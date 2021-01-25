В украинской элите развернулась нешуточная борьба за право быть главным партнером новой американской администрации.

На официальном уровне это органы власти, хотя окружение Владимира Зеленского и его Офис президента (ОП) пробует наладить связь и по неофициальным каналам. И здесь ОП имеет сильных конкурентов.

Целый набор политиков и политических групп тоже хотят в контрагенты США в Украине. Выделяются среди них экс-президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, а также неоднородное лобби Демократической партии США в Украине (так называемые "соросята").

Порошенко замахнулся даже на официальную часть коммуникаций.

Что это все означает для украинской политики, разбиралась “Страна”.

Панегирик президенту

Инаугурация американского президента Джо Байдена вызвала в украинских политических кругах новую волну восторга, окатившую в соцетях двуязычными пожеланиями и фотографиями самих политиков с виновником торжества.

Как писала “Страна”, дали волю эмоциям на своих страницах, помимо прочих, политические друзья-враги Порошенко и Яценюк, а также бывший спикер, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Президент Зеленский сообщил через Твиттер, что смотрит церемонию в Вашингтоне по телевизору у себя в Офисе и пригласил Байдена в “хорошо знакомый Киев”. Глава ОП Андрей Ермак дополнил в своем микроблоге в Твиттере, что компанию Зе составила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Несмотря на неоднородность этой компании, к которой еще можно отнести лобби Демпартии, задача у нее стоит одна: заручиться поддержкой новой администрации США для внутриукраинской повестки. С этой целью пишутся не только посты в Фейсбуке, но активизируются контакты с американцами.

Тем более, что следом за Байденом приходят в высший эшелон и даже на более высокие посты хорошо знакомые Порошенко, Яценюку и лобби НАБУ кадры вроде дипломата Виктории Нуланд, которая курировала Украину по линии Госдепартамента в начале постмайданного периода и должна вернуться туда после смены администрации в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам, или бывшего посла США в Украине времен Евромайдана Джеффри Пайетта, которого прочат на должность помощника госсекретаря по европейским и евроазиатским делам (некогда должность Нуланд).

Как объясняет “Стране” народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который входил в группу Верховной Рады по межпарламентским связям с США, американская сторона в любом случае будет по главным вопросам сперва говорить с официальной властью.

“Согласно протоколу, коммуникация ведется с представителями власти - президентом, премьером, спикером, министром иностранных дел, представителями парламентских фракций”, - комментирует Попов.

Главный переговорщик на месте - это, конечно, посол.

Правда, пока его обязанности выполняет упомянутая Квин.

В политкругах ходят слухи, что новым послом будет еще один хорошо известный в Украине Курт Волкер, занимавший должность специального представителя Государственного департамента по нашей стране. Однако журналист Игорь Соловей на своей странице в Фейсбуке опроверг информацию о возможном назначении Волкера со ссылкой на самого американского дипломата.

Отметим, что Волкера во время своей работы спецпредставителем связывали с Петром Порошенко, так как он ранее работал в лоббистской компании BGК Group, которая получала деньги от окружения экс-президента. Поэтому и его назначение может быть воспринято как усиление позиций Порошенко, что не нужно другим конкурирующим за внимание Вашингтона группам.

“Кто будет главным по Украине, пока непонятно. Но точно это из группы Пайетт-Кент-Йованович (бывший посол США в Украине Мари Йованович, сменившая в Киеве Пайетта, ее бывший заместитель, куратор Национального антикоррупционного бюро Джордж Кент - Ред.) А сверху над ними Нуланд в новом статусе. Но непонятно, насколько она будет предметно заниматься вопросами, связанными с Украиной”, - говорит собеседник в дипломатических кругах.

При этом, по его мнению, основные точки приложения усилий американцев в Украине понятны.

“Упор будет на продолжение судебной реформы и реформы органов прокуратуры под понятные им кадры. Плюс предстоит отбор на глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, так как у нынешнего директора НАБУ Сытника полномочия заканчиваются в 2022 году, а также на руководителя Главного бюро расследований. Именно силовые структуры и судебная система будут в центре внимания США”, - комментирует собеседник среди “высоких” политиков, который держит связь с американским посольством.

Собеседник в грантовых кругах, считает еще одной задачей для будущих кураторов Украины построение нового прозападного политического проекта.

“Сейчас ориентированные на посольство политики и активисты играют по-своему. Думаю, американцы понимают, что их новый человек в Киеве столкнется с тем, что в первый-второй день к нему выстроятся человек двести, и каждый будет говорить, что только он надежда прозападного курса, а остальные - такие-сякие. Первоначальная задача - сгруппировать их, выделить актив, а потом ставить на кого-то одного. Успех этого проекта - это и успех его участников и их кураторов, поэтому все будут стараться”, - говорит источник.

Отметим, что активно на эту роль "объединителя" прозападных сил помимо Порошенко (к которому, как уже "Страна" писала, у Демпартии и ее лобби отношение крайне настороженное) претендует также Гройсман, который сейчас идет в паре с Яценюком, а также Кличко.

Плюс деятели масштабом поменьше вроде Сенцова.

Зеленский проявил инициативу

Ситуация неопределенности обостряет конкуренцию между проамериканскими группами, вынуждает их демонстрировать новой администрации свою полезность.

Это относится и к Офису президента.

