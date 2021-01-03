2020 год, несмотря на эпидемию коронавируса и карантин, оказался для украинской экономики лучшим, чем мог бы быть. Наша страна пострадала от пандемии меньше, чем более развитые государства.

По прогнозам Нацбанка, в этом году отечественная экономика уйдет в минус на 6%, тогда как, к примеру, в ЕС этот показатель составит 7%.

"Страна" уже писала о причинах такого "экономического чуда" — нас спасли "сырьевые ножницы". В этот раз, в отличие от прошлых кризисов, они сработали в нашу пользу - энергетический импорт (нефть, газ, уголь) дешевел, тогда как наш сырьевой экспорт (металл, руда, зерно), наоборот, дорожал. За счет чего и удалось минимизировать удар по экономике.

Но уже под конец прошлого года полоса везения пошла на спад. Многие страны начали активно восстанавливаться после эпидемии (в первую очередь, Китай), поэтому ценники на нефть и газ пошли вверх. Цены же на металл, руду и зерно, хоть и остаются высокими, похоже, приблизились к "потолку".

"В бюджете на следующий год заложены планы по росту ВВП на 4,6%, но вот в реальности "плюс" вряд ли превысит 3-4%, то есть, это буде даже не рост, а, скорее, начало восстановления экономики", - отмечает экономист Виктор Скаршевский.

Безусловно, главным фактором, который определит ситуацию в украинской экономике в 2021 году, будет ужесточение или не ужесточение карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас правительство анонсировало введение локдауна на три недели с 8 января. Но вопрос - будут ли эти ограничения продлены или повторятся через какое-то время? Если повторятся, то это, безусловно, сильно ударит по экономике.

Но пока все указывает на то, что власти не настроены на введение жестких карантинных ограничений. В первую очередь, очевидно, по экономическим и финансовым причинам - чтоб не обрушить ВВП и не нанести удар по бюджету (к слову, ходят слухи, что и от введения жесткого локдауна с 8 января откажутся).

"Страна" разбиралась, что будет с украинской экономикой в 2021 году.

Как развернулись "сырьевые ножницы"

Пока весь мир в начале 2020 года летел в коронавирусную пропасть из-за карантина и "выключения" экономк, наша статистика оставалась более-менее благополучной. Минус по ВВП в Украине был меньшим, чем у более развитых США и Европы, а за счет сокращения объемов импорта значительно улучшились показатели платежного баланса страны.

Во многом ситуацию спасла благоприятная для Украины мировая конъюнктура. На фоне пандемии цены на энергоресурсы рекордно обвалились. Впервые в истории нефтяные котировки установили антирекорд, уйдя в минусовые показатели. Заметно упали в цене также газ и уголь.

В то же время цены на наши стратегические экспортные товары оставались высокими и даже еще больше выросли.

"Цены на сталь были на 9-летнем максимуме, руда, по сравнению с 2018-2019 годами, подорожала вдвое, на пике были также котировки по пшенице и кукурузе", - говорит Виктор Скаршевский.

Все это не дало украинской экономике скатиться на дно. По итогам этого года ВВП уйдет в минус на 6%, но это не двузначные показатели, как было в прошлые кризисы.

Что, очевидно, и позволило властям заложить в бюджет-2021 оптимистические прогнозы по росту ВВП - на 4,6%.

Впрочем, МВФ прочит Украине гораздо более скромный рост - всего 3%.

"Будет не больше 3-4%, то есть, даже не рост, а постепеннее восстановление", — говорит Скаршевский. Более высоких показателей, по его мнению, вряд ли удастся добиться. Ведь для восстановления промышленности в стране фактически ничего не сделано (нет доступных кредитов, программ поддержки предприятий), а возможности сырьевого экспорта, который помог нам в 2020 году, не безграничны.

"Украина продолжает скатываться в деиндустриализацию. На сырьевых рынках цены приблизились к максимуму, и в следующем году вряд ли будут сильно расти. Плюс непонятно сколько нам в итоге удастся продать. Ведь, к примеру, экспорт зерна в следующем году будет меньшим, чем в этом из-за снижения урожая", — говорит Скаршевский.

В декабрьском отчете Нацбанка о финансовой стабильности на 2021 год прогнозируется сохранение цен на пшеницу и кукурузу на текущем уровне. По железной руде ожидается снижение цен, а по стали - небольшой рост. При этом прогнозируется подорожание газа и нефти.

