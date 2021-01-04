Поздравительный ролик президента Владимира Зеленского стал не только рекордным по длительности (15 минут), но и по скандальности. Видео было построено в форме обращения президента к маленьким детям, которым он рассказывает о коронавирусе, международных партнерах и политических оппонентах.

Как оказалось, детей для новогоднего выступления президента Украины выбирали на кастинге, которым занималось модельное агентство "Лот". Дети 5-8 лет, которых утвердили на съемки, получили по 500 гривен - при том, что мероприятие затянулось до поздней ночи, что является нарушением трудового законодательства.



"Страна" собрала все, что известно о съемке новогоднего ролика президента. И разобралась, из-за чего разгорелся скандал.



Съемки под прикрытием рождественской рекламы



Все началось 25 декабря, когда на официальной странице модельного агентства "ЛОТ" появился анонс с приглашением на съемки рождественской рекламы.



В агентства сообщили, что съемки пройдут 27-28 декабря в одну или две смены. Искали актеров возрастом от 5 до 8 лет. Больше никаких подробностей о проекте не сообщалось.





Впрочем, как выяснилось позже, маленьких актеров отбирали не для рекламы – а для съемок новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского. То есть, как подметили многие комментаторы, для рекламы президента.



В личных переписках с родителями, которые заинтересовались съемками, представители агентства "Лот" уточняли, что на самом деле будет "сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского". А "деткам нужно будет отыгрывать эмоции".



За участие в съемках детям предлагали гонорар 500 грн.





В комментариях под одним из постов о ролике Зеленском одна из мам участников съемок раскрыла еще некоторые подробности съемочного дня. Она рассказала, что съемки длились с 18.00 до 3 часов ночи.





Когда это вскрылось, вспыхнул скандал. Многие задаются вопросом, законно ли снимать детей в ночное время. Кроме того, их держали в закрытом помещении девять часов – и это в условиях пандемии.



Также пользователи возмущаются тем, что дети в новогоднем ролике оказались нанятыми актерами, которым заплатили за съемки по 500 грн.





Кстати, портфолио многих детей, которые снялись в новогоднем видео Зеленского, можно найти на специальных сайтах, где размещаются данные об актерах.



Одна из маленьких актрис, София Соловьева, даже выложила фото и видео с фрагментами новогоднего поздравления на своей странице в Инстаграм.







В самом модельном агентстве "Лот" по телефону, указанному в приведенном выше посте, ответили, что не проводили такой кастинг.

Комментариев со стороны Офиса президента до сих пор нет.

Впрочем, как видим, много признаков и без официальных подтверждений указывает на то, что детей для съемок все-таки нанимали.



Юридическая ответственность – на родителях, моральная – на Зеленском



Казалось бы – что здесь такого? Дети снялись в новогоднем ролике Зеленского и получили за это гонорар.



Однако есть нюанс.



Если съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи, то есть в течение девяти часов – это является нарушением трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, как минимум в течение пяти часов с 22.00 до 3.00 происходила незаконная эксплуатация детей.



Также, согласно ст. 188 КЗоТ, на работу нельзя принимать тех, кому меньше 16 лет. Как исключение – можно принимать 15-летних по согласию хотя бы одного из родителей.



Статья 52-я Конституции Украины также указывает на то, что любое насилие над ребенком или его эксплуатация преследуется по закону. В ООН и Международной организации труда детский труд приравнивается к эксплуатации. А статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует "защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может наносить ущерб его здоровью".



Согласно статье 150-й Уголовного кодекса Украины, подобные действия по эксплуатации детского труда группой лиц наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.



Однако вряд ли заказчикам ролика грозит уголовная ответственность. А вот их родителям вполне могут выписать штраф.



Юрист Ростислав Кравец считает, что вина за длительные ночные съемки лежит в первую очередь на родителях маленьких актеров.



По его словам, родителям, которые согласились на съемки своих детей до 3-х часов ночи, вполне может грозить административная ответственность – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



"Так как дети не являются самостоятельными в принятии решений, за съемку несут ответственность их родители. Эксплуатации тут нет – их никто не принуждал, тем более за съемку заплатили 500 грн, хотя это, конечно, смехотворная плата. Дети снимались с согласия родителей. Они могли уйти со съемок в любой момент, их силой никто не удерживал. На подобных съемках родители подписывают контракт, где прописаны условия съемок. И они их приняли. Это вопрос к родителям – как они позволили детям до такого позднего часа работать? За детский труд в настолько ненормированных условиях Нацполиция вполне может составить на родителей административный протокол по статье 184-й (Кодекса про административные правонарушения – Ред.) за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Есть все основания для штрафа", – полагает Ростислав Кравец.



При этом, если на родителях лежит юридическая ответственность за съемку детей в новогоднем ролике президента до поздней ночи, то на Зеленском – моральная.



