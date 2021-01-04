Тема внеочередных выборов мэра Харькова вернулась в широкое обсуждение, несмотря на новогодние праздники. Это произошло из-за двух моментов.

Во-первых, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов заявил, что обратился в Верховную Раду с просьбой назначить перевыборы городского головы в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса.

Во-вторых, бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин фактически объявил о своем намерении участвовать в выборах на кресло городского головы, став первым из кандидатов, начавшим - пусть пока только неофициально - свою избирательную кампанию.

Теперь парламент должен определиться со сроками выборов, но насчет того, как он поведет себя, звучат самые разные прогнозы.

Когда будет решение о дате голосования и кто еще может баллотироваться на мэра, читайте в материале "Страны".

Заявление под елочку

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов, который в виду смерти мэра Геннадия Кернеса руководит сейчас городом, утверждает, что 31 декабря обратился к Раде с ходатайством о назначении необходимых по закону внеочередных выборов городского головы.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - прокомментировал Терехов "Украинским новостям".

А 1 января бывший мэр Харькова, экс-руководитель Харьковской области и народный депутат двух созывов Михаил Добкин опубликовал видеоролик с пожеланиями на Новым год, в котором он в костюме деда Мороза намекнул о намерении побороться за кресло мэра.

"Многие харьковчане в последнее время часто спрашивают [меня], так я отвечу: таки да. В новый год с новыми победами!" - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос "Страны", Добкин подтвердил, что имел в виду именно баллотирование. "Вопрос только в том, когда состоятся эти выборы", - заявил нам Добкин.

Интрига вокруг дня голосования закручивается действительно серьезная. Внеочередные выборы городских голов по закону назначает Рада. И теперь она должна отреагировать на ходатайство секретаря Терехова. Закон предлагает только две даты для выборов вне очереди: последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Важный момент: парламент должен принять решение не менее, чем за 60 дней до даты выборов - чтобы было время на избирательную кампанию.

Итак, чтобы голосование в Харькове за мэра состоялось уже в воскресенье, 28 марта, постановление о выборах нужно принять не позже 26 января. Именно в этот день Рада начнет пленарную работу после зимних каникул.

Михаил Добкин сомневается, что решение будет 26-го. А задержка с принятием якобы вызвана невыгодностью выборов весной для Офиса президента Украины и группы влияния министра Арсена Авакова, на которых сейчас ориентируется нынешнее харьковское руководство во главе с Тереховым.

"По моим сведениям, Офис президента и команда Авакова, которая сегодня укрепилась вместо Кернеса с помощью его бывшей команды, переметнувшейся к ним, хотят оттянуть выборы до следующего срока в октябре или даже на год. Если на этой сессии (то есть 26 января - Ред.) не примут постановление по причине, что не с той ноги встал председатель профильного комитета или вообще забыли об этом вопросе, взявшись за некие неотложные дела, тогда будет понятно, что это сговор", - настаивает Добкин.

Впрочем, не только он говорит о желании городских властей и их союзников - группы Авакова и ОП отстрочить выборы нового мэра - это распространенное мнение в харьковской политтусовке.

Собеседник издания в руководстве провластной фракции "Слуги народа" (СН) говорит, что на подготовку проекта постановления к голосованию потребуется некоторое время.

"Напомню, в запасе у Рады есть законные 90 дней после получения обращения от горсовета", - говорит он.

То есть, если парламент назначит выборы не 26 января на конец марта, а, к примеру, в феврале на конец октября это формальным нарушением не будет.

При этом источник "Страны" подтвердил, что задачу форсировать принятие решения по Харькову никто не ставил.

"Хотя, когда есть политическая воля, турборежим всегда включается", - сказал депутат.

То, что выборов в Харькове, скорее всего, не будет в конце марте, говорит, например, член Центризбирком Ирина Ефремова, которую в политкругах считают человеком Авакова.

"Учитывая локдаун, Верховная Рада будет заседать только в конце января, возможно, до марта и не примут решение провести выборы", – отметила Ефремова в комментарии "Обозревателю".

Если считать, что скорые выборы не выгодны Терехову и силам, которые за ним стоят, то как раз Добкин, по мнению экспертов, в них заинтересован.

"Добкин - наиболее заинтересован в том, что дело с выборами не затягивалось. Другому потенциальному кандидату Терехову нужно время, чтобы его ассоциация с популярным в городе Кернесом стала сильнее, чем у Добкина", - комментирует харьковский политолог Антон Авксентьев "Стране".

