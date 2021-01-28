Новый президент США Джо Байден продолжает формировать команду. Американский сенат большинством голосов утвердил кандидатуру главы Минфина. Ею стала Джанет Йеллен, которая с 2014 по 2018 год возглавляла Федеральную резервную систему Штатов. Затем Трамп заменил ее своим ставленником — Джеромом Пауэллом.

В финансовом мире Джанет Йеллен считается "серьезным финансистом, не популистом и не инвестиционным банкиром". Она замужем за Джорджем Акерлофом, лауреатом Нобелевской премии по экономике "за анализ рынков с несимметричной информацией".

Йеллен была советником по экономике президента Клинтона, также долгое время работала в ФРС - сначала в Совете управляющих, а затем, в бытность президентом Барака Обамы, возглавила Федеральную резервную систему.

Собственно, голосование в Сенате за Йеллен в качестве нового главы Минфина США стало, скорее, техническим - в ее назначении никто не сомневался. Накануне она уже озвучила основные пункты своей финансовой стратегии.

Если вкратце — Йеллен собирается играть на ослабление доллара, и продолжит заливать американскую экономику деньгами (за время эпидемии эмиссия и так уже превысила триллион долларов).

Правда, Йеллен обещает не просто печатать доллары, а действовать "рыночными механизмами", что должно сдержать инфляцию.

Впрочем, доллар все равно будет терять в весе. В следующем году, по разным оценкам, он ослабеет по отношению к основным резервным валютам на 10-20%. И это при том, что доллар дешевел и в 2020 году.

Даже несколько центов в цене доллара - это целый список последствий как для мировой, так и для украинской экономики. Главное — рост стоимости сырья (в первую очередь - энергоносителей). Тут традиционно работает формула: чем дешевле доллар, тем выше цена на сырье. Это значит, что цены на сырье - от зерна и руды до нефти и газа - в этом году будут высокими. Что несет Украине как плюсы, так и минусы.

Для нас есть и другие риски.

"Может быть укрепление гривны - к лету на 2 гривны и больше. Что ударит по доходной части бюджета и промышленности", — говорит экономист Алексей Кущ,

Но игра на понижение доллара — это лишь часть планов Йеллен. Уже в среднесрочной перспективе она начнет, наоборот, курс на укрепление. В 2022 году ожидается повышение учетной ставки ФРС, что позволит Штатам оттянуть деньги инвесторов с развивающихся стран, в том числе - из Украины.

"Для нас это чревато девальвацией гривны и удорожанием заемных средств на международных рынках капитала", — отмечает Кущ.

"Страна" разбиралась, что будет с долларом в этом году, и как это скажется на украинский экономике и гривне.

"Качели" для доллара

Основные планы Йеллен на посту главы Минфина США следующие.

Во-первых, это масштабные бюджетные траты. Джанет Йеллен не смущает гигантский внешний долг Штатов. Она считает, что бюджетные вливания будут стимулировать внутреннее потребление, что сгладит долговые риски.

Во-вторых, заявлен курс на ослабление доллара. Это должно дать дополнительные конкурентные преимущества американским товарам на экспортных рынках. В частности, позволит им более активно конкурировать с продукцией из Китая и Евросоюза.

Собственно, этот прием Минфин США начал применять при Трампе. За 2020 год доллар потерял в цене порядка 10%, причем, как говорят экономисты, во многом американскую валюту "опускали" искусственно.

Йеллен же, якобы, намерена действовать исключительно рыночными факторами. Более того - Минфин США будет следить и за тем, чтобы курсами валют "не манипулировали" и другие страны.

"США не стремятся к более слабой валюте для конкурентного преимущества. Стоимость доллара США должна определяться рынком. Попытки других стран искусственно манипулировать курсами валют неприемлемы", — заявила в своем недавнем выступлении Йеллен.

"Ее считают сторонником так называемой голубиной тактики, когда акцент делается на снижение (или, как минимум, стабильность) учетной ставки и расширение денежной массы", — добавил Кущ.

