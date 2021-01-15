С 16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг.

Это первое серьезное изменение, которое принятый еще при Порошенко закон вносит в жизнь общества.

Украинизаторы во главе с уполномоченным по вопросам языка Тараса Кремнием и его многочисленные "добровольные помощники" из числа националистов и разного рода "мовных активистов" уже готовятся к этому дню.

Креминь опубликовал специальную инструкцию для доносов.

А "активисты" уже обсуждают как будут проверять выполнения нормы закона в магазинах. То есть, можно ожидать многочисленных конфликтов и наездов на работников сферы услуг в духе "бросков мелочью" от Ларисы Ницой.

При этом, опросы, которые еще в прошлом году проводила "Страна", показывают, что в русскоязычных городах (Харьков, Одесса и других) люди не настроены переходить на украинский язык и намерены игнорировать нормы дискриминационного закона.

Тем более, что применить их на практике, чтоб наказать кого-то за русский язык будет очень непросто с правовой точки зрения.

Другими словами, не исключено, что после 16 января усилится напряженность в обществе по языковому вопросу - "мовные активисты" будут пытаться кошмарить сферу услуг в русскоязычных регионах, а их жители будут этому сопротивляться.

Чего ждать от нового витка украинизации, который начнется уже в субботу - разбиралась "Страна".

1. Что меняется с 16 января?

В этот день вступают в силу новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Закон был принят при предыдущей власти, а подписан бывшим президентом Петром Порошенко уже после своего поражения на президентских выборах. Владимир Зеленский, обещавший пересмотреть скандальный документ, этого не сделал, а по итогу даже начал защищать.

Нормы по украинизации вступают в силу не одномоментно. Например, наука перешла на украинский язык еще в 2020 году, а сфера театра будет обязана перейти на украинский с 16 июля 2021 года.

А вот сфера услуг переходит на украинский язык уже завтра - с 16 января. Мову теперь обязаны использовать по умолчанию кассиры в магазинах, продавцы-консультанты, официанты, тренеры, репетиторы - в общем, все, кто получает деньги, обслуживая клиентов.

Механика такая: любое обращение к покупателю должно быть на украинском языке. И только по просьбе клиента можно (но не обязательно) перейти на другой язык.

2. А если клиент первым заговорит по-русски?

Опрошенные "Страной" юристы считают, что если клиент сам начинает говорить по-русски, то это по умолчанию можно трактовать как его согласие на обслуживание на этом языке.

"Если вы обратитесь на русском, венгерском, английском языке или иврите и вам официант, продавец, портной ответит на русском, венгерском, английском или иврите, это не будет нарушением закона", - пояснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Аналогичная ситуация, если потребитель будет обращаться в колл-центр какой-либо организации и выбирать для себя с помощью голосового помощника русский язык обслуживания или запрашивать русскоязычное меню в ресторанах, или выбирать русский язык в банкоматах.

3. Как будут наказывать?

Самих продавцов, официантов и прочих работников сферы услуг с завтрашнего дня штрафовать не смогут - для штрафы начинают действовать только с 16 июля 2022 года (им грозит взыскание от 5100 до 6800 гривен).

Но, как пояснила в своей статье для "Страны" известный юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш, штрафы для предпринимателей из сферы услуг могут вводиться уже с 16 января.

Юрлицам, чьи работники нарушают мовное законодательство, грозит взыскание от 5100 до 6800 гривен после составления соответствующего акта.

И уже сейчас власти готовятся к тому, что языковые инспекторы будут кошмарить сферу услуг на предмет соблюдения закона. Правда, в аппарате мовного омбудсмена Тараса Креминя таких "бегунков" всего 30 человек, но, по его словам, эта цифра может вырасти более, чем вдвое.

Хотя даже 60 человек, понятное дело, в масштабах всей страны это как капля в море.

Видимо поэтому, чтоб сделать контроль более тотальным, омбудсмен призывает людей "стучать" на своих сограждан, говорящих на русском языке в магазинах и ресторанах и присылать ему видео-доказательства. То есть не исключено, что акты будут выписываться и дистанционно, со слов "неравнодушных граждан".

А такие "активисты" наверняка найдутся. Среди националистов уже обсуждается как они "выйдут в рейды" 16 января. Тем более они и раньше кошмарили магазины и рестораны за обслуживание на русском языке, хотя никаких требований закона тогда еще не было.

4. Что отвечать "активистам", которые начнут кошмарить бизнес?

Елена Лукаш в своей статье для "Страны" предлагает следующий алгоритм действий, чтоб защититься от "мовных активистов".

Во-первых, что касается попыток "активистов" устроить скандал и помешать другим покупателям.

"При попытках озабоченного гражданина устроить скандал помните, что нарушение общественного порядка и спокойствия граждан – это мелкое хулиганство. Многие люди, устраивающие стычки и разбирательства в магазинах в стиле Ницой, не догадываются, что их действия прямо подпадают под административный состав ст. 173 КОАП о мелком хулиганстве", - рассказала Лукаш "Стране".

Она также процитировала эту статью:

"Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток".

