В январе многие украинцы получили огромные платежки за отопление - по 10-20 тысяч гривен на квартиру и больше.

Причем, сейчас приходят квитанции за декабрь, который был относительно теплым. Люди с ужасом ожидают январских платежек, которые могут оказаться еще выше.

Ведь сработает сразу два фактора: во-первых, в некоторых городах с начала этого года выросли тарифы на отопление, во-вторых, ударили морозы, а это автоматически - плюс по потреблению гигакалорий.

"10 тысяч за тепло! За декабрь - это не самый холодный месяц! Как вам такая арифметика? Перемога! Или просто сильно нужны деньги", — написал на своей странице в Facebook житель столицы Станислав Липовский, выставив платежку от "Киевтеплоэнерго" — почти 10,8 тысяч гривен за квартиру в 102 квадрата, то есть, больше 100 гривен за квадрат, тогда как даже тариф в Киеве по нормам потребления (если нет счетчика) - 38,5 гривен за квадратный метр.

Такая огромная платежа - не исключение. "Страна" уже писала о платежке на 12 тысяч гривен за квартиру в 99 квадратных метров. А киевлянка Ольга получила счет на отопление вообще больше 22 тысяч за квартиру в 85 квадратов (то есть, почти 259 гривен за квадрат - в 6,7 раз больше официального тарифа).

И база космических платежек продолжает пополняться.

"У нас в однокомнатной квартире при 38 квадратных метрах в декабре 2950 гривен", - возмущается на Facebook "Киевтеплоэнерго" киевлянин Андрей Носов.

При этом в Киеве тариф на отопление не менялся с 2019 года: если есть квартирный счетчик на отопление нужно платить из расчета порядка 1640 гривен за гигакалорию, а, если счетчика нет — 38,5 гривен за квадратный метр отапливаемый площади. Тем не менее, даже по сравнению с декабрем 2019 года за декабрь 2020 люди получили счета на треть выше.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко говорит, что главная причина - приписки и воровство коммунальщиков.

"Если сравнить цифры - сколько гигакалорий произведено и какие суммы выставлены в платежках, получится, мягко говоря, несовпадение: гигакалорий продается в 1,5-2 раза больше, чем производится. Офис президента сейчас затеял аудит тарифов. Но тут даже никакого сложного анализа не нужно - достаточно просто сравнить эти цифры. Нередко людям попросту продают воздух, причем, за большие деньги. А когда рекордные платежки попадают в публичную плоскость, их могут пересчитать, чтобы не было скандала. Но пересчитывают не всем. Затем эти суммы переходят в проблемные долги, а с недавних пор за долги у нас ввели штрафы, так что людям придется платить втридорога", — говорит эксперт.

В "Киевтеплоэнерго" нам пояснили, что "аномальные" начисления действительно могут быть, и, якобы, не всегда вина — только на коммунальщиках. И заявили, что нужно разбираться по каждой конкретной комической платежке отдельно, а если насчитали неправильно - пересчитают.

"Страна" разбиралась, почему людям приходят рекордные счета за отопление и как их оспорить.

За себя и соседа

Стоит отметить, что аномально высокие платежки были и раньше. Скажем, в феврале прошлого года жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление четырехкомнатной квартиры в 127,3 квадратных метра почти на 53 тысячи гривен.

Тогда в "Киевтеплоэнерго" пояснили огромный счет несовершенством законодательной базы.

По формуле, утвержденной Кабмином, если в доме установлены квартирные счетчики на тепло, то на такие квартиры отопление считают по счетчикам. А разницу, которая возникает между показаниями общедомового и всех квартирных счетчиков, разбрасывают на квартиры, без приборов учета. В доме, где живет получатель счета в 53 тысячи, таких квартир оказалось всего пять (из 177). Поэтому им и выкатили огромные платежки.

"Существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованные индивидуальными счетчиками. Но когда доля квартир с приборами учета превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой", — пояснил директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатин. И как следствие - появляются шокирующие платежки с десятками тысяч гривен за отопление.

