Бывший комик, шоумен и телеведущий, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко готовится к новой роли. Он возглавит Черкасскую область. И, возможно, на этом Скичко не остановится. В его фракции говорят, что он попробует из кресла главы облгосадминистрации дотянуться до министерского портфеля.

Подробности о карьерном взлете бывшего ведущего "Евровидения" - в материале “Страны”.

Удачная партия

Правительство на заседании в среду, 20 января, согласовало, среди прочего, назначение 29-летнего Скичко на должность председателя Черкасской облгосадминистрации. Назначает главу ОГА указом президент.

За ним дело наверняка не станет. Сам парламентарий комментирует так, как будто это вопрос решенный.

“По моему мнению, сегодня Черкащина недооценена и недоинвестирована. Хотя город и область очень мощные. Моя миссия - консолидировать все силы и усилия для того, чтобы Черкащина получила достойное развитие. Я приложу максимум усилий для обеспечения задач, на меня возложенных, а достигнутые ранее результаты администрации буду поддерживать и приумножать”, - написал Скичко на своей странице в Фейсбуке.

В украинском истеблишменте Скичко более известен не депутатской деятельностью, в которой он ничем особым не отличился, а женитьбой на дочери крупного бизнесмена Леонида Юрушева.

Злые языки в Раде говорят, что благодаря тестю он попал в команду Зеленского и сумел победить на мажоритарном округе №197 с центром в Каневе Черкасской области.

Не к каждому кандидату от СН приезжал на округ с бесплатным концертом “Квартал 95”. А Канев попал в число городов тура “Квартал Фест”, совпавшего с предвыборной кампанией в Верховную Раду.

Связям Скичко приписывают также выделение значительных средств, помимо прочего, на ремонт дорог в Черкасской области в рамках проекта “Большой стройки” и на известный в Каневе недострой - городской дом культуры.

По информации “Страны”, место для Скичко в Черкасской ОГА освободилось после конфликта прежнего главы области с крупным бизнесом.

Сергей Сергейчук, который пока еще возглавляет область, якобы не нашел общего языка с народным депутатом 5 созыва, влиятельным бизнесменом Анатолием Шкрибляком (сельское хозяйство, теплоэнергетика и недвижимость) по поводу тарифов на тепло, вырабатываемого арендуемой вторым Черкасской ТЭЦ. Сергейчук даже пригрозил, что местная власть поставит вопрос о возвращении электростанции в коммунальную собственность.

Как утверждают источники, Шкрибляк якобы добился через экс-замглавы МВД Владимира Евдокимова (занимается вопросами безопасности, давнего знакомого президента Владимира Зеленского) отставки Сергейчука.

От того потребовал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, курирующий регионы, потребовал написать заявление об уходе по собственному желанию. Назначенный 28 августа 2020 года, Сергейчук был уволен президентом уже 29 декабря. А Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на производство тепла для Черкасской ТЭЦ на 24,1%.

Источник, близкий к Офису президента говорит, что на Черкасскую область Скичко и его влиятельный тесть Юрушев смотрели уже давно.

"Еще летом была идея назначить Скичко губернатором. Но по итогу сочли, что он молодой и не сможет организовать правильно предвыборный процесс, а потому поставили губернатором сбушника Сергейчука. А Скичко выдвинули было как кандидата на пост мэра Черкасс, но, замеряв рейтинги, сказали ему не идти на выборы, чтоб не позориться", - говорит источник.

Вожделенный портфель министра

В Раде ходят упорные слухи, что вообще-то Скичко имеет виды на портфель министра инфраструктуры. Мол, поэтому он выбрал для себя “транспортный” комитет, критиковал много нынешнего министра Владислава Криклия, который увидел в этом как раз желание его сместить, о чем и говорил в интервью.

Дружественный к депутату собеседник в его фракции утверждает, что пост в Черкасской ОГА рассматривается Скичко и его окружением как трамплин для прыжка в вожделенное министерское кресло.

“Саша хочет быть именно министром. Летом даже к Первому (президент Владимир Зеленский - Ред.) ходил. По его словам, в ОП дали добро, но с одним условием: он идет на “губернатора” и показывает эффективную работу. И, думаю, вряд ли он бы разменял мандант на “губернаторство” без каких либо гарантий”, - настаивает источник среди депутатов от СН.

Другой собеседник во фракции спрогнозировал, что на новом месте Скичко будет опираться связи своей семьи (его отец возглавлял местный филиал Райффайзен Банк Аваль) и тестя, который якобы в хороших отношениях с вышеупомянутым Шкрибляком. Поэтому сомнительно, как считает источник, что Скичко будет самостоятельным на должности главы области.

“Да и министром, возможно, станет только из-за того, что Юрушев хочет место в Кабмине”, - настаивает депутат.

Игра с округом

Если Скичко все-таки назначат, парламент должен будет снять с него депутатские полномочия. А значит, на округе №197 будут промежуточные выборы. Собеседник в черкасской политтусовке характеризует округ как “спокойный, домашний для избранного там депутата”.

“Это в Черкассах (округ №194 - Ред.) страсти кипят, но не на 197-м. Хотя округ, будучи преимущественно сельскохозяйственным, достаточно развит, через него пролегает киевская трасса”, - говорит источник.

На досрочных выборах в 2014 году по этому округу прошел Владислав Голуб от партии “Блок Петра Порошенко”. Это зять замглавы фракции “Батькивщины”, многолетнего соратника Юлии Тимошенко Сергея Соболева, представитель межфракционного объединения “Еврооптимисты”. В кампанию 2019 года Голуб, как самовыдвиженец, проиграл Скичко, заняв, тем не менее, второе место по голосам.

Уход Скичко дает ему новый шанс, которым он собирается воспользоваться.

“Я не исключаю выборов по моему родному округу, но надо еще посмотреть, на какой месяц их назначат”, - сообщил Голуб “Стране”.

Третье место в 2019-м занял на округе представитель местного бизнеса Виктор Полозов, баллотировавшийся от Аграрной партии. В комментарии “Стране” он заявил, что новые выборы на округе ему “не интересны”.

Согласно Избирательному кодексу, промежуточные выборы депутатов могут проходить в последнее воскресенье либо марта, либо октября.

Как писала “Страна”, ЦИК назначил на 28 марта промежуточные выборы в округах №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область). И Рада еще не сняла полномочия с Игоря Колыхаева (“За будущее”), победившего на выборах мэра Херсона. Он прошел в Раду по округу № 184 в Херсонской области.

Чтобы выборы состоялись на округах №197 и 184 также 28 марта, Рада должна не позднее 26 января снять полномочия с депутатов, а потом Центризбирком в тот же день вынести свое решение. Тогда на следующий день 27 января пойдет отсчет 60 дней до дня выборов. Если парламент не проголосует, значит, в команде президента не хотят выборов на округах Скичко и Колыхаева до октября.

Об этом, впрочем, говорят в парламентских кулуарах. Это может означать, что своих сильных кандидатов у партии власти на эти округа нет, а отдавать конкурентам их не хотят.