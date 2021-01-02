С 1 января 2021 года для украинского малого бизнеса вступают в силу целый ряд важных нововведений.

Массовой установки кассовых аппаратов, которое изначально намечалось на 1 января 2021 года, не будет - ее перенесли на год, до 1 января 2022-го. Но не для всех. Некоторые уже должны перейти.

Кроме того, меняются счета для уплаты налогов и ЕСВ, вводятся новые лимиты и налоговые ставки.

Стоит отметить, что многие нововведения, хоть и заявлены как "технические" или даже как "упрощения", могут стать проблемой для бизнеса. Скажем, новые налоговые счета могут спровоцировать неразбериху, когда деньги будут перечислять "не туда", что чревато разборками с фискалами.

А отмена обязательной книги учета доходов может стать поводом для лишних придирок к бизнесу со стороны налоговиков.

"Страна" разбиралась, что меняется для малого бизнеса в 2021 году

1. Новые счета для уплаты налогов

С 1 января уже действуют новые счета для уплаты налогов в государственный и местный бюджеты, а также единого социально взноса.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба на своем официальном сайте. Там же дан перечень новых счетов по областям Украины.

Как пояснили в Госказначействе, нововведение стало следствием административный реформы в Украине. В частности, ликвидации ряда районов.

Как показывает практика, новшества со счетами не так безобидны, как кажутся на первый взгляд.

Скажем, в прошлом году, и тоже с 1 января были масштабные изменения, связанные с переводом банковских счетов на формат IBAN (International Bank Account Number). С начала января 2020 года налоговая также запустила новые IBAN-счета для зачисления налогов и сборов в государственный и местный бюджеты, а также ЕСВ.

Но тогда возникло сразу несколько проблем: в электронных кабинетах налогоплательщиков вплоть до середины января отображались еще старые реквизиты счетов, из- за чего многие предприниматели заплатили налоги "не туда". По данным Гсказначейства, в начале января 2020 года предприниматели оправили на уже недействительные бюджетные счета больше 270 тысяч платежей.

И пока деньги где-то "ходили" и длилась вся эта неразбериха, налоговая не принимала годовые отчеты (которые ФОПы сдают как раз в начале года). Дозвониться в налоговую было нереально - все линии оказались перегруженными. В итоге многие не смогли время подать отчеты и влетели на штрафы.

В этом году путаница с счетам может повториться. Как говорит глава общественного движения SAVEФОП Сергей Доротич, пока предприниматели не проверяли, как работает новая система.

В Госказначействе уже предупредили — средства, уплаченные на старые счета, засчитываться не будут. Их станут возвращать плательщикам как "невыясненные поступления". Что опять таки грозит затягиванием сроков с подачей отчетности.

2. Единый счет для налогов и ЕСВ

Еще больше ситуацию может запутать запуск единого счета для уплаты налогов и ЕСВ. Такой счет начал функционировать с 1 января 2021 года. Формально он более удобен для налогоплательщиков - ведь все налоги и ЕСВ теперь можно платить "в одни руки".

Но этот счет пока не является обязательным для предпринимателей. То есть, можно платить налоги на него, а можно - на отдельные счета (но они тоже новые из-за админреформы). При этом налогоплательщик должен уведомить фискальную службу через свой электронный кабинет о том - будет ли он использовать единый счет или пока отказывается от него.

Единый счет станет обязательным для всех налогоплательщиков с 2022 года. То есть, переходной период продлиться в течение всего этого года.

Если вы захотите перейти на единый счет, вам представят все реквизиты через портал "Дія" и электронный кабинет. Также таких налогоплательщиков будут вносить в реестр тех, кто использует единый счет.

На единый счет зачисляются:

средства, оплаченные плательщиком с текущего счета в учреждении банка

средства, которые взимает налоговая службы с текущего счета плательщика в учреждении банка

средства, которые взимаются в пределах исполнительного производства по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам

ошибочно и/или излишне оплаченные суммы денежного обязательства и пени —ошибочно оплаченные суммы единого взноса.

Но бухгалтеры предупреждают о возможных рисках перечисления средств в такой "общий котел". Скажем, средства, уплаченные по одному налогу могут пойти в счет погашения задолженности по другому. Так, согласно законодательству, в первую очередь, погашаются недоимки по ЕСВ.

