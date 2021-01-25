Офис президента продолжает поиск кадров для обновления команды власти.

Как утверждают источники “Страны”, на повышение может пойти министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, несмотря на то, что занял свою нынешнюю должность только 17 декабря прошлого года.

При этом, по слухам, его рассматривают даже как кандидата на премьер-министра.

Подробности - в материале “Страны”.

Президентское расположение

Мы писали, что голосование в Раде за кандидатуру Лещенко на пост министра агрополитики и продовольствия прошло без проблем.

Из 242 голосов депутатов в его поддержку 193 - дала фракция “Слуги народа”, 20 - депутатская группа “За будущее”,15 - депутатская группа “Доверие”, 6 - “Оппоплатформа”, 2 - “Батькивщина” плюс 6 голосов внефракционных депутатов.

Согласие голосовать “Доверия” в почти полном составе за Лещенко было показательным.

Группу считают подконтрольной владельцу “Кернела”, народному депутату четырех созывов Андрею Веревскому, но в нее входят и депутаты, ориентированные на Юрия Косюка – ключевого акционера агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и бывшего заместителя главы администрации президента Петра Порошенко.

Иначе говоря, кандидатура Лещенко эти группы влияния устроила.

В отличие от, например, председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского (партнера в аграрном бизнесе бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана), который, представив Лещенко сессионному залу, не проголосовал за него.

Впрочем, было мнение, что голосование “Доверия” за Лещенко - это “размен” за ранее принятый законопроект о снижении НДС для аграриев до 14%, выгодный для крупных агрохолдингов, который, кстати, будущий министр поддержал.

Хотя, возможно, эту кандидатуру сателлит власти в парламенте группа “Доверие” и так бы поддержала, а закон - это отдельная договоренность. Лещенко все-таки считают близким лично к президенту Владимиру Зеленскому.

До назначения главой госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которой он руководил до перехода в правительство, Лещенко был уполномоченным президента по земельным вопросам.

И расположением же Зеленского объясняется и появление его в правительственном шорт-листе, и дружное голосование сессии.

Путь укажут из Офиса президента

Похоже, в ОП остаются большие виды на Лещенко. Разные источники говорят, что он может пойти на повышение. Вот на какую должность, сведения расходятся.

Собеседник, близкий к Офису президента, подозревает, что Лещенко - потенциальный кандидат в премьерское кресло.

“Лещенко сейчас бывает у президента гораздо чаще, чем Шмыгаль. Ходят разговоры, что весной будет смена правительства и Лещенко выдвинут на премьер-министра”, - утверждает собеседник.

Немаловажную роль играет, по его мнению, и тот факт, что Лещенко имеет близкий контакт с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником, который считается одним из представителей лобби Демократической партии США в Украине.

“Назначение Лещенко премьером могут попытаться “продать” американцам как начало формирования "правительства реформаторов", если будет запрос из Вашингтона на смену Кабмина. Ставить какую-то кандидатуру из числа явных "соросят", управляемых напрямую из посольства у президента не хотят, но близкого к нему Лещенко могут представить как "реформатора", который будет продвигать согласованные с западными партнерами реформы”, - полагает источник.

Впрочем, собеседники в Раде не верят в такой сценарий.

“Мне кажется так вряд ли будет. Я слышал аналогичное утверждение о Чернышеве (министр развития общин и территорий Алексей Чернышев - Ред.) По-моему, в ближайшее время никакой смены премьера у нас не произойдет”, - прокомментировал собеседник в руководстве одной из фракций парламента.

Источник в руководстве пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) также не слышал, чтобы кандидатура Лещенко обсуждалась. И он говорит, что даже если ее внесут, под нее сложно будет собрать голоса.

“Пока по Лещенко это выглядит малореально. Чернышев? Да, о нем говорили. Но его проблема, что связан с группой влияния, с которой в последнее время особенно много проблем”, - говорит собеседник, намекая на группу влияния бизнесмена Игоря Коломойского, к которой относят, например, народного депутата от СН Александра Дубинского, попавшего под американские санкции, и поэтому проамериканское лобби требуют его исключения из фракции.

В то же время собеседник в “аграрном” комитете Рады допускает повышение Лещенко, но не факт, что на премьер-министра. По его мнению, возможно, он пойдет на повышение в Офисе президента на заместителя главы.

“По моей информации, Лещенко сейчас пытается забрать в свой министерский портфель Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, Аграрный фонд и Госпродпотребслужбу. Но не встречает понимания у Шмыгаля и министра экономики Петрашко”, - утверждает источник в комитете.

Он не верит, что Лещенко предложат премьерский пост, потому что он “не настолько авторитетен, чтобы объединить вокруг себя министров”.

“Я слышал, что он сделает черновую работу в министерстве и пойдет дальше, а это кресло передадут некоему представителю групп и фракций, которые войдут в новую коалицию, которая поддержит новое же правительство”, - говорит источник в “аграрном” комитете.

Впрочем, собеседник в руководстве фракции СН считает, что пока действующий премьер Шмыгаль имеет достаточно сильные позиции и будет бороться за кресло.

Помешать Роману Лещенко может и нарастающий вал компромата в его отношении, который сейчас появляется против него в сети.

Также не исключено, что вспомнят "добрые люди" и информацию Гео Лероса, который еще до нового года обнародовал записи разговоров с братом Андрея Ермака, на которых обсуждается связи Романа Лещенко и экс-чиновника Александра Луцкого (некогда человек мэра Киева Леонида Черновецкого, а с 2015 по 2018 год возглавлявший земельное агентство). Лерос спросил об этих связях Лещенко прямо с трибуны Рады, но тот все отрицал.

К слову, до сих пор для многих в окружении Зеленского загадка - откуда у Лещенко столь тесные связи с президентом.

"Вроде он не старый его товарищ, не видный какой-то деятель, а сейчас реально один из самых приближенных людей. Но если верить записям Лероса, то это человек связанный с опытными "земельными" деятелями, которые, возможно, его и делегировали в окружение президента для решения разного рода вопросов. А эта тема, в преддверии старта продажи земли, одна из самых финансово-емких в стране будет",