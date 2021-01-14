С 16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.

К этой дате языковый омбудсмен Тарас Креминь уже опубликовал инструкцию, как жаловаться, если вас не обслуживают на украинском.

По сути, это призыв к доносам на русскоязычных граждан Украины, которые работают в сфере услуг.

"Страна" публикует статью известного юриста, бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, как в правовом поле реагировать на давление украинизаторов.

Что говорит Конституция?

Часть вторая статьи 10 Конституции гласит, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.

"Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции и должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия", - устанавливает статья 8 Конституции.

Несмотря на это, появляются такие откровенно дискриминационные нормативно-правовые акты, как закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (далее по тексту – "закон").

Молчащий Конституционный суд, безусловно стимулирует принятие постмайданными парламентами подобных явно ограничивающих права человека законов.

"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не смог установить необходимый в обществе баланс между популяризацией украинского языка и надлежащей равной защите языковых прав национальных меньшинств", - указала Венецианская комиссия ещё 6 декабря 2019 года, предложив ряд нормативных решений этого вопроса.

Но заключения Венецианской комиссии для властей не указ. Они прикидываются европейцами, только когда нужно обмануть толпу, взять в долг или рассчитаться активами Украины.

Итак, с 16 января сего года все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском (часть 2 ст.30 закона).

Но есть и исключение. По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон (часть 3 ст.30 закона).

Вы – гражданин Украины и налогоплательщик. Требуйте обслуживания на том языке, на котором удобно и вам, и продавцу.

Свободно и спокойно реализуйте свое право и внимательно ознакомьтесь с указанными ниже советами для работающих в сфере обслуживания.

Как будет действовать закон в сфере обслуживания?

С чего все начнется? Вероятность того, что к вам в магазинчик по собственному хотению нагрянет контролёр, предусмотренный законом - языковой уполномоченный или его представитель - равна нулю.

Дело в том, что по штатному расписанию максимальный состав секретариата – 50 человек, включая самого уполномоченного, главу секретариата, его замов, глав отделов и уборщицу. В мечтах Креминя создание региональных представительств – по одному (!) представителю в каждой области.

Субъектов хозяйствования и потребителей услуг – миллионы, а команда шпрехенфюрера ограничена пятьюдесятью гражданами. Масштаб и вероятность вашей встречи при таком раскладе можете оценить сами.

Поэтому прийти к вам может только озабоченный языковым вопросом гражданин, который может написать на вас жалобу. То есть донос.

Собственно, языковой уполномоченный и его секретариат и создавались как команда, рассматривающая языковые доносы.

Жалоба

Любой гражданин имеет право обратиться к Уполномоченному по защите госязыка с жалобой о нарушении языкового закона и устранении препятствий в использовании госязыка.

Поэтому если к вам в магазинчик наведался такой озабоченный гражданин, соблюдайте спокойствие, не вступайте в перепалку, а сразу посылайте его писать жалобу.

Жалоба - это единственная законная форма реагирования, доступная озабоченному. Запомните это.

При попытках озабоченного гражданина устроить скандал помните, что нарушение общественного порядка и спокойствия граждан – это мелкое хулиганство.

Многие люди, устраивающие стычки и разбирательства в магазинах в стиле Ницой, не догадываются, что их действия прямо подпадают под административный состав ст. 173 КОАП о мелком хулиганстве.

"Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток".

Не стесняйтесь вызывать полицию, граждане Украины, если чувствуете оскорбительное приставание или иное нарушение общественного порядка и спокойствия.

Уточняйте имя, фамилию, отчество гражданина-скандалиста, просите предъявить документы, чтобы позже сообщить эти данные полиции.

Если же полицию вызвал сам озабоченный гражданин, помните, что составлять акты реагирования по языковым проблемам полиция не в праве, а вот установить личность хулигана, пресечь мелкое хулиганство и принять заявление о таком хулиганстве полиция обязана.

Так что соблюдайте закон, храните спокойствие и используйте все возможности, предоставленные вам законом.

Поможет ли шпрехенфюреру полиция?

Это маловероятно.

Закон гласит, что привлечение работников полиции осуществляется по мотивированному обращению уполномоченного по защите государственного языка, в котором должно быть указано, как именно предлагается поступить работникам полиции.

Такое обращение направляется руководителю территориального органа полиции по месту совершения определенных в обращении действий.

Объем бюрократической работы представляете?

Протокол о нарушении языкового законодательства полиция составлять права не имеет.

