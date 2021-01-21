Медицина уже второй год является топ-темой новостей из-за эпидемии коронавируса. "Страна" выяснила, что западные фармацевтические корпорации платят огромные суммы украинским медицинским чиновникам.

Корпорации платят вполне официально. Эти доходы чиновники вынуждены декларировать, с указанием источников.

Из поданных деклараций "Стране" стал известен масштаб этого "сотрудничества".

Во многих случаях за что именно перечислялись деньги в декларациях не указывается (указано лишь, что по гражданско-правовым договорам или через получение гонорара).

Но в некоторых случаях указано вполне конкретно, что деньги шли за клинические исследования. То есть - за испытание медпрепаратов.

Понятно, что чиновники от медицины испытывают лекарства не на себе. "Подопытными" выступают пациенты медицинских учреждений.

Кроме того, как говорят специалисты на рынке, фармкомпании платят за приоритетные рекомендации тех или иных препаратов. А в ряде случаев - просто зарплату.

В схеме задействованы главврачи больниц, директора медицинских центров, проректоры медвузов, и даже заместитель министра и депутат. Начало массового применения схемы было положено в 2016-2017 годах, когда и.о. министра здравоохранения была Уляна Супрун.

Депутат от Порошенко и замминистра

Бывший замминистра здравоохранения Дмитрий Луфер задекларировал, что в 2019 году его жена получила более 1,8 млн грн. от украинского представительства транснациональной фармацевтической корпорации "АстраЗенека". Как известно, эта корпорация является одной из разработчиков вакцины от коронавируса Covid-19.

Жена экс-замминистра работала там по основному месту работы:

Источник: public.nazk.gov.ua

Правда, Дмитрий Луфер пробыл на должности недолго: 27 декабря 2019 года его назначили замом министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

А 8 апреля 2020 года, пробыв на должности чуть больше трех месяцев, Дмитрий Луфер попал под увольнение после назначения нового министра Максима Степанова.

А бывший депутат Верховной Рады прошлого созыва Роман Романюк (№ 25 списка Блока Петра Порошенко) задекларировал, что его жена в 2019 году получила от фармацевтических гигантов почти 350 тыс. грн. Больше всех жене депутата заплатила тоже корпорация "АстраЗенека" - 277 тысяч:

Источник: public.nazk.gov.ua

Раковая пирамида

Выплаты от западных фармацевтических корпораций оказались очень распространены в сфере онкологии.

На вершине пирамиды - директор Национального института рака Елена Колесник, которая задекларировала за 2019 год 1 млн 122 тысяч гривен дохода за клинические исследования.

Получала чиновница эти деньги от западных фармацевтических исследовательских компаний Abbvie (США), Iqvia (Австрия), Syneos Health (Великобритания), Ab Science (Франция), Clinical Financial Services (США), а также от украинских представительств транснациональных фармацевтических корпораций "АстраЗенека" и MSD Human Health Holding (исследовательского подразделения глобального фармацевтического гиганта Merck):

Источник: public.nazk.gov.ua

Получает выплаты от фармкомпаний руководство и областных онкологических центров. К примеру, директор винницкого центра онкологии Владимир Шамрай в 2019 году задекларировал доход от американского фармацевтического гиганта из США "Eli Lilly" 603 тыс. грн. Еще 126 тыс. ему заплатила корпорация "АстраЗенека".

Также директор винницкого онкоцентра получил 282 тыс. гривен от PAREXEL International - американской компании, которая специализируется на клинических испытаниях лекарств по заказам фармацевтических корпораций:

Источник: public.nazk.gov.ua

Его коллега, генеральный директор харьковского онкоцентра Денис Скорый задекларировал в 2019 году получение от украинских подразделений фармкорпораций "АстроЗенека" 263 тыс. грн и от MSD (часть фармгиганта Merck) - почти 124 тыс. грн:

Источник: public.nazk.gov.ua

Пульмонология, кардиология, эндокринология

Директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик НАМН Юрий Фещенко получил в 2019 году от швейцарской компании PSI CRO 803 тыс. грн. Еще больше 1 млн заплатил французский разработчик лекарств AB Science SA, 203 тыс. грн. - "АстраЗенека", 93 тыс. Boehringer Ingelheim, 134 тыс. "Санофи-Авентис" и т.д.

Всего выплаты от фармкомпаний директору государственного мединститута составили больше 2,3 млн грн. Это в 4 раза больше, чем его зарплата по основному месту работы:

Источник: public.nazk.gov.ua

Директор хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра Андрей Кланца получил в 2019 году 500 тыс. грн от германской фармацевтической компании Behring, а также 470 тыс. грн от структур французской Covance - компании по разработке и испытанию лекарств, которая входит в структуру глобальной медико-биологической корпорации LabCorp:

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще пример - главврач запорожского областного эндокринологического диспансера Виктория Черникова получила в 2019 году от фармкомпаний 450 тыс. грн.

Из них 240 тысяч заплатил фармацевтический гигант "Байер", а 107 тысяч - американское подразделение компании Covance, которая специализируется на разработке и испытании лекарств.

В медвузах тоже ставят опыты

Пирамида выплат добралась и до медицинских вузов.

Например, проректор по научной работе ивано-франковского медицинского университета получил в 2019 году от фармкомпаний почти 4,6 миллиона гривен. Это при том, что зарплата проректора вуза составила меньше 300 тысяч, то есть в 15 раз меньше, чем доход от фармкорпораций. Больше всех - 758 тысяч - ему заплатила корпорация "АстроЗенека":

Источник: public.nazk.gov.ua

А проректор по научной работе винницкого медуниверситета им. Пирогова Олег Власенко задекларировал, что выплаты от корпораций "АстраЗенека" (193 тыс. грн.) и "Берлин-Хемиа Менарини" (112 тыс.) получала его жена, а он сам получил 54 тыс. грн. от "Санофи-Авентис".

Получают деньги от фармкорпораций и главврачи. К примеру, директор клинической больницы № 10 в Одессе Денис Собов получил в 2019 году от фармкомпаний почти 300 тыс. гривен. Больше всех ему заплатили корпорации КРКА и "Байер":

Источник: public.nazk.gov.ua

Как видим, в стране сформирована целая финансовая пирамида, в которой задействованы медицинские чиновники всех уровней, которым платят крупнейшие мировые фармацевтические компании.

Причем нередко чиновники и главврачи получают от фармацевтических корпораций в разы больше, чем от государства в виде зарплаты.