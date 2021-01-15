Верховной Раде предложили расставить все точки над "i" в вопросе количества народных депутатов. И хотя законопроект внесен Офисом президента (ОП), собеседники из депутатского корпуса считают, что у него мало шансов попасть в сессионный зал и того меньше - быть принятым.

Подробности - в материале "Страны".

Проект вернулся

На состоявшемся в четверг, 14 января, заседании комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял решение рекомендовать парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава Рады через изменение Основного закона и закрепления в нем пропорциональной избирательной системы.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке замглавы комитета Ольга Совгиря ("Слуга народа", СН).

Как писала "Страна", законопроект предлагает переписать две статьи Конституции.

В статье 76 главные изменения — уменьшить численность народных депутатов с нынешних 450 человек до 300 и добавить в условия для избрания в парламент постоянное проживание в Украине в течение не менее пяти последних лет и владение украинским языком.

В статью 77 хотят вписать, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе. Уточнение, что порядок проведения выборов народных депутатов устанавливается соответствующим законом, также остается.

Кроме того, оговаривается в переходных положениях, что нынешний состав парламента, избранный по системе "мажоритарка плюс партийные списки", продолжит работать до следующих выборов народных депутатов.

ОПЗЖ отказывается

Так как это окончательное голосование за изменение Конституции, проект должны одобрить не менее 300 голосов депутатов.

И с этим, по всей видимости, будут проблемы.

Как писала "Страна", проект за основу приняли "со скрипом" 4 февраля 2020 года. За него проголосовали 236 депутатов при необходимых минимум 226 голосах. Однако доля СН, хоть и была львиной, составила только 197 голосов из 247 во фракции.

То, что это законодательная инициатива президента Владимира Зеленского, ситуацию не спасло. Спасли 35 голосов "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ). Оставшиеся 4 голоса - это внефракционные депутаты, двое из которых - спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук - были избраны в парламент по списку СН.

Спустя чуть более года отношение к законопроекту внутри СН, по наблюдениям "Страны", не улучшилось. Его критикуют те же депутаты, что не поддержали его в прошлый раз. У каждого какая-то своя претензия.

Так, народный депутат Максим Бужанский (СН), который при голосовании за основу нажал "против", считает, что уменьшение количества депутатов сужает представительство граждан во власти.

Его коллега по фракции Игорь Фрис, воздержавшийся при предыдущем голосовании, упирает на то, что, уменьшая общую численность парламентариев, проект не меняет, например, норму о не менее 45 депутатов, то есть одной десятой от конституционного состава Рады, до 30 для подачи представления в Конституционный суд (КС). Хотя в заключении КС говорится об этом.

Напомним, в целом Конституционный суд признал, что явных нарушений Основного закона проект не содержит, но усомнился в необходимости внесения таких поправок.

Собеседник среди депутатов от СН, не поддерживающих законопроект, уверяет, что у документа нет шансов в сессионном зале.

"Внесут - получат 100 голосов", - спрогнозировал он "Стране", уточняя, что, по его сведениям, на голосование ставить проект даже не собираются.

Не стоит рассчитывать в этот раз и на голоса ОПЗЖ.

Член фракции этой политсилы Александр Пузанов, который состоит в "правовом" комитете, заявил "Стране", что голосовать его партия не будет.

"ОПЗЖ поддержала законопроект в первом чтении, потому что он правильный по сути. Сокращение числа депутатов усилит прежде всего профессионализм Верховной Рады. Однако "слуги народа" проигнорировали момент, что без изменения всех норм Конституции, где есть привязка к количеству депутатов, например о преодолении вето президента, возникнет правовая неопределенность. Замечания не были учтены. И мы рискуем получить нежизнеспособную Конструкцию. Принимать участие в действиях, которые приведут к развалу конституционной модели построения государственного механизма мы не будем", - заявил Пузанов "Стране".

По-прежнему настроены против проекта в депутатских группах "За будущее" (ЗБ) и "Доверие", составленных из депутатов-победителей выборов в мажоритарных округах. Они либо голосовали против, либо воздержались при голосовании за основу.

Им более всего не нравится в проекте, что закрепляется в Конституции пропорциональная система выборов.

"Прежняя система, когда половина состава парламента избирается по партийным спискам, а половина - на мажоритарных округах, является достаточно универсальной для украинских реалий. Люди выбирают и по партийным предпочтениям, и конкретных депутатов, которые закреплены за отдельными территориями. Но в отличие от списочников, мажоритарщики постоянно на связи с избирателями и быстрее узнают, как работают принимаемые законы и как меняют они жизнь", - говорит народный депутат Дмитрий Лубинец ("За будущее").

Как говорят неофициально в группах, если избирательную систему регулирует только закон, в котором сейчас описаны выборы по пропорциональной системе с открытыми списками, велика вероятность, что его опять изменят, как случалось неоднократно в последние годы, вернув мажоритарку.

Надо всего лишь собрать 226 голосов и подпись президента.

Но если поменяют в этом аспекте Конституцию 300 голосами, это серьезно усложнит возврат.

Поэтому депгруппы не хотят идти навстречу ОП - как, кстати, и внефракционные мажоритарщики, хоть обычно они союзники Банковой в сессионном зале.

Во фракциях "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса", не голосовавших за проект в первом чтении, держатся (сейчас, по крайней мере) прежней линии. Но даже с этими фракциями СН с многочисленной внутренней оппозицией не дотягивает до 300 голосов.

Член фракции СН Александр Качура, который голосовал за проект в первом чтении, сейчас дает скептический прогноз.

"Думаю, большинство членов нашей фракции поддержат, хотя действительно настроения насчет проекта разные. Сам я опять проголосую, так как мы обещали избирателям уменьшить число депутатов. Думаю, удастся мобилизовать фракцию, но сомневаюсь, что остальные политические силы готовы нас поддержать. Они же понимают, что им достанется меньше мест в следующем парламенте, если вообще туда попадут, и значит много желающих на депутатское кресло останется за бортом", - сказал Качура "Стране".

Но раз перспективы туманные, почему проект вытащили из дальнего ящика? Нардеп от ОПЗЖ Пузанов считает, что это политтехнологический ход, попытка понравиться избирателям, среди которых идея сокращения числа депутатов популярна.

"Думаю, к весне, когда рейтинг "слуг" будет на нулевой отметке, они захотят его оживить, в том числе с помощью этого законопроекта. Сегодня мы видим подготовку", - комментирует нардеп Пузанов.

Источник в "Слуге народа" подтверждает, что пиар-мотив в теме по сокращению числа депутатов является основным.

"Судя по настрою эту тему будут толкать и дальше вне зависимости от перспектив принятия в парламенте. На Банковой ее хотят сделать одной из основных фишек и разыграть сценку: президент хочет сократить число депутатов-дармоедов, а депутаты-дармоеды против. Такой новый сценарий придумали. Расчет на то, что народу это понравится. Хотя сомнительно, что народ на фоне других проблем история с сокращением числа депутатов сильно заинтересует", - говорит источник.