Спикеру парламента Дмитрию Разумкову вот уже год как прочат сольную политическую карьеру.

Разброс прогнозов колеблется от создания собственной партии до баллотирование на президента страны.

Сам спикер традиционно эти слухи не комментирует, уходя от прямых ответов на вопросы, но регулярно дает для них поводы, ведя подчёркнуто самостоятельную линию по многим вопросам в Раде, отстраиваясь от позиции Офиса президента.

По какому пути на самом деле пойдет спикер, разбиралась "Страна".

Разумков запустил рекламу

Новым поводом для разговоров о политических планах Разумкова стал видеоролик, выпущенный на официальной странице спикера в понедельник, 1 февраля (сама страница также появилась в этот день).

Разумков говорит, что видео выпущено к началу пятой сессии Рады. Однако он - единственный герой ролика. По сути это политическая реклама самого спикера. Виды парламента со всех сторон и даже сверху, интерьер чередуются с кадрами, как Разумков едет на работу на зеленый свет светофора, подписывает документы в своем рабочем кабинете, идет коридорами мимо портретов своих предшественников на должности, усаживается в свое кресло в сессионном зале и произносит: "Добрый день. Начинаем работать".

По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, ролик, в котором нет ни одного намека на принадлежность Разумкова к нынешней команде власти, показывает его стремление к политической автономии.

"Вероятно, глядя на кризисную ситуацию в "Слуге народа", спикер решил, что в его политической карьере нужно больше автономии от Владимира Зеленского и его команды", - комментирует эксперт "Стране".

Источники "Страны" рассказали, зачем Разумков выпустил ролик, который больше похож на предвыборную агитацию.

"Ролик направлен на популяризацию парламентаризма и записан не за бюджетные деньги, а за личные средства Разумкова", - рассказал источник. Но он признает, что определенный политический контекст все же есть.

“Это заявка на будущее участие в выборах. Но не агрессивно, а с тонким подтекстом: мол, кто понял тот поймет. Также в ролике Разумков показал, что он первый приезжает в парламент, то есть, постоянно работает. Также публичная страница в Фейсбуке создана как политический бренд Разумкова отдельно от президентского офиса. Понятно, что Разумков не будет сидеть сложа руки, тем более, что у него есть своя группа влияния во фракции, а также уважение депутатов из других фракций", - сказал собеседник

Подобные демонстрации случаются все чаще и чем дальше, тем красноречивее. Недавний пример - позиция Разумкова относительно Юрия Витренко, которого Банковая открыто лоббирует на пост первого вице-премьера - министра энергетики. Ее уже два раза прокатывает парламент. Причем в обоих случаях Разумков выступил жестко против Витренко.

И даже после того, как Витренко завели в правительство и.о.министра, спикер не прекратил критику, говоря, что столь важные кадровые голосования нужно согласовывать с парламентом.

Первый провал Витренко связали в парламентских кулуарах, прежде всего, с интересами финансово-промышленной группы (ФПГ) Рината Ахметова, который якобы считает это назначение в Минэнерго выгодным для конкурирующей ФПГ "Приват", совладелец которой - Игорь Коломойский. Хотя Витренко отрицает кооперацию с Коломойским. А депутаты близкие к последнему второе голосование провалили.

В кулуарах поговаривают, что Витренко "сбили" лояльные к Ахметову группы влияния во фракции СН, прежде всего депутаты, ориентированные на авторитетного на таможне бизнесмена и друга президента Владимира Зеленского Илью Павлюка (правда, во второй раз она голосовала за Витренко, как говорят, в обмен на обещанный пост главы аграрного комитета Рады).

Некоторые усмотрели и в критической позиции Разумкова по отношению к Витренко подыгрывание Ахметову.

Один из депутатов, близких к Коломойскому, сказал "Стране", что Разумков якобы с недавних пор активно лоббирует интересы Ахметова по многим вопросам, включая энергетику.

Но вернемся к группе Разумкова. Сперва - о самом явлении неформальных групп в пропрезидентской фракции.

Разделение на группы

Неформальные группы влияния во фракции СН проявились вскоре после ее создания. Наиболее заметными были и остаются группы различных бизнесменов, как, например, совладельца группы "Приват" Игоря Коломойского и влиятельного на таможне бизнесмена, друга президента Ильи Павлюка.

Часть членов фракции объединил вокруг себя тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан, причем это были не только его знакомые по бизнесу и околополитическим делам, но и те, кто сформирует во фракции прозападное крыло и получит прозвище "соросята". Многие из них по-прежнему прислушиваются к Богдану, хотя он делает вид, что отошел от политики.

Выделяли во фракции и группу, ориентированную на спикера Разумкова - бывшего первого номера избирательного списка СН. Называлась она группой "719" в честь номера в отеле Rixos в Трускавце, в котором жил во время тренинга будущих членов фракции СН Сергей Бабак, который позже займет кресло главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Во фракции его считают близким к спикеру.

Сам Бабак, отвечая на вопрос журналиста "Страны" в эфире телеканала Newsone о группе, рассказал, что в его номере собирались некоторые члены предвыборной команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, в том числе и будущий спикер.

"Мой номер по стечению обстоятельств оказался больше, чем у остальных. [Было] удобно собираться… с теми, с кем мы начинали предвыборную кампанию, как, например, с Даниилом (главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, также участвовавший в том эфире - Ред.)" - сказал Бабак. Был на тех встречах и Разумков.

Но та компания якобы не оформилась в группу. Хотя существовал чат для участников посиделок в номере 719, созданный по приезду в Трускавец.

"Но он сам по себе закончился. У нас неимоверное количество чатов, да и мы сидим в одном зале и нам они не нужны", - заверил Бабак.