Главное, чем предстоит заняться Йеллен прямо сейчас - это финансовое обеспечение выполнения предвыборных обещаний Байдена и раздача разного рода "плюшек", в частности, поддержка американского бизнеса в условиях пандемии (в США уже утвердили экономическую программу по преодолению последствий эпидемии почти на триллион долларов).

Попросту говоря, американскую экономику продолжат заливать деньгами. Что, по словам Алексея Куща, уже в этом году приведет к снижению индекса доллара по отношению к корзине основных мировых валют на 15-20%. По другим прогнозам, доллар обесцениться на 10-15%.

"Евро может укрепиться к доллару до 1,25 (сейчас 1,22 - Ред)", - добавил Кущ.

"О перспективах ослаблении доллара говорят уже давно. И он действительно снижается — с мая 2020 года потерял в корзине мировых валют почти 10%. Тенденция, вероятно, продолжится под влиянием агрессивного стимулирования американской экономики для восстановления после коронавирусного кризиса", - говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом списывать со счетов американскую валюту, конечно же, не стоит.

"В конце прошлого года в системе денежных переводов SWIFT она уступила первенство евро. Но вот на долговых рынках развивающихся стран и сырьевых рынках доллар будет оставаться главным", — отмечает Кущ.

Но это перспективы для доллара на ближайшее время, то есть, на 2021 год.

Дальше стратегия будет меняться.

"После перезагрузки американской экономики, США будет нуждаться в привлечении капитала извне. Байдену понадобятся деньги на реализацию ряда социальных проектов, в частности, он хочет сделать высшее образование доступным для бедных слоев населения, на что могут понадобится миллиарды долларов. Есть и другие амбициозные программы. Поэтому, скорее всего, уже с 2022 года начнется политика привлечения капитала в США - будет повышаться учетная ставка ФРС, что оттянет деньги инвесторе с развивающихся стран. Ожидается, что доходность американских бумаг вырастет до 2-2,5% годовых. Доллар начнет укрепляться. Поэтому, в краткосрочной перспективе сбережения выгоднее будет хранить в евро, а на этапе укрепления американской валюты - в долларе", — говорит Кущ.

Аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер считает, что сверхнизкие процентные ставки будут действовать в США еще несколько лет, а доллар обесценится не так сильно, как прогнозируют многие экономисты.

"Новая глава Минфина уже успела поддержать очередную порцию стимулов, которую предложил Джо Байден. Минфин и ФРС будут и дальше действовать в связке с целью скорейшего восстановления американской экономики. По большей части возможные стимулы уже учтены в текущих котировках (по итогам года индекс доллара и так существенно потерял), так что потенциал дальнейшего снижения доллара выглядит ограниченным. Кроме того, американские инструменты и так остаются самыми интересными для инвесторов, и продолжат привлекать капитал со всего мира", — говорит он.

Формула для сырья

Удешевление доллара — это укрепление американского экспорта, и, следовательно, ослабление китайского и европейского. Особенно достанется европейцам.

"Европа уже и так ушла в минусовые процентные ставки, возможностей для ослабления евро практически не осталось", - отмечает Алексей Кущ.

Это позволит США снизить дефицит торгового баланса и укрепить позиции на мировых экспортных рынках.

Но будут и другие последствия дешевого доллара. В частности, для сырьевых рынков. Там действует следующая формула - чем выше доллар, тем ниже цены на сырьевые товары, и наоборот: чем доллар дешевле, тем дороже сырье. Причем, это касается всего сырья - от нефти и газа до зерна и металла.

И эта зависимость может сильно ударить по нашей экономике,

"Слабый доллар влечет за собой пересчет стоимости сырьевых товаров. Для нас это означает, с одной стороны, рост стоимости импортных энергоресурсов, с другой - хорошие цены на украинский экспорт - металл, руду и продовольствия. Правда, с последней ситуация не настолько линейная, поскольку США сами являются одним из крупнейших экспортеров зерна и бобовых, и при снижении доллара смогут демпинговать, что будет сдерживать рост цен", — говорит Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что в прошлом году сырьевые ножницы сыграли в пользу Украины, ведь энергетические товары дешевели (или, как минимум, не дорожали), тогда как цены на наш экспорт - руду и зерно - были высокими. Что позволило отечественной экономике выйти на достаточно неплохую статистику - мы обвалились гораздо меньше, чем США и Европа.

