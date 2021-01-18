Народный депутат Александр Дубинский (“Слуга народа”, СН), который попал под санкции США и которого теперь прозападное лобби требует исключить из фракции, пошел в контратаку.

Он настаивает на проведении по поводу своей ситуации специального заседания фракции, на котором он хочет дать свои объяснения коллегам. Также он заявил, что потребует возбуждения уголовного дела (в том числе и по статье "госизмена") против руководителей Центра противодейстия коррупции - Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк, которые, по его мнению, и сделали донос, на основании которого американцы ввели санкции.

Все это Дубинский рассказал на своей пресс-конференции в понедельник.

Сработает ли такая тактика и что ждет в связи с этим фракцию "Слуга народа", разбиралась “Страна”.

В заседании отказано

Дубинский еще на прошлой неделе обратился с открытым письмом к руководству фракции и партии (депутат возглавляя партячейку в Киевской области) с требованием провести специальное заседание фракции с целью объясниться перед коллегами.

По его версии, санкции были введены против него в результате “очередной грязной провокации со стороны... непорядочных оппонентов”. И теперь, как считает Дубинский, в СМИ и соцсетях оппонентами СН эта ситуация используется для “шантажа президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает”.

Как писала “Страна”, Дубинский попал под санкции в числе 11 физических лиц и организаций по обвинению во вмешательстве в выборы президента США.

Конкретно депутату вменяют участие вместе с коллегой по парламенту Андреем Деркачем (внефракционный) в пресс-конференциях на тему так называемых пленок Деркача, на которых фигурирует кандидат от Демократической партии США Джо Байден в контексте Украины. Деркача при этом называют русским агентом.

“Дубинский, который как и Деркач является украинским парламентарием, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных озвучить эти ложные нарративы (о коррупции семьи Байденов в Украине - Ред.) и очернить кандидатов в президенты США и их семьи", - говорится в пресс-релизе Министерства финансов США, по линии которого были введены санкции.

Группа поддержки НАБУ, которая ориентируется на Демпартию США и оппонирует Дубинскому в политике, потребовала от президента Владимира Зеленского и “Слуги народа” исключить депутата из фракции и лишить руководящей должности в Киевской областной партячейки.

Дубинский - один из завзятых критиков деятельности НАБУ и его директора Артема Сытника. Об этом, кстати, тоже говорится в объяснении санкций.

“Деркач и Дубинский действуют против НАБУ в попытке заменить руководящую роль НАБУ, дискредитировать НАБУ как организацию и отрицать собственные коррупционные действия”, - говорится в пресс-релизе Минфина США.

Украинское лобби НАБУ записывает себе в заслуги введение санкций против Деркача, Дубинского и остальных. Дубинского там считают одним из проводников интересов бизнесмена Игоря Коломойского в политике, и ослабив его роль в СН, они надеются уменьшить и влияние Коломойского на президентскую политическую силу.

Собственно то, что ЦПК Шабунина и не скрывал своей причастности к передачи информации в США, на основании которой и введены санкции и является сейчас главным аргументом Дубинского.

Он заявляет, что санкции введены на основании ложного доноса "шабунят". То есть последние, по мнению нардепа, ввели американцев в заблуждение, стараясь отомстить Дубинскому за критику в свой адрес.

В Офисе президента (ОП) от призывов покарать Дубинского сначала отмахивались, отсылая к фракции и партии. Но потом глава ОП Андрей Ермак написал в Твиттере, что президентский офис отреагирует и, “независимо от принадлежности к партии”, сделает все, что в его силах, чтобы “привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США”.

А на следующий день Дубинский обратился с открытым письмом к руководству фракции и партии с требованием о созыве срочного заседания, но получил отказ. Как заявил в комментарии "Интерфаксу-Украина" глава фракции СН Давид Арахамия, вопрос Дубинского “может быть” рассмотрен на ближайшем плановом заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня.

На пресс-конференции в понедельник, 18 января, Дубинский повторил, что не вмешивался в американский избирательный процесс и не имел отношения к обнародованию и раскрутке “пленок Деркача”. А наоборот - заявлял, что не желает, чтоб его связывали с этой историей (видео со своего прежнего выступления на сей счет он продемонстрировал на пресс-конференции).

“Шабунята” победили, но это временная победа, уверен, что спустя время победа будет за мной", - заявил Дубинский.

Он добавил, что подаст в суд на Центр противодействия коррупции (ЦАК), а также потребует возбуждения уголовных дел против руководителей ЦПК Шабунина и Дарьи Каленюк. В том числе и по статье государственная измена.

"Когда они обращаются с доносами против украинских народных депутатов и требует ввести против них санкции - это государственная измена и подрыв суверенитета страны", - заявил его адвокат Татьяна Костина.

Гадание на Байдене

Надо сказать, во официальном чате казус Дубинского не “перебил” тему тарифов. Но в чатах между прозападно настроенными членами фракции якобы говорилось, что он-де получил по заслугам. В этом лагере считают, что Дубинский должен винить самого себя за американские санкции.

“Вначале он пиарился на этой теме, а теперь обижается, что пострадал. Как-то нелогично”, - прокомментировал “Стране” народный депутат Алексей Жмеренецкий (СН), которого относят к прозападной группе депутатов во фракции.

Он считает странными аргументы Дубинского, что-де под санкциями он оказался из-за сговора его украинских оппонентов с американскими кругами.

“Когда Дубинский заявляет, что санкции - ошибка американской власти, которую обманули украинские активисты, то с этого выплывает - украинские активисты какая-то прямо глобальная сила, с которой не могут справиться даже американские спецслужбы, не могут проверить информацию. Украинские активисты вводят в заблуждение даже американские спецслужбы. Ну, это абсурд”, - отметил депутат.

Другой собеседник во фракции говорит, что сторонников исключения Дубинского хватает.

“Сейчас многие пытаются его слить, забыв, что Саша после скандалов в партии вёл себя порядочно с оскандалившимся депутатами. То есть мог высказать что думает в лицо, но не за спинами, а тут его сливает своя же фракция. Выглядит все это жалко”, - настаивает источник.

Собеседники во фракции, однако, не верят, что дело дойдет до исключения, несмотря на твит из ОП.

Дубинский, тем временем, сыграл на опережение и объявил на пресс-конференции о поддержке Киевской областной партячейкой и фракцией СН в облсовете.

Сам Дубинский, отвечая на вопрос "Страны" на пресс-конференции, заявил, что по своей воле выходить из парламентской фракции он не будет и что фракция СН "будет обречена" в случае принятия решения об его исключении.

Как ранее писала "Страна", исключение Дубинского из фракции может быть воспринято как объявление войны всей группе Коломойского внутри СН, а также дружественным ей другим группам. А в случае, если из фракции выйдет 20 и более депутатов, то в ней будет менее 226 человек и монобольшинство формально прекратит существовать.

Политолог Вадим Карасев приводит и другой аргумент, почему Офис президента не будет предпринимать некие меры к Дубинскому.

“Дело даже не в Дубинском. Если президентский офис пойдет на уступки требованиям наказать его, значит, от него будут постоянно требовать поступить также с другими людьми, например, Олегом Татаровым (замглавы ОП Татаров, у которого тоже конфликт с лобби НАБУ - Ред.) Поэтому Офис президента будет держаться”, - говорит эксперт.

С другой стороны, лобби НАБУ очевидно надеется, что давление по поводу их врагов на украинскую власть резко усилится после инаугурации Джо Байдена и потому Банковая будет вынуждена реагировать. Так ли будет на самом деле - увидим в ближайшее время.