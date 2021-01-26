На отечественном агрорынке массово закрываются предприятия. По словам экономиста Алексея Дорошенко, прошлый год оказался для многих хозяйств критическим.

"Появилось сразу несколько неблагоприятных факторов: пандемия, снижение урожая, проблемы с экспортом, плюс - фактически полное отсутствие государственной поддержки. Из-за этого многие закрылись. В основном, речь идет о небольших фермерских хозяйствах, некоторые по итогу сезона попросту переуступили свои паи и остатки бизнеса конкурентам, так как поняли, что уже не тянут", — рассказал Дорошенко.

Но были и крупные закрытия.

"Страна" уже писала, что за последние полтора года аграрный холдинг Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" (один из крупнейших в Украине), остановил работу 29 ферм и восьми птицефабрик. Причем, роковыми стали не столько экономические причины, сколько давление НАБУ.

НАБУ расследует уголовное дело против Бахматюка, которое тот считает полностью сфабрикованным по мотивам личной мести.

Давление со стороны НАБУ ударило по бизнесу компании.

"Когда идет травля, в конце концов с вами прекращают работать поставщики, закрывают кредитные лимиты банки. У бизнеса заканчиваются оборотные средства, развиваться не за что, приходится закрываться и увольнять людей", — говорит "Стране" Олег Бахматюк.

В "Укрлендфарминге" без работы осталось 13 тысяч людей (из 30 тысяч), а сумма уплачиваемых компанией налогов снизилась в прошлом году вполовину (с 3 млрд до 1,5 млрд гривен).

Проблемы Бахматюка уже бьют по рынку. Большая часть закрытых предприятий работала в сегментах птицеводства (производство яиц) и животноводства (разведение крупного рогатого скота). Эти рынки традиционно считаются проблемными, а резкое изменение конкурентной среды еще больше обострило ситуацию.

"Яйца уже подорожали. В течение года будет рекордный рост ценника - с 20-25 гривен до 40 гривен за десяток", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В сегменте КРС ускоряются темпы снижения поголовья.

"Это значит, что будет более активно идти замещения украинской говядины импортом, а также ухудшиться ситуация с обеспечением переработки качественным молочным сырьем", — добавил Пендзин.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Сократили 13 тысяч рабочих мест, вырезали поголовье

Пресс-служба агрохолдинга "Укрлендфарминг" недавно сообщила, что за последние полтора года компания были вынуждена остановить работу 37 предприятий, среди которых восемь птицефабрик - филиалов Частной научно-производственной компании "Интербизнес": Бахмутская (Донецкая область), Богодуховская и Староверовская (обе – Харьковская область), Кировская (Кировоградская область), Винницкая, Городенковская и Рогатинская (обе - Ивано-Франковская область), Снигиревская (Николаевская область).

В перечне также пять отделений ООО "Саан-Агро", четыре отделения ЧП "Бережаны", ООО "АП" Полесье "ООО" и пять отделений ООО "Веприк плюс", расположенные в разных областях Украины.

"Без работы остались 13 тысяч украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут", - говорится в заявлении группы компаний.

В начале ноября 2020 года Бахматюк сообщал, что в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств.

Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тысяч га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года. В июле прошлого года он заявлял, что давление НАБУ может привести к закрытию шести из 27 птицефабрик.

В новом пресс-релизе "Укрлендфарминг" говорится, что в агрохолдинге до недавнего времени работали 30 тысяч украинцев, он оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам и сотрудничал с 298 тысячами арендодателей земельных паев, а также оплачивал в год 2-3 млрд грн налогов.

Но из-за давления НАБУ "Укрлендфарминг" заметно сдал свои позиции в агросекторе.

"Животноводство всегда требовало больших инвестиций. Но у компании нет оборотных средств, закрыты кредитные лимиты, а государственной поддержки этой отрасли практически нет. Поэтому пришлось закрывать предприятия, увольнять людей и вырезать поголовье. Без работы осталось 7 тысяч человек, поголовье сократилось с 68 тысяч до 18-19 тысяч. Обороты упали в четыре раза, хотя ранее наша компания была самым крупным игроком в мясо-молочном производстве.

