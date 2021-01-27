Новый мэр у Харькова, похоже, будет не скоро. Назначение выборов городского головы взамен умершего победителя местных выборов 25 октября 2020 года Геннадия Кернеса затягивается на неопределенный срок.

Власть не хочет брать на себя инициативу в этом вопросе. Почему она этого не делает и когда возможны выборы, разбиралась “Страна”.

Справка остановила Раду

Верховная Рада не готова назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы в связи со смертью Геннадия Кернеса, который успел победить в октябрьскую кампанию.

Как пояснил “Стране” член главного в этом вопросе парламентского “регионального” комитета Александр Качура (“Слуга народа”, СН), в Раде по-прежнему нет всех необходимых для назначения выборов документов.

“По этому поводу должен собраться подкомитет (по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии - Ред.) Но у нас по-прежнему не полный пакет документов. Есть ходатайство секретаря Харьковского горсовета о назначении внеочередных выборов городского головы. Но должно быть еще решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы. Коллеги также говорят о необходимости получить копию свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета. Хотя я считаю, что такое требование не совсем корректно. Об этом документе говорится не в законе, а в рекомендациях комитета для такого рода случаев. В любом случае без решения горсовета мы бессильны. Почему его нет, нужно спросить тех, кто направил в Раду обращение (то есть нынешнего руководителя Харькова, секретаря горсовета Игоря Терехова - Ред.)” - прокомментировал изданию народный депутат Качура (СН).

О том, что городской совет должен досрочно прекратить полномочия мэра, приняв к сведению факт его смерти, действительно говорится в законе о местном самоуправлении. Однако горсовет не проголосовал.

Как говорит депутат горсовета от “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ) Андрей Лесик, он хотел задать вопрос об этом на сессии 30 декабря.

“Я записался на выступление в конце сессии. Но председательствующий Терехов не дал мне слова, зная, чем заканчиваются эти выступления. На самом деле никто никого не хотел троллить. В голове не укладывается, что такое (игнорирование голосования по Кернесу - Ред.) может быть. Тем не менее, в тот же день Терехов на брифинге заявил, что передаст Верховной Раде ходатайство о проведении новых выборов, но без решения горсовета о покойном Геннадии Кернесе”, - прокомментировал депутат Лесик “Стране”.

Теперь же Терехов - заложник своего решения.

“Это было его желание или его халатность - не знаю. Оценку этим действиям будут давать, прежде всего, харьковчане”, - говорит Лесик.

Как писала “Страна”, для внеочередных выборов Избирательный кодекс предусматривает только две даты - последнее воскресенье октября и марта. Если бы Рада хотела успеть на 28 марта этого года, то решение о выборах нужно было принимать за 60 дней до дня голосования, то есть не позднее 26 января. Этого не произошло, а значит, следующая возможная дата - 31 октября.

Лазейка для выборов

Для проблемы выборов нового мэра Харькова, впрочем, предлагается еще одно юридическое решение. Более того, если смотреть через его призму, Харьковской горсовет даже правильно поступает, не голосуя за прекращение полномочий Кернеса.

Решение основывается на том, что покойный Кернес не принес присягу на заседании Харьковского горсовета, а значит, не обрел полномочий городского головы, избранного на выборах 25 октября.

Таким образом, выборы нового мэра должны быть не внеочередными, которые назначает парламент, а повторными, объявляемые Харьковской городской избирательной комиссией (ГИК), причем не за счет государственного бюджета, а собственной казны Харькова. Никакого голосования горсовета по Кернесу при этом не нужно.

И выборы могут состояться даже не 28 марта 2021 года, а намного раньше.

“Центральная избирательная комиссия как государственный орган, который контролирует выполнение избирательного законодательства на всей территории Украины, в том числе - в городе Харькове, должна обратить внимание на бездействие Харьковской городской избирательной комиссии… и предпринять по собственной инициативе соответствующие меры реагирования”, - написал на своей странице в Фейсбуке экс-зампредседателя Центризбиркома Андрей Магера.

Данная версия, правда, противоречит позиции ГИК, что Кернесу-де не нужно было приносить присягу, так как он не в первый раз избрался, и якобы достаточно, что он присягнул еще 24 ноября 2010 года, когда был впервые избран городским головой Харькова.

Магера же считает, что это неправильное толкование законодательства, и напоминает, что другие переизбравшиеся на последних местных выборах мэры заново принимали присягу. И это действительно так: например, городские головы Запорожья Владимир Буряк, Львова Андрей Садовой и Одессы Геннадий Труханов.

К слову, в Харьковской областной прокуратуре открыли уголовное производство в отношении председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой, которая объявила избранным мэром Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги.

Дело было открыто по заявлению депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алины Мустафаевой.

Так или иначе, но наличие подобной "двойной трактовки" ключевого вопроса - обрел ли Кернес в очередной раз полномочия мэра или нет, также тормозит процесс объявления досрочных выборов мэра.

