Договор об ассоциации Украины с ЕС могут кардинально переписать. О необходимости этого наши власти заявляли уже давно. Главное, что они хотели поменять - это аграрные квоты.

Объемы беспошлинной поставки нашей сельскохозяйственной продукции в Европу очень малы и давно не устраивают экспортеров: отрасль выбирает их задолго до окончания года (по многим позициям годовая квота заканчивается за первый же месяц). Также в последнее время в Офисе президента намекали на некий "промышленный безвиз", о котором, якобы, договариваются с Евросоюзом.

Впрочем, в этот раз о ревизии Соглашения заговорили не украинские власти, а сами европейцы.

В Офисе президента сообщили о письме, которое направили Зеленскому президенты Совета Европы и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. В нем, в частности, говорится о начале "всеобъемлющего пересмотра Соглашения об ассоциации" уже в этом году. Пункты, которые могут переписать, пока обозначили лишь в общих чертах: в письме говорится об "углублении взаимного сотрудничества, в частности, в цифровой и экологически сферах". Также упоминается о соглашении об общем авиационном пространстве (режиме "открытое небо") и начале работы по оценке соответствия промышленной продукции.

С одной стороны, инициатива Европы по пересмотру Соглашения - это реакция на предложения украинской стороны, озвученные на прошлогоднем саммите Украина-ЕС. И в теории, если украинские переговорщики смогут найти аргументы и займут жесткую позицию, у нас появится шанс переписать договор в свою пользу.

С другой стороны, всплывает интересный нюанс.

"Для нас это может быть ловушкой. В свете переформатирования европейской экономики на зеленые технологии в ЕС уже в ближайшее время введут так называемый налог на карбоновый след. Речь идет о дополнительном налогообложении товаров в зависимости от того, насколько они экологически "грязные". И тут могут быть неприятные сюрпризы для наших металлургов, животноводов, химиков и др. Для некоторых из них пошлины могут оказаться на уровне запретительных и они вообще потеряют европейски рынок. Причем если Украина не даст согласия на новые правила, есть шанс ввести ответные меры для европейских товаров - на ту же сумму, что потеряют наши экспортеры. Но если мы подпишемся на дополнительные пошлины в Соглашении, возмущаться уже будет поздно", - говорит экономист Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась, как могут переписать договор об ассоциации с ЕС и чем это обернется для Украины.

Торги по квотам

Формально Соглашение об ассоциации с ЕС можно пересматривать раз в пять лет. Такая норма прописана в статье 29 договора. В нем указано, что страны могут обновлять приложения к договору без пересмотра основного текста соглашения и без его повторной ратификации.

"Условия, прописанные в приложениях, к примеру, по свободной торговле, можно кардинально менять, добавляя новые пункты и убирая прежние. Главное, чтобы новые правила устраивали обе стороны", - пояснил глава адвокатской объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Украинские власти уже много раз заявляли, что будут добиваться увеличения квот на поставки в Европу отечественной продукции, в первую очередь, аграрной.

Существующие квоты - мизерные.

"По большинству продукции они на уровне 1-3% от объемов производства. Некоторые годовые коты наши экспортеры выбирают за первые недели января", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Например, уже за январь 2020 года украинские экспортеры полностью выбрали годовые квоты на поставки меда, на 72% - солода и пшеничной клейковины, на 67% - на виноградный и яблочный соки, на 60% - на сахар. Также всегда быстро заканчиваются квоты на поставку курятины.

Некоторые квоты в теории есть, но воспользоваться ими мы не можем. Скажем, по баранине и говядине экспорта нет вообще, так как эта продукция непригодна для европейского рынка.

Интересная ситуация со свининой. Буквально на днях Ассоциация свиноводов выступила против увеличения квот на поставки свинины из ЕС по нулевой таможенной ставке, направив соответствующее письмо в Минэкономики.

