После масштабных тарифных бунтов, которые прокатились по всей стране, украинцам пообещали снизить платежки. По крайней мере, на газ. Ведь именно заоблачные цены на транспортировку газа стали причиной акций протеста в Лубнах, откуда и началась волна тарифных протестов.

В понедельник, 18 января Кабмин установил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен, а к Крещению людей решили порадовать новой скидкой - на транспортировку газа.

НКРЭ снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр, о чем с утра 19 января похвастался премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"НКРЭКУ на своем заседании снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Регулятор поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады", - сообщил он.

Впрочем, на самом деле новая планка тарифа на доставку в 1,79 гривен за куб - это цена без НДС. С налогом ценник выше - 2,15 гривен. Причем, некоторым газсбытам тарифы снизили буквально на несколько копеек, скажем, "Гадячгазу" — с 2,06 до 1,99 гривен, "Закарпатгазу" - с 2,22 до 2,14 гривен и т.д. Значительное удешевление - до 30% - идет только по газовым компаниям, которым накануне резко повысили ценник. К примеру, для того же "Лубныгаза" тариф снизили с 2,94 до 2,15 гривен.

Тем не менее, в теории одновременное снижение цены и на газ и на его доставку должно уменьшить платежку. Власти обещают - до минус 500 гривен в месяц. Впрочем, такую скидку увидят далеко не все.

"Сэкономить могут разве что жители частных домов, отапливаемых газом. Для горожан ничего не меняется - централизованное отопление остается дорогим. Более того, в феврале оно может еще больше подорожать", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"В декабре 2019 года я заплатил за кухонный газ 37 гривен, в декабре 2020 - 57 гривен. С учетом новой цены от Кабмина будет 50 гривен, то есть, я сэкономлю 7 гривен. При этом счет за газ - это всей 1,5% от общей платежки. Мне за отопление насчитали больше 3 тысяч, и как раз тут никаких скидок не будет. Так что горожане попросту в очередей раз почувствуют себя обманутыми, когда вместо распиаренных скидок получат новую космическую платежку",- добавил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Да и другие тарифы, которые взлетели с 1 января - на электроэнергию, холодную и горячую воду, снижать, похоже, никто не собирается.

При этом много вопросов и по самому газу. Новая цена действует до окончания карантина (и отопительного сезона). Но не исключено, что газсбыты попытаются оспорить ее в судах (о таком намерении "Стране" заявили в нескольких компаниях, ссылаясь на многочисленные нарушения с которыми принято "скидочное" постановление Кабмина).

Плюс - пока не совсем ясно как можно получить газ по 6,99 гривен за куб.

"Так как в Украине действует рынок газа, газсбыты могут продавать газ и дороже. Но если они не смогут обеспечить цену в 6,99 гривен, потребителей подхватит Поставщик последней надежды, а это "Нафтогаз" Фактически это позволит НАКу быстро нарастить свою клиентскую базу и оставить облгазы ни с чем, то есть налицо - банальные конкурентные войны", — отметил Скубченко.

Но есть и другой вариант.

"Пока нет механизма перевода людей на Поставщика последней надежды. Поэтому могут предложить переходить самостоятельно, а сделать это быстро смогут далеко не все. Поэтому даже для жителей частных домов газ с скидкой не гарантирован", — добавил Рябцев.

Открытой остается и тема с МВФ, которому наши власти пообещали не устанавливать предельных цен на газ для населения.

То есть, вопросов — очень много.

"Страна" разбиралась, что на самом деле значит "газовая распродажа" от Шмыгаля, и каких платеже ждать украинцам.

Как получить газ по 6,99

Мы уже писали, что с начала этого года платежки в Украине буквально взлетели. Подорожала практически вся коммуналка, начиная с газа и заканчиваю отоплением и холодной водой.

В среднем январская платежка за среднестатистическую двушку в 50 квадратов вырастает на 800 гривен, а за небольшой дом - на 1100 гривен.

Но, не исключено, что наценка будет еще большей - люди уже получают счета с заоблачными суммами за отопление, скажем, 22 тысячи гривен за квартиру в 85 квадратных метров.

