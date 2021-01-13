От президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" требуют отреагировать на американские санкции в отношении народного депутата от СН Александра Дубинского.

Реакцию ожидают в виде исключения из фракции и снятия с руководства Киевской областной партячейки "слуг народа".

Требования выдвигают с двух сторон - окружения экс-президента Петра Порошенко и лоббистов интересов Демократической партии США в Украине, имеющих неформальное прозвище "соросята".

Наши собеседники во фракции "Слуги народа" сомневаются, что на Дубинского обрушится некая кара со стороны власти.

И за это президенту Зеленскому прозападное лобби уже сулит проблемы с новой американской администрацией.

Подробности - в материале "Страны".

С двух сторон

Из окружения Порошенко и со стороны "соросят" несутся призывы к Зеленскому и руководству его фракции и партии отреагировать на наложение санкций на депутата от СН Александра Дубинского.

Зачастую прямо предлагается во имя дружественных отношений с новой американской администрацией поставить вопрос об исключении парламентария из фракции и снятии с руководства Киевской областной организации "Слуги народа".

Как писала "Страна", Минфин США наложил санкции на семерых граждан Украины, в числе которых народный депутат от СН Дубинский.

Им вменяют вмешательство в недавние президентские выборы в США. Дубинский вместе с народным депутатом Андреем Деркачем (внефракционный) участвовали в раскрутке так называемых "пленок Деркача", на которых фигурирует кандидат от Демпартии Джо Байден в контексте Украины.

Это и было расценено как попытка повлиять на ход избирательной кампании. Якобы указанные семеро украинцев - агенты влияния, входящие в сеть, связанную через "русского агента" Деркача с Россией.

"Российские дезинформационные кампании, нацеленные на американских граждан, являются угрозой нашей демократии, - прокомментировал введение данных санкций министр финансов США Стивен Мнучин. - Соединенные штаты продолжат агрессивно защищать принципы наших избирательных систем и процессов".

Конкретно по Дубинскому в сообщении сказано дословно следующее: "работает вместе с Деркачом в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных озвучить эти ложные нарративы (о коррупции семьи Байденов в Украине - Ред.) и очернить кандидатов в президенты США и их семьи".

Дубинский обвинения отрицает.

Он утверждает, что стал объектом атаки "некоторых должностных лиц США", воспользовавшихся "лживыми доносами аферистов, которые фактически содействуют коррупции в Украине" за то, что имеет "независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа". По аферистами он понимает лобби НАБУ во главе с Шабуниным.

Дубинский обещает ответить на введение санкций в "юридической плоскости".

Главная цель - Коломойский

У лобби НАБУ и "соросят" давние счеты с Дубинским. Его называют негласным лидером группы влияния совладельца группы "Приват" Игоря Коломойского во фракции СН. Сам Дубинский, будучи выходцем из телеканала Коломойского "1+1", отрицает влияние бизнесмена на его парламентскую и политическую деятельность.

Дубинского считают одним из застрельщиков "атаки" на позиции "соросят" и предыдущее правительство Алексея Гончарука, в котором интересы этой политической прослойки были широко представлены.

Собственно, сам Гончарук - яркий ее представитель.

Гончарук опубликовал едкий комментарий по поводу санкций в отношении Дубинского в Телеграме.

"Поздравляю господина Дубинского с получением "бана" (запрет на въезд и взаимодействия, блок активов и т.д.) от правительства США. И это только начало. Рано или поздно это произойдет со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - написал Гончарук.

Сами "соросята" говорят, что дело не столько в Дубинском (хотя, судя по тону высказываний в его адрес, депутат таки "достал" своих оппонентов), сколько в Коломойском.

"Конечная проблема – это Коломойский, – заявил видный представитель прозападного лагеря, глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин "Лиге". – Дубинский - только часть проблемы, фактурное проявление".

Ермак ответил по-английски

Ближайшую задачу враги Дубинского формулируют для Банковой конкретно - исключить его из фракции (как минимум), что, по идее, должно ослабить и влияние Коломойского на президентскую политическую силу.

Впрочем, если Офис президента прибегнет к неким мерам в отношении Дубинского, это будет рассматриваться как вызов в том числе и Коломойскому.

И поначалу было впечатление, что команда президента не готова к обострению.

Как утверждают высокопоставленный собеседник во фракции "Слуги народа", сигналов из ОП насчет Дубинского "вообще не было". Более того, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк, комментируя ситуацию СМИ, заявил, что вопрос-де о последствиях нужно задавать не президенту, а фракции.

В свою очередь, депутаты от СН в разговоре с изданием сомневались, что эта история как-то отразится на позициях Дубинского.

"За что его исключать из фракции? О каком вмешательстве вообще идет речь? Он же не публиковал эти записи. Он только говорил, что нужно подробнее расспросить Порошенко о том, о чем шла речь на "пленках", - говорит источник среди депутатов, хорошо знающий Дубинского.

Сам он пообещал ответить на вопросы "Страны" на своей пресс-конференции в понедельник, 18 января.

Однако в среду вечером, 13 января, глава ОП Андрей Ермак написал в своем микроблоге в Твиттере, который он ведет на английском языке, следующее: "Для ясности: независимо от принадлежности к партии, эта администрация (то есть ОП - Ред.) сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

Понятно, что пассаж "независимо от принадлежности к партии" читается как прямой намек на проблемы для Дубинского.

Само по себе это заявление было из ряда вон выходящим. По сути, глава Офиса президента Украины обещает привлечь к ответственности граждан Украины, против которых иностранное государство применило санкции. Напомним, что недавнее введение санкций со стороны России против украинских нардепов, Банковая жестко осудила.

А тут реакция прямо противоположная.

Высокопоставленный собеседник во фракции "Слуги народа" связал это с давлением на Банковую со стороны американского посольства.

"Обычно в ход идут намеки. Мол, как вы считаете, насколько данный человек соответствует должности в партийной иерархии. Но в этом случае все пошло быстрее", - говорит источник. =

Политолог Руслан Бортник не уверен, что Зеленский в итоге пойдет на выполнение требований врагов Дубинского. Как в силу нежелания показывать, что он поддается внешнему давлению, так и в силу неделания идти на конфликт с Коломойским, так как последний, не исключено, расценить подобный шаг как объявление войны со стороны президента.

Вообще Бортник считает, что введение санкций может оказаться не в интересах самих американцев, так как работает на консолидацию элит и может подтолкнуть их к поиску других внешнеполитических партнеров.

К слову, в лагере "соросят" также полагают, что серьезные проблемы Дубинскому не грозят.

Например, Шабунин написал в своем Телеграм-канале, что "реакции не будет никакой".

В тоже время источник "Страны", близкий к Офису президента полагает, что все зависит от степени давления со стороны американцев.

"На сейчас нет намерений как-то репрессировать Дубинского. Заявления Ермака вызвано намеками со стороны американского посольства, но за этим ничего не последует. Точнее - пока не последует. "Соросята" продавливают тему, что реакция Банковой на санкции против Дубинского будет ключевой с точки зрения отношений Зеленского и администрации будущего президента Байдена. Но это можно будет проверить только после 20 января. Если новый Госдеп не будет эту тему сильно педалировать (что кажется вполне вероятным), то о Дубинском забудут. А если начнет жестко давить с разных сторон, включая МВФ, то тогда могут быть варианты", - говорит источник.