запорожье (где должно было состояться собрание акционеров) подтянулись люди с акцией протеста - за сохранение действующего руководства. "Не допустим рейдерский захват", "Закон на стороне Мотора", - с такими плакатами пришли на акцию протестующие. Также о незаконности собрания акционеров заявила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Она, якобы, зафиксировала "грубые нарушения действующего законодательства" при организации общего собрания акционерного общества Мотор Сич, а также нарушение прав других акционеров.

Позже подъехала группа нардепов – Геннадий Касай, Максим Пашковский, Артем Кунаев, Юлия Яцик, Арсений Пушкаренко. Они заявили запорожским СМИ, что к ним обратился трудовой коллектив завода с просьбой отреагировать на ситуацию.

"К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сичи".Есть решение СНБО, наложеные указом президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в рамках наших полномочий. Для того чтобы здесь сейчас не совершалось преступление против государства. У нас есть информация, что здесь должно происходить мероприятие, на которое наложены санкции, и если это так, мы будем вызывать СБУ", - прокомментировал нардеп Арсений Пушкаренко.

К слову, сотрудники СБУ на предприятия позже приехали.

По состоянию на время публикации статьи собрание акционеров так и не состоялось.

Отметим, что наложенные санкции (введенные в действие буквально за пару дней до 31 января, что видимо тоже не случайно) запрещают любые действия с корпоративными правами предприятия. Что можно трактовать как и запрет на проведение собрания акционеров.

Как говорит источник "Страны", между Вячеславов Богуслаевым и китайским покупателем (которого Богуслаев сам нашел и завел на "Мотор Сич") в последнее время возникли противоречия.

"Китайцы начали подозревать, что Богуслаев уже передумал. Более того, якобы, начал договариваться с американцами", — говорит наш источник. В связке с китайцами очевидно работает и Ярославский.

Межд тем, Ван Цзинь отреагировал на демарш Богуслаева достаточно резко.

"Такие заявления (о незаконности собрания акционеров - Ред) - это не просто безудержная жадность и оплата злом на добро, а настоящее предательств и абсолютное отсутствие совести", — заявил он.

Будут большие проблемы с Китаем?

Китайцы уже отреагировали на украинские санкции.

"После вступления в силу санкций, компания Skyrizon как акционер компании "Мотор Сич" будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли", — заявили в Skyrizon.

"Есть основания полагать, что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования инвестициям компании Skyrizon в украинскую компанию "Мотор Сич" и недопущения реализации проекта международного сотрудничества". А также есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)", - добавили инвесторы.

Эксперты говорят: украинские власти фактически открыто подыгрывает США в "холодной войне" американцев против Китая.

По словам Кравца, китайские покупатели "Мотор Сичи" могут обжаловать санкции в украинском суде. По закону, у суда есть два месяца, чтобы отреагировать. Но но самом деле процесс может затянуться на 2-3 года, так как, не исключено, что, когда суд потребует у СНБО звучит причину наложения санкций, все упрется в государственную тайну, а доступ к ней - это время.

То есть, решение суда может подоспеть как раз к моменту окончания санкций.

Китайцы могут обратиться, минуя украинский суд, в международные судебные инстанции, скажем, ICSID при Мировом банке (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров - Ред). Через эту инстанцию вполне реально взыскать деньги по проваленной сделке - сумму, уплаченную покупателем, недополученную прибыль за время блокирования доступа к предприятию, убытки и пр. То есть, сумма иска может значительно превышать сумму, уплаченную китайцами за предприятие. Процесс также небыстрый, и может затянуться на несколько лет. Но перспективы выиграть его у китайцев есть. То есть, мы будем платить китайцам огромные суммы по суду, и брать кредиты у американцев, по указке которых, собственно, и впутались в эту историю", — говорит Кравец.

Но китайцы уже и так судятся против Украины. В конце прошлого года они уже подали иск в международный арбитраж на 3,5 млрд долларов. При этом Богуслаев утверждал, что продал им предприятие всего за 250 млн долларов.

Теперь же, после введения санкций, шансы китайской стороны выиграть этот арбитраж вырастают.

"Санкции - глупость с стороны Украины. Китайцы довольны, так как после их обращения в арбитраж эти санкции только подтверждают политическое вмешательство. Им уже и предприятие не нужно ("Мотор Сич" - Ред). Выиграют 3,5 млрд и получат большой профит. Также стоит ожидать политических последствий, скажем, Китай может ввести санкции на поставки украинской продукции (в последние годы Украины значительно нарастила экспорт в Китай железной руды и продовольствия - Ред.) и припомнить нам 3 млрд зернового кредита", — говорит экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Также эксперты говорят, что китайцы могут прекратить борьбу за "Мотор Сич", так как, якобы, уже получили интересующие их технологии. При этом работа самого предприятия может быть из-за корпоративного конфликта полностью заблокирована.

Но еще большие проблемы для Украины будут, если Китай все-таки решит предпринять ответные меры. И будут сильно испорчены отношения (как политические так и экономические) нашей страны с Китаем, который, напомним, является крупнейшим торговым партнером Украины и мог бы стать источником дешевых кредитов, на куда более выгодных условиях, чем их предлагает МВФ.