В Верховной Раде депутаты от правящей фракции "Слуга народа" зарегистрировали сразу два законопроекта, которые вводят наказание за проявление сексизма. Сексизм в Украине хотят приравнять к мелкому хулиганству, за которое полагается штраф или административный арест до 15 суток.



Однако юристы говорят, что доказать сексизм в суде будет достаточно сложно.



"Страна" разбиралась, начнут ли в Украине выписывать штрафы и сажать за сексизм, если законопроекты будут приняты. И можно ли будет наказать за сексизм самих депутатов "Слуги народа", которые попадали в сексистские скандалы.



Сексизм приравняют к мелкому хулиганству



Сегодня в Верховной Раде на рассмотрении находятся законопроекты о запрете проявлений сексизма в обществе (№ 4598), а также об установлении ответственности за проявления сексизма в обществе (№ 4599).



Оба законопроекта подала группа депутатов от "Слуги народа", в которую входит Александр Качура, Галина Третьякова и глава партии Александр Корниенко.

"Ключевые моменты: введение дефиниции сексизм и установление запрета его проявления в рекламе. Предлагается прировнять сексизм к таким административным правонарушениям, как насилие по признаку пола. Санкцией статьи предусмотрено наказание за вышеупомянутые нарушения в виде штрафа и соответственно административного ареста", – рассказывает "Стране" о главных положениях закона один из его авторов, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Он также уточнил, что привлекать к ответственности за сексизм можно будет через суд.

Создатели проекта закона №4598 обосновывают необходимость его принятия так: "В последнее время случается все больше случаев проявления сексизма в обществе… Наряду с этим, в действующем украинском законодательстве не определено понятие "сексизм" и не установлено наказание за соответствующие проявления. Данные обстоятельства создают предпосылки для дальнейших нарушений прав человека", – пишут законодатели в пояснительной записке к проекту закона №4598.



Так, под сексизмом предлагается понимать:

- любые жесты, визуальные проявления, сказанные или написанные слова, практику и поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в публичной или частной сфере, в сети Интернет или вне ее и приводят или провоцируют ущемление собственного достоинства или прав человека или группы людей;

- создание угрожающей, враждебной, унизительной или обидной среды;

- препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

- поддержку и усиление любых гендерных стереотипов.

Депутаты также предусмотрели список исключений - что не может считаться сексизмом или дискриминацией по признаку половой принадлежности:

- специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;

- обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;

- разница в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами, предусмотренная законом;

- особые требования к охране труда мужчин и женщин;

- позитивные действия.

Правда, что именно понимается под фразой "позитивные действия", в документе не поясняется. Однако этот термин объяснил один из авторов проекта.

"Это определение было изначально предусмотрено в статье 1 Закона Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин". Позитивные действия - специальные временные меры, которые имеют правомерную объективно обоснованную цель, направленную на устранение юридического или фактического неравенства в возможностях женщин и мужчин по реализации прав и свобод, установленных Конституцией и законами Украины", – уточнил Александр Качура "Стране".

Также в документе сказано, что люди, столкнувшиеся с сексизмом, смогут жаловаться в органы госвласти, местного самоуправления, Национальную полицию, Уполномоченному по правам человека или обращаться в суд.



Депутаты указывают, что разработали законопроект на основе рекомендаций Совета Европы.



"Учитывая евроинтеграционные процессы Украины и участие нашего государства как члена Совета Европы, считаем целесообразным ликвидировать соответствующие пробелы на законодательном уровне", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.



Другой проект закона №4599 касается установления ответственности за сексизм.

Как говорится в документе, сексизм будет приравнен к мелкому хулиганству. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных нарушениях, дополнив статью 173-2.

Если законопроект будет принят, проявление сексизма повлечет за собой штрафы от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов (170-340 грн), или общественные работы от 30 до 40 часов или административный арест до 7 суток.

За повторное нарушение грозит штраф от 340 до 680 грн, или общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

Кейс "корабельной сосны"

Интересно, одним из авторов этих законопроектов является глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, который и сам попадал в сексистский скандал.



В июне 2020 года Александр Корниенко довольно откровенно обсуждал вместе с главой фракции Давидом Арахамией свою коллегу – Ирину Аллахвердиеву. Корниенко назвал ее "рабочей бабой, как корабельная сосна". Произошло это во время брифинга в Николаеве, когда Корниенко и Арахамия считали, что микрофоны выключены.



"Аллахвердиева вообще красавица… Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много — ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна... Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все "айкосы" (электронная сигарета — ред.). Скажет: баба да, баба да", – говорил тогда Корниенко.



В теории Аллахвердиева сможет подать в суд на Корниенко за такие высказывания в свой адрес, если предложенный им же законопроект будет принят.



И сам Корниенко был бы оштрафован.