Зато полиция действительно может приехать на вызов, если получит информацию о разбушевавшемся хулигане, который озабочен языковым вопросом.

Съемка

Как показывает практика, озабоченные граждане частенько начинают производить видеосъемку инцидента. И языковой омбудсмен советует все снимать на видео. Но все ли так просто?

В вопросе съемки варианта реагирования может быть два.

Первый: вы не возражаете против съемки и даже наоборот, сами включаете видеокамеру телефона и приветливо просите озабоченного гражданина представиться, предъявить документы, не нарушать общественный порядок. И посылаете идти писать жалобу, предупреждая, что вынуждены будете обратиться в полицию.

Второй вариант: вы возражаете против съёмки.

Заранее громко и отчетливо предупредите озабоченного гражданина, что фотографировать вас или снимать видео запрещаете. Если хотите – напишите и развесьте большие и хорошо читаемые предупреждения об этом на украинском языке.

Хотя снимать видео в наше время стало обычным делом, не каждый знает, что при проведении таких действий все граждане имеют право на защиту, поскольку процесс съемки может существенно нарушать личные неимущественные права физического лица.

Статья 307 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что физическое лицо можно снимать на видео для дальнейшего обнародования только с его согласия. Согласие лица на съемку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

Съемка лица без его согласия, в том числе тайная, может проводиться исключительно в случаях, прямо определенных законом. И такие права действительно есть у правоохранительных органов, но точно отсутствуют у озабоченных граждан-жалобщиков на языковые притеснения.

Без согласия можно вести съемку служебных, должностных или публичных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при исполнении ими своих должностных обязанностей.

В случае, если руководитель предприятия, учреждения, организации желает установить спецаппаратуру и фиксировать действия своих работников на видео, он должен предварительно получить письменное согласие работников и отразить такие особые условия труда в правилах внутреннего трудового распорядка.

Итак, вы запомнили, что снимать вас на фото и видео без вашего устного или письменного согласия нельзя.

Особенно когда вы внятно предупредили, что запрещаете это делать. Не допускайте согласия на съемку по умолчанию, когда вас снимают, а вы молча это терпите и не возражаете. Понятно и недвусмысленно объясните, что снимать себя запрещаете, а в случае если несанкционированная съемка продолжится - вызывайте полицию и пишите заявление о хулиганских действиях.

Помните, что в случае неразрешенной съемки и опубликования/распространения фото и видео без разрешения, лицо, чье право на изображение нарушено, может обратиться в суд, потребовав возместить материальный и моральных вред, причиненный незаконной съемкой и распространением изображения.

Так что, граждане-жалобщики, некоторые из вас могут попасть в теплые объятья правосудия, инициированного бизнесменами, предпочитающими учить уму-разуму нарушителей их спокойствия.

Рассмотрение жалобы

Жалоба на нарушение языкового закона может быть подана на протяжении шести месяцев со дня выявления жалобщиком нарушения. Жалоба может быть письменной или электронной.

В жалобе указываются фамилия, имя, отчество, место жительства, излагается суть жалобы. Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты.

В электронной жалобе также должна быть указана электронная почта, на которую заявителю может быть направлен ответ, или данные о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Наш шпрехенфюрер уже указал, куда направлять жалобы: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua; можно также заполнить форму на сайте www.mova-ombudsman.gov.ua.

Кстати, вполне вероятно, что сайт и электронную почту могут положить интернет-хулиганы или заспамить пользователи.

Языковой вопрос всегда был острым вопросом.

Обратите внимание, что закон не требует прилагать к жалобе некие фактические данные о нарушении в подтверждение слов заявителя. Это делает шпрехенфюрера крайне уязвимым при принятии решения по результатам жалобы.

Итак, жалоба написана, отправлена, получена.

Уполномоченный в течение 10 рабочих дней со дня поступления жалобы знакомится с информацией, содержащейся в ней. По результатам ознакомления он может принять решение об:

Осуществлении языковой экспертизы в порядке, установленном КМУ; Осуществлении контроля за применением государственного языка; Оставить жалобу без рассмотрения.

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 рабочих дней со дня принятия решения об осуществлении языковой экспертизы или принятия предварительных мер контроля за применением госязыка. Уполномоченный может продлить срок рассмотрения жалобы, о чем уведомляет заявителя, но не более чем на 30 рабочих дней.

Решения, действия или бездействие уполномоченного могут быть обжалованы в суде.

Скорее всего, подавляющее большинство жалоб будут оставлены без рассмотрения как немотивированные. Но обсудим и вариант контроля.