О ком говорит Кернес

Красноречива в этой ситуации реакция власти. Рада не готова сама ускорять процесс назначения выборов, Офис президента (ОП) и Харьковская областная госадминистрация хранят молчание, а ЦИК кивает на парламент.

Политолог Руслан Бортник допускает, что ОП выгодно оттягивание выборов мэра Харькова, также как и выходцу из этого года министру внутренних дел Арсену Авакову, который после смерти Кернеса приобрел ключевую роль в харьковских политраскладах. Всех их устраивает нынешний и.о. мэра Терехов.

“Складывается впечатление, что они пока что не против, ведя на этот счет непубличные переговоры. Иначе бы Терехова критиковали сегодня как узурпатора, требовали заседания горсовета на тему Кернеса и передачи недостающих документов в Раду. Думаю в треугольнике “Терехов и бывшее окружение Кернеса - Аваков -ОП” продолжают искать баланс своих интересов и способы обнуления потенциальных соперников своего кандидата... Как только некий сценарий будет разработан, выборы объявят”, - спрогнозировал Бортник “Стране”.

Мы писали, что в бывшем окружении Кернеса пока видят кандидатом Терехова, а наиболее опасным соперником - экс-мэра Харькова и бывшего главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина. Последний по сути начал свою избирательную кампанию. Интересно, что Добкин - как и окружение Терехова - делает упор в пиаре на отношениях с покойным Кернесом. И это вызывает критику у друзей покойного мэра.

Показательна реакция бизнесмена Павла Фукса на ролик Добкина, в котором на фоне пронзительной музыки из кинофильма “Свой среди чужих, чужой среди своих” звучит голос Кернеса. Он назвал этот ролик гнусным, учитывая общеизвестную информацию, что в последние годы пути Кернеса и Добкина разошлись и они уже не были друзьями.

“Посмотрел гнусный предвыборный ролик Добкина, скомпилированный из фото и видео покойного Кернеса. Это называется “пиар на гробах” - политический моветон примазываться к подвигам умершего человека и выдавать ложное за правду. Вы (“Страна” - Ред.) когда-то делали интервью с Кернесом. Там есть его высказывание в тему. Цитирую без купюр: “Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков. Его заявления не шли на пользу городу. Он просто сидел в Твиттере и участвовал во всей этой “срани”, извините, как умел. Я ему говорил, что нас ассоциируют вместе, и если он собирается делать какое-то ключевое заявление, например, то пускай сначала у меня спросит, хочу ли я в этом участвовать... Он недавно был у меня в гостях, но я не увидел, чтобы он хотел работать. Он сказал, что хочет кататься на мотоциклах. Пришел ко мне с перстнем, я спросил, что это? А он ответил, что это специальный байкерский знак. Он просто понимает, что в Харькове дороги хорошие, и он может кататься на мотоцикле”, - прокомментировал Фукс "Стране".

В свою очередь Михаил Добкин заявил, что для него принципиально важно, что в ролике звучит голос покойного мэра.

“Это он говорит, его никто не озвучивает. Я поставил то, что он говорил своим голосом. Не то, что за него своими голосами говорили те, кто нам постоянно врал о его состоянии и в итоге стали главными выгодополучателями того, что он не вернулся. Если бы Геннадий знал, что с ним так поступят его “ближайшее окружение”, он костылем гнал бы их от себя подальше. И если эти люди так сейчас бесятся, значит, я давлю на какие-то болевые точки и, значит, буду еще стараться в этом плане. Они называют себя соратниками, но пока мы возрождали Харьков, некоторые “соратники” занимались своими делами, гуляли в Москве. Я их не видел ни на одном важном мероприятии в Харькове. Это потом, когда их погнали из России по экономическим и, кстати, уголовным причинам, они сразу стали известными украинскими бизнесменами и “соратниками”. Пусть говорят, что хотят. Они для меня песок морской, планктон, который я якобы люблю изучать, как они пишут в анонимных телеграм-каналах”, - заявил Добкин изданию.

По его мнению, непроведение выборов мэра Харькова - это “сговор действующей власти и команды Арсена Авакова, которому присягнула верхушка бывшего окружения Кернеса”.

“Они все силы бросят на то, чтобы их ставленник выиграл выборы. Только победить с таким сложно. Поэтому они прибегают к ухищрениям и даже фальсификациям. Они просто боятся показать свидетельство о смерти Геннадия Кернеса... Они, возможно, хотят его переделать, потому что в том виде, в котором оно существует, может вывести на чистую воду всех тех, кто долго нам рассказывал, что мэр вернется в город завтра-послезавтра-послепослезавтра”, - прокомментировал Добкин ситуацию "Стране".

В общем, предвыборная кампания в Харькове обещает быть чрезвычайно интересной. Вопрос только когда она начнется. И на него пока нет ответа.