В 2021 году выпускники украинских вузов уже не будут получать "красные дипломы". С начала этого года Министерство образования отменило выдачу так называемых дипломов с отличием. Таким образом Минобразования пытается приблизить украинский диплом к европейскому образцу.



"Страна" выясняла, почему в Украине отменили красные дипломы, что об этом думают в вузах и как это отразится на успеваемости студентов.



Зачем отменили красные дипломы

Отмена красных дипломов (дипломов с отличием) – следствие принятых в декабре 2019 года изменений в Закон "О высшем образовании". В том числе, этим решением были отменены дипломы государственного образца.



Теперь, объясняет эксперт по вопросам образования Андрей Черных, каждый вуз выдает дипломы своего образца. Главное требование – чтобы в дипломе была информация, которую требует решение правительства.



"Почему нет такого вида диплома, как красный диплом? Потому что, учитывая отмену дипломов государственного образца, нет возможности определить общегосударственный критерий (для выдачи красного диплома). Вуз имеет широкую автономию, чтобы по решению ученого совета вносить в приложение к диплому информацию про отличные достижения выпускника. Теперь именно каждый отдельный вуз должен будет при желании определять соответствующие критерии", – говорит "Стане" Андрей Черных.



Изменения вступили в силу с января 2021 года.

Таким образом, "красных дипломов", которые ранее считались "знаком качества" успеваемости студентов, в Украине больше не будет. Будут обычные дипломы бакалавра, магистра и т.д. – то есть дипломы без отличия.



Взамен вузам дали возможность давать талантливым студентам собственные "знаки отличия" за хорошую учебу, которые вуз сможет указывать в приложении к диплому по решению Ученого совета высшего учебного заведения.



Однако Министерство юстиции Украины еще проводит правовую экспертизу приказа МОН. После обработки приказа Минюстом документ может быть скорректирован.

"Красные дипломы – это атавизм"



Экспертное сообщество отнеслось к новации неоднозначно. Одни поддержали отмену красных дипломов, другие – категорически с этим не согласны.



В соцсетях даже шутят, что красные дипломы отменили в рамках декоммунизации.



На самом деле, в этом что-то есть.



"Красные дипломы" существуют только в странах бывшего СССР.



"Красные дипломы – это атавизм. Я не знаю, где ещё в мире, кроме стран бывшего соцлагеря, есть такие дипломы. Они ничего не дают для выпускника по жизни, кроме того, что нужно кому-то заплатить или перед кем-то прогнуться. Ещё перед внуками похвастаться", – рассуждает в комментарии "Стране" Эдуард Рубин, учредитель компании "Телесенс", соучредитель Харьковского ИТ-кластера.



По факту, говорит эксперт, ничего в системе высшего образования отмена красных дипломов не изменит.



При этом часть преподаватели украинских вузов находит отмену красных дипломов даже полезным.



Например, Марина Калинина, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, считает, что в них уже давно нет смысла.



"Украинское высшее образование базируется на болонской системе. Одно из ключевых его положений – это набор баллов. Красный диплом – это баллы. 60 баллов набирается за текущий семестр, 40 баллов на экзамене. Но баллы не всегда говорят о знаниях. 60 баллов можно набрать не только блестящими ответами, но и частыми, хотя и менее качественными. Есть такое понятие "активная тройка": вроде что-то делаю, много делаю, но плохо. А по баллам у таких студентов будет одинаковый рейтинг. Поэтому такой балл далеко не репрезентативный. К тому же раньше красный диплом хотя бы был подкреплен льготами. Насколько я понимаю, сейчас льгот никаких нет. Поэтому смысл в нем отпадает", – считает Марина Калинина.



Также есть мнение, что красный диплом традиционно имел в Украине коррупционную составляющую – когда за высокую оценку или возможность пересдать экзамен нужно было "отблагодарить" преподавателя.



Такого мнения придерживается Андрей Охримовский, доцент кафедры физики в Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского "ХАИ".



"Кто-то имел себе бизнес на обеспечении требований к дипломам с отличием. И очевидно, была предоплата. А здесь "бац - и вторая смена": дипломов государственного образца с отличием уже больше не будет. Предоплата уже потрачена, а навязанная услуга по удовлетворению собственного самолюбия выпускника не оказана. И что главное – всему бизнесу конец", – пишет Охримовский в обсуждении в группе "Новости высшего образования".

Но есть и те, кто раскритиковал такое новшество в сфере высшего образования. Причем как среди студентов, так и среди педагогов.



"Красным дипломом гордились дети, их деды и бабушки"



Главный аргумент критиков отмены красных дипломов – это демотивирует студентов хорошо учиться. Для многих учащихся красный диплом – показатель полученных знаний.



"Почему бы тогда вообще не отменить дипломы?", – возмущаются в соцсетях.

"Может и на спортивных соревнованиях, и в школьном образовании надо тогда отменить медали, потому что это "удовлетворение собственного самолюбия"?", – говорят пользователи.

Обсуждение отмены красных дипломов в группе "Новости высшего образования"

В дискуссиях о красных дипломах неизбежно речь заходит о коррупции: мол, часто их получают не те, кто реально их заслужил, а те, кто их купил. Но и на это находятся контраргументы.



"Кто-то хочет сказать, что все красные дипломы за взятки получены? Может тогда и все оценки также? И может приложения с оценками также надо отменить? А как насчет тех, кто получал и оценки, и красные дипломы своим трудом, знаниями, старанием? И это всегда было стимулом для этого старания, может как раз и не заранее запланированной целью, но отличием заслуг и вложенных усилий", – пишет Александр Пидтыченко в группе "Новости высшего образования".





Интересно, что, судя по опросу среди студентов, который проводили в Студсовете ОНУ (Одесский национальный университет имени И. Мечникова), против красных дипломов проголосовало 60% студентов, а за – 40%. Но ряд педагогов считает, что если за сохранение красных дипломов выступает даже 40% студентов (что немало), значит, они нужны.



Среди тех, кто недоволен отменой красных дипломов, есть и народные депутаты.



Например, депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко считает, что интегрируясь в Европу, Украина не должна пренебрегать своими традициями. Которые, по его мнению, проявляются и в наличии красных дипломов.



По его мнению, отказываясь от красных дипломов, Украина теряет свою "идентичность и уникальность нации".



"Одним из главных изменений, которые должны принести в Украину новые стандарты формы документов о высшем образовании, это отмена так называемого "красного диплома", то есть по сути уничтожение награды за хорошую учебу для детей, которой гордились их родители, деды и бабушки", – рассуждает депутат.



По его словам, отмена красных дипломов на психологическом уровне – это "пренебрежение всеми стараниями детей, которые пытались отвечать высокому уровню поведения и дисциплинированности (что непременно положительно отразилось на их навыках, которые они бы использовали в будущем), чтобы получить уважение у родителей и сверстников и иметь существенное преимущество для получения престижной работы".



Юрченко отмечает, что сейчас документ находится на экспертизе в Минюсте и еще дорабатывается. И Юрченко вместе с другими депутатами будет требовать как у министра юстиции Denis Malyuska, так и у министра образования и науки Украины Сергей Шкарлета не допустить отмены красных дипломов.





Учитывая такой резонанс после отмены красных дипломов, Андрей Черных не исключает, что народные депутаты могут внести в Верховную Раду альтернативные законопроекты, чтобы красные дипломы вернуть.



"Они могут зафиксировать на уровне закона о высшем образовании такие виды дипломов с отличием и, возможно, критерии их получения. Будет ли иметь перспективу принятие такого закона, мне сложно сказать", – считает эксперт.