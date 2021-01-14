Почти два года назад Владимир Зеленский отказался от своей телеимперии, которую строил много лет, ради карьеры президента. И это не могло не отразиться на его детище – Студии "Квартал 95".



С тех пор, как он стал президентом, команда Студии “Квартал 95” столкнулась с неожиданным конфликтом интересов. Их бывший руководитель стал тем, над кем раньше шутил – властью.



Такая ирония судьбы выбила почву из-под "Квартала", "фишкой" которого было и остается высмеивание политиков.



До того, как Зеленский стал президентом, принадлежащая ему Студия "Квартал 95" была лидером по производству юмористического контента. Под начальством будущего президента Украины снимались самые кассовые в стране фильмы и популярные сериалы, в которых главные роли нередко исполнял сам Зеленский. А также выпускались развлекательные телешоу, самым популярным из которых был "Вечерний квартал".



Но с уходом Зеленского в большую политику "Квартал 95" переживает не лучшие времена.

В группе компаний сменилось руководство, команда комиков экспериментирует с новыми и старыми форматами, однако рейтинги передач заметно "просели". На пятки "Кварталу" наступают другие юмристические шоу, которые еще два года назад считались безнадежно отстающими.

Так, в этом году юмористическая программа "Дизель Шоу" впервые опередила "Вечерний Квартал" в рейтинге просмотров в новогоднюю ночь. В четверг, 31 декабря, праздничные концерты Dizel Show (20:00-04:40) собрали 21,5% и 20,4%. А «Новогодний Вечерний квартал» (20:20-05:20) продемонстрировал 18,6% и 15,7% (процент - доля телесмотрения до полуночи и после).



"Страна" разбиралась, что произошло с Кварталом без Зеленского, и кто руководит производством юмора на украинском телевидении без него.



Из четырех друзей осталось двое



Бизнес Зеленского, объединенный названием "Студия "Квартала 95" – это конгломерат из множества компаний с суммарным оборотом в десятки миллионов долларов.



Компания "Квартал 95" была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал" Владимиром Зеленским, Сергеем и Борисом Шефирами. Чуть позже еще одним акционером компании стал Андрей Яковлев.



Так что Владимир Зеленский – далеко не единственный собственник в структуре этих компаний.



И не единственный участник "Квартала", который ушел в политику.



Когда в 2019 году Владимир Зеленский был избран президентом Украины, он перетянул за собой во власть множество коллег.

Его советником стал один из собственников Студии "Квартал 95" – Сергей Шефир. Юморист и актер "Квартала" Юрий Корявченков стал депутатом Верховной Рады Украины. Глава СБУ Иван Баканов – юрист и бывший директор "Студии Квартал 95".



Нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак – в прошлом кинопродюсер, товарищ Зеленского, а его экс-первый зам Сергей Трофимов раньше был исполнительным продюсером "Студии Квартал 95". Еще один заместитель Ермака, Юрий Костюк – сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа", в котором украинцы, собственно, впервые увидели Зеленского в образе президента – пусть и на телеэкране.



Ирина Победоносцева, которая раньше работала директором по развитию "Студии Квартал 95", возглавила департамент информационной политики Офиса президента. А экс-руководитель пиар-службы Квартала Татьяна Руденко получила пост члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.



Всего за год президентства Владимира Зеленского посты во власти (офис президента, органы безопасности, центральные органы исполнительной власти и государственные структуры, парламент) получили около 30 человек, так или иначе связанных с "Кварталом".



А кто же остался?



Один из соучредителей и руководителей "Студии "Квартал 95" Андрев Яковлев в интервью "Стране" рассказывал о том, как происходила перезагрузка внутри компании после ухода Зеленского в президенты.



"Освободились зоны ответственности, которые раньше были разделены между Володей, братьями Сергеем и Борисом Шефирами и мной. Мы же все четверо – соучредители и руководители компании "Студия "Квартал 95". У каждого была своя зона ответственности. Я руководил всем, что связано с кино- и телепрокатом, подготовкой и производством наших фильмов и сериалов. Ребята занимались соответственно телевизионными проектами. Сейчас, поскольку двое руководителей из четырех, Володя и Сергей Шефир, ушли, скажем так, на другую работу, нам нужно чуть-чуть перераспределиться", – рассказывал Андрей Яковлев.



Фактически из четверых руководителей компании у руля осталось двое – Андрей Яковлев и Борис Шефир. Яковлев продолжил заниматься кинонаправлением, а Борис Шефир – телевизионными проектами.

На фото слева - направо: Владимир Зеленский, Борис Шефир, Сергей Шефир, Андрей Яковлев

А обязанности Зеленского как ведущего и художественного руководителя проектов между собой разделили другие актеры студии "Квартал 95".



Ключевые шоу "Вечерний квартал" и "Лига смеха" вместо Зеленского теперь ведет его коллега – актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. Постановкой номеров "Вечернего Квартала" теперь также занимается Евгений Кошевой вместе с еще одним актером и автором Студии – Александром Пикаловым.



