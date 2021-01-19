Уже в этом году большинство школ Украины не смогут принимать на учебу старшеклассников.

В стране идет процесс разделения школ на три группы по западному образцу. Их преобразовывают в начальные (1-4 классы), гимназии (5-9 классы) и лицеи (10-12 классы). Цель — отделить младшую, среднюю и старшую школы друг от друга.



Большинство общеобразовательных школ станут гимназиями, и только малая часть их них получит статус лицея и право давать старшеклассникам профильное образование. По некоторым данным, учиться в старших классах можно будет лишь в четверти школ из ныне имеющихся, а может, и того меньше.



Реформу запланировали еще при предыдущей власти – в 2017 году. А внедряют в соответствии с принятой в прошлом году новой редакцией Закона "О полном общем среднем образовании".



Задумка состоит в том, чтобы превратить лицеи в подобие High school (высшая школа), которая на Западе является отдельным учебным заведением. Предполагается, что те, кому не хватит мест в лицеях, поступят в "профессиональные колледжи" (прежние техникумы и ПТУ) – обучаться "рабочим" профессиям.



Таким образом, детям после 9-го класса придется заново поступать в ПТУ или лицеи.

При этом число лицеев будет ограничено.



"Старшие классы 10-11 или 10-12 делятся на два потока, – объясняет "Стране" принцип переструктурирования школ Владимир Спиваковский, президент корпорации "Гранд". – Часть будут называться лицеями, в которых будет продолжено академическое образование (в том числе профильное). А другая часть – будет профессиональной, и этот поток перенаправляется в ПТУ".



Такое преобразование украинских школ запланировано Законом "Об образовании" на 2022, 2024 и 2027 годы (по частям), и предполагает постепенное внедрение.

Местные советы как учредители школ сами определяют, по какой траектории двигаться и кому когда перепрофилироваться. А крайняя дата (2027 год) связана с тем, что дети, которые пошли в прошлом году в первый класс по программе "Новой украинской школы", в старших классах (с 2027 года) будут учиться по профильному формату.

"2022-2024 годы станут пилотными. Создается рабочая группа, которая работает над тем, чтобы программу, которая рассчитана на три года, включая профильное обучение, проходить за два года. В будущем (с 2027) планируется академическое обучение и профессиональное. Четкого распределения еще нет, и оно обсуждается. Например, дискуссии идут о биологическом, айтишном, художественном, дизайнерском, иноязыках и т.д.", - говорит Спиваковский.

Несмотря на то, что процесс как бы запланирован постепенный, школы во многих городах (в том числе и в Киеве) уже поставили родителей перед фактом, что с этого года учеников в 10-11 классы не набирают. Часть школ не примет старшеклассников на учебу уже в сентябре. Родители бьют тревогу: мол, мест в привилегированных лицеях на всех старшеклассников может не хватить.

Для Киева такая новация может обернуться настоящей катастрофой: школы столицы традиционно и так переполнены, особенно в спальных районах. В том числе и те, которые становятся лицеями. Попасть в них ученикам из гимназий будет очень сложно – там и своих школьников хватает. К тому же, в гимназиях и лицеях – разные программы обучения, к которым выпускнику гимназии может быть сложно приспособиться.

В итоге столичным 9-классникам придется "стучаться" и буквально проситься во всевозможные учебные заведения, чтобы их взяли туда "доучиться".

Но еще хуже ситуация в регионах. В законе есть прямая норма о том, что если в населенном пункте менее 50 тысяч жителей, то там лицеи не открываются. Также лицеи не будут открываться, если в них не наберется минимум 4 десятых класса.

"Страна" разбиралась, почему сокращают старшие классы в школах, и куда идти ученикам после 9-го класса, и что об этом думают родители учащихся и эксперты.

"Учеников выгоняют из школы фактически в никуда"

Уже с 1 сентября 2021 количество школ в Киеве, в которых будут существовать 10 и 11 классы, сократится в разы.

Главный вопрос – куда после 9-го класса девать детей, – остро встанет в школах уже в апреле – мае. Потому что набирать детей в 10-е классы гимназиям запрещают уже с этого года. Они должны выпустить нынешних старшеклассников до 2024 года – и всё.