Кто кроме Добкина

Слухи насчет мэрских амбиций Терехова ходят упорные, но сам секретарь горсовета Терехов, который до избрания в собрание был первым заммэра Кернеса, отказывается отвечать на вопрос о баллотировании.

"Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите, кто будет выдвигаться, как и в какие сроки", - ответил секретарь горсовета на соответствующий вопрос журналистов в конце декабря.

При этом Терехов продолжает работать над собственной раскруткой. В определенном смысле для него избирательная кампания после голосования 25 октября не закончилась.

"По моим наблюдениям Терехов ведет подготовку к будущим выборам. К праздникам по Харькову развесили поздравления "Блока Кернеса" (партия, от которой был избран секретарь горсовета - Ред.) и Терехова в той ж стилистике, что и перед выборами", - отмечает Авксентьев.

"Терехов сейчас это часть команды управления Харьковом, где, кроме него - Фукс (друг покойного Кернеса бизнесмен Павел Фукс - Ред.), человек Авакова Котвицкий (народный депутат восьмого созыва Игорь Котвицкий - Ред.) и сам министр. Но у него пока нет такой поддержки горожан, какая была у Кернеса. А избиратели покойного мэра могут перейти к кандидату от ОПЗЖ или к Добкину. Поэтому Терехов и заинтересован в том, чтоб выборы были осенью, а не весной", - говорит собеседник в политических кругах Харькова.

В комментарии "Стране" Михаил Добкин сказал, что в Терехове увидит настоящего конкурента, если его действительно поддержит команда Авакова, которую он считает "главным соперником" в будущей кампании.

"Терехов сам по себе - это Терехов. Но усиленный командой Авакова - это другой Терехов. Если подтвердится, что он опирается на помощь министра внутренних дел, тогда я соглашусь, что он будет непростым конкурентом. Но били и не таких в свое время", - отметил Добкин.

Самого Добкина, как считают в политических кругах, поддерживают Ринат Ахметова и Вадим Новинского. Впрочем, собеседник, близкий к руководству партии Ахметова "Оппоблок" утверждает, что окончательное решение о поддержке похода Добкина на мэра Харькова этой группой еще не принято.

"Оно будет после консультаций в треугольнике Ахметов-Офис президента-Фукс", - говорит источник.

По его словам, президентский офис здесь - связующее звено. Причем ставка может быть сделана и на другую кандидатуру.

"Это и Терехов, и гипотетически Мураев", - отмечает собеседник в "Оппобллоке".

В комментарии "Стране" экс-нардеп Евгений Мураев заявил, что его решение будет зависеть от ситуации в Харьковском горсовете и в самом городе.

"Я понимаю, что весной выборы нового мэра вряд ли состоятся. Удастся ли Раде назначить их на осень тоже большой вопрос. Не совсем понимаю, какая ситуация будет в горсовете. Если здоровая правильная и вся нынешняя команда сохранится, то мне кажется, что все на своих местах. Если начнутся, так сказать, муссоны, и контроль над городом попытаются взять сторонние люди, то я за свой город буду бороться. Кого я имею в виду под сторонними? Это те, кто в последнее время не имел к Харькову никакого отношения", - прокомментировал Мураев без уточнений.

Отдельная интрига - кого выдвинет "Оппозиционная платформа за жизнь" (ОПЗЖ). Ее кандидат в мэры нардеп Александр Фельдман занял второе место. Также как и сама партия на выборах в горсовет.

Кто станет кандидатом от партии в случае досрочных выборах пока еще не решено, говорит "Стране" источник в руководстве ОПЗЖ.

В харьковских политкругах говорят, что помимо Фельдмана от партии хочет идти Владимир Скоробогач (депутат облсовета от ОПЗЖ). Также якобы зондирует почву для переговоров с "Оппоплатформой" Михаил Добкин.

Определенным фактором на выборах могла бы стать экс-губернатор Юлия Светличная, но, по сведениям "Страны", она не стремится на выбора. Если Светличная не будет баллотироваться, вероятно, снова пойдет кандидат от ее партии, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

В харьковской организации "Слуги народа" говорят, как о возможном кандидате, о народном депутате восьмого созыва, депутате облсовета от СН Романе Семенухе.

"Без иллюзий насчет победы, но это поможет дальнейшей раскрутке", - говорит источник в партчейке. Сам депутат на запрос "Страны" не ответил.