Контроль может быть по собственной инициативе языкового уполномоченного или по жалобе, как мы помним.

Кто имеет право осуществлять контроль?

Конечно, это уполномоченный по защите госязыка. Но он один, а субъектов хозяйствования и потребителей - миллионы. Поэтому закон предусматривает наличие представителей языкового омбудсмена.

Закон гласит, что уполномоченный осуществляет свои полномочия непосредственно. Но для обеспечения исполнения неких своих полномочий он назначает своих представителей.

Представитель уполномоченного – это сотрудник секретариата уполномоченного, и осуществляет он свои обязанности по местонахождению своего секретариата (на сегодня адрес ведомства такой: Киев, переулок Музейный, 12) или в другом месте, определенном уполномоченным.

Если вдруг увидите этого представителя – требуйте не только удостоверение личности и удостоверение сотрудника секретариата, но и документ, подтверждающий "определение" его местонахождения у вас в магазинчике за подписью уполномоченного (часть 6 ст. 49).

Но вы вряд ли лично повстречаетесь как с самим уполномоченным, так и с его представителями, так как их 50 на всю страну. Не забывайте об этом.

Контроль

Итак, уполномоченный решил осуществить контроль за соблюдением вами языковых норм. Что он может?

Получать по требованию копии документов и другую информацию, касающуюся предмета контроля и необходимую для осуществления контроля; Беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы власти АРК, органы местного самоуправления, присутствовать на их заседаниях; Получать по требованию копии документов и другую информацию, касающуюся предмета контроля, от общественных объединений, политических партий, других юридических лиц.

Предоставить информацию/документы уполномоченному вы обязаны на протяжении 30 дней с момента получения его запроса.

Если этого не происходит, шпрехенфюрер или его представитель могут обратиться к вам повторно, пригрозить штрафом или даже применить штрафные санкции, но не ранее чем с 16 июля 2022 года. Именно тогда вступит в силу статья 188-53 КОАП "Невыполнение законных требований уполномоченного по защите государственного языка при осуществлении им государственного контроля за применением государственного языка".

Однако важно, что это касается только физических лиц (то есть, непосредственно продавцов, парикмахеров или официантов).

Субъектов предпринимательской деятельность могут штрафовать уже с 16 января на основании акта о результатах осуществления контроля за применением государственного языка.

Акт, протокол, постановление уполномоченного

В соответствии с законом сначала омбудсмен или его представитель обязаны составить акт с предупреждением и требованием устранить нарушение закона в течении 30 дней со дня составления акта (ст.57 закона).

Представим, что парикмахер Петрова говорила с клиентом не на госязыке, что вызвало его жгучее желание написать жалобу. Неизвестно, как можно доказать факт нарушения, доказать факт устранения нарушения и как за это недоказанное нарушение можно наказать. Закон ответа на эти вопросы не содержит.

Но вернемся к акту. Документ этот должен содержать следующую информацию (часть 5 ст. 56 закона):

место составления;

дату составления;

наименование/имя субъекта хозяйствования;

основания осуществления контроля;

описание фактов , обнаруженных во время осуществления контроля;

, обнаруженных во время осуществления контроля; вывод о наличии или отсутствии нарушения;

ФИО уполномоченного или его представителя.

Закон написан так удивительно, что составляющий обязан описать именно факты. Можно представить, как весело будет в суде, когда сначала адвокаты, а потом и судьи потребуют у языкового уполномоченного предъявить факты и доказательства реальных жизненных обстоятельств произошедшего.

Акт не может содержать никаких штрафных санкций.

Но в случае повторного нарушения требований языкового закона на протяжении года с момента составления акта, уполномоченный (его представитель) составляет иной документ - протокол.

Протокол составляется в двух экземплярах, и в нем указываются:

дата и место его составления;

должность, ФИО лица, составившего протокол;

сведения о субъекте хозяйствования;

дата, место и суть правонарушения;

иные сведения, необходимые для разрешения дела.

Протокол о правонарушении подписывается лицом, его составившим, и субъектом хозяйствования, который привлекается к ответственности за нарушения (его представителем). В случае отказа от подписания протокола субъектом хозяйствования, который привлекается к ответственности за нарушения, или его представителем в протоколе делается соответствующая запись (часть 2 статьи 57 закона).

Как вы понимаете, для того чтобы составить протокол, языковому уполномоченному/представителю нужно будет физически явиться к вам в гости. Именно так выписан закон.

