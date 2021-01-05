В этом году жизнь в Украине заметно подорожает. Буквально с января взлетят тарифы на коммуналку, ожидается рост цен на хлеб и товары первой необходимости.

При этом власти еще с прошлого года успокаивали украинских пенсионеров, обещая им сразу несколько этапов повышения пенсий. Что, в принципе, должно хотя бы частично компенсировать "подорожание всего".

Впрочем, в предварительном графике Минсоцполитики e;t появились изменения. Плюс - так и не решили проблему пенсионеров с маленьким стажем. Так что с 1 января они вообще остаются без пенсии.

"Страна" изучила уточненный график повышения пенсий на 2021 год.

Январь: плюс 300 гривен к пенсии

На начало года Минсоцплитики анонсировало повышение пенсий для пенсионеров, старше 65 лет, имеющих трудовой стаж не менее 30 лет (для женщин) и не менее 35 лет (для мужчин).

Как пояснил глава департамента пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук, это стандартный перерасчет пенсий, связанный с повышением минимальной зарплаты.

Напомним: с 1 января 2021 года минималка выросла с 5 тысяч до 6 тысяч. Следовательно, минимальная пенсия увеличивается с 2,1 тысяч до 2,4 тысяч, то есть, на 300 гривен (до уровня в 40% от МЗП).

Категория пенсионеров "65 плюс" считается проблемной. Эти люди заработали свой основной стаж еще при Советском Союзе. При этом сам стаж у них, как правило, большой, но зарплаты (точнее, то, что от них сталось после пенсионной индексации) — маленькие. Поэтому и размер пенсий небольшой, и его традиционно "подтягивают" вслед за ростом минимальных зарплат.

Также на этот год продлили программу доплат к пенсиям для пенсионеров старше 80 лет (они получают дополнительно до 500 гривен). Люди будут получать доплаты с января. Минимальная пенсия для этой категории составляет 2,6 тысяч гривен (при наличии стажа 20-25 лет).

Март: плюс 300 гривен по индексации

Второй этап повышения пенсий намечен на март 2021 года. Должна пройти традиционная индексация пенсий. Она проводится не для всех, а только для пенсионеров, которые ушли на пенсию по возрасту и имеют необходимый страховой стаж. Проиндексируют пенсии порядка 8 млн пенсионеров.

"Индексация в марте будет проходить по стандартной формуле: 50% динамики средней зарплаты и 50% роста инфляции за прошлый (то есть 2020-й) год", – пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Данные по инфляции за прошлый год Госстат публикует в январе, а по средним зарплатам – ближе к концу февраля. Этим поясняется тот факт, что индексация происходит не в начале года, а только в марте, да и то не всегда. К примеру, в 2020 году ее сдвинули на конец весны.

В Минсоцплитики обещают индексацию порядка 11%. По ней прибавка к средней пенсии (3,4 тысячи гривен) будет уже 374 гривны.

Но итоговый коэффициент будет зависеть от показателей по инфляции и средним зарплатам за 2020 год, а они притормозили.

"Инфляцию считают декабрь к декабрю, то есть 50% инфляции - будет порядка 2,5% (в декабре 2020 года - 4,9%). А вот увеличение зарплат за 11 месяцев 2020 года составило 10% (половина по формуле индексации - это 5%). То есть, реально проиндексируют пенсии не больше чем на 8%", - добавил Виктор Скаршевский.

По этим расчетам средняя пенсия вырастет только на 272 гривны.

Хорошая новость для пенсионеров состоит в том, что "плавающей" даты индексации в этом году не будет - Кабмин своим постановлением зафиксировал ее на март 2021 года.

Апрель: 35 гривен за стаж

Третий этап увеличения пенсий Минсоцполитики анонсировало на апрель. Это будет автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом их страхового стажа и зарплат.

"Индексация рассчитана на работающих пенсионеров с большим стажем: от 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин. По формуле идет увеличение не больше чем на 1% от суммы минимальной пенсии (17,7 гривен). Так как в прошлом году такая индексация не проводилась, должны проиндексировать сразу за 2 года, то есть, на 2%. Но в любом случае прибавка там копеечная - чуть больше 35 гривен", — пояснил Скаршевский.

Июль: "прожиточные" 83 гривны и отмена пересчета по минималке

Изначально на июль 2021 года Минсоцполитики анонсировало сразу несколько перерасчетов пенсий.

Первый - вследствие повышения минимальной зарплаты с 6 тысяч до 6,5 тысяч гривен. Пенсия для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более должна была вырасти с 2,4 тысяч до 2,6 тысяч гривен (то есть, достигнуть 40% минималки). Но повышения минимальных зарплат до 6,5 тысяч в июле не будет - согласно бюджету -2021, оно намечено на декабрь 2021 года.

Поэтому, не будет и пересчета пенсий, хотя Минсоцполитики пока не убрал этого этапа повышения пенсий из своей инфографики.

"Это ошибка, никакого пересчета из-за роста минималки в июле не будет. Так как минимальная зарплата вырастет до 6,5 тысяч только с 1 декабря 2021 года, в декабре пересчитают и пенсии. Наперед никто повышать пенсий не будет", — пояснил Владимир Максимчук.

В Минсцполитики, куда "Страна" обратилась за разъяснениями, сказали, что данные в инфографике готовились еще до второго чтение проекта бюджета, поэтому они действительно устаревшие. И перерасчет пенсий после увеличения минималки до 6,5 тысяч действительно будет в декабре 2021 года, а не в июле.

