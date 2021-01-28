Новая глава Минфина США намерена залить американскую экономику деньгами. Фото Pixabay
Новая глава Минфина США намерена залить американскую экономику деньгами. Фото Pixabay

Новый президент США Джо Байден продолжает формировать команду. Американский сенат большинством голосов утвердил кандидатуру главы Минфина. Ею стала Джанет Йеллен, которая с 2014 по 2018 год возглавляла Федеральную резервную систему Штатов. Затем Трамп заменил ее своим ставленником — Джеромом Пауэллом.

В финансовом мире Джанет Йеллен считается "серьезным финансистом, не популистом и не инвестиционным банкиром". Она замужем за Джорджем Акерлофом, лауреатом Нобелевской премии по экономике "за анализ рынков с несимметричной информацией". 

Йеллен была советником по экономике президента Клинтона, также долгое время работала в ФРС - сначала в Совете управляющих, а затем, в бытность президентом Барака Обамы, возглавила Федеральную резервную систему.

Собственно, голосование в Сенате за Йеллен в качестве нового главы Минфина США стало, скорее, техническим - в ее назначении никто не сомневался. Накануне она уже озвучила основные пункты своей финансовой стратегии.

Если вкратце — Йеллен собирается играть на ослабление доллара, и продолжит заливать американскую экономику деньгами (за время эпидемии эмиссия и так уже превысила триллион долларов).

Правда, Йеллен обещает не просто печатать доллары, а действовать "рыночными механизмами", что должно сдержать инфляцию.

Впрочем, доллар все равно будет терять в весе. В следующем году, по разным оценкам, он ослабеет по отношению к основным резервным валютам на 10-20%. И это при том, что доллар дешевел и в 2020 году.

Даже несколько центов в цене доллара - это целый список последствий как для мировой, так и для украинской экономики. Главное — рост стоимости сырья (в первую очередь - энергоносителей). Тут традиционно работает формула: чем дешевле доллар, тем выше цена на сырье. Это значит, что цены на сырье - от зерна и руды до нефти и газа - в этом году будут высокими. Что несет Украине как плюсы, так и минусы. 

Для нас есть и другие риски.

"Может быть укрепление гривны - к лету на 2 гривны и больше. Что ударит по доходной части бюджета и промышленности", — говорит экономист Алексей Кущ,

Но игра на понижение доллара — это лишь часть планов Йеллен. Уже в среднесрочной перспективе она начнет, наоборот, курс на укрепление. В 2022 году ожидается повышение учетной ставки ФРС, что позволит Штатам оттянуть деньги инвесторов с развивающихся стран, в том числе - из Украины.

"Для нас это чревато девальвацией гривны и удорожанием заемных средств на международных рынках капитала", — отмечает Кущ.

"Страна" разбиралась, что будет с долларом в этом году, и как это скажется на украинский экономике и гривне.

"Качели" для доллара

Основные планы Йеллен на посту главы Минфина США следующие.

Во-первых, это масштабные бюджетные траты. Джанет Йеллен не смущает гигантский внешний долг Штатов. Она считает, что бюджетные вливания будут стимулировать внутреннее потребление, что сгладит долговые риски.

Во-вторых, заявлен курс на ослабление доллара. Это должно дать дополнительные конкурентные преимущества американским товарам на экспортных рынках. В частности, позволит им более активно конкурировать с продукцией из Китая и Евросоюза.

Собственно, этот прием Минфин США начал применять при Трампе. За 2020 год доллар потерял в цене порядка 10%, причем, как говорят экономисты, во многом американскую валюту "опускали" искусственно.

Йеллен же, якобы, намерена действовать исключительно рыночными факторами. Более того - Минфин США будет следить и за тем, чтобы курсами валют "не манипулировали" и другие страны.

"США не стремятся к более слабой валюте для конкурентного преимущества. Стоимость доллара США должна определяться рынком. Попытки других стран искусственно манипулировать курсами валют неприемлемы", — заявила в своем недавнем выступлении  Йеллен.

"Ее считают сторонником так называемой голубиной тактики, когда акцент делается на снижение (или, как минимум, стабильность) учетной ставки и расширение денежной массы", — добавил Кущ.

