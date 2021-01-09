Два события в США в начале года заранее привлекли к себе внимание украинского истеблишмента.

Первое - это инаугурация Джо Байдена, запланированная на 20 января.

Второе - молитвенный завтрак в Вашингтоне, который традиционно проводят в первый четверг февраля: в этом году это 4 февраля.

На инаугурацию любого американского президента многие политики, бизнесмены и чиновники из Украины хотят попасть всеми правдами и неправдами, чтобы потом на этом пиариться или просто ради хвастовства. Статусным считается и молитвенный завтрак, ведь там тоже выступает президент США.

Однако в этом году коронавирус и штурм Капитолия сторонниками Трампа изменил привычный порядок вещей.

Оба важных мероприятия планируются в урезанном виде и с серьезно ограниченным доступом (если он вообще будет). Тем не менее, некоторые украинские деятели все же собираются в Вашингтон.

Подробности - в материале "Страны".

Лишние билетики

Еще в середине декабря Общий комитет Конгресса по вопросам инаугурации нового президента США признал, что из-за эпидемии Covid-19 церемония у западного фасада Капитолия будет малолюдной.

Обычно инаугурационный комитет выпускает 200 тысяч билетов на это событие, большинство из которых достаются членам Конгресса, а те распространяют их, как считается, среди своих избирателей, хотя через лоббистов их могут достать даже иностранцы. Примерно миллион зрителей еще обычно собираются на широкой Национальной аллее перед Конгрессом.

В этот раз каждый американский парламентарий получит только два билета - для себя и одного гостя в зону непосредственной инаугурации.

Вместе с тем, в Интернете легко можно найти предложения купить места на площадке, прилегающей к Капитолию. Немногочисленные сидячие места идут по 9500 дол, стоячие - в зависимости от места от 750-ти до 3500 дол. Возможно, объявления появились еще до решения инаугурационного комитета. Или это вообще продавцы воздуха.

В конце концов, команда Джо Байдена попросила американцев не приходить на инаугурационные мероприятия, чтобы в толпе не подхватить коронавирус.

Еще большее ужесточение порядка доступа на инаугурацию произойдет из-за опасений повторения массовых беспорядков в Вашингтоне. О том, что сторонники Трампа могут попытаться сорвать инаугурацию уже пишут американские СМИ.

А службы безопасности обещают принять самые жесткие меры для противодействия этой угрозе.

Естественно, что это также не предрасполагает к тому, чтоб звать на инаугурацию много гостей. Тем более иностранных.

Байден нужен Петру Порошенко

Надо сказать, инаугурация президента Трампа в 2016 году вызвала серьезный ажиотаж в украинском истеблишменте.

"Страна" писала, что многие его представители захотели лично приобщиться к американской политической культуре в ее ярчайшем проявлении. По слухам, за билеты на инаугурацию платили втридорога, да еще некоторые стали жертвой мошенников, как, например, бизнесмен Павел Фукс, который заплатил 200 000 дол за якобы билет на VIP-место на инаугурации Дональда Трампа, однако так и не попал туда, и потом подал в суд на лоббиста.

В этот раз подобного ажиотажа не наблюдается.

Тема инаугурации если и обсуждается, то в другом ключе, что на будущую церемонию не пригласили президента Владимира Зеленского.

Впрочем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН в конце декабря, что, по его информации, приглашения на инаугурацию 46-го президента США иностранные лидеры еще вообще не получали, и ее формат "все еще определяется".

В то же появилась неофициальная информация, что на инаугурацию поедет экс-президент Петр Порошенко. И для некоторых его сторонников это лишнее доказательство, что для команды будущего американского президента Порошенко якобы более интересен, чем Зеленский.

Собеседник в окружении экс-президента утверждает, что тот действительно собирается в Вашингтон.

"Порошенко поедет с женой. Сопровождать их будут точно Цеголко и Елисеев", - говорит источник. Цеголко - это личный пресс-секретарь, а Елисеев - бывший замглавы Администрации президента Порошенко, отвечавший за международные связи.

По словам собеседника, у Порошенко запланирована программа из встреч с американскими политиками, диаспорой и участия в мероприятиях по случаю инаугурации. Источник утверждает, что Порошенко будет присутствовать на принесении клятвы новым президента США, но затруднился ответить, как тот получил пригласительный. Что ж, остается дождаться фотографий Порошенко с церемонии.

Хотя, учитывая ограничения по коронавирусу и мерам безопасности вообще трудно сказать будет ли формат мероприятие предусматривать присутствие иностранных гостей. Тем более не в статусе глав государств.

Что касается прочих политиков, то среди них действительно тема присутствия на инаугурации обсуждается гораздо меньше, чем накануне аналогичного мероприятия Трампа в 2016 году.

"Правление Трампа показало, что президент в США - это не самодержец, как многие думали в Украине. Решения принимает не он, а аппарат - серые и незаметные бюрократы в Госдепе и дипломаты в посольстве. Поэтому все понимают, что ценность фото с инаугурации не перекроет даже стоимости билетов в Вашингтон. Ну сфотографируется Порошенко где-то поблизости от Байдена. Или даже около него, если повезет. Но совершенно очевидно, что не это фото определит политику американцев в отношении Украины, а концепция, которая будет проработана в Госдепе, где править бал будут люди, очень скептически настроенные в отношении Порошенко вроде Джорджа Кента", - сказал "Стране" один из нардепов.

Молитва без завтрака

Коронавирус скажется на проведении молитвенного завтрака в Вашингтоне.

Это мероприятие также высоко ценится украинским истеблишментом.

Как писала "Страна", завтрак проходит под патронатом представителей протестантских кругов в обеих палатах Конгресса США, однако туда приглашают и представителей других конфессий.

Хотя для многих наших политических деятелей религиозная сторона завтрака имеет второстепенное значение. Другое дело выступление там американского президента, шансы завести полезные связи с кем-то из принимающей стороны или по крайней мере сделать фото.

Из-за эпидемии завтрак в привычном виде проходить не будет.

Как говорит экс-нардеп Павел Унгурян, международные делегации на сам завтрак не приглашены, что организаторы довели до сведения еще в октябре. Состоится ли для самих американцев, пока неясно.

"Оффлайна для международных гостей точно не будет. Как это организуют в онлайне, состоится ли исключительно американский оффлайн хотя бы в урезанном составе, пока обсуждается", - сообщил Унгурян "Стране".

По его словам, не будет в Вашингтоне и украинского молитвенного завтрака на следующий день, который проводят совместно диаспора и гости из Киева.

Вместе с тем, глава офиса межфракционного объединения “Ценности. Достоинство. Семья” Александр Васюк, который также имеет отношение к формированию делегаций в Вашингтон, допустил, что на какие-то мероприятия, сопровождающие молитвенный завтрак, украинцы теоретически смогут попасть.

"Некоторые мероприятия будут проходить с участием представителей других стран со всеми карантинными ограничениями, и, учитывая скорость вакцинации, участие иностранных политиков более возможно", - сообщил он "Стране".

На вопрос, кто из политиков, в том числе из МФО, получат приглашения, он ответил: "Потенциально представители всех фракций и депутатских групп. Сейчас формируются делегации политиков западной Европы, у них уже происходит вакцинация".

Нельзя исключать, что кто-то из представителей отечественного истеблишмента по своей инициативе отправится туда, воспользовавшись давними связями.

Молитвенный завтрак в Киеве по расписанию в мае. Как сказал Унгурян "Стране", организаторы надеются, что эпидемия к этому времени стихнет, и мероприятие состоится в привычном ему виде.