Что, собственно, мы можем наблюдать уже сейчас. За декабрь газовые котировки на европейских хабах уже несколько раз побили рекорды последних лет и превысили 220 долларов за тысячу кубов. Что сразу же отразилось и на тарифах на газ в Украине. И уже в январе-феврале газ может установить новый рекорд.

Нефть, по всем прогнозам, в 2021 году тоже будет дорожать. Если в этом году котировки держались в пределах 30-40 долларов за барель, то в 2021 году они могут достигнуть 60 долларов. То есть, "сырьевые ножницы" в этот раз сработают не в нашу пользу, что может усугубить кризис в отечественной экономике.

"Украина вошла в фазу долгосрочной стагнации на фоне слабости производственных мощностей, несоответствия стандартам качества продукции и производительности предприятий. По итогам 2019 года, в мировом рейтинге по Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина заняла 85-е место из 141, пропустив вперед Шри-Ланку, Ямайку, Барбадос и многие другие страны. Можно ожидать ухудшения позиций в рейтинге 2020 года, что отдаляет перспективы восстановления промышленной активности страны в рамках глобального рынка", — говорит аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

При этом, по его мнению, Украина в 2021 году все же может показать восстановительный рост более чем на 4% по итогам года.

"Оптимистичные оценки основаны на перспективах сотрудничества с Китаем, основным торговым партнером Украины, который активно восстанавливался в 2020 году, развивается несмотря на пандемию, и будет мировым лидером по росту ВВП. То есть, основа украинской экономики на ближайший год – торговая активность с Поднебесной", — считает эксперт.

Но тут не все так однозначно. С одной стороны, по итогам прошлого года именно экспорт в Китай демонстрировал наибольший рост (на фоне падения украинского экспорта в страны ЕС). С другой стороны, "Страна" уже писала, что торговать с Китаем не так просто, как кажется на первый взгляд. И тут нужны усилия на уровне первых лиц страны, а их пока нет.

В общем, многие кризисные явления, которых удались избежать в 2020 году, могут догнать нас в следующем году. В частности, прогнозируется усугубление кризиса на рынке труда, разгон потребительской инфляции, снижение благосостояния граждан.

Работа в дефиците и зарплатные "качели"

Эпидемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис нанесли сокрушительный удар по отечественному рынку труда и зарплатам.

Уже после весеннего карантина армия безработных заметно выросла.

За первое полугодие 2020 года занятость снизилась почти на полмиллиона человек — до 16,1 млн.

"На одно свободное рабочее место сейчас претендует 6 соискателей. А в сфере торговли и услуг - по 9 человек на место. Есть сложности с поиском работы у экономистов, менеджеров, юристов, бухгалтеров. Например, для 2 889 безработных экономистов на сегодняшний день есть только 147 вакантных мест, для 1 367 юристов только 71 предложение о трудоустройстве, для 9 349 безработных бухгалтеров – 763 вакансии", — рассказывает глава Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей Наталия Землянская.

Но, судя по всему, кризис на рынке труда только набирает обороты.

"Работодатели подали информацию о массовых увольнениях порядка 206 тысяч работников, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Наиболее массовые увольнения пройдут в Киеве, Львовской, Днепропетровской и Житомирской областях. Треть сокращений, из заявленных, пройдет в госсекторе", - говорит Землянская.

Одним из "тревожных звоночков" эксперты называют тот факт, что динамика роста средней зарплаты под конец года притормозилась. По данным Госстата, в ноябре средняя зарплата уменьшилась, по сравнению с октябрем, на 1,5%, до 11987 гривен.

"Это уникальный случай. Обычно под конец года показатели средней зарплаты, наоборот, растут, достигая максимальных значений к декабрю, когда людям начисляют 13-ю зарплату и различные премии. Но в этом году зарплаты в ноябре вдруг оказались ниже октябрьских. О чем это говорит? Только о том, что экономика "споткнулась" - многие работодатели снимают премии и надбавки, а теневой сегмент рынка труда с зарплатами в конвертах расширяется", — говорит экономист Алексей Дорошенко.