"Страна" также писала о тарифных бунтах, которые начались с небольшого райцентра Лубны в Полтавской области.

Люди вышли на улицу из-за рекордно подорожавшей доставки газа — почти 3 гривны за куб.

Вместе с самим газом, ценник на который также взлетел, за куб получалась заоблачная цена — до 10-14 гривен в зависимости от поставщика.

Затем на аналогичные протесты начали выходить и в других городах. Что в итоге и заставило правительство обратить внимание на проблему.

А так как изначально протесты спровоцировал именно дорогой газ, то и регулировать решили именно его (хотя при этом вопрос дороговизны других коммунальных услуг стоит не менее остро).

В понедельник, 18 января Кабмин установил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за куб, а во вторник, 19 января, НКРЭ пересмотрело и тарифы на транспортировку газа. Верхняя планка установлена на уровне 1,79 гривен без НДС, а с налогом выходит 2,15 гривен за куб.

То есть, теперь газ для населения не может стоить дороже 9,14 гривен за куб (6,99 гривен - цена газа плюс 2,15 - доставка). По изначально озвученным январским ценникам максимальная цена газа с доставкой могла доходить до 14 гривен за куб.

Но были и предложения подешевле (8-9 гривен за куб).

Власти уже анонсировали, что "газовая скидка" позволит сэкономить до 500 гривен на платежке.

Но есть нюансы.

Во-первых, постановление начинает действовать с 1 февраля и будет в силе до 31 марта 2021 года.

То есть, за январь еще придется заплатить по полной. Сейчас, с учетом морозов, расходы на газовое отопление частных домов резко выросли. Поэтому в реальности январская платежа за небольшой дом до 120 квадратов может казаться выше декабрьской на 2 тысячи гривен.

Во-вторых, непонятно как именно получить газ по 6,99 гривен за куб.

В постановлении Кабмина указано, что с 1 февраля на период действии карантина, но не дольше 31 марта 2021 года устанавливается цена на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе, поставщиком последней надежды (им является "Нафтогаз")для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен за куб.

Но также есть пункт о том, что, если цена поставщика газа превышает предельную цену, то поставка осуществляется поставщиком последней надежды ("Нафтогазом") по цене, которая не может превышать предельную.

Другими словами, газовщики и дальше могут выставлять людям ценник выше 6,99 гривен за куб. Что, собственно, соответствует закону о рынке газа. Но, в этом случае, потребители могут получить газ по 6,99 гривен от поставщика последней надежды, то есть, "Нафтогаза".

Но в самом постановлении не указано, как именно стать на обеспечение в НАК - это будет автоматический перевод граждан, которым газсбыты выкатят рекордные ценники или же переходить придется самим (что может стать проблемой, скажем, для пенсионеров).

"Нет механизма, что делать, если, к примеру, мой газовщик продает газ по 8 гривен. Заставить его снизить цену до 6,99 гривен власти не могут. В теории, такой ценник может быть для газовой компании убыточным, и она легко оспорит его в суде. Как переходить к поставщику последней надежды и будет ли это автоматический перевод - тоже неясно. Но система НАКа уже "ложилась", так что, если заявок будет много, процесс перехода может затянуться", — отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Игра Нафтогаза и интрига с МВФ

Многие эксперты усмотрели во всей этой ситуации с газовыми скидками игру "Нафтогаза", который сейчас может быстро и без лишних усилии нарастить клиентскую базу розничных потребителей, особенно, если перевод людей на дешевый газ будет идти в автоматической режиме.

"Это банальная газовая война - НАК монополизирует розничный сегмент, а облгазы в итоге останутся ни с чем, разве что будут брать деньги за доставку. И какие тарифы выставит "Нафтогаз" после 31 марта, когда ограничения закончатся, можно только догадываться", — говорит Скубченко.

При этом не исключено, что НАК будет требовать еще и бюджетных компенсаций - за то, что продает населению дешевый газ.

Хотя изначально были более простые и понятные механизмы для снижения газового ценника.

"Скажем, можно было бы пустить на нужды населения газ внутренней добычи, граничная цена которого уже со всеми накрутками не превышает 150 долларов за тысячу кубов", — считает Скубченко.

