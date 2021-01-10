На днях "Страна" опубликовала расследование о том, как в Украине тайно прививают от коронавируса представителей элиты – политиков, чиновников и бизнесменов. По нашим данным, вакциной производства Pfizer, нелегально ввезенной в Украину, торгует некий Роман Гольдберг, а прививают VIP-клиентов на базе частной киевской клиники "Медиленд" за 1-3 тысячи евро.



В этом материале мы решили познакомить читателей с личностью Романа Гольдмана, которого наши источники называют главным промоутером и дистрибьютором "серой" вакцины от коронавируса в Украине.



Гольдман – персона одновременно загадочная и довольно известная в узких кругах украинской элиты. Роман давно предлагает медицинские услуги в Украине и Израиле.



"Страна" собрала все, что известно о Романе Гольдмане в публичной плоскости. А также пообщалась с людьми, которые лично знают этого человека.



Фото в частном самолете и со статусными людьми



Согласно публичным данным о Романе Гольдмане, он является руководителем Первого медицинского центра Тель-Авива. По крайней мере, так он сам себя называет. Но к этому вопросу мы еще вернемся позднее.



С недавнего времени, как сообщала "Страна", Роман решил стать еще нелегальным дистрибьютером американской вакцины Pfizer в Украине – для своих VIP-клиентов.



По данным Телеграмм-канала "Джокер", в основном Роман сотрудничает с украинским истеблишментом. А именно - он обеспечивает дорогостоящее лечение членов семей украинской элиты в израильских клиниках. Причем по цене, в разы превышающей реальную стоимость. Собственно, такую же наценку Гольдман устанавливает на препарат Pfizer – в 50 раз выше рыночной.



Среди клиентов Гольдмана, по утверждению "Джокера" – мэр Киева Кличко, мэр Львова Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Аарон Майберг и некоторые участники 95-квартала, а также другие шоу-мэны и даже VIP-журналисты.



Для поддержания имиджа "дона" от медицины Роман летает на частных самолетах и коллекционирует фотографии со своими VIP клиентами.

Гольдман в частном самолете. Фото с его страницы в Фейсбук

У него действительно много друзей среди украинских VIP-персон. Для поддержания статуса Гольман периодически козыряет фотографиями с богатыми и знаменитыми, которые выставляет в соцсетях.



Например, Гольдман состоит в приятельских отношениях с депутатом от "Слуги народа", Михаилом Радуцкиим (создателем сети клиник "Борис").

Роман Гольдман и Михаил Радуцкий

Есть у Гольдмана даже фото с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем именно это фото, на котором они с Гольдманом запечатлены вместе, стало скандальным.



В социальных сетях вызвала бурное обсуждение фотография, на которой президент Владимир Зеленский, который в то время лечился в "Феофании" от коронавируса, изображен с тремя врачами. Все они на фотографии без масок.



Но сам Роман Гольдман объяснил, что фото было сделано задолго до появления коронавируса и даже до того, как Зеленский стал президентом. Снимок был сделан в Израиле в 2016 году. Ее опубликовал тогда Первый медицинский центр Тель-Авива. Клиника, которая принадлежит Гольдману.

Фото, сделанное в 2016 году в Израиле. Посередине – Зеленский, справа от него – Роман Гольдман. Фото: facebook.com / Роман Гольдман



Кроме того, Гольдман отметил, что знаком с Владимиром Зеленским еще с тех времен, когда он был еще просто интересным человеком, хорошим артистом и успешным шоуменом.

"И с тех пор уважаю его за порядочность и талант. И, да, горжусь дружбой и сотрудничеством с командой президента. Сегодня желаю господину президенту легкого течения болезни и скорейшего выздоровления! И хочу добавить, что готов оказать ему любую профессиональную помощь и привлечь, если нужно, лучших врачей Израиля. Как делаю уже много лет для каждого из своих друзей и многих тысяч пациентов, которым помогли наши специалисты", - резюмировал Гольдман.

На странице у Гольдмана вообще много фото с Зеленским.







А также кадры с первой леди Украины – Еленой Зеленской.

Кроме того, на Фейсбук-странице Гольдмана есть его совместные фото со многими российскими звездами – певцами Валерием Меладзе и Стасом Михайловым, с актером и заслуженным артистом Украины Алексеем Горбуновым.

Помимо этого, Гольдман часто выступает экспертом по вопросам медицины, публикуясь в ряде украинских СМИ.

При этом представляется Гольдман как "эксперт в области пациент-менеджмента из Первого медицинского центра Тель-Авива".







В интернет-изданиях можно найти его колонки об онкозаболеваниях, а в последнее время Гольдман часто рассуждает о коронавирусе и вакцинах от него.

Кстати, в нескольких колонках Гольдман как раз упоминает вакцину американской компании Pfizer. Ту самую, которую, по нашей информации, предлагает с сумасшедшей наценкой своим украинским VIP-клиентам.