В нем говорится, что в течение последних пяти лет, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, внешняя торговля свининой в обоих направлениях составляла 20 тысяч тонн в год свежей, охлажденной или мороженой свинины по льготной ставке пошлины 0%. Однако за время действия Соглашения поставки осуществлялись только односторонне: из ЕС в Украину. Экспорт свинины и продукции свиноводства из Украины в ЕС запрещен из-за африканской чумы свиней, которую в Украине зарегистрировали впервые в 2012 году. В Ассоциации уверены, что в условиях, когда отечественные производители работают в убыток, должны быть приняты меры для их защиты. Одна из ключевых позиций - ограничить доступ к внутреннему рынку свинины иностранного происхождения без уплаты пошлины.

Схожая ситуация с квотами на промышленную продукцию. Например, к началу апреля прошлого года украинские экспортеры практически исчерпали годовую квоту (выделенную с 1 июля 2019 года до 30 июня 2020 года) на поставки в Европу бесшовных труб из нержавеющей стали.

На 95,1% была выбрана квота на экспорт нелегированной проволоки, на 93% - полого профиля, на 77,3% - толстолистового проката, на 72,95% - холоднокатаного плоского проката и т.д.

Что касается промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, то многие ее виды (скажем, продукция машиностроения) в Европу попросту невъездные, так как не соответствуют европейским техническим регламентам и нормам.

Понятно, что, если бы квоты удалось увеличить, украинская экономика от этого только выиграла бы.

Но не факт, что с европейцами удастся договориться.

"Европа настолько сильно защищает свои рынки, что рассчитывать на существенное увеличение квот не приходится. Начнем с того, что квот при договоренностях о свободной торговле вообще быть не должно. Но они есть. К тому же, для нас, мягко говоря, не очень выгодные. Так что не думаю, что будет большого увеличения по квотам", - говорит Олег Пендзин.

По словам Алексея Куща, европейцы заинтересованы в увеличении поставок лишь отдельной группы украинской продукции.

"В основном, это технические сельхозкультуры. Многие страны ЕС нацелены на сокращение их выращивания у себя, так как это гербициды и удар по экологии, поэтому, образно говоря, Европа заинтересована в том, чтобы превратить Украину в кукурузное поле", - считает эксперт.

Экологическая ловушка

С экологией, кстати, самое интересное. В ЕС намекнули, что пересмотр Соглашения будет идти в том числе по экологической сфере.

"В самом Евросоюзе идет смена приоритетов, связанных с цифровизацией и экологизацией экономики. И это заставляет ЕС быстрее адаптировать свои новые планы в международные соглашения", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Напомним: еще в 2019 году Европейская комиссия представила перечень инициатив, направленных на борьбу с изменениями климата и защиту окружающей среды. Этот пакет называется "Европейский зеленый курс" (Green Deal), он должен сократить выбросы парниковых газов в ЕС на 50% в течение последующего десятилетия, а также превратить Европу в первый в мире углеродно нейтральный континент.

В рамках "зеленых" инициатив, к примеру, планируют до 2040 года закрыть все шахты в Польше, остановить работу "грязных" ТЭЦ и пр.

Также Европа будет бороться с "грязными" товарами. Обсуждается введение налога на так называемый карбоновый след в той или иной продукции (пограничный углеродный сбор).

"Размер налога будет рассчитываться по определенной методике, которая еще не утверждена. Станут учитывать технологии производства, потребления энергоресурсов и их источники, то есть прямой и косвенный вред для окружающей среды. Но уже сразу можно сказать, что по полной будут платить наши металлурги, производства которых, мягко говоря, не очень современные, нефтехим (в частности, производители полимеров), животноводы (за счет высокого потребления электроэнергии, которая у нас производится на разных ТЭС)", - говорит Алексей Кущ.

По данным международной компании Boston Consulting Group (BCG) пограничный углеродный сбор с импорта в ЕС составит около 30 долларов за тонну выбросов диоксида углерода (CO2). И это, как прогнозируют исследователи, может привести к снижению суммарной прибыли иностранных производителей, поставляющих свою продукцию в Евросоюз, примерно на 20%.

Для металлургов все может оказаться еще хуже: они рискуют потерять до 40% прибыли. Но, как отмечает Алексей Кущ, для наших металлургов есть угроза не просто потери части прибыли, но и вообще вылета с европейского рынка.

