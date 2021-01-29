Офис президента (ОП) пробует обрести еще одну опору в Верховной Раде в лице фракции “Батькивщины”. Старые обиды забыты (или сделан вид, что забыты). Стороны ведут активные неформальные переговоры, провоцируя слухи, что их итогом будет премьерство лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко либо вхождение ее представителей в правительство.

Впрочем, есть и более скромные прогнозы, которые говорят, что все ограничится ситуативно помощью фракции "Батькивщины" за те или иные голосования (что особенно актуально из-за нарастающего разброда и шатания во фракции "Слуги народа") в обмен на "хлебные" должности в госкомпания и министерствах.

О чем на самом деле ведет переговоры Тимошенко и Банковая, разбиралась “Страна”.

Дубинский вызывает брожение

Выяснение отношений внутри формально монобольшинства “Слуги народа” (СН), которое отрицательно сказывается на ее голосованиях и, более того, грозит ее целостности, вынуждает ОП искать новых союзников в парламенте.

Как писала “Страна”, сегодня провластная фракция болезненно переживает раскол по поводу ситуации с одним из наиболее заметных своих членов Александром Дубинским. Оказавшегося под американскими санкциями Дубинского часть прозападно настроенных депутатов требуют по этой причине исключить из фракции, и у них есть поддержка другой внутренней группы влияния авторитетного на таможне Ильи Павлюка и президентского офиса. Категорически против выступают депутаты, связываемые, как и сам Дубинский, с совладельцем группы “Приват” Игорем Коломойским.

В целом вариант исключения не имеет широкой поддержки во фракции. Поэтому оппоненты хотят провести тайное голосование по вопросу Дубинского, надеясь так убедить проголосовать за исключение колеблющихся “слуг”. Идею предложил - то ли сам, то ли по подсказке свыше - глава фракции Давид Арахамия.

“Дубинский - медиакиллер. И некоторые депутаты просто боятся, что он начнет их “мочить”. Тайное голосование - для них как бы выход. Но если мы в этот раз проголосуем тайно, то почему мы не делали так, когда исключали Иванисова и Лероса. Пока непонятно, смогут ли “дожать” эту историю в ОП. После разговора на фракции в понедельник вопрос “подвесили”, - говорит источник в монобольшинстве.

А в четверг, 28 января, Дубинский выступил против назначения Юрия Витренко вице-премьером-министром-министром энергетики, а потом группа Коломойского отказалась голосовать (при том что ранее кандидатуру она поддерживала). Голосование провалилось - только 204 голоса “за”, впрочем, вина лежит не только на группе Коломойского, но и на части прозападных депутатов внутри фракции, которые поддерживают конкурента Витренко на энергорынке главу НАК "Нефтегаз" Андрея Коболева, и внутренней группы спикера Дмитрия Разумкова, ведущего свою политическую игру.

Широкие объятия Тимошенко

Еще один урок из этой истории для ОП: при усугубившихся противоречиях внутри монобольшинства голосования от провала уже не спасает помощь парламентских сателлитов - депутатской группы “Доверие” и внефракционных депутатов, ориентирующихся на владельца корпорации СКМ Рината Ахметова.

Нужны еще “штыки”, которые команде президента может предоставить “Батькивщина”.

Что общение ОП с этой политсилой идет, все уже увидели по опубликованной переписке (на русском языке, кстати) Юлии Тимошенко и главы президентского офиса Андрея Ермака. Как утверждает собеседник, близкий к лидеру “Батькивщины”, переговоры касаются политического сотрудничества, в результате которого экс-премьер Тимошенко надеется в третий раз сесть в кресло главы Кабмина.

Поэтому фракция Тимошенко критикует политику правительства Дениса Шмыгаля, но осторожна в оценках президента Зеленского. “Мы стараемся не переходить границы (в критике - Ред.), потому что вернуться назад (к диалогу - Ред.) будет уже сложно”, - комментирует собеседник, близкий к Тимошенко.