"Не стесняйтесь вызывать полицию, граждане Украины, если чувствуете оскорбительное приставание или иное нарушение общественного порядка и спокойствия", - напоминает Лукаш.

А вот "шпрехенфюрерам" полицию вызывать смысла никакого нет - МВД не имеет права составления протоколов по языковым вопросам. Тогда как продавец или официант вполне может позвать правоохранителей, если "активист" начинает кричать, хамить, блокировать работу учреждения или бросаться мелочью.

Во-вторых, ссылаться на Конституцию. Часть вторая статьи 10 гласит, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.

"Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции и должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия", - устанавливает статья 8 Основного закона.

Норма прямого действия - это означает, что люди могут применять Конституцию в своей повседневной жизни. То есть при претензиях украинизаторов можно ссылаться на десятую статью.

Третий момент - частных лиц запрещено снимать на видео без их согласия. Об этом говорит статья 307 Гражданского кодекса Украины. Это можно делать только с чиновниками, депутатами и прочими госслужащими. Никаких особых подобных прав для работников мовного аппарата в законе не прописано. Поэтому нужно громко и на камеру сказать, что вы возражаете против видеосъемки.

Еще один способ - вести свою параллельную запись, где эти слова будут отчетливо слышны. Это позволит признать съемку незаконной в суде, что дает основание отменить акт о нарушении.

И четвертое - если все-таки вашему предприятию выпишут штраф его можно (и нужно) оспорить в суде.

Другие советы Елены Лукаш - в нашем материале Что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык после 16 января? Алгоритм действий.

Кроме того, для отдельных регионов, как оказалось, еще действует статус региональных языков. И это может стать дополнительной аргументацией, чтобы там не переходить на украинский язык.

Например, Николаевский горсовет принял соответствующее решение о предоставлении регионального статуса русскому языку еще в августе 2012 года и оно до сих пор не отменено. По требованию языкового омбудсмена прокуратура направила запрос в горсовет относительно отмены этого решения, но ситуация пока не изменилась. И до 16 января уже вряд ли поменяется.

В Черновицкой области только после последних местных выборов сразу несколько местных советов инициировали решения об отмене статуса регионального для румынского языка, и обещают принять такие решения на ближайших сессиях новосформированных советов.

Но не факт, что примут.

В целом сопротивление на местах может обнулить шансы закона на претворения в жизнь в русскоязычных регионах.

"Скандалы будут, доносы будут, драки и кляузы будут, провокации будут. А сама статья (о штрафах - Ред.) работать не будет. Не Будет Работать Никогда - напишите большими буквами", - говорит нардеп Максим Бужанский.

5. Какие будут политические последствия?

Очевидно, что само по себе вступление в силу такой нормы закона создаст сильное напряжение в обществе.

"Ключевое практическое последствие закона - это то, что массово появятся группы бродячих активистов, которые начнут требовать его выполнять. Одни пойдут кошмарить продавцов и официантов в силу политических соображений, других наймут конкуренты того или иного бизнеса, чтобы дискредитировать неугодных соперников. Это сгенерирует огромное количество бытовых скандалов, разборок, конфликтов, то есть тема языка будет горячей проблемой многие месяцы. Только представьте, что по разным регионам Украины будут бродить тысячи активистов и шантажировать всех, кто им не нравится, этим законом", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По его словам, на этой теме могут возникнуть структуры, которые возьмут на себя консультирование и помощь тем людям, которые пострадают из-за языковой проблемы.

"Эти штрафы легко оспорить в судах, они противоречат Конституции, Хартии региональных языков (ее ратифицировала Украина - Ред.). И если у украинизаторов есть свой уполномоченный, который будет их защищать и выписывать штрафы, то и на другой стороне конфликта могут и должны появиться структуры, которые возьмут на себя тяжесть доказывания в судах противоречия этого закона Конституции, и помогать пострадавшим послать этих проверяющих на... хартию о правах языковых меньшинств", - считает Бортник.

Но в целом, как показывает практика, на власть действуют лишь массовые акции протеста.

Конкретный пример - акции против повышения тарифов, после которых правительство спешно принялось снижать расценки на газ для населения.

В оппозиции уже говорят, что не исключают защиты таким образом и прав русскоязычного населения.

"Мы готовы будем участвовать и поддерживать акции протеста, так как уверены, что это будет последней каплей в терпении людей, - говорит "Стране" нардеп от "Оппозиционной платформы за жизнь" Илья Кива. - Будем противостоять несправедливости и заведомо преступным решениям, раскалывающим общество и ущемляющим права граждан".

Кроме того, стоит напомнить, что конституционность закона о тотальной украинизации сейчас рассматривается в КСУ. Правда, работа суда сейчас фактически заблокирована из-за войны с Офисом президента.

Но, не исключено, что в случае сильного возмущения в обществе процесс будет активизирован. Также как и отмена (или хотя бы коррекция самых дискриминационных норм) закона через Верховную Раду. Если на то будет воля президента, то голосов хватит.

Если же такой воли у Зеленского не появится и закон о тотальной украинизации не будет отменен или изменен, то, что начнется после 16 января может окончательно добить популярность и президента и его партии, обнулив их рейтинг на юго-востоке.