Главное, чем предстоит заняться Йеллен прямо сейчас - это финансовое обеспечение выполнения предвыборных обещаний Байдена и раздача разного рода "плюшек", в частности, поддержка американского бизнеса в условиях пандемии (в США уже утвердили экономическую программу по преодолению последствий эпидемии почти на триллион долларов).

Попросту говоря, американскую экономику продолжат заливать деньгами. Что, по словам Алексея Куща, уже в этом году приведет к снижению индекса доллара по отношению к корзине основных мировых валют на 15-20%. По другим прогнозам, доллар обесцениться на 10-15%.

"Евро может укрепиться к доллару до 1,25 (сейчас 1,22 - Ред)", - добавил Кущ. 

"О перспективах ослаблении доллара говорят уже давно. И он действительно снижается — с мая 2020 года потерял в корзине мировых валют почти 10%. Тенденция, вероятно, продолжится под влиянием агрессивного стимулирования американской экономики для восстановления после коронавирусного кризиса", - говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом списывать со счетов американскую валюту, конечно же, не стоит.

"В конце прошлого года в системе денежных переводов SWIFT она уступила первенство евро. Но вот на долговых рынках развивающихся стран и сырьевых рынках доллар будет оставаться главным", — отмечает Кущ.

Но это перспективы для доллара на ближайшее время, то есть, на 2021 год.

Дальше стратегия будет меняться.

"После перезагрузки американской экономики, США будет нуждаться в привлечении капитала извне. Байдену понадобятся деньги на реализацию ряда социальных проектов, в частности, он  хочет сделать высшее образование доступным для бедных слоев населения, на что могут понадобится миллиарды долларов. Есть и другие амбициозные программы. Поэтому, скорее всего, уже с 2022 года начнется политика привлечения капитала в США - будет повышаться учетная ставка ФРС, что оттянет деньги инвесторе с развивающихся стран. Ожидается, что доходность американских бумаг вырастет до 2-2,5% годовых. Доллар начнет укрепляться. Поэтому, в краткосрочной перспективе сбережения выгоднее будет хранить в евро, а на этапе укрепления американской валюты - в долларе", — говорит Кущ.

Аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер считает, что сверхнизкие процентные ставки будут действовать в США еще несколько лет, а доллар обесценится не так сильно, как прогнозируют многие экономисты.

"Новая глава Минфина уже успела поддержать очередную порцию стимулов, которую предложил Джо Байден. Минфин и ФРС будут и дальше действовать в связке с целью скорейшего восстановления американской экономики. По большей части возможные стимулы уже учтены в текущих котировках (по итогам года индекс доллара и так существенно потерял), так что потенциал дальнейшего снижения доллара выглядит ограниченным. Кроме того, американские инструменты и так остаются самыми интересными для инвесторов, и продолжат привлекать капитал со всего мира", — говорит он.

Формула для сырья

Удешевление доллара — это укрепление американского экспорта, и, следовательно, ослабление китайского и европейского. Особенно достанется европейцам.

"Европа уже и так ушла в минусовые процентные ставки, возможностей для ослабления евро практически не осталось", - отмечает Алексей Кущ. 

Это позволит США снизить дефицит торгового баланса и укрепить позиции на мировых экспортных рынках. 

Но будут и другие последствия дешевого доллара. В частности, для сырьевых рынков. Там действует следующая формула - чем выше доллар, тем ниже цены на сырьевые товары, и наоборот: чем доллар дешевле, тем дороже сырье. Причем, это касается всего сырья - от нефти и газа до зерна и металла.

И эта зависимость может сильно ударить по нашей экономике,

"Слабый доллар влечет за собой пересчет стоимости сырьевых товаров. Для нас это означает, с одной стороны, рост стоимости импортных энергоресурсов, с другой - хорошие цены на украинский экспорт - металл, руду и продовольствия. Правда, с последней ситуация не настолько линейная, поскольку США сами являются одним из крупнейших экспортеров зерна и бобовых, и при снижении доллара смогут демпинговать, что будет сдерживать рост цен", — говорит Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что в прошлом году сырьевые ножницы сыграли в пользу Украины, ведь энергетические товары дешевели (или, как минимум, не дорожали), тогда как цены на наш экспорт - руду и зерно - были высокими. Что позволило отечественной экономике выйти на достаточно неплохую статистику - мы обвалились гораздо меньше, чем США и Европа.

