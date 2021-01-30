Главная тема внутри фракции "Слуга народа" сейчас - это сбор подписей за исключение из своих рядов Александра Дубинского, против которого были введены американские санкции после чего Владимир Зеленский посоветовал ему покинуть фракцию. Пока поступает противоречивая информация - собрано ли необходимо число подписей или нет.

Но параллельно этой теме раскручивается еще одна важная интрига. Одна из наиболее крупных групп во фракции - влиятельного на таможне друга президента Ильи Павлюка решила взять под свой контроль сразу два ключевых комитета Рады - финансовый и аграрный. Что может создать новый фронт внутренней борьбы.

Подробности выясняла “Страна”.

Богдан в уме

Внутрифракционная группа влияния Ильи Павлюка - одна из конкурентов группы бизнесмена Игоря Коломойского, к которой относят и Александра Дубинского.

Ход событий вокруг последнего стал для “павлюков” поводом не только поквитаться лично с ним (и косвенно с олигархом) за прошлые обиды, но и попробовать взять руководство в комитетах по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также аграрной и земельной политики. Ценные по парламентским понятиям комитеты возглавляют представители СН, соответственно, Даниил Гетманцев (а Дубинский - его заместитель) и Николай Сольский. Теперь они объекты атаки коллег по фракции, которые, к тому же, объединяются с депутатами других политсил.

“Грустная история с попытками депутатов им. Ильи Павлюка захватить аграрный и финансовый комитеты Рады, и поставить на должности глав комитетов абсолютных миньонов, - говорит о том, что о качественном законодательстве в этих сферах можно забыть. Открыто выражаю свою поддержку Сольскому и Гетманцеву в их противостоянии невежеству и глупости хапуг и временщиков”, - написал Дубинский в своем Телеграм-канале (пунктуация сохранена).

В случае с Сольским группа Павлюка решила использовать враждебное отношение Офиса президента (ОП) к экс-главе ОП Андрею Богдану. На окружение Богдана явно с благословения Банковой сейчас идет сильный накат, под который попал и его партнер в аграрном бизнесе Сольский.

Но Банковая со всеми скандалами внутри провластной фракции, которые плохо сказываются на ее голосовании, тоже заинтересована в группе Павлюка, тем более ее численность, как утверждают источники, опять расширилась - на этот раз до плюс-минус 50 “штыков”. Аппетиты тоже выросли. Гетманцев дружен с Дубинским и другими представителями этой группы, но во фракции считают лояльным к Банковой. Но группу Павлюка это не останавливает.

Процесс отставки Сольского в комитете уже запущен. Решение поддержали 10 депутатов от СН, в том числе Андрей Богданец, Сергей Бунин (который поднял вопрос на заседании комитета), Александр Гайду, Татьяна Грищенко, Николай Кириченко, Сергей Литвиненко, Дмитрий Соломчук (считается рупором Павлюка в Раде), Артем Черноморов, Маргарита Шол, а также представители “Батькивщины” Вадим Ивченко и Олег Мейдич и “Евросолидарности” Артур Герасимов.

Как утверждает источник среди депутатов от СН, поддержку отставки другими фракциями обеспечил глава ОП Ермак, который как раз накануне встречался с Юлией Тимошенко.

В тот же вечер после голосования внутри провластной фракции пошел слух, что якобы новым главой комитета назначат нардепа от “Батькивщины” Ивченко. Но он опроверг это в комментарии “Стране”.

“Политика партии, как и моя личная, явно отличаются от политики монобольшинства в отношении тотальной распродажи украинской земли. Поэтому кто-то запустил бессмысленные слухи по поводу каких-то договоренностей. Недоверие господину Сольскому высказало 13 депутатов из 25-ти. Посмотрите на их фамилии, и вы поймете, кто это инициировал. Логично, что они и будут предлагать кандидатуру на замену. И, по моим ощущениям, это будет человек не из состава аграрного комитета. А мной просто пугают остальных “слуг народа”. Мол, вместо Сольского будет Ивченко”, - сказал парламентарий.

На своей странице в Фейсбуке Ивченко уточнил, что голосовал за отставку Сольского из-за несогласия с его линии в работе комитета. “Вспомнил, как проходило принятие закона “О рынке земли”, о множестве нарушений регламента, вспомнил конституционное представление относительно этого закона...” - отметил Ивченко.

Вместе с тем, по словам источников, на руководящую должность в комитете группа Павлюка лоббирует своих представителей Сергея Бунина или Андрея Богданца. Вопрос рокировки должны обсудить на следующем заседании фракции в понедельник, 1 февраля.

В унисон хору Веревского

Гетманцев с своем комитете чувствует себя куда увереннее. Но то, что против него интригуют, “Стране” подтвердила член финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк (СН), правда, без конкретики. “Нет, сбора подписей нет - просто рассказывают, что хотят поставить на комитет представителя некоего аграрного лобби”, - прокомментировала она изданию.

Другой собеседник в комитете от СН, впрочем, подтверждает, что ситуацию “качает” группа Павлюка, союзница в сессионном зале владельца “Кернела”, народного депутата четырех созывов Андрея Веревского, которому подконтрольна депутатская группа “Доверие”.

“Она системно поддерживают в Раде Веревского, например, дали много голосов за законопроект о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%. Его соавтором был коллега по комитету человек Веревского Марьян Заблоцкий (соавтор - и Сольский, но в данном случае это не имеет значения - Ред.) А Гетманцев был против этой идеи, но проиграл”, - говорит источник в комитете.

Впрочем, народный депутат Василевская-Смаглюк не видит предпосылок для отставки Гетманцева. “Даниил имеет в комитете поддержку большинства, вряд ли это возможно”, - настаивает она.

В любом случае сменить руководителя комитета можно только через сессионный зал. Вроде бы положение Сольского хуже: против него объединились с СН фракции “Батькивщины” и “Евросолидарности”, которые в принципе могут добавить свои голоса за его отставку вместо депутатов, ориентирующихся на Богдана, и группы Коломойского, которая, судя по посту Дубинского, не проголосует “за”.

С другой стороны, как сообщила “Стране” замглавы фракции СН Евгения Кравчук, многие депутаты высказали поддержку Сольскому, узнав о решении комитета. Это подтверждают наши источники в пропрезидентской фракции. “Если бы этот вопрос поставили на голосование сегодня, то голосов во фракции не было бы. Мы очень ему благодарны за то, что он достойно выдержал все месяцы работы над земельной реформой с ее тысячными правками и скандальными заседаниями комитета”, - сказала депутат Кравчук (СН).

Чтобы убрать Гетманцева тоже нужна будет многоуровневая сделка, в которой другие политсилы захотят взять максимум возможного. Будет ли она в таком случае выгодной для Банковой, далеко не факт.