Тогда рекордные платежки пересчитали, но, как заявили коммунальщики - исключительно в рамках "социальной ответственности", так как по закону они, якобы, все насчитали правильно - по методике.

В "Киевтеплоэнерго" нам рассказали, что пытались привлечь к данной проблеме внимание Кабмина, но пока ничего не изменилось. Поэтому в этом году ситуация повторяется.

К примеру, счета на 12 тысяч гривен и 22 тысячи гривен появились по этой же причине - в квартирах, где нет счетчиков (хотя у соседей они есть). Получается, что на таких жильцов "вешают" все "лишние" гигакалории.

"Скажем, платежка в 12 тысяч гривен пришла на квартиру в доме на Анны Ахматовой. Там больше 300 квартир, и 90% из них - с индивидуальными приборами учета, только около 20 квартир - без счетчиков. Поэтому на них перераспределился весь небаланс. А если бы квартир без счетчиком было меньше, то суммы в платежках могли бы быть еще выше", — пояснили нам в "Киевтеплоэнерго".

Соцсети переполнены возмущениями граждан, которые получили космические платежки. Люди постят квитанции с суммами на десятки тысяч гривен на своих страницах в Facebook и жалуются на неадекватные квитанции на официальных страницах коммунальных предприятий. К примеру, киевлянин Станислав Липовский пишет о платежке больше чем на 10 тысяч гривен за квартиру в 102 квадрата.

"В основном такие рекордные платежки приходят жильцам новостроек, где в большей части квартир установлены счетчики, а на остальные распределяют все доли, В том числе, и за соседей, которые не передают показания счетчиков или занижают их", — говорит глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Выход для таких жильцов - срочная установка квартирного счетчика, — советуют в "Киевтеплоэнерго". Но прибор учета стоит от 4-5 тысяч гривен, и платить людям приходится со своего кармана, а "лишние" деньги есть не у всех.

Как рисуют космические платежки

Впрочем, не всегда проблема аномально высоких платежек только в счетчиках.

Есть и другие причины.

Проблемы с общедомовым счетчиком

По словам Олега Попенко, нередко завышенные платежки получают не только жители новостроек, но и владельцы квартир в старых домах, где поквартирного учета тепла нет. Но есть общедмовой счетчик, показатели которого делят на всех пропорционально жилой площади. Но и такая система часто дает сбой, и людям приходят огромные платежки.

"Была допущена системная ошибка в законодательной базе, когда учет тепла ( счётчик) в доме находиться в зоне ответственности самих жильцов, которые в принципе в этом не разбираются. Например, могут не вовремя поверить счетчик, и платежка вырастет на 20-30 а то и на 50%. Или счетчик разбили, украли и т.д. Большинство жильцов многоквартирных домов даже не знают где стоит их счётчик тепла", — говорит Попенко.

Неадекватные начисления за отопление мест общего пользования

Есть и другой нюанс - места общего пользования, за отопление которых тоже должны платить жильцы. Но, если в новых домах более-менее понятно о каких площадях общего пользования идет речь, то вот по старому жилому фонду (а его в Украине - большинство) есть вопросы. Общей проектной базы домов нет, поэтому с площадями общего пользования возможны варианты - их квадратуру и расход тепла, нередко завышают.

"Был конкретный случай, когда женщине, у которой в квартире вообще нет централизованного отопления (установлен индивидуальный пункт), пришла платежка за отопление мест общего пользования 1400 гривен в месяц. 1,4 тысячи за отопление подъезда! Не многовато ли?!", — говорит Александр Скубченко.

Приписки гигакалорий

По словам Скубченко, коммунальщики практикуют приписки, продают гигакалорий больше, чем производят. "Разница может быть в 1,5-2 раза. То есть, торгуют воздухом. Заметьте, за ноябрь за отопление рассчиталось всего 30% потребителей. При этом коммунальщики должны оплатить газ на уровне 90%, иначе "Нафтогаз»" попросту перекроет им краник. Плюс есть еще зарплаты, другие расходы. И компании при этом не банкротятся. Возникает вопрос - за что они живут, если люди не платят. Это значит, что даже 30% платежей обеспечивают все расходы коммунальщиков, то есть, платежки явно завышенные", — отмечает Александр Скубченко.

