Верховная Рада уже второй раз дала от ворот поворот бывшему топ-менеджеру "Нафтогаза" Юрию Витренко, провалив его назначение на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

В первый раз это произошло в декабре 2020 года, когда за назначение Витренко проголосовало только 186 депутатов.

В четверг, 28 января, за его кандидатуру в министерское кресло опять не хватило голосов, хотя сторонников несколько прибавилось - 204 "за". При этом не поддержала назначение группа депутатов, которые ориентируются на Игоря Коломойского и на Рината Ахметова.

Почему так произошло, анализирует "Страна".

Бунт "слуг"

Спустя месяц с лишним после первого провала с назначением Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики начали курсировать слухи о том, что голоса в его поддержку уже найдены. Рост числа его сторонников показывали и сигнальные голосования, которые проводились в чате фракции "Слуги народа". В принципе такой потенциал в Раде теоретически был изначально. Например, в первый раз показательно не голосовала группа депутатов из фракции, близких к другу президента, влиятельному на таможне бизнесмену Илье Павлюку.

В этот раз они нажали кнопки "за". По слухам за это им был обещан пост руководителя аграрного комитета, с которого сейчас планируют снять Николая Сольского.

По итогу проголосовала группа "Доверие" в полном составе и лишь 177 депутатов от "Слуги народа". Не голосовали за это назначение группы Коломойского, Авакова и часть депутатов, которые ориентируются на спикера Рады Дмитрия Разумкова. Также активно топили эту кандидатуру депутаты из других фракций, которые связаны с Ахметовым.

Впрочем, для многих депутатов изначально это была токсичная кандидатура. Особенно после истории с премией Витренко в размере 4 млн долларов за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Витренко получил эту премию как раз перед внесением его кандидатуры первый раз и позже сказал, что не собирается от этих денег отказываться.

Публично свою позицию не голосовать именно из-за этой премии высказал спикер Дмитрий Разумков. Он прямо говорил журналистам, что Витренко мог бы отказаться от этой премии, если хочет работать на государство.

"Нельзя сегодня было взять деньги из бюджета, а потом пойти работать и рассказывать, как ты опечален из-за бабушки, которая живет в деревне", - пояснял Разумков.

Интересно, что 4 млн долларов, которые получит лично Витренко, - это еще не все траты бюджета. Депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), которая также воздержалась при голосовании по той же причине, рассказывает "Стране", что общая сумма гонорара всей юридической команде, нанятой Украиной в лице НАК "Нафтогаза" за сопровождение дела против Газпрома составила 1,2 млрд грн.

После провала голосования Витренко сложил документы в кожаный портфель, и, уходя из сессионного зала, помахал рукой депутатам. В любом случае со своей премией он остается в выигрыше.

Правда, многие в монобольшинстве считают, что кандидатура Витренко будет выноситься еще и еще, пока, наконец, не будет поддержана депутатами.

Напомним, закон, который обнулил полномочия и.о. министров и вынудил премьера вносить в Раду кандидатуры на должности Глав министерств, не запрещает премьеру предлагать к назначению одних и тех же лиц. Это должно произойти в течение 30 дней после неудавшегося голосования. То есть, теперь пошел отсчет до 28 февраля.

Есть и другой вариант. О нем говорит депутат Евгений Шевченко ("Слуга народа"). По его словам, можно изменить закон, обнуливший полномочия и.о. министров, и продлить срок для повторного внесения кандидатуры.

"Меня просили помочь. У меня были совсем другие личные планы. Я понимал глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понимал, сколько грязи на меня выльют. Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса, то я просто понимал, что мне будет тяжело объяснить моим детям, почему я отказался занять такой ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время. Поэтому я честно попытался", - написал Витренко на своей странице, добавив, что ему не стыдно за все, что он сделал за месяц в статусе и.о. министра.

Между строк здесь читается нежелание вновь выдвигаться в министры.

Впрочем, не исключено, что еще попытки будут.

"От идеи его назначения все равно не отказываются", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Битва за премьера

Сам факт провала голосования за Юрия Витренко показывает важную тенденцию. Офис президента теряет контроль над монобольшинством.