Но в этом году ситуация уже вряд ли будет настолько благоприятной.

"Мировая экономика понемногу восстанавливается, как следствие, дорожают нефть и газ. Ценник на руду сейчас находится на рекордной отметке - больше 160 долларов за тонну, но в этом году, по прогнозам Мирового банка, он снизится до 105 долларов. Да, это намного больше средней цены на руду в прошлые годы (60-70 долларов), и слабый доллар тут сыграет свою роль. Цены для нашего экспорта будут неплохими, но все же сырьевые ножницы в этот раз "режут" не в нашу пользу - энерготовары дорожают быстрее, чем металл, руда и зерно. Поэтому ситуация для украинского экспорта будет все же не такой благоприятной, как в прошлом году", — говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

С ним согласен и Сергей Родлер.

"В 2020 году стоимость металлов активно росла, например медь подорожала на 27%, благодаря восстановлению китайской промышленности. Но совсем скоро оптимизм может исчезнуть с рынка. Становится очевидно, что даже с учетом имеющейся вакцины карантинные меры сохранятся еще на долго, и это будет оказывать сдерживающий эффект на бизнес-активность. Уже во втором квартале этого года стоимость металлов может просесть на 10-15% от текущих отметок", — считает Родлер.

Варианты для гривны

Еще одна интрига - что будет с курсом доллара к гривне.

По словам Алексея Куща, уже к лету возможно укрепление гривны к доллару на 2-2,5 гривны, до 25,5-26,5 гривен за доллар.

Напомним: похожая ситуация в Украине уже была в 2019 году, и тогда искусственное укрепление национальной валюты загнало страну в так называемую дефляционную ловушку: наши экспортеры потеряли порядка 3 млрд долларов, а в бюджете образовалась огромная дыра (так как часть налогов, в частности, по таможне, номинированы в валюте, и возник провал по сборам).

"В этом году может быть такой же сценарий: в бюджете заложен курс 29,1 гривны за доллар, следовательно, есть риски недовыполнения. Также пострадает промышленность. Для экспортеров руды и зерна укрепление доллара не столь болезненно, а вот промышленность с доходностью в 5-10% окажется на грани выживания, что усилит деиндустриализацию отечественной экономики", — отмечает Алексей Кущ.

По словам Виктора Скаршевского, на укрепление гривны будет работать также пирамида ОВГЗ.

"В этом году планируется привлечь от продажи ОВГЗ 497,3 млрд гривен (в 2020 году — 389 млрд - Ред.). Причем, на наш рынок снова вернулись нерезиденты: в декабре прошлого года они увеличили свой портфель на 10 млрд, а в январе этого года - на 5,5 млрд. Они рассчитывают зарабатывать как на повышение доходности украинских долговых бумаг, так и на курсовой разнице. Укрепление курса до 26 гривен за доллар в этом году вполне возможно", — считает эксперт.

Андрей Шевчишин говорит, что ослабление доллара еще не значит автоматического укрепления гривны.

"Гривна все же останется в девальвационном тренде, хотя его интенсивность значительно снизилась. В результате, при ослаблении доллара в мировой корзине валют, курс гривна-доллар останется неизменным, но вот курс евро покажет рост. А учитывая тот факт что Европа является нашим ключевым торговым партнером, стоимость европейских товаров и услуг подорожает, но также больше будут поступления от экспорта в ЕС. Также, поскольку большая часть нашего долга номинирована в долларах, благодаря ослаблению американский валюты стоимость обслуживания госдолга может снизится, в то время как недолларовые резервы и активы будут переоценены с повышением", — отмечает он.

В то же время Сергей Родлер считает, что укрепления гривны может и не быть.

"Несмотря на слабость доллара, динамика валют развивающихся стран, в том числе, Украины, скорее всего, будет негативной. Все дело в высоких рисках, связанных с владением активами развивающихся рынков. Пока неопределенность будет сохраняться, ощутимого восстановления гривны ожидать не стоит. Больше шансов на то, что курс все же вырастет до отметки в 29 гривен за доллар, а не снизится", — считает Родлер.