Экс-премьер Владимир Гройсман работает над тем, чтобы вернуться в большую политику.

В этом он пользуется советами и связями своего предшественника на премьерской должности Арсения Яценюка и поддержкой бизнесмена Рината Ахметова.

В политических кругах ходят разговоры, что Гройсман опять метит в свое бывшее кресло. Но для этого нужен союз с президентом Владимиром Зеленским. Но пока ничего не указывает на то, что президент готов принять такой вариант, а если и примет, то он пройдет через Раду. По крайней мере, в ее нынешнем составе, который может смениться, если будут досрочные выборы.

Также ходят слухи, что Яценюк предлагает экс-премьеру другой вариант - влиться в партию Порошенко получив там солидную квоту. Но эта схема не нравится самому Гройсману.

Подробности - в материале “Страны”.

Ахметовский локомотив

В подготовке своего политического возвращения Гройсман опирается, прежде всего, на две силы.

Во-первых, это бизнес-группа Рината Ахметова с ее широкими возможностями. Например, ахметовские СМИ включились с полной силой в улучшение реноме Гройсмана, изрядно пострадавшего за время предыдущего премьерского срока. Каналы олигарха стали главной площадкой для бывшего главы правительства.

Во-вторых - экс-премьер Арсений Яценюк, который с Гройсманом рядом по жизни еще с того момента, как тот сменил его в премьерском кресле. Яценюк вместе со своей партией “Народный фронт” (НФ) и ее парламентской фракцией были главными союзниками Гройсмана во внутрикоалиционной конкуренции с командой тогдашнего президента Петра Порошенко, фактически на двоих контролируя правительство.

Но сегодня основной ресурс Яценюка не партия, оставшаяся только на бумаге, а его обширные связи за рубежом - прежде всего в США.

Экс-премьер лично знаком и с избранным на пост президента от Демократической партии Джо Байденом, и, особенно, с дипломатом Викторией Нуланд, которая курировала Украину по линии Госдепартамента в начале постмайданного периода и должна вернуться туда после смены администрации в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Свои знакомства Яценюк теперь “продает” и Ахметову, и Гройсману, который, кстати, как говорили собеседники в Раде, через лидера НФ и наладил отношения с донецким олигархом.

"Страна" уже писала, что Гройсман в последние месяцы начал особенно активно продвигать себя в общеукраинской политике, а социологи фиксируют рост его личных рейтингов, а также рейтингов его партии вплоть до проходного барьера в 5%. Впрочем, мы уже отмечали, что у многих экспертов есть большие сомнения в достоверности этих цифр, а самого Гройсмана тянут вниз как старые, так и новые коррупционные скандалы. Последний пример - это история с показаниями против Гройсмана застройщика Микитася. Скандал пытаются замять, но, как это часто бывает в украинской политике, добрые люди всегда напомнят.

Но, так или иначе, пробудившаяся политическая активность Гройсмана и его амбиции - это факт. Также как и то, что он работает в тандеме с Яценюком.

Однако при этом, по данным "Страны", оба экс-премьера хотят по-разному вернуться в большую политику.

Стратегия Гройсмана

Владимир Гройсмана делает упор на развитие своего политического проекта - партии “Украинская стратегия”.

Она успешно провела местные выборы в базовой для лидера Винницкой области.

Гройсман в своих интервью не скрывает, что команда ему нужна для следующей кампании в Раду.

Без своего представительства, по его мнению, премьерство - это “нерациональный шаг”.

Политолог Анатолий Октисюк добавляет, что без опоры в парламенте, какой были для Гройсмана в предыдущем созыве НФ и депутатские группы, непросто будет даже стать премьером.

“Гройсман четко ассоциируется с Ахметовым. Это не Шмыгаль (премьер-министр Денис Шмыгаль - Ред.), который был темной лошадкой, на что, в том числе, клюнули какие-то депутаты. Собрать под Гройсмана в нынешней Раде голоса будет гораздо сложнее. Сопротивляться будет не только группа Коломойского, конкурирующего с Ахметовым. Но какой резон вообще Гройсману сейчас заходить в правительство и жечь для Зеленского свой какой-никакой рейтинг?” - комментирует Октисюк “Стране”.

“Однако если партия Зеленского сместится вправо, возможно при этом потеряв часть депутатов, то это теоретически дает шансы для назначения Гройсмана премьером за счет помощи других лояльных фракций”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Президент, по его мнению, может согласиться на приход в правительство Гройсмана или “какого-то другого харизматического политика”, если решится переложить с себя хотя бы часть ответственности за состояние дел в стране.

“Если же кризис не будет усугубляться, останется Шмыгаль или придет кто-то еще невыразительный, без политических перспектив того же типа”, - полагает Бортник.

Владимир Гройсман - частый гость на каналах Рината Ахметова, фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Яценюк предлагает дружбу с Порошенко

Как говорят источники "Страны", знакомые с ходом переговоров, для Яценюка же раскрутка общего с Гройсманом проекта (в широком смысле этого слова) - это способ заключить политическую “сделку” с Порошенко для вхождения в его партию “Европейская солидарность” с большой квотой.

Однако Гройсман не в восторге от такой перспективы, не веря, что сможет сработаться с Порошенко после многочисленных прошлых конфликтов. И в альянс с экс-президентом идти не хочет.

Собеседник в окружении Порошенко также говорит о невозможности союза с Гройсманом.

“А без Порошенко он (бывший премьер - Ред.) так и останется никем”, - полагает источник.

С Яценюком же у экс-президента отношения остались, несмотря на былые трения, “абсолютно нормальными”.

“Они довольно часто созваниваются. В штабе ЕС на Лаврской он был в прошлом году. Возможно, они встречаются где-то на нейтральной территории. Теоретически возможно присоединение каких-то людей к нам, но вряд ли речь будет о былых 35% списка. Но пока нет выборов, а значит и предмета обсуждения”, - говорит источник.