Решение о сокращении старших классов в законе называют "оптимизацией". Но родителям школьников такая "оптимизация" оптимизма вовсе не прибавляет.



К примеру, в Дарницком районе Киева 25 общеобразовательных школ с этого года будут лишены права набирать учеников в 10-11 классы – они превратятся в гимназии (то есть, там будут учиться дети с 1 по 9 класс). Родители с возмущением обсуждают эту тему в профильной группе Фейсбука "Батьки SOS".



"Принимать детей в 10–11 классы будет разрешено только 10 лицеям района, по специальным программам обучения. Которые на сегодня под завязку заполнены своими учениками, и принять к себе выпускников 9-х классов ещё из 25 школ просто не в состоянии", – пишет Александр Крикунов в группе "Батьки SOS".





Такая же трансформация школ в девятилетние гимназии и лицеи, в соотношении один к четырём, запланирована чиновниками во всех районах города Киева.

В редакции "Страны" есть письмо из Голосеевского управления образования с перечнем учебных заведений, которые откроют двери для старшеклассников в этом году. Из 39 школ набор будет только в 26.

В Оболонском районе набор будет в 21 школу из 38.

В других районах ситуация еще хуже.



"Педколлективы и родители Днепровского, Оболонского, Святошинского, Соломенского районов уже гудят в преддверии грядущих перемен. Куда идти учится после 9-го класса "лишним детям", и где получать предусмотренное законом полное среднее образование, на сегодня тайна. Которая станет проблемой родителей уже в мае этого года. Особенно тех, кто запланировал учить детей после школы в ВУЗах, а не в ПТУ", – пишет Крикунов.



При этом попасть в переполненный лицей можно будет только по конкурсу. Это станет проверкой на прочность как нервов школьников, так и толщины кошельков их родителей.



"Глядя на такую трансформацию, не покидает ощущение, что образованные дети в Украине больше не нужны. После такой реформы высшее образование станет привилегией детей очень обеспеченных и обладающих правильными связями родителей. А две трети выпускников 9-х классов будут направлены для получения рабочих специальностей в техникумы и ПТУ. Хотя мест для этого там на сегодня тоже нет. Вот такая трансформация школьного образования ждёт нас в 2021 - 2024 годах в городе Киеве. Назвать её иначе, чем афёра, не могу. Потому что освобождать места в действующих школах для начальных классов за счёт сокращения учеников старших классов, которых сегодня выгоняют из школы фактически в никуда, вместо того чтобы строить новые школы, безнравственно и преступно", – убежден Крикунов.



И задается вопросом – зачем нужна 12-ти летняя школа, если нашим детям и в 11-ти классах на сегодня места нет? "И куда всё-таки девать "лишних" детей и педагогов старших классов после трансформации школ города в девятилетние гимназии?", – подытоживает родитель.

Множество родителей тоже в шоке от таких нововведений.

Татьяна Чеховская-Косцова пишет, что школа в Голосеевском районе Киева, где учится ее ребенок, уже в этом году не хотела набирать 10-й класс.

"Мол, уже переходный подготовительный период ко всему этому маразму, и в нашей школе тоже в будущем не будет старшеклассников. Едва удалось отстоять. Мой ребенок сейчас все же учится в десятом, слава Богу. Родители "следующего" класса, то есть нынешних девятиклассников, в шоке. У нас оторван от города железнодорожным переездом микрорайон, в середине которого хорошая школа. Пробки на переезде бывают по 40 минут. Зато школа - соседнее здание рядом с моим домом. У меня есть еще младший ребенок. Я все время думаю: вот почему и за что моему меньшему ребенку после 9-го класса придется скитаться где-то по городу, если вот она школа, рядом, из окна видно", – отметила Татьяна.



Многие родители опасаются, что из-за такой реформы их детям после 9-го класса придется "скитаться непонятно где" вместо ближайшей к дому школы.

"Школа под окном, а ребенок должен идти скитаться по городу после 9-го класса, искать, кто же согласится принять учиться дальше. И таких детей 5 классов на потоке. Куда их девать? В Скандинавский лицей? Там своих учеников по 40 детей в классе", – возмущен Александр Крикунов.