Один из авторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Стране" говорит, что закон не имеет обратной силы.



"Статьей 58 Конституции Украины предусмотрено, что никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение", – уточнил Качура.

А значит, за прошлогодний кейс Корниенко и Арахамию привлечь будет невозможно.



"Не надо превращать страну в клуб FEMEN". Мнение юристов

Опрошенные "Страной" правоведы утверждают, что сексизм юридически недоказуем. Даже если законопроекты будут приняты, привлечь "сексиста" к ответственности будет практически невозможно.



Главная проблема – в дефиниции. Что именно считается сексизмом? Так как даже из трактовки в законопроекте непонятно, какие конкретно действия можно расценивать, как сексизм.



"А что такое сексизм? Вот к вам в очереди обратятся "женщина" – это сексизм? Или вы несете тяжелую сумку, и какой-то мужчина предложит свою помощь – тоже сексизм? Или на 8 марта вам подарят цветы. А не дай бог подарят кастрюлю. И что? Вы вызовете полицию и подаете на "сексиста" в суд? Ну, смешно же. Эти законопроекты выглядят как издевательство. Чистый хайп на волне западного MeToo. Может, кому-то пообещали грант за программу гендерного равенства – вот наши депутаты и хотят отчитаться, что подготовили закон об административной ответственности за сексизм. Но он несет больше вреда для украинского общества, чем пользы", – рассуждает Ростислав Кравец.



По мнению эксперта, украинское общество не готово к подобным инициативам. На его взгляд, если эти законопроекты будут приняты, разборки на тему "кто сексист, а кто нет" будут только провоцировать лишние конфликты.



Таисия Белоцкая также отмечает, что понятие сексизма – слишком субьективное и сложное в сборе доказательной базы. Хотя в теории доказать сексизм, по ее мнению, возможно.



"С точки зрения развития общей культуры в Украине, может, и есть необходимость в таких законах о сексизме. Но это же все равно вопрос субьективный – обидно или не обидно то или иное выражение человеку при тех или иных обстоятельствах. В теории, это поддается оценке психологической экспертизы. Если установлена личностью обидчика, можно доказать оскорбительность его сексистского высказывания и взыскать моральный ущерб. Но насколько реально это сделать, учитывая, что даже более серьезными делами полиция неохотно занимается – другой вопрос", - комментирует Белоцкая.



Что может считаться доказательством сексизма? Как объяснили "Стране" в адвокатском объединении "Вишневый и партнеры", это могут быть письменные сообщения, переписка, видеозаписи, объяснения свидетелей, которые были очевидцами проявления сексизма, выводы экспертов по определению морального вреда за проявления сексизма и т.п.



"Когда закон будет принят, то практику доказывания сексизма будут создавать суды и сами граждане. За сексизм, как и за домашнее насилие, должен составляться протокол об административном правонарушении, который будетрассматривается судом, и при наличии соответствующих доказательств лицо будет привлекаться к административной ответственности", - объяснили адвокаты.

Впрочем, если человек считает, что его оскорбили по гендерному или любому другому признаку, в действующем законодательстве и так существуют механизмы борьбы с этим.



Как один из вариантов – можно подать на обидчика иск о защите чести и достоинства, деловой репутации. Также такие действия могут расцениваться как мелкое хулиганство – 173 статья КУпАП подразумевает наказание за ненадлежащее поведение в обществе.



То есть, по сути, предложенные законопроекты про сексизм дублируют действующее законодательство.



Ростислав Кравец убежден, что практически нереально доказать факт сексизма и привлечь за него к ответственности. Но при этом абсолютно реально злоупотреблять этим понятием в своих корыстных целях.



"Сексизмом можно считать все, что угодно. Законопроект дает очень размытое определение. И весть риск, что этим будут злоупотреблять. Придираться к тому, что мужчина пропустил вперед женщину или уступил ей место в общественном транспорте – якобы этим он указал, что она "слабый пол". Посмотрите фильм "Любовь и голуби" – там вообще каждое слово сексизм. А дальше начнется: женщину не приняли на работу – это потому, что она женщина. И иск на работодателя за сексизм. Кого мы воспитываем? К чему мы идем? Не надо превращать страну в клуб FEMEN", – считает Ростислав Кравец.



Эксперт опасается, что в украинских реалиях с имплементацией предложенных законов может дойти до абсурда: преследований мужчин за то, что те уступают женщинам место в общественном транспорте, например. Хотя это – элемент традиционного украинского воспитания.



"В Украине нормально, когда мужчина уступает женщине место, открывает перед ней дверь и помогает донести тяжелые пакеты. Все понимают моральные основы общества. Нет такой проблемы с сексизмом в Украине. Ее искусственно пытаются создать", – убежден эксперт.