“Батькивщина” не голосует в унисон с СН постоянно. Тем не менее, фракция Тимошенко поддержала проект госбюджета на 2021 год.

Не без выгоды для себя, как утверждает депутат от “Евросолидарности” Алексей Гончаренко: “Батькивщине” отдали руководство в национальном операторе зернового рынка Украины - Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК). Еще после принятия проекта бюджета в первом чтении (с участием фракции Тимошенко) и.о. зампредседателя ГПЗК стал Андрей Власенко, бывший депутат Николаевского облсовета от партии “Батькивщина”.

Политолог Анатолий Октисюк допускает, что разброд и шатание в монокоалиции, из-за которых возник дефицит собственных голосов, подтолкнет ОП к более тесному сотрудничеству с Тимошенко.

“Правда, готовы ли они (в президентской офисе - Ред.) к тому, что она будет вести себя прагматично и потребуют пост премьера?” - задается вопросом эксперт.

Голосование за Витренко, кстати, наглядно показывает, как Тимошенко блюдет собственные интересы. Витренко - это потенциальный конкурент за премьерское кресло. 24 голоса “Батькивщины” теоретически могли бы спасти голосование, но Витренко их не получил.

“Думаю, никакого серьезного союза между ОП и “Батькивщиной пока не видно. Они работают как работали. Они и раньше общались, и ситуативно голосовали. Даже если они кого-то и будут двигать на госдолжности, то явно не тех, кто сейчас на виду, а какую-то седьмую воду на киселе, как в случае с зерновой госкорпорацией”, - комментирует собеседник в руководстве одной из фракций парламента.

Однако политолог Руслан Бортник считает, что Тимошенко захочет воспользоваться в своих интересах сложным положением команды власти.

“Кризис в стране нарастает, и она, власть, растерялась. А Тимошенко играет в мудрого политика, который готов поддержать растерявшихся, успокоить и наставить на путь истинный. Для малой фракции “Батькивщины” войти в союз с большим игроком - единственный способ войти во власть. Этот избирательный цикл может оказаться для партии Тимошенко последним. Политсила - в оппозиции с 2010 года. У нее кризис целеполагания, новых идей нет, окружение Тимошенко все старше, ресурсов все меньше. Если не сегодня, то, возможно, уже никогда”, - комментирует Бортник.

Член фракции “Батькивщины” Алексей Кучеренко в комментарии “Стране” заявил, что не знает о сути общения между руководством партии и ОП, но идею союза своей фракции с СН поддерживает. “Монокоалиции остается или дальше пыжиться в сессионном зале в попытке исправить ситуацию в стране, и это может закончиться плачевно, или ей нужно усиливаться или досрочные выборы Рады”, - говорит народный депутат Кучеренко.

Во фракции СН же официально опровергают возможность оформления коалиции с “Батькивщиной”.

“Тимошенко с трибуны целый день нас называет разными нелицеприятными словами, а вы о коалиции с ней говорите. Я как заместитель главы фракции о таком варианте впервые слышу”, - ответила народный депутат Евгения Кравчук “Стране”.

Источник "Страны" в "Слуге народа" также говорит, что никакой коалиции с Тимошенко и с какой-либо другой фракцией не будет.

"Будут ситуативные союзы в виду постоянного дефицита голосов внутри фракции. По каким-то вопросам с Тимошенко, по каким-то вопросам с "Голосом". По каким-то вопросам еще с кем-то. Даже если представить ситуацию, что из "Слуги народа" выйдут вдруг несколько десятков депутатов и у нас не будет монобольшинства, никто никаких новых коалиций создавать не будет. Никто ни с кем особо делится властью не хочет. И Раду никто не распустит. Будет все работать и как и сейчас работает. Под каждое голосование будем находить голоса и договариваться о цене вопроса", - говорит источник.