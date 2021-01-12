Рокировка в руководстве постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) произошла со скандалом. Член фракции "Слуги народа" Елизавета Ясько лишилась руководящей должности по воле коллег по фракции, состоящих в делегации, за что она публично обвинила их в коррупции, "девальвации совести" и "преклонением перед повесткой дня страны-агрессора", то есть России.

При том что сменила Ясько другой представитель фракции СН в делегации Мария Мезенцева.

Для оппонентов команды президента Владимира Зеленского эта история стала новым поводом обвинить его в "сдаче украинских интересов".

Подробности - в материале "Страны".

Склоки между "слугами народа"

Нового председателя делегации Украины в ПАСЕ вместо Ясько избрали в понедельник, 11 января. Кандидатуру Мезенцевой поддержали 10 членов делегации от СН (из 14-ти), оба представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) и представитель депутатской группы "За будущее" (ЗБ).

Не поддержали это кадровое предложение состоящие в делегации депутаты от "Батькивщины", "Голоса", "Европейской солидарности" (ЕС) и из депутатской группы "Доверие". Всего в делегации 24 постоянных члена и их заместителей.

Заместитель члена делегации Евгения Кравчук (СН) объяснила избрание нового руководителя сменой делегацией в ПАСЕ "подходов и стратегии", которые должны соответствовать "новым вызовам перед Европой в 2021 году".

"Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг. Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью", - написала Кравчук на своей странице в Фейсбуке.

Ясько была против рокировки и дала понять, что лишилась должности якобы из-за своих принципов, став жертвой сговора большинства однофракционников в делегации с представителями ОПЗЖ.

"У меня возникли серьезные расхождения с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениям. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора. Ранее мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение относительно принципиальных для Украины вопросов и по-другому голосовать в парламенте и в ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", - написала Ясько на своей странице в Фейсбуке.

Однако такая трактовка произошедшего отметается представителями "Слуги народа" в делегации в ПАСЕ.

"Все эти попытки сделать из себя поруганную жертву, в ущерб имиджу собственной делегации, фракции и страны - это полностью на ее совести. Уходить нужно достойно. Возможно, это умение придет со временем. Или нет", - ответил заместитель члена делегации Дмитрий Наталуха (СН) на вопрос "Страны", заданный в комментариях к его посту на тему перестановки.

Сама Мезенцева никак не прокомментировала заявление Ясько. На своей странице в Фейсбуке она только назвала новое назначение большой честью для себя и ответственностью и пожелала делегации плодотворной работы.

Член делегации Юлия Левочкина (ОПЗЖ) отметила в комментарии "Стране", что глава делегации в ПАСЕ должен работать в связке с Офисом президента и МИД, и поэтому всегда кандидат на эту должность - кандидатура большинства.

"Это нормальная практика. В начале каденции фракция "Слуги народа" выдвинула кандидатуру Елизаветы Ясько, и мы ее поддержали. Сейчас была предложена кандидатура Марии Мезенцевой. Для полноценной работы украинской делегации в ПАСЕ мы поддержали новую кандидатуру", - заявила народный депутат Левочкина изданию.

Член делегации от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко положительно оценил назначение Мезенцевой.

"Когда стоял вопрос изначально, кто возглавит делегацию, я лично, зная Мезенцеву и не зная Ясько, поддерживал первого кандидата. Она в отличие от Ясько имеет хотя бы определенный опыт работы в Совете Европы, поскольку она там стажировалась. Потянет ли она эту работу - посмотрим", - прокомментировал народный депутат Гончаренко "Стране".

Мезенцева прошла в Раду по мажоритарному округу №168 в Харькове. До этого она была депутатом от "Самопомощи" в Харьковском горсовете. Как говорят в харьковской политтусовке, отчим Мезенцевой - довольно крупный и непубличный предприниматель Виталий Федоров с серьезными интересами в аптекарском и строительном бизнесе, который лоббирует продвижение падчерицы в политике.

Кроме того, как следует из информации в соцсетях, бойфренд - также не чужд бизнесу и даже открывал в последние годы магазины в Москва и Санкт-Петербурге (что ей сейчас активно припоминают критики).

Впрочем, Мезенцева публично все эти годы придерживалась постмайдановского мейнстрима - обвиняла Россию в агрессии, ездила к бойцам АТО на Донбасс и являлась депутатом горсовета Харькова от "Самопомощи" (ее отчима Федорова называют одним из спонсоров этой партии в городе).