Пикалов также стал художественным руководителем шоу "Женский квартал", который ведет актриса Студии Елена Кравец.

В проекте "Вечерний квартал" добавилось несколько актеров – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Кстати, именно Ткач заменил Зеленского в проекте "Рассмеши комика". Но в последнем сезоне шоу Ткач стал ведущим, а кресло комика заняла певица Оля Полякова.

Кроме этого, на постоянной основе в состав актерской труппы "Вечернего Квартала" уже официально вошел Владимир Мартынец (актер из другого проекта "Квартала" – "Лиги смеха").

Также в "Вечернем квартале" теперь играет бывший участник юмористического дуэта "Братья Шумахеры" - Юрий Великий. Именно ему творческий коллектив доверил ответственную миссию – пародировать Зеленского.

Первая леди продолжает писать для Квартала

Интересно, что супруга гаранта Елена Зеленская, которая до президентства своего мужа была одним из главных авторов в "Квартале", продолжает сотрудничать с командой комиков даже в статусе первой леди.



"Я пишу сценарии, как и прежде, — говорила Зеленская в интервью украинскому VOGUE. — Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу".



Отметим, что института первой леди в Украине (в отличие, например, от США или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы.



Хотя о роде своего нынешнего сотрудничества с Кварталом первая леди высказывается довольно туманно.



"Пытаюсь совмещать (работу первой леди и сотрудничество с "Кварталом" – Ред.). Конечно, на Квартал уходит намного меньше времени, но они меня понимают, отпускают, поддерживают. Я не работаю сейчас над проектом "Вечерний квартал". И времени нет, и с морально-этической точки зрения я не хочу на них влиять. Это сатира, они должны быть свободны. Мы остались друзьями, я могу посоветовать, если меня что‑то спросят, но стараюсь сама не лезть", - рассказывала Елена Зеленская в интервью НВ.



И уточняла, что хоть и не помогает с "Вечерним кварталом", но работает над другими проектами Студии.



"После избрания Владимира я оставила работу в проекте "Вечерний квартал". Но существуют также другие проекты", – заявляла Зеленская в комментарии BBC News Украина.



Правда, о каких именно проектах идет речь, - не уточняет.



Однако из публичных источников известно, что до победы Владимира Зеленского на президентских выборах Елена писала для "Вечернего квартала" и женской версии этого шоу – "Женский квартал". До этого она также была автором "Вечернего Киева", "Рассмеши комика" и ряда других проектов.



Сам Зеленский, хоть и отошел от управления Кварталом, но продолжает получать роялти от его деятельности. Так, за 2020-й год Зеленский получил 4,5 млн грн роялти от "Квартала 95". В 2019 году доход Зеленского от "Квартала 95" составил почти 5 миллионов гривен.



"Мы не можем понять, как он это делал". Как живет Квартал без Зе



Сотрудники "Квартала" неоднократно признавались, что им тяжело без Владимира Зеленского. Который не только был владельцем и идеологом Студии, но и фронтменом главного шоу – "Вечерний квартал".



"Это системная проблема в связи с уходом лидера из коллектива. Понятно, какую роль играл Володя. Лидер есть лидер. Фронтмен есть фронтмен. Заменить Владимира на сцене практически невозможно", – признавался "Стране" Андрей Яковлев.



Перестроиться на работу без Владимира Зеленского его коллегам было трудно. Даже первый концерт "Вечернего квартала" без Зеленского, который был анонсирован именно так, по факту прошел с участием Зеленского-президента. Он сидел в зрительном зале и даже отвечал на шутки в свой адрес со стороны бывших коллег. А на сцене даже крутили его видеообращение. Так что это не считается.



Елена Зеленская также заявляла, что "Студия Квартал 95" ощущает отсутствие Владимира.



"Сначала все были подавлены, ведь это лидер, это человек, который всегда брала большую часть ответственности, к тому же он не просто лидер команды, но и очень творческий человек, которого невозможно заменить", – сообщала Елена Зеленская в интервью BBC News Украина.



Андрей Яковлев в интервью "Стране" также отмечал, что из-за президентства Зеленского в "Квартале" возник конфликт интересов.



"Всю жизнь "Квартал" шутил над властью, а теперь сам стал властью", – отметил Яковлев.



А ведь именно в этом и заключалась идеология программы "Вечерний Квартал" – высмеивать власть.



Когда Зеленский сделал выбор в пользу политики и оставил "Квартал", перед творческим коллективом встал сложный выбор. Можно было начать шутить только на бытовые темы (как, например, "Дизель шоу", чья концепция – юмор без политики). Но тогда "Квартал" отказался бы от своего конкурентного преимущества.



"Если мы откажемся от политической сатиры, то потеряем свой концепт", – рассуждал Яковлев.



Политическая сатира – именно то, за что зрители изначально полюбили Квартал. Так что кварталовцы продолжили шутить над властью, частью которой стал их бывший шеф.



Однако нельзя не заметить, что шутить они стали гораздо мягче.