Температурные эксперименты

На платежки также влияет температурный фактор. Скажем, многие киевляне, сравнив декабрьскую платежку за 2019 и 2020 год обнаружили, что последняя выше позапрошлогодней примерно на треть. Хотя с 2019 года тарифы на отопление в Киеве не пересматривались.

В "Киевтеплоэнерго" нам пояснили: сработало сразу два фактора.

Во-первых, в декабре 2019 года среднесуточная температура была 2,7 градусов тепла, а в декабре 2020 года - минус 0,6 градусов. То есть, разница - 3,3 градуса, которая повлияла на расход гигакалорий (чем ниже температура воздуха, тем выше расход теплоносителя). То есть, в январе, когда в отдельные дни столбик термометра опускался ниже 20 градусов, платежки будут еще выше.

Во-вторых, в декабре 2019 года действовала газовая скидка Гончарука порядка 22%, а в декабре 2020 года ее не было. "Два этих фактора и дали прирост платежки на 30-32%", — пояснили нам в "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики приводят расчеты по конкретной квартире площадью 52,9 квадратов. В декабре 2019 года платежка за отопление была на 790 гривен меньше, чем в декабре 2020 года. Помимо отсутствия "скидки Гончарука", сработал температурный фактор: если в декабре 2019 расход тепла по этой квартире был 1,0008 гигакалорий, то в декабре 2020 — 1282 гигакалории.

Впрочем, как говорит Скубченко, далеко не всегда потребитель может проверить - насколько качественный теплоноситель ему подают. На практике коммунальщики нередко "недогревают", особенно ночью. В итоге в квартирах, мягко говоря, не жарко, а платежки большие.

Несанкцинированные врезки

Речь идет о появлении неучтенных отопительных площадей. Скажем, люди выносят батареи на балконы или достраивают пристройки, которые по документам нигде не числятся. А увеличенный расход тепла, который показывает общедомовой счетчик, разбрасывают на всех жильцов. Такие случаи были массовыми в старых домах несколько лет назад. Но после многочисленных рейдов коммунальщиков, которые вычисляли "проблемных соседей" их число снизилось.

Старые долги

Нередко аномальные платежки появляются из-за того, что коммунальщики без ведома владельца квартиры делают ему перерасчет прежних долгов, добавляя определенную сумму к ежемесячному платежу. То есть, человек платит за прошлый месяц плюс - часть старого долга. Но воспринимает сумму как месячные начисления, что, естественно, вызывает возмущения.

"Теплоснабжающая компания может сделать перерасчет, и его, кстати, тоже надо проверить - насколько он корректный", — говорит Олег Попенко.

Как снизить платежку

Коммунальщики говорят: если платежа за отопление вызывает вопросы, нужно бежать не в Facebook, а обращаться в центры коммунального сервиса и требовать сверки. В том числе, сейчас есть возможность обратиться в онлайн-режиме и даже получить консультацию бухгалтера по Скайпу. Также, если есть сомнения в показаниях общедомового счетчика, можно записаться в группу и проконтролировать снятие показаний представителем "Киевтеплэнерго" (заявку можно оставить по номеру горячей линии диспетчерского центра 1557), - сказали нам в "Киевтеплоэнерго".

Впрочем, как говорит Олег Попенко, проверка начислений через центры коммунального сервиса не будет простой - это, как минимум, 1-2 месяца времени и куча нервов.

"Скажу по собственному опыту: добиться перерасчета очень сложно. Я в 2018 году четыре месяца потратил после обращения жильцов Дарницкого района, чтобы "Еврореконструкция" сделала перерасчет платежек", — говорит Попенко.

Можно обратиться в суд, но в этом случае процедура еще больше затянется, кроме того, придется платить судебные сборы.

"К сожалению, коммунальное законодательство у нас полностью прописано под монополистов, а потребитель вообще не защищен", — подытожил Олег Попенко.