"По зарплатам прогнозы неутешительные и на следующий год. Мы ожидаем сокращение фонда оплаты труда в промышленности, что связано с усугублением кризисных явлений. Также не будет большого роста по заплатам бюджетников - учителям и врачам прибавку пообещали, но она меньше ожидаемой, да и непонятно как ее в итоге будут платить", — говорит Землянская.

"На рынке труда в следующем году будет период стагнации. Мы не ждем тотального закрытия предприятий и стремительного роста безработицы. Но ситуация в целом будет пессимистичной, без проблесков восстановления. И, кроме того, намечается очень сильный перекос в зарплатах: некоторые будут зарабатывать много (как, к примеру, в "Нафтогазе", где в следующем году и без того высокие зарплаты повысят еще на 56% - Ред), а другие — копейки", — говорит Максим Орыщак.

В тоже время, официальные показатели по заработным платам, будут увеличиваться за счет роста "минималки" - с 1 января до 6000 гривен, с 1 декабря - до 6500.

Впрочем, в украинских реалиях, зачастую повышение зарплат до такого уровня означает не увеличение реальных доходов людей, а увеличение официальной части зарплаты (по крайней мере в частном секторе).

Серьезное влияние на рынок труда будет оказывать и ситуация с трудовой миграцией.

Несмотря на коронакризис, большинство наших заробитчан осталось в Европе и продолжают там трудиться.

Косвенный показатель этого - динамика перечислений средств в Украину.

По данным Нацбанка, за 10 месяцев этого года заробитчане перечислили порядка 9,6 млрд долларов, что всего на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тоже время, переезд на работу в ЕС новых заробитчан сейчас затруднен за исключением Польши.

Кроме того, намечаются изменения по востребованности профессий.

"Скорее всего, в Европе упадет спрос на наших работников сферы обслуживания. В то же время вырастет число вакансий в сфере логистики, здравоохранения", - говорит Алексей Дорошенко. Как уже писала "Страна", Польша не так давно отменила требования по верификации дипломов для наших врачей и медсестер.

Тем не менее, в Европе для украинцев не все так радужно - многим урезают зарплаты и ухудшают условия труда.

Поэтому объемы денежных переводов от заробитчан в следующем году могут снизится. Но есть еще одна причина.

"Усиливается тенденция, когда трудовые мигранты пытаются осесть в Европе и вывезти туда семьи. То есть, перечислять в Украину деньги им попросту некому", — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Подробнее о ситуации с нашими заробитчанами можно прочитать здесь.

Что будет с ценами

На фоне не слишком оптимистических ожиданий по зарплатам, один из главных вопросов для украинцев — что в следующем году будет с ценами.

В 2020 году, по данным Госстата, потребительские цены росли, но без рекордов - за 11 месяцев в годовом измерении они увеличились на 4,1%. Впрочем, были категории (в первую очередь продуктовые) которые дорожали опережающими темпами. Скажем, хлеб прибавил в цене 8,5%, молоко и сыр - почти 6%, а фрукты и вовсе 23%.

В следующем году, по словам экономиста Алексея Дорошенко, продуктовые ценники в Украине снова перепишут.

Эксперты выделяют несколько товарных категорий, которые могут подорожать больше всего.

По словам аналитика проекта "АПК: овощи и фрукты" Александра Хорева, уже к весне на 20-30% подскочат цены на качественные яблоки и вдвое - на капусту. Причина - проблемы с урожаем и хранением. По яблоневым садам сильно ударили весенние заморозки, а капуста к весне может попросту сгнить, так как качественных хранилищ в Украине по-прежнему не хватает. Кстати, к марту-апрелю может закончиться и отечественная свекла, а импортная будет дорогой, — говорит Хорев.

По словам руководителя аналитического отдела львовского оптового рынка "Шувар" Татьяны Гетьман, цены на картофель сейчас также высокие - на 40% выше средних цен за последние пять лет (7-8 гривен за килограмм). Причем, наши аграрии не спешат продавать запасы и ждут еще более высоких ценников. Что активизировало импорт. Украина ежемесячно импортирует по 10-16 тысяч тонн картофеля. Ситуация для нашего рынка уникальная, ведь ранее в стране всегда было перепроизводство картофеля.