Так, в самой свежей колонке от 22 декабря тоже речь идет о вакцине Pfizer. Причем Гольдман неслучайно упоминает в колонках именно ее. Он прямо пишет о том, что в его Первом медицинском центре Тель-Авива проходила встреча ведущих инфекционистов, обсудивших вакцину Pfizer.



Большая часть текста посвящена описанию преимуществ этой вакцины, ее безопасности и эффективности. Гольдман уверяет читателей, что побочные эффекты вакцины незначительны. То есть, всячески ее пиарит.

Ранее Гольдман уже упоминал вакцину Pfizer – в контексте того, что она уже прибыла в Израиль. А вакцинация этим препаратом стартовала в Израиле с конца 2020 года.



"9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура – компания Teva подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 °C. Доставлено 200 тыс. доз, этого хватит, чтобы привить 100 тыс. человек", - пишет Гольдман в своей колонке в издании "Гордон".







Как утверждают наши источники, вакцина Pfizer, которая нелегально поступила на украинский VIP-рынок, была завезена именно из Израиля.

У СБУ, правда, на этот счет другое мнение. СБУ уже начала расследование по факту публикаций "Страны". Однако там считают, что под видом вакцины в страну было ввезено некое "ядовитое вещество". Хотя как рассказали "Стране" в самой клинике "Медиленд", после вакцинации препаратом никто не жаловался на состояние здоровья.

Кроме того, Телеграмм-канал "Джокер" опубликовал фото, как он утверждает, одной из контрабандных вакцин, привезённых из Израиля, которые Роман Гольдман продаёт в Украине по 3000€ своим VIP-клиентам. Каждый флакон вакцины пронумерован.







Гольдман и его вывеска



"Страна" связалась с людьми, живущими в Израиле, и лично знакомыми с Гольдманом.



Они утверждают, что его Первый медицинский центр Тель-Авива, не более, чем просто вывеска на арендованной комнате в офисном здании.



"У Романа Гольдмана нет никакой клиники, хотя он позиционирует себя как директор некоего медицинского центра. Хотя на самом деле это комната с вывеской на двери с надписью "Первый медицинский центр". Любой человек в Израиле может снять такой же офис и назвать это клиникой", – рассказывает "Стране" знакомый Гольдмана, который пожелал остаться неназванным.



В распоряжении "Страны" оказались фото и видео того самого Первого медицинского центра Романа Гольдмана:

Первый медицинский центр Тель-Авива, которым руководит Роман Гольдман - не более, чем арендованный офис на две комнаты. Фото: Страна

По словам нашего собеседника, в Тель-Авиве есть больница Ихилов (Сураски). Со второго этажа этой больницы через специальный коридор можно попасть в другое здание, где сдаются офисы в аренду. И как раз там расположен офис Гольдмана.



"Гольдман водит людей по этой больнице и создается такое впечатление, что он директор самой клиники. Но это облапошивание людей. Представьте себе длинный коридор, где через каждые два метра – дверь. И на каждой двери – фамилия врачей, которые ведут частный прием. И на одной из дверей вывеска: Первый медицинский центр Тель-Авива. Это даже не помещение внутри клиники. Это офис в соседнем здании, которое соединено коридором с больницей Ихилов. Там частные офисы – врачей, адвокатов, бухгалтеров, портных. Кого хотите. Кто платит, тот снимает там офис. "Клиника" Гольдмана находится на 14-м этаже 20-ти этажного здания. Это обычный офис, который состоит из двух небольших комнат", – рассказал нам источник.



По словам наших собеседников, Гольдман выдает себя за врача, хотя им не является. В частности, выставляет фото в медицинском халате и со стетоскопом в руках.



"Гольдман так называемый "помогайка" – обещает помочь с лечением, а в итоге люди платят втридорога", – говорит еще один источник "Страны".



Беглый поиск в Google подбрасывает еще больше материала к портрету Гольдмана. На различных форумах – десятки отзывов пациентов, которые остались недовольными его услугами.



Любопытно, что там же упоминается некий Григорий Фридман из Первого медицинского центра Тель-Авива.

"Роман Гольдман и Григорий Фридман из Первого медицинского центра Тель-Авива - обманщики, которых не интересует их репутация, поэтому они легко обманывают людей", - утверждает пользователь, оставивший этот отзыв в интернете.



Правда, в комментариях под этим отзывом можно найти как негативные, так и положительные упоминания о Гольдмане и Фридмане. Причем судя по этим отзывам, Гольдман оказывает услуги не только израильтянам, но и жителям Украины. К примеру, один из отзывов о нем оставила жительница Одессы. Она помощью Гольдмана осталась довольна.









Напомним, что один из украинских бизнесменов, который прививался в Киеве подпольной вакциной Pfizer, рассказывал, что на кассе этого "серого" бизнеса "банкует некий Гриша". Не исключено, что речь идет именно о бизнес-партнере Гольдмана – Григории Фридмане.