Кроме Бабака и Гетманцева, к этой группе причисляли, помимо прочих, первого вице-спикера Руслана Стефанчука, главу комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху, бывшего руководителя комитета по вопросам правовой политики, а ныне генерального прокурора Ирину Венедиктову, представителя президента Зеленского в Конституционном суде Федора Вениславского, замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галину Янченко, представителя правительства в Раде Василия Мокана и замглавы комитета по вопросам прав человека Нелли Яковлеву, которые вместе с Разумковым до избрания в Раду были совладельцами "Укрaинcкoй пoлиткoнcaлтингoвoй группы". Всего около 30 депутатов.

Несмотря на зачатки объединения, в таком составе группа так и не состоялась. Разные интересы развели этих депутатов в стороны. Тот же Стефанчук считается полностью лояльным к Банковой, хотя наверняка учитывает и позицию непосредственного начальника Разумкова. Например, Потураев сейчас принадлежит, скорее, к прозападной группе, которая может вступить в конфронтацию с ОП.

Депутатов, ориентирующихся на Разумкова, не только как на спикера, но и как на политика, насчитывают сейчас около 7 человек.

"Имеются в виду те, кого он может "отключить" по каким-то вопросам, хотя вряд ли по всем", - говорит собеседник, отказавшийся назвать имена.

Другой источник во фракции утверждает, что к мнению Разумкову прислушиваются упомянутые выше Бабак, Мокан, Яковлева, а также Ольга Коваль, Оксана Дмитриева, Валерий Колюх, Елена Лис.

Общие голосования не являются их резко отличительной чертой, как в случае групп Коломойского и Павлюка. Тем не менее, когда парламент голосовал за назначение министром образования Сергея Шкарлета в последний раз, поддержали эту кандидатуру, продавливаемую Банковой, только депутаты Лис и Колюх. А вот остальные, как и Разумков, воздержались или не голосовали, как Мокан. К слову, тоже воздержался Потураев (хотя "соросята" в целом были против Шкарлета и поголовно не голосовали или воздерживались).

Если вернуться к голосованию за Витренко, то снова налицо несогласие с этим кадровым предложением. Разумков и часть указанных депутатов воздержались, другие не голосовали.

Собеседник в руководстве фракции СН сомневается, что Разумков и его депутаты оказались в голосовании за Витренко союзниками Ахметова. "Не думаю, что это было прямо под Ахметова. Скорее, Дмитрий показал, что с ним нужно в таких судьбоносных решениях советоваться, а не ставить перед фактом. Также есть версия, что спикер подружился с Коболевым (главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым - Ред.), и тот его накрутил", - полагает источник.

Как писала "Страна", у бывших коллег по "Нафтогазу" Витренко и Коболева серьезный конфликт, и, более того, приход Витренко в правительство связывают с желанием Банковой иметь больше понимания о происходящем в энергетике и, в частности, в "вотчине" Коболева.

"Думаю, на позицию Разумкова и лояльных к нему депутатов повлияли три фактора. Первый - усиление с приходом Витренко Кабмина и создание нового центра влияния там. Второй - их сложные взаимоотношения с ОП и в целом игнорирование кадровых вопросов. Третий - нежелание ссориться с Аваковым, которому не нужен конкурент за влияния в Кабмине, "Нафтогазом" Коболева и, собственно, Ахметовым", - говорит источник в руководстве одной из фракций парламента.

В комментарии изданию депутат Колюх опроверг свою принадлежность к условной группе Разумкова, утверждая, что принадлежит к "группе влияния господина президента". "Но Разумкова я уважаю, считаю, что он на своем месте. Это спикер не отдельной фракции “Слуга народа”, а всего парламента", - сказал Колюх "Стране".

"У спикера Рубикон еще далеко"

"Страна" не раз писала, что Банковая не всегда находит общий язык со спикером. Он не раз отказывался форсировать рассмотрение законопроектов по настоянию ОП, выходил с инициативами, противоречащими ее планам, намеками давал понять в интервью, что не со всем согласен с политикой президента. Но это еще не полноценная парламентская фронда, и не похоже, чтобы Разумков к ней стремился (даже, если бы у него были такие планы). ОП также прекратил попытки прощупывать почву на предмет снятия Разумкова с должности.

"Понятно, что в ОП Разумкова не любят. Понятно, что он огрызается как-то. Но чтобы он возглавил в парламенте партизанский отряд, этого нет", - говорит источник во фракции СН.

Однако у Разумкова один из лучших балансов доверия - недоверия среди украинских топ-политиков. По декабрьским замерам социологической группы "Рейтинг", Разумкову доверяют 27% респондентов, не доверяют - 30% (еще 27% - его не знают). Для сравнения президенту Зеленский доверяют 41%, а не доверяют 56% респондентов. По данным Центра Разумкова, полученным примерно в то же время, уровень доверия к спикеру 35%, недоверия - 52%.

Если рейтинг президента продолжит падение, отношение к спикеру в монобольшинстве может кардинально измениться. Он начнет "обрастать" депутатами, которые уже будут связывать с ним свою политическую судьбу. Если в СН спикеру не найдется достойного места, ему останется только шаг до создания собственного политического проекта.

Электоральный вес в совокупности с должностью привлекают внимание со стороны группы влияния в украинской политике.

"С Разумковым все хотят дружить сейчас: и Ахметов, и Коломойский, и Медведчук (глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук - Ред.) Но говорить о том, что к кому-то склоняется, нельзя: для него это слишком опасно сейчас. Он пытается маневрировать между ними. Да ему и не нужно выбирать между ними. Пока нет своей партии, нет нужды в финансировании. Для нынешней активности достаточно ресурсов. Он пытается выглядеть невестой на выданье. Его Рубикон еще далеко", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".