Однако для уголовного дела против Зеленского, по словам юриста, оснований нет.



"Родители однозначно виноваты в том, что дали согласие на тяжелые для детей съемки. Юридическая ответственность – на родителях. А вот моральная ответственность – полностью на президенте Зеленском. Уголовное дело ему за это не грозит, так как он не заставлял детей сниматься. Но он понимал, что это малолетние дети, и для них девятичасовые съемки ночью – это тяжело", – сообщил Ростислав Кравец.



"Пусть дети президента за 500 гривен покажут эмоции". Реакция соцсетей



Мнение комментаторов разделилось. Одни возмущены новогодним роликом и обвиняют президента в эксплуатации детского труда: "Мучить детей до 3-х утра ради собственного пиара – это унизительно!".





Некоторых возмущает то, что для съемок отобрали "красивых, избранных детей". И что это были не простые дети, а нанятые актеры. "Надеюсь, мадам Третьякова проверила, чтоб дети были хорошего качества?", - троллят пользователи Фейсбука.





"Пусть дети президента за 500 гривен целую смену отработают эмоции", - шутят комментаторы.





Комментаторы предлагают для следующего ролика взять детей из детдома, а не из модельного агентства. Или отобрать для съемок детей не по лицу, а по достижениям: участников разных олимпиад или спортсменов.





Есть и такие пользователи, которые не видят ничего крамольного в том, что в новогоднем ролике президента снялись дети.



"Дети снимались, заработали гонорар, родители были рядом, никого насильно не тянули. Что не так? В рекламе снимают намного чаще и больше детей каждый день. Что вам не так?", - пишет одна из пользовательниц.





Ей оппонируют: мол, кастинг от модельного агентства "Лот" был заявлен в соцсети Фейсбук как съемки новогодней рекламы – а не как официальное поздравление президента Украины. То есть, это обман.

После того, как портфолио детей-актеров из ролика президента обнаружили в открытом доступе, представительница детского кастинг-агентства Silvestroff Studio Ирина Сильвестрова даже предложила закрыть базу детей-актеров от всеобщего обозрения.





"Дети снимались в новогоднем поздравлении президента, после чего их данные выложили в сети с обвинениями и оскорблениями", - написала Ирина Сильвестрова.

В комментариях ей отвечают – тот, кто придумал использовать детей в таком видео, не думал о детях. Поэтому и получил скандал.



"Наївно було вважати що це не буде обговорюватись, і не піддасться критиці такий формат новорічного привітання", - отмечают в сети.





"А кто в итоге ответит за то, что маленьких детей девять часов подряд держали в закрытом помещении во время пандемии? И в том, что работали они до трёх ночи", - интересуются пользователи.

Также комментаторы отмечают, что "оплата жалкая для такого проекта, как и длительность съемки не отвечает заявленной в кастинге про две смены и два дня".





А другие наблюдатели обвиняют во всем родителей, которые толкнули собственных детей в политический проект ради наживы.





Многим же просто жалко детей. "Огромная съемочная группа циничных взрослых, которая измывается над крошками", - пишут в Фейсбуке.



На это находятся и контраргументы: мол, хорошо, что детям хоть по 500 грн заплатили, а не дали шоколадку и шарик. "Есть проекты, где дети снимаются и поболее и за меньшие деньги", - пишут пользователи.





На самом деле, проблема здесь кроется не в самом новогоднем ролике Зеленского – она гораздо глубже. Не только в этом конкретном случае, но и в целом в киноиндустрии Украины часто нарушаются права детей во время съемок.

"Пока не будет отраслевой организации, закона, который это все контролирует, ничего не поменяется. Я всю ситуацию наблюдаю с 2013 года. Если ребенок снимается в рекламе, например, то обычно это до победного конца. И 20 часов на площадке может быть. И родители либо принимают правила игры, либо их дети не снимаются - это так всегда работало. Другой вопрос, что есть продакшены и режиссеры, которые относятся бережно к детям. А есть отношение как к "товару". Есть агенты, которые готовы отстаивать права ребенка и выбивать оплаченую переработку, а есть те, кто не хочет ругаться. Родителей, которые на старте задают слишком много вопросов, тоже не особо любят. Можно согласиться, например, на соцрекламу, а на площадке узнать, что это политическая реклама. Агенты и родители в этой ситуации зря попали под раздачу", - пишет Inna Imas.









Многие комментаторы возлагает вину за случившееся как на президента, так и на родителей.





Юрист Ростислав Кравец напоминает, что для защиты прав детей в Украине естьдетский омбудсмен, полиция, органы опеки и попечительства. А в случае, если родители видят, что во время съемок ущемляются права их детей, Кравец рекомендует просто забирать свое чадо с таких проектов и не участвовать в них.