Юмор уже не тот. Что говорят фанаты Квартала



По сравнению с сатирой на предшественников Зеленского на этом посту, шутки в его адрес менее "зубастые". Оно и понятно – ведь теперь кварталовцам придется шутить над своим бывшим боссом. Это отражается и на рейтингах некогда самого популярного юмористического шоу в Украине, и на отзывах фанатов проекта.



Пародии на Зеленского-президента в исполнении нового актера Студии Юрия Великого аудитории "не заходят". В комментариях пишут, что пародия плохая, и требуют "вернуть Зеленского обратно". "Без Зеленского – это не Квартал", – пишут пользователи под номерами "Квартала" в YouTube.





Фанаты отмечают, что шутки кварталовцев "затупились" - стали не такими острыми, как раньше. Да и в целом "Квартал 95" спустя почти два года без Зеленского сдает лидерские позиции среди развлекательных программ.



Этому есть несколько объяснений.



Раньше Квартал был "над" политикой, а теперь оказался "внутри". Все, что делают на сцене кварталовцы, зритель автоматически связывает с Зеленским. Поэтому и цена слова юмориста Квартала сегодня имеет совершенно другой вес. Не удивительно, что шутить они стали осторожнее. Включилась "самоцензура".



Зеленский был не просто руководителем проекта – он был его лицом. Квартал без Зеленского – уже не Квартал. Ядро зрителей покупало билеты и включало вечером телевизор, чтобы увидеть на сцене именно Зеленского. И многие поклонники шоу просто перестали смотреть программу, в которой уже нет их кумира.



"Вечерний квартал" теперь у нас в Верховной Раде", – иронизируют поклонники.

Один из работников "Квартала" в разговоре со "Страной" обозначил как проблему то, что если появляются какие-то острые, резонансные и обидные для кого-то шутки, то это тут же ассоциируют с Зеленским и к нему идут возмещенные апелляции. Мол, что ты делаешь - ты ж президент и такое себе позволяешь. И заверения, что Зеленский и "Квартал" сейчас это две разницы веры у обиженных не вызывают.

"Нельзя сказать, что нам за это от Зеленского прилетает. Но просто включается уже какая-то самоцензура - а как на наши шутки посмотрят со стороны? Не навредят ли он президенту", - говорит "кварталовец".

Как пример подобных ситуаций можно привести скандал с песней "Палала хата" про поджог дома Гонтаревой.

И совсем недавняя история с шутками на Кравчука и Фокина, на которые, как говорили "Стране" источники, они сильно обиделись.



Снимает сериалы и мультфильмы. Как Квартал пытается выжить без Зе



Очевидно, что новая работа экс-лидера Студии "Квартал 95" – вызов не только для Зеленского, но и для его творческого коллектива.



При этом нельзя сказать, что бизнес Зеленского пришел в упадок с уходом лидера в политику.Скорее "Квартал" сейчас находится в поиске новых форм и жанров, пытаясь удержать зрителя.



Квартал в последнее время делает упор на производство сериалов. Причем он начал активно снимать их не только для телеканала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а и для "Украины" Рината Ахметова (о чем "Страна" ранее подробно писала).



Так, в новогоднюю ночь состоялась премьера сразу двух комедийных сериалов "Квартала" на "Украине" – "18-летний олигарх" и "Беглецы". Также Студия приступила к съемкам новой комедийной мелодрамы "Спасти маму". Всего Студия Зеленского снимала для телеканала "Украина" четыре сериала в 2020-м году. А годом ранее была "проба пера" – кварталовцы сняли для канала Ахметова сериал "Семья на год".



На 1+1 тоже появляются премьеры от Квартала. Так, неплохие рейтинги показал комедийный сериал "Папик" (вскоре в эфир выйдет второй сезон).



Также Студия "Квартал 95" начала производить новый формат – юмористический проект Improv Live Show в жанре импровизации, который выходит на "Новом канале". Весной на экраны выйдет уже второй сезон шоу.



Также вскоре "Квартал" готовит к выходу первый полнометражный мультфильм "Гулливер возвращается". На лицо – новый тренд: "Квартал" активно усиливает кинонаправление.



В эфир продолжают выходить и топовые программы Квартала: "Вечерний Квартал", "Женский квартал", "Лига смеха", "Рассмеши комика", "Чисто news". Последний проект, кстати, претерпел большие изменения. Раньше Зеленский вел эту передачу вместе с Евгением Кошевым на русском языке. Теперь шоу стало украиноязычным и сменило ведущих – солируют в передаче актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер Студии "Квартал-95" Степан Казанин.



Но ни одна из новых работ "Квартала" по популярности не может сравниться со "Слугой народа" – сериалом, фактически положившего старт политической карьере Зеленского.



Остается открытым вопрос: что будет делать Зеленский, когда его президентский срок подойдет к концу? Вернется ли к управлению Студией "Квартал 95"? Сам он заявлял о таких планах, и "кварталовцы" неоднократно говорили, что ждут его "домой". Но все меняется – Зеленский уже рассматривает возможность баллотироваться на второй срок. Если так, то что случится с Кварталом за целых 10 лет – два президентских срока, – без Зеленского?