Даша Иванова пишет, что узнала о сокращении старших классов чисто случайно. Администрация школы хранит молчание и не ставит в известность родителей.

"У меня два школьника: 9й и 2й класс - погрузились в реформу так сказать по полной (о том, что возможно набора в 10й класс не будет узнала чисто случайно, школа подозрительно молчит, учителя детям тоже ничего не говорят, в нашем классе около 20 детей собираются оставаться до 11-го класса (3 класса на параллели, класса два точно сформируют, человек по 25), в школе, в которой они проучились 9 лет, где у них друзья, коллектив, где учителей всех знают - и тут оп, в мае вот вам аттестат, желаем удачи, куда хотите?! Вероятность того, что "специализированные" школы и всякие "гимназии" захотят себе взять 50 детей = 0, а таких школ по району не одна будет", – пишет Иванова.





И ругает "специалистов от освiти", которые почему-то решили, "что в 226-й школе три 9-х класса (классы от 25 человек) должны идти получать "рабочие" професии.



"А ученики из указанных в перечне школ смогут "автоматом" по желанию пройти в 10-й клас в своей же школе, а наши должны будут задавать "вступительные", а родители сидеть и дёргаться, примут/не примут", – рассуждает участница группы.





В комментариях пишут, что процесс уже стартовал не только в Киеве, а и в других городах. К примеру, в комментариях откликнулись возмущенные родители из Полтавы и Кременчуга.

"У нас всего 10 школ на весь город, в которых оставили 11-12 классы, – пишет Алла Заможская из Кременчуга. – Одна школа вечерняя – там вообще никогда не было младшей школы, и она сейчас является единственной школой, которая набирала учеников на онлайн-образование с 5-го класса. Одна школа – интернат. По факту на весь город у нас 8 лицеев. Но тут и возникает большая проблема – те 8 лицеев не набирают нужное количество 11-12 классов", – пишет она.



Кроме того, по ее словам, в Кременчуге выбор школ, которые будут лицеями, происходил в ручном режиме.



"Типа какого директора легче держать на привязи. Школа, в которой учится мой ребенок, не имеет 11-12 классов и мы теперь гимназия. После нее моя дочь должна будет сдать экзамены", – утверждает Заможская.







Однако есть и те, кто не видит в сокращении старших классов ничего крамольного.

"ПТУ и техникумы, если не дураки – будут развиваться. Считала и считаю, что не все дети должны заканчивать 11-12 классы. Пора перестать всем получать высшее образование бездумно – чтобы был диплом", – пишет Алла Заможская.



"Удивительно, что никто из родителей даже не думает, есть ли знания у их детей, чтобы претендовать на лицей и университет. А это должно быть первым, над чем надо задумываться. Все давно устали от большого количества непрофессионалов во всех сферах жизни. Поэтому они и становятся ненужными", – пишет Любовь Фомина.





Евгений Герасимчик также не считает сокращение старших классов проблемой – по крайней мере, для маленьких городов: "Возможно для Киева это проблема, а в маленьких городах в 10-11 классах учится по 9-10 учеников, остальные уходят в лицеи и училища".

Анна Коберская считает, что 10-11-12 классы нужны для тех детей, кто не определился, чем хочет заниматься дальше.



"Школа учит всему подряд. А тем, кто знает чего хочет лучше идти в колледж,там и проф.полготовка лучше,а потом поступать на 2-3 курс вуза по той же специальности. Это логично. А ещё необходимость высшего образования для всех сильно переоценена. Почему-то у нас в стране средне-специальное образование считается чем-то постыдным,а вышка - необходимой. Сколько было вузами выпущено людей с "модными" дипломами, которые никогда не работали по специальности. Имхо, лучше быть востребованным электриком, чем безработным юристом", – считает она.

В Винницкой области старшие классы останутся только в Виннице

Но если в столице еще сохраняется возможность попасть в лицей в другом микрорайоне или даже районе, то для регионов ситуация и правда вопиющая. Чтобы в населенном пункте открыли 10 классы, есть два прямых требования закона. Во-первых, количество жителей должно быть не меньше 50 тысяч. Во вторых, должно быть не менее 4 лицейных классов в учебном заведении.