Корольчук также отмечает, что облгазы, несмотря на их требования, так и не допустили к закупкам газа внутренней добычи на бирже. То есть, изначально власти перекрыли все механизмы, которых позволили бы реально снизить ценник на газ, а затем, после тарифных бунтов, выдали "странную цену" в 6,99 гривен за куб.

"Почему именно 6,99 гривен? Где экономические расчеты? Почему были нарушены десятки пунктов регламента Кабмина - постановление принималось без общественного обсуждения, согласования с регулярной службой? О нарушении закона о рынке газа я вообще не говорю. Все это вполне позволяет газсбытам оспорить это решение Кабмина в суде и выиграть иски", — уверен Рябцев.

О возможной подаче таких исковых заявлений "Стране" заявили сразу в нескольких газсбытах, отметив, что сейчас оказались в безвыходной ситуации: газ по 6,99 гривен за куб они могут продавать разве что себе в убыток, а, если выставят ценник выше, рискуют растерять потребителей.

При этом в Ассоциации поставщиков энергоресурсов первая реакция на новые ограничения сдержанная. В Ассоциации заявили, что газоснабжающие компании готовы выполнять решение правительства.

При этом в Ассоциации добавили, что "к сожалению, при разработке мер защиты потребителей в условиях пандемии, правительство не учитывало опыт внедрения антикризисных мер в европейских странах, зеркально поддерживающих как потребителей, так и производителей и поставщиков ресурса".

Отдельный вопрос — как долго продержится ценник в 6,99 гривен. Ведь фактически власти, ограничив цену на газ для населения, нарушили обязательства перед МВФ, которому обещали не регулировать газовый тариф и сделать его полностью рыночным.

"Думаю, наше правительство воспользовалось ситуацией со сменой власти в США, и тем, что как такового куратора, с которым можно было бы согласовать изменения обязательств перед МВФ сейчас нет. То есть, появилось своего рода "окно возможностей" поправить рейтинги и не нарваться на осуждение кредиторов. Но, так как деньги от Фонда нам все равно будут нужны, придется идти и договариваться. И, вполне возможно, отменять скидку", — говорит Корольчук.

В любом случае, газовая скидка продержится не дольше, чем до 31 марта, то есть, будет действовать всего два месяца - в феврале и марте.

При этом проблема с ценой на газ для населения остается нерешенной - она по-прежнему привязана к спотовому рынку TTF в Голландии, где котировки традиционно высокие и резко вырастают в зимний сезон.

То есть, в следующем отопительном сезоне рекордные тарифы на газ, скорее всего, вернутся. При этом они распространяться и на отопление - так как со следующего сезона фиксированные цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго будут отменены.

Стратегическим решением проблемы, как писалось выше, было бы "отвязка" цены на газ для населения от спотового рынка в ЕС и привязка их к цене на газ внутренней добычи, который бы продавали на открытых аукционах для всех поставщиков. Но, как видим, власти по такому пути идти не хотят.

Минус на доставке — не для всех

С тарифами на доставку газа тоже интересно. Формально их снизили до 30%, зафиксировав предельный ценник на уровне 1,79 гривен без НДС и 2615 гривен с налогом.

Но на самом деле тариф снизили не для всех газсбытов, а только для 14 компаний. Причем, большинству - на копейки. Скажем, "Гадячгазу" — с 2,06 до 1,99 гривен, "Закарпатгазу" - с 2,22 до 2,14 гривен, "Николаевгазу" - с 2,34 до 2,15 гривен и т.д. Значительное удешевление - до 30% - идет только по газовым компаниям, которым накануне резко повысили ценник. К примеру, для того же "Лубныгаза" тариф снизили с 2,94 до 2,15 гривен, для ООО "Газовик" - с 3,06 до 2,15 гривен.

То есть, жители Лубнов, откуда и стартовали тарифные протесты, смогут сэкономить на доставке по 79 копеек на каждом кубе. Для небольшого дома, потребляющего до 500 кубов газа в месяц на отопление, это скидка в 395 гривен. Она уменьшает платежку, но не решает проблему с дороговизной отопления. Ведь людям по-прежнему придется платить по несколько тысяч гривен в месяц.