Стоит отметить, что увеличение импорта продуктов питания наблюдается по многим категориям - молочке, кондитерским изделиям, овощам и фруктам. Причем, импортеры активно выстраивают схемы работы с крупными продуктовыми сетями. То есть, нашим фермерам все сложнее пробиться на торговые полки с отечественной продукцией. А ценники на импортные товары традиционно привязаны к валютному курсу, то есть, дорожает доллар - тут же переписывают цены на молоко и картошку.

"Цены на большинство продуктов у нас уже достигли европейского уровня, хотя доходы людей от него еще далеки", — говорит Дорошенко.

Ценники на хлеб в следующем году взлетят на 10-12%.

"Дело в том, что зерновые на мировом рынке продолжают дорожать, а внутренние цены на пшеницу и муку у нас привязаны к биржевым. Кроме того, хлеб дорожал медленнее, чем росли цены на зерно, поэтому сформировался своего рода "ценовой запас". Но из -за повышения тарифов на коммуналку и роста минимальных зарплат хлебопеки будут вынуждены подтянуть ценники к рыночным", - говорит эксперт.

Но дорожать в следующем году будет не только еда.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ожидается рост цен на бензин и дизель. Собственно, они уже дорожают.

В декабре ценники на автотопливо подскочили в среднем на 10%, что поясняется ростом нефтяных котировок и скачком курса евро (к евро привязаны оптовые цены на нефтепродукты на границе Украины) .

С нового года ценники на заправках снова перепишут. Как говорит Рябцев, бензин и дизель могут подорожать еще на 1,5-1,7 гривен за литр. А вот что будет дальше - зависит от цен на нефть (а они в свою очередь привязаны к ситуации в мировой экономике, и главное - к перспективам по пандемии) и курса доллара. Пока есть все основания утверждать, что нефть будет дорожать - массовая вакцинация во многих странах позволяет рассчитывать, что пандемия все же пойдет на спад, поэтому прогнозы для нефти на 2021 год - до 60 долларов за баррель.

"А из-за курса доллара ценники на наших АЗС будут повышаться: каждая лишняя гривна на курсе дает 70-80 копеек подорожания на литре топлива", — пояснил Рябцев.

Но, пожалуй, все рекорды по подорожанию в следующем году побьет коммуналка.

"Под елочку" украинцы получили повышение тарифов практически на все коммунальные услуги, начиная от газа и заканчивая электричеством и водой. Средняя платежка за двухкомнатную квартиру в 50 квадратов уже с января подорожает на 800 гривен. Причем, уже с весны ожидается очередной тарифный скачек, в частности, еще вдвое могут вырасти цены на электроэнергию для населения. Поэтому доля коммуналки в структуре расходов среднестатистической украинской семьи будет только расти, тем более, что субсидии на следующий год заметно "прикрутили" (в бюджете -2021 на них заложили на 2,7 млрд меньше, чем в этом году).

На этом фоне ценники на "необязательные" товары и услуги, к примеру, одежду, обувь, некоторые виды сравнительно дорогих продуктов (скажем, мясо) притормозят.

"Их будет сдерживать отсутствие платежеспособного спроса. Скажем, свинина уже в этом году подорожала всего на 1,5% - ее попросту не берут, так как дорого", — пояснил аналитик Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Курс доллара и пирамида ОВГЗ

Один из ключевых вопросов - что в следующем году будет с курсом доллара.

В бюджете на 2021 год заложен средний курс 29,1 гривен за доллар.

Но прогнозы курса у экспертов прямо противоположные.

Как считает Максим Орыщак, в первом квартале следующего года гривна будет находиться под давлением из-за неопределенности с международными кредиторами.

"Из-за промедлений с кредитом от МВФ национальная валюта может упасть и до 30-32 гривен за доллар. Кроме того, сильным негативным драйвером для страны будут рекордные выплаты по внешним долгам. Но превышения порога в 32-33 гривны за доллар мы все же пока не ждем, а значит, в среднем по году доллар будет держаться в коридоре 29-30 гривен", — говорит Орыщак.

А вот аналитик "Тера трейд" Сергей Родлер считает, что благодаря дешевому “американцу” (а доллар в последнее время заметно подешевел по отношению к другим мировым валютам) гривна имеет все шансы удержаться на отметке не выше, чем 29 гривен за доллар.

Кроме того, важный фактор - возвращение нерезидентов на рынок украинских гособлигаций. Правительство в конце года увеличило доходность по ОВГЗ и иностранцы вновь потянулись "к нам на огонек". Они заводят валюту и конвертируют в гривню, что может даже укрепить курс нацвалюты относительно нынешних значений.