Как думаете, сколько протоколов физически смогут выписать 50 сотрудников секретариата уполномоченного?

Акты и протоколы, составленные представителями уполномоченного, направляются уполномоченному и подшиваются в специальные дела. Именно эти дела (часть 5 ст. 57), а точнее нарушения закона, зафиксированные в них, и рассматривает лично уполномоченный.

Вот тут-то, при рассмотрении дела, уполномоченный, убежденный в установлении фактов нарушений норм языкового закона, и получает право вынесения постановления о применении штрафа.

Дело о применении штрафа рассматривается при участии субъекта хозяйствования.

В случае его отсутствия дело может быть рассмотрено и без него, если будет очевидным, что субъект своевременно (не позднее чем за три дня до рассмотрения) уведомлялся о факте рассмотрения и не ходатайствовал об отложении рассмотрения дела.

Постановление о наложении штрафа составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается у уполномоченного, второй экземпляр в трехдневный срок после его принятия направляется субъекту хозяйствования или выдается его представителю под расписку.

Субъект хозяйствования перечисляет сумму штрафа в государственный бюджет в пятнадцатидневный срок после получения постановления, о чем в течение трех дней письменно сообщает уполномоченному с указанием номера и даты платежного поручения.

В случае обжалования постановления в суде штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней после уведомления об оставлении судом жалобы без удовлетворения.

Постановление о наложении штрафов выносится уполномоченным, если по результатам рассмотрения дела выявлены нарушения норм закона (часть 6 ст. 57 закона). Штраф за повторное нарушение требований составит от 300 до 400 нмдг (от 5100 до 6800 гривен).

Все действия и решения шпрехенфюрера и его представителей обжалуются в суде. Это главное, что вам нужно запомнить.

Но при этом, повторимся, совершенно не ясно, за какие именно нарушения на практике может быть применен штраф к субъектам сферы обслуживания.

Что делать уполномоченному, если одно лицо утверждает, что был нарушен закон, а десять – опровергают такое нарушение?.. Вопросов масса.

Штрафы

Повторимся, что административная ответственность, предусмотренная законом, а именно статьями 188-52, 188-52 Кодекса об административных правонарушениях, появится лишь с 16 июля 2022 года, поэтому пока привлечение нарушителей к административной ответственности невозможно.

Но ответственность за нарушения, как мы выяснили, есть. Это штрафные административно-хозяйственные санкции. Применяться такие санкции могут исключительно (!) к субъектам хозяйствования.

Субъектами хозяйствования являются юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в установленном законом порядке, и граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели.

То есть если закон нарушил наемный работник - например, продавец или парикмахер, – отвечать будет не он, а субъект хозяйствования, с которым он состоит в трудовых отношениях.

В случае с крупными торговыми центрами, магазинами всё понятно. Там, как правило, на видном и доступном месте уголка покупателя размещается информация о наименовании владельца или уполномоченного им органа.

Но что делать жалобщику, языковому омбудсмену и его представителю, если речь идет о крохотном кафе или парикмахерской, где нет такого уголка покупателя? Для начала придется попотеть, чтобы вычислить реального субъекта хозяйствования. Оформлять акт на официанта или продавца не получится. Закон запрещает.

Вот, пожалуй, и все о законе.

Не стесняйтесь, не теряйтесь, отстаивайте свои права. Всегда помните, что противоправные действия и решения языкового уполномоченного и/или его представителей не могут порождать правомерные последствия, будь то составленный акт, протокол или постановление. Очевидно, что также не могут считаться правомерными, законными и достоверными информация и данные, содержащиеся в нарушающих закон документах.

Если есть возможность - защищайтесь в суде. Есть надежда, что, как и в случае с безмасочниками, судьи поголовно будут оставлять без удовлетворения постановления органа власти, прямо применяя Конституцию и закон.

И еще немного о законе. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" стал возможным благодаря голосованию "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" Яценюка, "Самопомощи", "Радикальной партии" Ляшко и "Батькивщины" Тимошенко, а также подписи Порошенко.

Также нормы закона действуют благодаря бездеятельности депутатов "Слуги народа" и лично Зеленского, обещавшего закон этот пересмотреть и проверить на соответствие Конституции.

Не стоит забывать и о Кабминах Порошенко и Зеленского, назначающих языкового уполномоченного и о страусиной позиции Конституционного суда, который так и не смог решить, соответствует ли закон Конституции.

Хорошая память на будущих выборах нам пригодится.