Но на июль остается актуальным другой перерасчет пенсий — связанный с увеличение прожиточного минимума с 1 июля 2021 года с 1769 грн до 1 854 гривен.

К прожиточному минимуму привязаны минимальные и максимальные пенсии.

"Перерасчет из-за повышения прожиточного минимума будет проводиться по стандартной формуле: процент роста (7,3%) плюс 2%, то есть в целом – на 9,3%. Но это за весь год. На практике повышение разобьют на два этапа (в июле и декабре 2021 года), и на каждом пенсии вырастут примерно на 4,6%", – отмечает Виктор Скаршевский.

Таким образом, в 2021 году минимальная пенсия в Украине увеличится на 167,5 гривни – с 1769 гривен до 1933 гривен в месяц. Но в июле пенсионеры получат только промежуточное увеличение –- на 83,7 гривни. То есть минимальная пенсия вырастет летом 2021 года до 1854 гривен. А в декабре - до 1933 гривен.

Также на 9,3% за год вырастут максимальные пенсии. Скажем, пенсионер, получающий 17 тысяч гривен, получит в течение года прибавку почти в 1600 гривен, – подсчитал Олег Пендзин. Но в июле будет только первая часть прибавки – порядка 800 гривен. Оставшая часть - с 1 декабря.

Также проиндексируют надбавки чернобыльцам, участникам войны и прочее.

На июль намечен и старт программы по доплатам пенсионерам старше 75 лет. Они будут получать ежемесячно на 500 гривен больше. Также обещают увеличить выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет – до 742 гривен в месяц (сейчас 685 гривен).

Таким образом пенсионеры старше 80 лет будут получать минимальные пенсии в 2600 гривен, а одинокие – 3342 гривны (с учетом выплаты на уход).

Декабрь: 300 гривен под елочку

Пятый этап повышения пенсий намечен на декабрь 2021 года.

Во-первых, будет перерасчет из-за увеличения минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен.

Он рассчитан на пенсионеров старше 65 лет со стажем 30/35 лет.

Они получат еще плюс 200 гривен к минимальной пенсии, она вырастет с 2,4 тысяч до 2,6 тысяч гривен.

Во-вторых, снова меняется прожиточный минимум и будет пересчет минимальных и максимальных пенсий. В декабре 2021 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет до 1934 гривен.

Соответственно, до такого же размера "дотянут" и минимальные пенсии. Те, кто получает максимальные выплаты, получат "вторую часть" прибавки (первую – в июле), примерно 4,6% от размера пенсии.

Соответственно, на такой же процент (на 4,6%) пересчитают и все надбавки (за лишний стаж, инвалидам, чернобыльцам и другие).

Пенсионеры без пенсий

Настоящим испытанием январь 2021 года, да и все последующие месяцы, станут для пенсионеров с маленьким стажем.

"Страна" уже писала, что с 1 января 2021 года они рискуют вообще остаться без денег.

На этапе запуска пенсионной реформы в 2017 году были обновлены нормы стажа для выхода на пенсию.

В 2018 году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно было иметь не менее 25 лет лет стажа. Если вы могли подтвердить стаж в 16-25 лет, то время выхода на пенсию – в 63 года, если 15-16 лет – в 65 лет.

В последующем каждый год эти цифры вырастали на один год и для тех, кто будет выходить на пенсию в 2021 году они составляют:

- для выхода на пенсию в 60 лет - не менее 28 лет стажа,

- для выхода на пенсию в 63 года - от 18 до 28 лет,

- для выхода на пенсию в 65 лет - от 15 до 18 лет.

Но в 2017 году установили переходной период до 1 января 2021 года. Если стажа не хватало до выхода на заслуженный отдых в 60 лет, то с этого возраста назначалась так называемая социальная пенсия. Ее человек получал до достижения 65 лет (если было хотя бы 15 лет стажа) или дольше (если стаж был меньше).

В конце прошлого года в правительстве решали, что делать с такими пенсионерами. Как рассказал нам источник в Кабмине, изначально переходной период планировали продлить на 2021 год.

Но в итоге этого так и не сделали.

"Теперь пенсионеры в возрасте от 60 до 65 лет, которые не имеют нужного стажа для пенсии по возрасту, вообще не будут получать выплат. Они будут вынуждены или работать до 65 лет, пока им назначат социальную пенсию, или жить на свои. Можно в общем порядке подать заявление на получение помощи для малообеспеченных граждан. Для этого необходимо написать заявление и подать документы в органы социальной защиты. Итоговое решение - назначать вам доплату или нет - зависит уже от них", — пояснил нам Владимир Максимчук.

Но и это еще не все. В последующем минимальный страховой стаж год от года будет только увеличиваться пока не достигнет 35 лет (к 2028 году). Только имея такой (или больший) стаж можно будет рассчитывать на пенсию при достижении 60 лет. С 63 лет смогут претендовать на пенсию те, кто имеет от 25 до 35 лет стажа, а с 65 лет - от 15 до 25 лет.

Учитывая, что как раз к тому времени на пенсию начнут выходить люди почти всю свою жизнь проработавшие в независимой Украине и, зачастую, не были оформлены официально, то такой стаж подтвердить смогут далеко не все. То есть число людей, не имеющих право вообще на получение какой-либо пенсии после 60 лет, будет с каждым годом увеличиваться.