И, судя по всему, эта политика продолжится и в следующем году.

Как отмечают в Нацбанке, чтобы профинансировать огромный дефицит бюджета -2021 (5,5% ВВП или 246,6 млрд гривен) нам придется одолжить 233,4 млрд, из которых более 50% — ОВГЗ.

"Привлечение таких значительных средств на внутреннем рынке без возвращения на него иностранных портфельных инвесторов маловероятно", — говорится в отчете НБУ.

"Иностранцы уже возвращаются после повышения доходности украинских ОВГЗ. Только за последние две недели их портфель вырос на 9 млрд гривен. Но тут есть риски повторения ситуации 2019 года, когда под нерезидентов искусственно укрепляли гривну, из-за чего наши экспортеры недополучили порядка 3 млрд долларов, да и в целом по украинскому экспорту был нанесен мощный удар", - отмечает экономист Виктор Скаршевский.

Часть экспертов, а также НБУ, ставят стабильность курса гривны в зависимость от получения кредита МВФ.

Как отмечается в декабрьском отчете Нацбанка о финансовой стабильности, без МВФ будут высокими риски финансирования бюджета.

В 2021-2022 годах Украине нужно будет заплатить больше 17 млрд долларов по долгам, а это — около 65% международных резервов на начало декабря.

"Чтобы не растратить золотовалютные запасы страны, Украине нужно сохранять постоянный доступ к кредитам международных организаций и внешнем частным рынкам капитала. В декабре Украина уже получила 670,2 от дополнительного размещения облигаций и 623,5 млн евро от ЕС (эти деньги направлены в бюджет и позволили хоть как-то закрыть дыру в нем -Ред.). Последующие поступления будут зависеть от выполнения Украиной обязательств в части проведения реформ", — говорится в отчете НБУ.

Правда, для того, чтоб получить кредит МВФ Украина должна выполнить много условий, согласно меморандуму с Фондом. Например, отпустить в свободное плавание тарифы на коммуналку, сократить школы.

Кроме того, есть и политические условия (например, касательно НАБУ и прочих антикоррупционных органов), вокруг которых может быть сильное напряжение во власти.

Поэтому, по данным "Страны", в правительстве прорабатывают варианты как прожить без кредита МВФ, при этом выполнив внутренние и внешние обязательства и не допустив сильного падения гривны. Например, привлекая валютный ресурс на внутреннем рынке.

Подробнее об этом и о перспективах курса гривны можно прочитать здесь.

Как заработает рынок земли в Украине

В 2021 году случится еще одно важное событие — в Украине откроется рынок земли (старт продажи намечен на 1 июля).

Напомним: на свободной купле-продаже земли сельхозназначения настаивали внешние партнеры Украины, в том числе, МВФ. Но модель рынка земли принята в усеченном варианте — продажа разрешена только частным лицам и не больше чем по 100 гектаров в одни руки. С запретом на продажу иностранцам.

Тем не менее, власти озвучивали прогнозы, что запуск продажи земли может дать к росту ВВП лишние 2-3%.

Впрочем, как считает Виктор Скаршевский, в реальности земельная тема особого влияния на экономику не окажет. По крайней мере, в 2021 году.

"Вряд ли стоит ожидать массовой скупки земли сразу на старте открытия рынка. Тем более, с учетом того, что у аграриев нет лишних денег, а дешевые кредиты недоступны", - отмечает он.

Зато, по словам Скаршевского, появляются дополнительные риски. "Скажем, непонятно, будет ли реализовываться схема с иностранными банками. Когда банки сначала будут выдавать украинским фермерам кредиты под покупку земли, а потом забирать эту землю как залоговое имущество", - отмечает он.

Источник "Страны" в среде крупного украинского агробизнеса полагает, что много желающих покупать и продавать землю при нынешних законодательных нормах не будет.

"100 гектаров в одни руки и только физлицам - это не интересно крупным игрокам. Может быть интересно отдельным фермерам, если они найдут под покупку деньги, или каким-то деятелям районного масштаба. Но они хорошую цену не предложат. А по не хорошей цене много желающих продавать свою землю не будет. Поэтому рынок будет ждать других условий", - говорит источник.