"Для наших экспортеров такая пошлина может оказаться на уровне заградительной, поэтому будет очень сложно выдерживать конкуренцию с турецкими и индийскими металлургами, у которых технологии более "чистые", соответственно, и налог для них будет ниже", - говорит Кущ.

"В такой ситуации, даже если наши власти выторгуют более высокие квоты на беспошлинные поставки в ЕС, многим экспортерам это уже не поможет. Ведь углеродный сбор все равно придется платить, и он может сделать украинскую продукцию автоматически непроходной в Европу по цене", - добавляет он.

В качестве варианта минимизации новой угрозы эксперты называют меры по модернизации производства и энергетики. Но для этого нужны огромные инвестиции, и будут ли их вкладывать частные собственники, пока неясно. У государства же лишние деньги вряд ли найдутся, считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

И это только один из экологических пунктов, которые могут добавить в Соглашение. Вполне возможно, что появятся и другие. Скажем, Украина может взять на себя обязательства по закрытию угольных шахт (тем более, что этот процесс и так уже идет), увеличению доли зеленой энергетики и прочее.

"По экологической теме уже готовится переговорная позиция Офисом вице-премьер-министра по евроинтеграции Ольги Стефанишиной. В том числе обещают учесть позицию бизнеса. С одной стороны, для наших экспортеров появляются дополнительные риски, так как может резко снизиться конкурентоспособность их продукции. С другой, при правильной переговорной стратегии и принципиальности наших переговорщиков можно получить определенные выгоды. К примеру, ЕС планирует выделить на программу декарбонизации экономики прядка 100 млрд евро, и мы можем попытаться получить часть этих денег. Кроме того, есть возможность встроиться в европейские цепочки экологического производства. Но, понятно, что просто так денег нам никто не даст. Нужны инициативы и настойчивость с нашей стороны", - говорит Забловский.

Ростислав Кравец обращает внимание на следующий нюанс. Если Украина не подпишется на нововведения, остается возможность расценить их как дискриминационные в отношении наших экспортеров. И, согласно международному законодательству, ввести ответные меры против поставщиков европейских товаров на такую же сумму, что потеряют украинские компании. Тем более, что на последнем Кабмине был одобрен отдельный законопроект об ответных экономических санкциях. Понятно, что это бы не спасло наших экспортеров, но хотя бы поддержало внутренних производителей.

Но если наши переговорщики согласятся заложить экологические нормы в Соглашении об ассоциации, никакой "ответки" уже не будет - ведь мы под всем добровольно подпишемся.

Открытое небо и промышленный безвиз

В ЕС заявляют и о своего рода бонусах для Украины. В частности, обещают режим открытого неба с Европой и "работу по оценке соответствия промышленной продукции".

Впрочем, как считает Кущ, это не компенсирует возможных потерь от экологических пунктов.

В теории режим открытого неба означает, что упроститься доступ на наш рынок для европейских авиаперевозчиков. Что позволяет рассчитывать на удешевление билетов.

Но, как говорит глава компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, "нужно еще посмотреть, какой вариант открытого неба нам готовят".

"Если просто достали из-под сукна версию, которую должны были подписать еще при Януковиче, то там вообще катастрофа для нашего авиапрома: европейские перевозчики смогут летать внутри Украины и из любого украинского города по Европе, а для украинских авиакомпаний останется практически все как есть. Да и любые договоренности по авиации в условиях действующих карантинных ограничений не имеют никакого смысла. Италия нам уже открыла свое небо. И что - многие туда летают? А как будет после эпидемии - никто толком не знает. Так что все это - на отдаленную перспективу", - говорит Ланецкий.

Что касается промышленного безвиза, то эта тема еще на более отдаленную перспективу. Европа, конечно, может проверять нашу продукцию "на соответствие", но пока не будут модернизированы производственные площадки и не запущены новые технологии, шансы пройти такую "проверку" есть лишь у немногих производителей.

"В ЕС рассчитывают, что наши власти клюнут на наживку в виде открытого неба и перспектив по промышленному безвизу, и поэтому без возражений пишут другие пункты, в том числе по экологии, которые могут оказаться для нашего экспорта роковыми", - подытожил Кущ.