Статья 32 закона гласит: "решение о создании коммунальных лицеев как отдельных юрлиц принимают областные, городские советы (для городов с населением более 50 тысяч человек). Для образовательной деятельности коммунального лицея в его составе должны быть созданы и функционировать не менее 4 десятых классов".

А это значит, что коммунальных лицеев не будет в десятках или даже сотне небольших городов Украины. Таких как Вишневое, Васильков или Ирпень Киевской области, Миргороде (Полтавская область), Каховке (Херсонская), Жмеринке (Винницкая), Чугуев (Харьковская), Чортков (Тернопольская область) и многих других.

Депутат-мажоритарщица от Винницкой области Лариса Билозир рассказала "Стране", что в ее регионе проблема с закрытием 10 и 11 классов стоит очень остро. В таких городах, как Жмеринка, Могилев-Подольский, Гайсин, Казатин, Ладыжин, Тульчин и других - везде население меньше 50 тысяч человек. А значит, по закону там нельзя создавать лицеи.

По словам Билозир, в Винницкой области единственный город больше 50 тысяч населения - это Винница. И получается, что все выпускники 9-х классов из всей области должны ехать поступать в Винницу в 10-й класс. Это самый наглядный пример ошибочного подхода, который хотят реализовать.

"Говорят, это очень по-реформаторски, улучшит качество образования и избежим репетиторства. Представим, ну хорошо, ребенок перебирается в город в лицей и будет там проживать, а средства на общежитие, на обеспечение детей потребуются немалые. А если ребенок способный, но родители не могут "собрать" и отправить после 9 класса в Винницу в лицей, то все - ПТУ - Польша заработки? Извините, но я эмоциональная в этом вопросе, не понимаю почему дети из моего округа (который в основном сельский) не могут получать полное образование на месте при наличии нормальной школы и учителей", - считает Билозир.



Парт будет меньше, чем учеников

По прогнозам экспертов, такое резкое сокращение старших классов только усилит "отток мозгов" из Украины. Старшеклассники скорее предпочтут получать полное среднее образование за рубежом, чем в украинском ПТУ. Тем более, что на всех 9-классников существующих на сегодня ПТУ все равно не хватит.



"Хватит ли ПТУ? Думаю, что нет, тем более, что нужно учить детей абсолютно новым профессиям, которых даже перечня не составлено", – рассуждает Владимир Спиваковский.



Что делать тем, кому не хватит места для продолжения обучения в лицеях? Варианта два. Либо хорошо учиться в гимназии, чтобы "отвоевать" место в лицее. Либо – уехать учиться в другую страну.



"У школьников начнется конкуренция, возможно, не всегда здоровая. Хотя это сможет стать некоторой повышенной мотивацией для того, чтобы хорошо учиться и стремиться к знаниям. А у некоторых возникнет мотивация переехать учиться в ПТУ и колледжы других стран. Бюджету только выгода от того, что уменьшатся затраты на содержание школ", – подмечает Владимир Спиваковский.

Есть еще третий вариант - поступить в частную школу. Кстати, норма о перепрофилировании для частных школ необязательна. Там это осуществляется по решению учредителей. При этом обе формы – гимназия и лицей – могут быть совмещены, и условия гибкие, жестких требований нет.

"В лицее Гранд нет никаких ограничений и лимитов. Скорее всего, из 9 класса все или большинство детей перейдут в 10. Или перейдут к нам дети из других школ, что сейчас и происходит", – отмечает Спиваковский, прогнозируя наплыв старшеклассников в своем частном лицее.

В тоже время украинский журналист Анатолий Ульянов, эмигрировавший в США, полагает, что сокращение числа старших классов закрепит социальное неравенство в Украине, а также ее роль как поставщика дешевой рабочий силы для зарубежных стран.

"Колонизация Украины продолжается: вскоре из украинских школ исчезнут 10-й и 11-й классы. После 9-го класса школьники будут вынуждены либо идти в ПТУ, либо поступать в специальные лицеи. “Как в Америке!”, объясняют члены её карго-культа. Вот только количество таких лицеев в Украине (а не в Америке) составляет только четверть от существующих школ.