Всего с учетом сокращений на птицефабриках, без работы сталось 13 тысяч человек, за каждым из которых стоят семьи. По сути, это целый райцентр, который лишился работы и доходов (средняя зарплата по холдингу - 20 тысяч гривен в месяц - Ред.). Сколько потеряли в деньгах сказать сложно, но в любом случае это сотни миллионов долларов. В птицеводстве создание нового рабочего места требует инвестиций порядка 500 тысяч.

Но, если те же птицефабрики еще можно восстановить (на данный момент мы их законсервировали), то животноводческие комплексы запустить будет сложно, а тот и вовсе нереально. Государственный бюджет уже недополучил налогов по итогам прошлого года на 1,5 млрд гривен. При этом власти все это, похоже, не сильно беспокоит. Вместо инвестиционных нянь и внимания правительства наш бизнес получил сплошной негатив. И главное — непонятно, зачем все это делается", — рассказал нам Бахматюк.

"Закрылись кредитные линии, закончились оборотные средства"

О проблемах "Укрлендфарминга" "Страна" уже подробно писала. Уже несколько лет агрохолдинг жестко прессует НАБУ.

Владелец компании Олег Бахматюк вынужден находиться за пределами Украины.

Само дело, которое раскручивают против Бахматюка, - история давняя. Все началось еще в 2014 году, со времен "банкопада" когда многие банки закрывались, а ключевые из них получали получали деньги от государства — на погашение долгов перед вкладчиками.

Коснулось это и двух банков Олега Бахматюка. НБУ в 2014 году признал неплатежеспособным банк VAB, а в следующем год ликвидировал его. Та же судьба постигла банк "Финансовая инициатива". Причем накануне регулятор проводил рефинансирование этих банков.

В декабре 2016 года прокуратура Киева открыла дело на Бахматюка. Заявление подал Нацбанк.

Бахматюк с этим не согласился и заявил, что довел до банкротства его банки как раз НБУ, безосновательно приняв решение о введении туда внешнего управления.

Вскоре дело было передано в Нацполицию и закрыто.

Но в сентябре 2019 года постановление о закрытии дела отменил новый генпрокурор — Руслан Рябошапка, а дело снова передали в НАБУ. Сошлось сразу несколько фактов - политический (позиция тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана), экономический (в частности, подготовкам к запуску рынка земли и стремление ряда аграрных компаний к перераспределению рынка).

Плюс - добавился новый фактор.

Владелец "Укрлендфарминга" считает, что имеет место и личная месть главы НАБУ Сытника, против которого в суде давал показания Николай Надейко - советник его сестры Натальи Василюк. В результате суд признал Сытника коррупционером. Отметим, что это стало действительно болезненным ударом по Сытнику и чуть было не привело к его отставке. Спасло главу НАБУ лишь экстренное вмешательство стран Запада.

"Страна" общалась с Николаем Надейко, и он подробно рассказал о "подвигах" Сытника, Подробности этой истории можно найти здесь.

Для того, чтобы иметь возможность расследовать это дело НАБУ ввело в него бывшего первого заместителя главы НБУ Писарука (сейчас возглавляет "Райффайзенбанк" в Украине). То есть это по сути "дело Писарука", которому НАБУ вручило подозрение о незаконном выделении рефинасирования банкам Бахматюка. Таким образом НАБУ обосновало, что дело находится в его подследственности (Писарук - бывший топ-чиновник). Но к настоящему времени о Писаруке уже все забыли и единственным по сути топ-подозреваемым стал Бахматюк.

С тех пор на протяжении вот уже скоро полутора лет НАБУ осуществляет "следственные действия" в отношении его холдинга, вызывая на допрос его менеджеров, проводят повальные обыски и прочее.