Но в этом году ситуация уже вряд ли будет настолько благоприятной. 

"Мировая экономика понемногу восстанавливается, как следствие, дорожают нефть и газ. Ценник на руду сейчас находится на рекордной отметке - больше 160 долларов за тонну, но в этом году, по прогнозам Мирового банка, он снизится до 105 долларов. Да, это намного больше средней цены на руду в прошлые годы (60-70 долларов), и слабый доллар тут сыграет свою роль. Цены для нашего экспорта будут неплохими, но все же сырьевые ножницы в этот раз "режут" не в нашу пользу - энерготовары дорожают быстрее, чем металл, руда и зерно. Поэтому ситуация для украинского экспорта будет все же не такой благоприятной, как в прошлом году", — говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

С ним согласен и Сергей Родлер.

"В 2020 году стоимость металлов активно росла, например медь подорожала на 27%, благодаря восстановлению китайской промышленности. Но совсем скоро оптимизм может исчезнуть с рынка. Становится очевидно, что даже с учетом имеющейся вакцины карантинные меры сохранятся еще на долго, и это будет оказывать сдерживающий эффект на бизнес-активность. Уже во втором квартале этого года стоимость металлов может просесть на 10-15% от текущих отметок", — считает Родлер.

Варианты для гривны

Еще одна интрига - что будет с курсом доллара к гривне.

По словам Алексея Куща, уже к лету возможно укрепление гривны к доллару на 2-2,5 гривны, до 25,5-26,5 гривен за доллар.

Напомним: похожая ситуация в Украине уже была в 2019 году, и тогда искусственное укрепление национальной валюты загнало страну в так называемую дефляционную ловушку: наши экспортеры потеряли порядка 3 млрд долларов, а в бюджете образовалась огромная дыра (так как часть налогов, в частности, по таможне, номинированы в валюте, и возник провал по сборам).

"В этом году может быть такой же сценарий: в бюджете заложен курс 29,1 гривны за доллар, следовательно, есть риски недовыполнения. Также пострадает промышленность. Для экспортеров руды и зерна укрепление доллара не столь болезненно, а вот промышленность с доходностью в 5-10% окажется на грани выживания, что усилит деиндустриализацию отечественной экономики", — отмечает Алексей Кущ.

По словам Виктора Скаршевского, на укрепление  гривны будет работать также пирамида ОВГЗ.

"В этом году планируется привлечь от продажи ОВГЗ 497,3 млрд гривен (в 2020 году — 389 млрд - Ред.). Причем, на наш рынок снова вернулись нерезиденты: в декабре прошлого года они увеличили свой портфель на 10 млрд, а в январе этого года - на 5,5 млрд. Они рассчитывают зарабатывать как на повышение доходности украинских долговых бумаг, так и на курсовой разнице. Укрепление курса до 26 гривен за доллар в этом году вполне возможно", — считает эксперт. 

Андрей Шевчишин говорит, что ослабление доллара еще не значит автоматического укрепления гривны.

"Гривна все же останется в девальвационном тренде, хотя его интенсивность значительно снизилась. В результате, при ослаблении доллара в мировой корзине валют, курс гривна-доллар останется неизменным, но вот курс евро покажет рост. А учитывая тот факт что Европа является нашим ключевым торговым партнером, стоимость европейских товаров и услуг подорожает, но также больше будут поступления от экспорта в ЕС. Также, поскольку большая часть нашего долга номинирована в долларах, благодаря ослаблению американский валюты стоимость обслуживания госдолга может снизится, в то время как недолларовые резервы и активы будут переоценены с повышением", — отмечает он.

В то же время Сергей Родлер считает, что укрепления гривны может и не быть.

"Несмотря на слабость доллара, динамика валют развивающихся стран, в том числе, Украины,  скорее всего, будет негативной. Все дело в высоких рисках, связанных с владением активами развивающихся рынков. Пока неопределенность будет сохраняться, ощутимого восстановления гривны ожидать не стоит. Больше шансов на то, что курс все же вырастет до отметки в 29 гривен за доллар, а не снизится", — считает Родлер. 

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