Интересный момент: в тот же вечер, когда президент смотрел вместе с американским дипломатом инаугурацию Трампа, на сайте ОП появилось сообщение с призывом Зеленского к премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Дмитрию Разумкову пересмотреть позицию относительно принятого в первом чтении законопроекта о так называемой локализации, резко против которого выступают страны ЕС.

Проект №3739 “О создании условий для стабильного развития и модернизации отечественной промышленности” предполагает при государственных закупках соблюдения требования о локализации производства продукции машиностроения в размере 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15% с 2024-го.

Его внесла группа депутатов во главе с представителям пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН). Она же дала львиную долю голосов - 176 при принятии документа за основу 21 июля 2020 года. Всего законопроект поддержали 248 депутатов. Показательно, что против проголосовала фракция “Голоса”.

Некоторые считают, что призыв Зе появился неспроста, а по договоренности с американской стороной и, вероятно, в попытке ей понравиться.

“Внезапно Зеленский говорит: “Стоп машина!” Вот что Байден животворящий делает. Попытка засчитана, Владимир Александрович, но этого мало”, - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке экс-руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко.

Один из авторов законопроекта из фракции СН заявил “Стране”, что заявление президента озадачило авторский коллектив. Но якобы коллеги, имеющий доступ к президенту, потом написали, что важнее вторая часть, где говорится, что президент подписал закон о закупках газа.

“Всем сказали, мол, не поймите неправильно, речь о другом”, - настаивает собеседник. При этом он сомневается, что на Зе может быть давление американцев относительно закона о локализации.

“В таких случаях раздается душераздирающий крик руководства фракции: американцы против! А этот законопроект идет вразрез с ассоциацией с Евросоюзом. У нас нет такого объема рынка с США, чтобы их взволновал наш протекционизм”, - говорит источник.

“Думаю, мы его примем, но нужно повозиться. К нему “Голосом” подано 2,5 тысяч правок”, - спрогнозировал собеседник среди авторов проекта.

Также Ермак посылает сигналы, что будут приняты меры против нардепа Дубинского, которого американцы обвинили во вмешательстве в выборы США и ввели санкции.

Сначала он написал твит, что виновные во вмешательстве в выборы будут привлечены к ответственности, а вчера в комментарии "Стране" заявил, что фракция готовится рассмотреть вопрос об исключении Дубинского.

Оба эти заявления в политических кругах были оценены как стремление показать лояльность американского посольству.

Кроме того, говорят и о попытках ОП найти и собственные выходы - в неофициальном порядке - на администрацию Байдена.

Так, в интервью “Стране” народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) заявил, что глава ОП Ермак попытался через представителя скандальной компании Burisma Вадима Пожарского организовать визит Зеленского на инаугурацию Байдена, но не вышло. Название Burisma широко известно в связи со скандалом с сыном Байдена Хантером, который чуть не стоил его отцу президентства.

К слову, в Киеве уже видели владельца Burisma, экс-министра экологии Николая Злочевского, который, по наблюдению его собеседников, чувствует себя уверенно, комментирует перестановки в Вашингтоне после выборов и предлагает лоббистские услуги.

Байден всех рассудит

Намного увереннее себя чувствует теперь и бывший премьер Яценюк, как утверждают собеседники из его окружения. Яценюк лично знаком с Байденом и рядом представителей его команды (особенно с Викторией Нуланд) и хочет конвертировать эти связи с политической выгодой для себя.

“Страна” уже писала, что Яценюк мечтает снова стать большим игроком и планирует альянс с Порошенко.

В свою очередь, экс-президент также демонстрирует уверенность. Он записал показательное видео по следам инаугурации Байдена. В нем он щедро раздал советы команде Зеленскому (по сути это тезисы над чем работать с администрацией Байдена) и даже предложил свои услуги по организации телефонного разговора между новым президентом США и Зеленским.

“Напоминаю, что в 2016 году разговор с тогдашним новоизбранным президентом Трампом мы организовали буквально за несколько дней после выборов. Когда за дело берутся профессионалы, решаются и чрезвычайно сложные задания. Своими каналами я способствую, чтобы и теперь разговор между президентами Украины и США произошел как можно скорее”, - заявил Порошенко.

“Экс-президент пытается стать наместником Байдена в Украине и, используя этот статус, диктовать условия украинским элитам. Но, судя по тому, что он не попал на инаугурацию нового американского президента, диалог с его администрацией выстраивается сложно. Замкнуть коммуникации на себе у Порошенко не получится, говорить с ним о Зеленском Байден не будет. Вероятнее всего, Порошенко будет одним из каналов информации об Украине вместе с прозападным лобби НАБУ, Яценюком, и, разумеется, властью”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Впрочем, у Порошенко, Яценюка и даже Турчинова с Гройсманом есть то, чего нет у Зеленского - опыта личных встреч с Байденом.

Судя по заявлениям из ОП и МИД, все усилия будут брошены на организацию встречи президентов. Лучшим вариантом для Зеленского был бы несомненно приезд Байдена в Украину. К президенту Порошенко так и не приехал ни Барак Обама, ни Дональд Трамп.

“Но Байдену нужен сверхвыдающийся повод. Шансы зависят от повода для использования во внутренней политике США. Если будет обещано подписание соглашения, например, о закупке американского сжиженного газа или не менее масштабная сделка, визит вполне может состояться. Или же это будет подписание некоего документа о мирном урегулировании, что даст Байдену лавры миротворца”, - резюмирует Игорь Попов.