При этом у компаний, которым больше всего снизили тариф на доставку газа, розничных потребителей не так много. У крупных же газовщиков тарифы остались неизменными либо упадут незначительно.

"Пересмотр тарифов на распределение газа коснется почему-то только 14 компаний. Фактически половина потребителей получат снижение цены на газ, а половина оплатят полную стоимость", — отметил глава департамента жилищной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"При этом интересно, что в обосновании снижения тарифа НКРЭ указала "многочисленные обращения граждан". Но, если вот так, по "обращениям граждан" можно в один день снизить тариф, значит, изначально он был завышенным и экономически необоснованным. И, если все так легко и просто снижается, давайте обращаться и по другим тарифам - пусть и их уменьшают", — говорит Скубченко.

Что будет с отоплением и остальной коммуналкой

Впрочем, вся газовая тема - и цены на газ, и тариф на доставку - интересует в основном, жителей частного сектора с газовыми котлами. И после решений правительства они получат, пусть и небольшую, но все же реальную экономию на отоплении.

Но вот для горожан история с ценником на газ касается разве что в разрезе кухни, да и то, если установлена газовая плита.

При этом потребление кухонного газа небольшое - в среднем 10 кубов в месяц. Поэтому экономия на "скидках Шмыгаля" будет копеечной.

"В декабре 2019 года я платил за кухонный газ 37 гривен, в декабре 2020 - 57 гривен. С учетом новой цены от Кабмина будет 50 гривен, то есть, я сэкономлю 7 гривен", — говорит Геннадий Рябцев.

Жителей многоэтажек гораздо больше интересуют рекордные платежки на отопление, который с января еще больше вырастают в многих городах страны. А как раз к ним газовые скидки от Кабмина не имеют никакого отношения.

Для производства тепла для системы централизованного отопления газ тоже требуется. Но он идет по другой схеме. Открывая рынок газа для населения в прошлом году, правительство продлило режим ПСО на цены на газ для теплокоммунэнерго до конца отопительного сезона 2020-2021 года, то есть, до 15 апреля этого года.

Цену ПСО определяет "Нафтогаз", учитывая котировки на европейских хабах. Она также ежемесячно менялась, но не так резко, как росли цены на газ для населения.

Но в постановлении Кабмина о газовых скидках сказано только о газе для бытовых потребителей, и ничего не говорится о газе по ПСО.

На январь цена ПСО составляет 7,33 гривен за куб, а в феврале, скорее всего, еще больше вырастет, так как газ в Европе дорожает. Таким образом, цена ПСО для коммунальщиков в следующем месяце может оказаться выше, чем цена на газ для населения. Что потянет за собой и тарифы на отопление и горячую воду (в их структуре цена газа достигает 80%).

Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что увеличение стоимости газа для предприятий теплоснабжения ухудшит показатели по расчетам. А, если коммунальщики оплатят менее 90% счета на газ, НАК может попросту прекратить поставки. Властям придется закрывать дыры из местных бюджетов, ну а там, где такой возможности нет, могут быть проблемы с теплоснабжением.

То же самое с тарифами на другие коммунальные услуги - электроэнергию, горячую и холодную воду, выв мусора. Рассчитывать на их снижение не приходится. Более того, на старте — новое повышение.

"Для жителей многоквартирных домов никакой реальной скидки не будет. Они уже сейчас в январе получили платежки на декабрь на 500-600 грн больше, чем год назад, а в феврале сумма платежки вырастет на 1000 гривен Ведь тарифы на водоснабжение и канализацию, горячую воду и отопление никто не снизил и потребители заплатят на 25-30% больше", — говорит Попенко.

"То есть, сейчас взяли газовую тему, чтобы попиарится и повысить рейтинг власти. Газовые тарифы - едва ли не единственные, которые можно снизить быстро. С остальными так не поучится - нужно менять методику и формулы, на что уйдут месяцы. А по действующим формулам получается, что тарифы нужно толкло повышать", — подытожил Скубченко.