Из своих целей Мезенцева уже после избрания нардепом называла легализацию мариуханы в медицинских целях.

В общем, ее трудно заподозрить в "преклонении перед российской повесткой", о чем пишет Ясько.

Совмещение не прошло

Как выяснилось, озвученные выше версии замены Ясько не единственные.

Алексей Гончаренко сообщил "Стране", что главной претензией к Ясько со стороны других "слуг народа", по его наблюдению, была "недостаточно качественно организованная работа делегации".

Хотя подробного разбора деятельности Ясько так и не было, и потому-де это выглядело как внутренний конфликт между представителями СН.

По словам Гончаренко, последней каплей, похоже стала ситуация с кандидатурой от Украины на одного из вице-президентов ПАСЕ. Данную должность уже в составе делегации Рады этого созыва занимал глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (СН).

Украина должна переподать кандидата, если хочет сохранить за собой это кресло.

"Оказалось, что информация об этом поступила в декабре, а делегация только вчера (11 января - Ред.) взялась за этот вопрос перед самыми дедлайном. Утвердили снова Мережко, но непонятно, почему тянули с этим до последнего дня", - говорит Гончаренко.

Еще один собеседник издания среди членов делегации уверяет, что вследствие ситуации с вице-президентской должностью Ясько и лишилась руководства.

"Все дело в том, что она сама хотела стать вице-президентом ПАСЕ и потому тянула с голосованием за заявку Украины до упора, видимо, надеясь, что в последний момент все согласятся на нее. Но большинство сказало, хватит, раз ты хочешь еще эту должность, вообще никем не будешь. Ей бы хорошо вспомнить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Некой даме мало царского титула, она хочет еще быть владычицей морской и иметь золотую рыбку в подчинении, но оказывается у разбитого корыта. Опыт с комитетом по внешнем политики, в руководстве которым ей показательно отказали даже в собственной фракции, Ясько ничему не научил. Она решила, что сможет спокойно совмещать руководство делегацией и работу вице-президентом. Если бы такое совмещение и могло быть, то только не в случае Ясько", - говорит источник в делегации.

Поменять Ясько на Мезенцеву было непросто, по его словам. Обсуждение затянулось на несколько часов. Члены делегации спорили из-за процедурных вопросов.

"Сергей Власенко (заместитель члена делегации от "Батькивщины" - Ред.) требовал сначала проголосовать за снятие Ясько, потом за назначение сменщика. А "слуги" возражали, видимо, боялись, что голосов не будет. Или Ясько останется, или делегация останется "обезглавленной", - рассказывал собеседник среди депутатов.

Договорились о рейтинговом голосовании, то есть по очереди за кандидатуры Ясько и Мезенцевой. Причем Ясько допустили к голосованию, и она проголосовала за себя, что можно считать конфликтом интересов. Ее кандидатура набрала, впрочем, только 6 голосов. Большинство, как сказано, выше поддержало Мезенцеву.

Сенцов и порохоботы

Украинская делегация прибудет в Страсбург 24 января. В комментарии "Укринформу" Мезенцева сказала, что на сессии делегация под ее руководством продолжит противодействовать России.

"Мы остаемся на форпосте украинских интересов. Для нас Россия - это страна-агрессор, страна, с которой мы воюем седьмой год", - заявила Мезенцева.

Антироссийская риторика новой главы делегации, однако, не спасло СН от нападок со стороны блогеров и комментаторов, лояльных к экс-президенту Петру Порошенко, который разнесли тезис Ясько, что она "пострадала за принципиальную антироссийскую позицию".

Вспомнили и об открытии молодым человеком Мезенцевой магазинов в России (см. выше), сообщения о чем она лайкала в Инстаграме.

Хотя для пула Порошенко, чтобы атаковать Зеленского, подойдет любой повод, и дело не в самой Ясько.

Отметился обвинением в адрес "слуг" и режиссер Олег Сенцов.

"Партия "Слуга народа" отреагировала на американские обвинения относительно сотрудничества своего депутата Дубинского с Россией - сняла Лизу Ясько с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. Вместо телесериала они воплощают в жизнь шоу абсурда", - прокомментировал Сенцов на своей странице в Фейсбуке.

Режиссер, обхаживаемый лоббистами Демпартии в Украине, встал на защиту Ясько, которая во фракции относится к неформальной группе "соросят", а заодно подключился к шумной кампании против Дубинского, попавшего под санкции Госдепа.

И, похоже, вспомнить второго здесь было важнее, чем защитить первую.