"Когда вас прессуют и поливают грязью по сфальсифицированному делу, через какое-то время с вами перестают работать поставщики, закрываются кредитные лимиты, у компании заканчиваются обратные средства. Образно говоря, чтобы провести посевную, мы вынуждены закрывать другие направления бизнеса, в частности, то же животноводство, птицеводство. Мы пытались привлечь внимание органов власти к тому, как НАБУ, которое является получателем бюджетных денег, кошмарить компанию - крупного налогоплательщика. И для чего - чтобы создать имитацию бурной деятельности и из соображения личной мести. Но никакой реакции не последовало", — говорит Бахматюк.

Яйца, молоко и мясо

Проблемы "Укрлендфарминга" уже бьют по всему агрорынку. Дело в том, что в некоторых сегментах (в частности, в производстве яиц, животноводстве) компания занимает весомую долю.

"Яйца уже подорожали, а если закроется еще и "Авангард", то будет рост ценника на 50%, так как снижается конкуренция на этом рынке", — говорит Бахматюк.

По словам Олега Пендзина, ситуация на рынке яиц - достаточно сложная. В прошлом году на нескольких предприятиях в Винницкой области были зафиксированы вспышки птичьего гриппа из-за чего Европа закрыла эксперт наших яиц.

Так как на внутреннем рынке возник переизбыток продукции, цены начали падать, причем, по итогу они скатились ниже себестоимости и начали восстанавливаться только к осени 2020 года. Перспектива на текущий год - резкий рост цены.

"Себестоимость производства яиц выросла с прядка 1,8 гривен до 2,4 гривен за штуку. Причина - подорожание комбикормов из-за роста цен на кукурузу. Также подрожал газ, выросли зарплаты. Только эти надбавки взвинтят ценник в этом году до 35-40 гривен за десяток яиц. А если включиться еще и фактор передела рынка, цена может быть выше", — пояснил Пендзин.

Еще более тяжелые последствия проблемы у "Укрлендфарминга" могут иметь для животноводства.

Эта отрасль уже длительное время переживает системный кризис. Из года в год поголовье крупного рогатого скота в Украине сокращается.

По данным Госстата, на 1 января 2021 года поголовье КРС снизилось, по сравнению с 2020 годом, на 6,2% до 2,9 млн. При этом в хозяйствах минус составил 4,9% (до 997,6 тысяч, а в частных подворьях — 6,9% (1,9 млн).

Для сравнения: еще в 2013 году поголовье КРС составляло больше 4,6 млн, а в 2000-м - 10,6 млн.

То есть, сокращение стада идет катастрофическими темпами.

"У нас фактически нет государственной поддержки животноводства, а эта отрасль - весьма затратная и требует немалых инвестиций. Кроме того, оборот денег здесь "длинный": если в птицеводстве мясо можно продавать уже через несколько месяцев после появления цыплят, а в свиноводстве процесс выкармливания занимает до полугода, то в случае с крупным рогатым скотом - 2,5-3 года. Нет государственных программ развития молочного скотоводства, нет даже достаточной кормовой базы. В итоге на мясном рынке идет замещение отечественной продукции импортом. В молочном скотоводстве перекос в пользу частных подворий бьет по качеству молочного сырья, что резко снижает экспортные перспективы нашей молочки. В Европу она попросту невъездная, так как по европейским стандартам, на промышленную переработку должно идти только молоко крупных ферм", — отмечает Олег Пендзин.

В то же время наши переработки жалуются на засилье молочного импорта, которое выбивает их и из отечественной розницы.

Животноводческие предприятия "Укрлендфарминга" до недавнего времени являлись одними из крупнейших в промышленном сегменте скотоводства.

Но, как рассказал Бахматюк, пришлось пустить под нож большую часть стада - из поголовья в 68 тысяч осталось не больше 19 тысяч. То есть, только из-за проблем агрохолдинга промышленное стадо уменьшилось почти на 5%.

В теории, вся эта история должна была бы привлечь внимание Министерства аграрной политики, работу которого недавно восстановили.

"Страна" обратилась в ведомство с вопросом - как они намерены реагировать на массовое закрытие крупных предприятий, какими будут последствия, и не намерено ли ведомство вмешаться в ситуацию. С таким же вопросом мы обратились к новому профильному министру Роману Лещенко. На момент выхода публикации ответа не последовало.