Что это значит? Это значит, что парт будет меньше, чем учеников. Это значит, что желающих учиться украинцев – больше, чем нужно нашим колониальным реформаторам. Это значит, что неравенство в Украине будет расти. Это значит, что тысячи учителей старших классов потеряют работу. Это значит, что большинство украинских детей, у родителей которых нет денег, чтобы отправить своих отпрысков учиться за границу или дать взятку местной хрюхе, чтобы протолкнуть своё чадо в бутылочное горло четверти лицеев, родителей, чьи дети, по причине нищеты и отсутствия благоприятной среды для своего развития, не могут конкурировать с тепличными мажорами за попадание в эти самые лицеи, – что эти дети, будут обречены стать дешёвой и плохо образованной рабочей силой: гастарбайтерами и чернорабочими на службе корпораций.

Украина последовательно форматируется под сырьевой придаток, населённый отуплёнными и бедняками, которые ни для чего, кроме сбора клубники для пана вскоре окажутся не пригодны. А ведь речь о тех самых украинцах, который ещё недавно создавал космические корабли и самолёты", - пишет Ульянов.

Пересмотрят ли норму закона?

Эксперт по вопросам образования Андрей Черных полагает, что решение о "закрытии" старших классов в школах еще могут пересмотреть.

По его словам, в Законе прописано, что лицей должен обеспечивать получение профильного среднего образования (статья 35 Закона).

"Также было указано, что лицеи могут быть только в городах с населением больше 50 000 жителей, а условием для создания лицея должно быть наличие не меньше четырех 10 классов (статья 32 Закона)", – отмечает Черных.



Эта норма выглядит дискриминационной, так как местные советы с населением меньше 50 000 жителей также имеют возможность содержать лицеи, но сейчас не имеют таких полномочий.



"Кроме этого, во время принятия новой редакции закона о полном общем среднем образовании в Законе "Об образовании" появилась норма о том, что опорное учреждение образования должно обеспечивать получение начального и базового среднего образования. И именно в совокупности этих изменений, сегодня активно началась дискуссия о "закрытии 10-11 классов"", – объясняет Черных.

По его словам, необходимо изменить норму закона, чтоб опорные школы могли обучать и старшеклассников тоже – а не только учеников начальной и средней школы.



"Думаю, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект относительно решения этой проблемы, и у нас не будет даже дискуссии, что у нас закрываются 10-11 классы", – прогнозирует он.

Член парламентского комитета по вопросам образования и науки, Юлия Гришина (фракция "Слуги народа") подтверждает в разговоре со "Страной", что депутаты хотят пересмотреть нормы об открытии лицеев в небольших населенных пунктах.

"Сейчас мы анализируем этот закон, идет кропотливая работа и комитета, и министерства, как должен реализоваться этот закон. Мы действительно видим, что есть много жалоб, много обращений от местных властей по поводу лицеев. Лицеи являются наиболее проблемной точкой этой реформы. И особенно в регионах. Если в Киеве в лицеи все дети попадут, то в регионах, где меньше 50 тысяч населения, не должны открываться лицеи, и это основной корень проблемы", - говорит нардеп.

По её словам, уже разработан законопроект, который предусматривает коррекцию норм закона по лицеям.

"Нужно снижать порог по численности населения. Нужно обязательно отрегулировать эту ситуацию. И у нас недавно было обсуждение совместно с министерством, чтобы принять такой законопроект и дать возможность создавать лицеи в маленьких городах. И я с этим согласна. Министр говорил, что он много регионов посетил, были совещания, везде звучала эта проблема. Нужно ее убирать. И я поднимаю этот вопрос в комитете. И думаю, что мы откорректируем ситуацию", - говорит Юлия Гришина.

Лариса Билозир также инициирует пересмотр этой нормы.

"Этот проект просто необходим. Все наши представители сферы образования говорят, что надеются на то, что требования по 10-11 классах будут пересмотрены", - говорит она. Депутат за то, чтобы обязательно оставили 10 и 11 классы для всех опорных школ.

В тоже время источник во фракции "Слуги народа" сказал "Стране", что у ее руководства пока нет решения по отмене нормы закона о сокращении старших классов.

"Хотя если будет сильный негативный резонанс в обшестве, то может быть и пойдут на попятную", - говорит источник.