3. Новые ставки единого налога

В 2021 году меняются ставки налогов для некоторых групп ФОП по единому налогу.

Для первой группы физлиц-предпринимателей единый налог привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Предприниматели платят определенный процент от прожиточного минимума - как именно, решают местные власти (но не более 10%).

Прожиточный минимум последний раз менялся в декабре 2020 года - тогда он был увеличен до 2270 гривен.

С 1 января это показатель не меняется. Следующее повышение прожиточное минимума, согласно бюджету-2021, намечено на июль - до 2379 гривен. В декабре этого года прожиточный минимум вырастет еще раз - до 2481 гривен. Следовательно, единый налог для ФОПов первый группы с января не меняется (максимум - 227 гривен в месяц), с июля вырастет до 237,9 гривен, а с декабря — до 248,1 гривен.

Единый налог для физлиц-предпринимателей второй группы привязан к минимальной зарплате (до 20% от минималки, но конкретный процент зависит от решения местных властей), а она выросла уже с 1 января - с 4700 до 6000 гривен. То есть, если брать по максимально ставке, то единый налог для предпринимателей второй группы вырастает с января этого года до 1200 гривен (ранее был 940 гривен).

С декабря 2021 года будет еще одно повышение, так как минимальная зарплата вырастет до 6,5 тысяч — до 1300 гривен.

Для физлиц-предпринимателей третьей группы ничего не меняется, так как их налогообложение зависит от дохода (5% дохода или 3% дохода плюс НДС). Точно так же и для четвертой группы (они платят 18% НДФЛ и 1,5% от чистого дохода).

4. Повышение ЕСВ

С января повышается также размер единого социального взноса (ЕСВ), что связано с увеличением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен. ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. То есть, сейчас он составляет 1320 гривен для ФОПов всех групп (в 2020 году был 1034 гривны).

Следующее увеличение ЕСВ будет с декабря 2021 года, когда минималка повысится до 6,5 тысяч. Тогда придется платить уже 1430 гривен.

5. Как вырастут налоги для ФОПов

То есть, если посчитать налоги ФОП первой группы - единый налог и ЕСВ - то в декабре 2020 года они составляли 1261 гривну, а с января этого года вырастет до 1547 гривен. В июле 2021 года налоговая нагрузка повысится до 1557,9 гривен, а с декабря — до 1678,1. Всего за 2021 год налоги вырастут, по сравнению с прошлым годом, на 417 гривен.

При этом с января по май этого года упрощенцы первой группы освобождены от уплаты единого налога и ЕСВ.

Для предпринимателей второй группы налоги (единый налог и ЕСВ) с января этого года вырастают до 2520 гривен (в декабре 2020 были 1974 гривны), а с декабря 2021 года — до 2730 гривен. То есть, всего за год — на 756 гривен.

Для предпринимателей третьей и четвертой группы изменения в налогах будут зависеть лишь от их доходов.

При этом, как считает экономист Александр Охрименко, вторая группа упрощенцев по-прежнему будет самой "удобной" формой для ФОП.

"Чтобы там не говорили, 2 группа упрощенцев всегда в шоколаде. При таких налогах получает, что для 2 группы упрощенцев налоговая нагрузка (при обороте в год 5 млн грн) - 0,6% с дохода. Не хило, так получается. Редко какой зарубежный оффшор имеет такие ставки налогов. У зато у нас круто. 1 группа упрощенцев тут проигрывает. У нее нагрузка при обороте 1 млн грн получается 1,9%. 3 группа упрощенцев самое несчастная. Или 3%+НДС или 5%. Обидно однако. Не удивительно, что у нас около 80% всех упрощенцев — это 2 группа", — написал Охрименко на своей странице в Facebook.

6. Новые лимиты

С 1 января меняются лимиты для физлиц-предпринимателей - теперь это не фиксированные суммы, а показатели, привязанные к минимальной зарплате.

Для первой группы новый лимит составляет 167 минимальных зарплат, а это 1,002 млн гривен в год. Прежний лимит - миллион, то есть, по факту, лимит увеличили на 2 тысячи гривен.

Для второй группы новый лимит — 5,004 млн гривен (834 минималки), а было 5 млн.

