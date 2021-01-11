В Украине с начала года активно нарастают протесты против повышения коммунальных тарифов.

К каким политическим последствиям они могут привести, разбиралась "Страна".

Тарифные протесты идут по стране

В разных уголках Украины уже несколько дней проходят акции против роста цен на коммунальные услуги, который начался с 1 января.

Так, в понедельник, 11 января, в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве Винницкой области люди в знак протеста блокировали автодороги.

Также на акции протеста вышли города Одесской области - Одесса и Измаил.

Протесты на выходных состоялись в Харькове и Харьковской области (по оценкам тамошней полиции, протестовали в целом свыше 1000 человек), а также Львове, Николаеве, Полтаве и Полтавской области, Херсоне и Черновцах.

Акции не имеют явной политической и партийной окраски, хотя представители местных властей и политики там появляются.

Среди последних, например - депутаты местных советов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая активно критикует рост цен на всеукраинском уровне и анонсирует организацию штабов по координации "тарифных" протестов, обещая вовлекать в борьбу местные советы.

"Провели совещание депутатов местных советов разных уровней Кировоградской области от ОПЗЖ, - пишет на своей странице в ФБ нардеп от "Оппоплатформы" Сергей Ларин. - Все говорили о возмущении простых людей увеличением тарифов. Решили инициировать проведение внеочередных сессий местных советов с требованием к центральным органам власти о недопустимости повышения тарифов на электроэнергию, тепло и другие коммунальные услуги".

Власть собирает совещания

Ситуация с тарифами способна принести большие проблемы власти, которая и без того находится в сложном положении.

"На фоне эпидемии коронавируса, экономического упадка - в том числе по его вине, еще серьезно повышают тарифы. А это ударит по карману даже политически неактивных граждан. Согласно опросам годичной давности, более 70% украинцев считают необоснованными рост тарифов в стране. Не думаю, что это отношение изменилось. А ведь президент Зеленский еще год назад обещал в два раза снизить цены на коммунальные услуги. Это все серьезно отразится на рейтингах власти", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Судя по всему, в Офисе президента это понимают.

11 января в ОП оперативно провели совещание по вопросу тарифов с участием президента, премьер-министра Дениса Шмыгаля, временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, министра финансов Сергея Марченко, министра социальной политики Марины Лазебной.

Согласно заявлению ОП, Витренко представил "предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя".

Зеленский заявил, что цена на газ растет на рынке "в силу погодных условий и других причин, которые сложились в Европе". Но при этом добавил: "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Правда, каким образом это будет сделано осталось неясным.

Хотя, учитывая вражду Витренко с главой НАК "Нефтегаз" Коболевым, какие-то предложения и.о. министра энергетики может представить. Но не факт, что их воплотит в жизни "Нефтегаз".

Также непонятно почему речь идет только о газе, в то время как подорожал не только он, но и электроэнергия, и вода.

Параллельно началось активное движение в парламентской фракции партии власти "Слуга народа", где анонсировали разработку собственных "антикризисных мероприятий для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов".

Во вторник, 12 января, состоится встреча фракции с премьером и и.о. главы Минэнерго.

"Если нужны будут быстрые решения - мы готовы принять их в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обоснованно повышение и как в этой ситуации защитить людей", - написал на своей странице в Фейсбуке глава фракции СН Давид Арахамия.

Будет ли "тарифный Майдан"?

Отметим, что все эти заявления властей начались только после того, как по стране прокатилась волна акций протеста и поползли слухи, что эта тема может быть использована и для организации массовых акций протеста в Киеве ("тарифный Майдан").

Поэтому власти и начали активно пытаться показать, что ситуация под контролем и решается.

Эксперты также видят серьезный потенциал роста протестных настроений.

"Следующий этап эти протестов будет проходить в политическом процессе. И эту тарифную партию сыграют оппозиционные силы, в первую очередь "Батькивщина" и ОПЗЖ. ОПЗЖ готовится мобилизовать своих депутатов местных советов. "Батькивщина" также имеет инструменты для ведения политической конкуренции по тарифной теме. Прогнозирую, что их рейтинги вырастут", - спрогнозировал на своей странице в Фейсбуке политолог Анатолий Октисюк.

"Если протестная волна будет нарастать, то оппозиционеры попытаются добиться как минимум отставки правительства Шмыгаля, а как максимум - создания условий для досрочных парламентских и президентских выборов", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Источник "Страны" в правительстве говорит, что ситуация с тарифами тяжелая и также не исключает попыток отправить в отставку правительство.

"Тарифы на газ привязаны к цене газа в Европе и они, по договоренности с МВФ, еще с прошлого года отпущены в свободное плавание. В Европе сейчас холодно, растет спрос на газ, а следовательно и его стоимость. То есть в феврале газ, если не поменять формулу расчета рыночной цены, будет еще дороже. И изменить эту ситуацию можно только пересмотрев ценовую политику и заморозив стоимость газа для населения, объяснив это тем, что на эти нужны идет газ украинской добычи. Но это означает окончательный срыв договоренностей с МВФ, на что власти вряд ли пойдут. А если тарифы будут расти, то акции протеста продолжатся и оппозиция их возглавит. Ближайшая цель, очевидно, отставка правительства Шмыгаля. Тем более, что по риторике на это работает и часть "слуг народа". Да и проблем реально хватает. Очень много вопросов по локдауну, по провалу закупки вакцин и по их нелегальному ввозу. Так что ситуация для премьера и вообще для власти очень нестабильная", - говорит источник.