Несмотря на то, что поддержать Витренко "слуг" просил лично Зеленский и параллельно сбором голосов занимался глава его офиса Андрей Ермак, главные бенефициары депутатских групп еще раз показали Банковой, кто на самом деле контролирует фракцию. И что без согласования кандидатур с ними не один важный вопрос по кадрам не пройдёт. Свой мотив прокатить Витренко был и у группы Коломойского. Сейчас она вошла в конфликт с Банковой из-за Александра Дубинского, подпавшего под санкции США, за что его хотят исключить из фракции.

Провалив кандидатуру Витренко у Коломойского как бы показали, что в случае исключения Дубинского его группа может выйти из фракции и монобольшинство развалится.

"Во фракции все яснее вырисовывается фронда по отношению к президенту. Не голосует группа Коломойского, посылая сигнал Зеленскому, что фракция не ему принадлежит. Не увенчалась успехом работа Ермака по сбору голосов. И ему тоже показали, что не все решает Офис президента. Кроме того, парламент, Разумков и близкие к нему депутаты начинают собственную игру. Почти 2 года прошло, не за горами экватор правления Зеленского и нужно уже сейчас думать о будущем", - считает Вадим Карасев.

Провал голосования может иметь не очень приятные последствия для главы фракции Давида Арахамии.

“Скажу так: в ОП будут сегодня будет серьёзный разбор полетов. Арахамии не позавидуешь. Зеленский на фракции уделил этому вопросу очень много времени. Депутаты кивали, мол, да-да, проголосуем, а в итоге вот как получилось. А еще на Арахамии висит вопрос Дубинского, который тоже пока непонятно как решить. Много вопросов, а результата нет”, - сообщил источник "Страны" во фракции.



Кроме того, начинается борьба и за переформатирование Кабмина.

"Наблюдавшему провал Витренко Шмыгалю было очень сложно не разрыдаться от счастья, но он взял себя в руки", - сыронизировал депутат Максим Бужанский, воздержавшийся при голосовании.

Комментарий Бужанского касается курсировавших еще с лета 2019 года слухов о том, что Витренко претендует на премьерское кресло. А когда он вновь появился в Кабмине в конце 2020-года, заговорили о том, что пост первого вице-премьера станет тем трамплином, с которого он подвинет Дениса Шмыгаля.

Правда, опрошенные "Страной" эксперты полагают, что такое развитие ситуации может произойти только в мечтах самого Витренко. Даже если Рада с какой-нибудь попытки назначит его министром и вице-премьером, - это его потолок.

За премьерское кресло ожидается схватка куда более весомых тяжеловесов.

О том, что Шмыгаля в скором времени могут отправить в отставку, с новой силой заговорили после повышения тарифов. Общественное недовольство только растет, в регионах идут акции протеста, а потому у Банковой возникает сильный соблазн повесить эту проблему на премьера, сделав его крайним, чтоб остановить обрушение рейтинга президента и "слуг народа".

"Практика слить негатив на премьера и отправить его в отставку успешно опробована в новой украинской истории неоднократно. Я не исключаю, что Шмыгаля ждет то же самое. К весне он соберет весь негатив и уйдет в отставку. Западное лобби давно ищет на место Шмыгаля другого кандидата. Примеряют к этому посту Коболева. Ахметовские достали из закромов Гройсмана. Витренко на их фоне проигрывает по всем параметрам", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Из всего списка обсуждаемых кандидатов, которые могут быть назначены вместо Шмыгаля, у Витренко самые мизерные шансы. Многие говорили, что вице-премьерство будет его испытательным сроком на пост премьера. Но это не так. У него нет премьерских перспектив", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По его словам, в борьбу за этот пост уже вступил и Арсен Аваков.

Ходят слухи, что команду для своего похода в Кабмин формирует и замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Также, как "Страна" уже писала, на премьера может быть выдвинут и новый фаворит президента министр аграрной политики Роман Лещенко.

"О полноценной премьериаде говорить пока рано. У нас еще нет той ситуации, когда смена премьера могла бы разрешить кризис, - считает Бортник. - Но я не исключаю старта премьериады весной, если протестное движение не удастся успокоить, или если западное лобби при поддержке администрации нового президента США начнет активнее добиваться переформатирования Кабмина".