Для третьей группы —до 7,002 млн (1167 минимальных зарплат) против 7 млн в 2020 году.

То есть, лимиты с нового года остаются практически такими же, как и в 2020 году. Более-менее существенная разница будет только с ростом минималки до 6,5 тысяч с декабря 2021 года.

Стоит отметить, что повышение лимитов для упрощенцев - одно из требований Налогового майдана. Оно есть в проектах, принять которые требует бизнес — №3993 и №3853-1(2). Эти проекты прописывают привязку лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате.

Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок (в другом варианте - 4025 минимальных зарплат). То есть, там заложено реальное повышение лимитов, а не номинальное, как сейчас.

"Лимиты нужно повышать. Возьмем предпринимателя третьей группы. У него не менее 10 наемных сотрудников, средняя зарплата - до 15 тысяч гривен в месяц. Только зарплатный фонд с учетом налогов превышает 2 млн. А зарплатный фонд, это, как правило, 10% оборота. Ведь есть еще затраты на закупку товара, развитие бизнеса и прочее, То есть, реальные лимиты для этой группы длины быть до 40 млн, тогда бизнес не будет прятаться", - говорит Доротич.

Также будут изменения по так называемому лимиту для РРО.

В прошлом году в Налоговый кодекс были внесены изменения, согласно которым предприниматели 2-4 групп с объемом дохода до 220 минимальных зарплат могут не использовать кассовые аппараты. В прошлом году этот порог составлял прядка миллиона гривен, а с 1 января этого года — 1,32 млн.

7. Обязательные РРО

"Страна" уже писала о проблеме введения обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса. Собственно, из-за этой угрозы на Налоговом майдане и стояли ФОПы.

С одной стороны, власти пошли на уступки бизнесу и обязательное применение кассовых аппаратов отложили на год - до 1 января 2022 года. Но не для всех предпринимателей. Отдельные группы бизнеса будут вынуждены использовать кассовые аппараты уже с этого месяца. К ним, в частности, относятся:

реализация бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту

реализация лекарственных средств

предоставление платных услуг в сфере здравоохранения

реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных и полудрагоценных камней

Этим категориям придется работать с кассовыми аппаратами.

И, если для аптек, собственно, ничего не меняется (они уже давно на РРО), то, скажем, владельцы стоматологических кабинетов сейчас в панике, так как только на закупку кассовых аппаратов и их обслуживание им понадобится до 50-70 тысяч гривен на год.

Плюс - многие задумались о найме бухгалтеров, хотя ранее работали без них.

"Все это отразится на ценнике - стоимость стоматологических услуг вырастет, минимум, на 5-7%", — рассказал нам столичный врач-стоматолог, владелец стоматологического кабинета Дмитрий.

8. Отмена книги учета доходов

С 1 января в Украине отменяются книги учета доходов и расходов. Первоначально их отмена была связана с планами по массовой фискализации бизнеса. То есть, если все перейдут на кассовые аппараты, то зачем вести книги учета.

Но после отсрочки РРО возвращать книги не стали. Ведь для этого нужно принимать новый закон.

Возникает вопрос - как теперь бизнес будет вести учет, если книги не нужны, а кассовые аппараты пока отсрочили.

В налоговой пояснили, что, вместо книг учета предприниматели будут обязаны вести помесячный учет в произвольной форме (можно либо письменно, либо в электронном виде). При этом старые книги снимать с учета в налоговый не нужно. Собственно, можно даже продолжать их вести. При этом налоговики предупредили, что нужны будут первичные документы на доходы.

"То есть, получается, что даже для первой группы предпринимателей нужно будет чем-то подтверждать каждую операцию, скажем, собирать торговые чеки с подписью покупателя. Это очень неудобно и есть риски нарваться на штрафы. На самом деле пока мы не понимаем, как все это будет работать на практике", - говорит Доротич.

9. Лимиты по аренде

Для физлиц-предпринимателей повысили лимиты по недвижимости, которую они могут сдавать в аренду без риска слететь с единого налога.

По жилой недвижимости такой лимит вырос со 100 до 400 квадратных метров, по нежилой — с 300 до 900 квадратных метров. Но это не касается упрощенцев первой группы - им сдавать имущество в аренду по-прежнему запрещено. Но для остальных возможности зарабатывать на аренду увеличиваются.