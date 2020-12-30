Во вторник вечером президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

На этот крайне неоднозначный с правовой точки зрения шаг президент пошел после заседания СНБО.

В ответ Конституционный суд уже выпустил заявление, в котором не признал отстранение своего руководителя.

Зачем Зеленский затеял переворот в КСУ и какие будут его последствия, анализирует "Страна".

Тупицкий и его дела

Александр Тупицкий был назначен судьей КС в мае 2013 года, по квоте тогдашнего президента Виктора Януковича. Срок его полномочий истечет только в мае 2022 года.

Но уже не первый месяц вокруг Тупицкого сжимаются тиски, вынуждающие его уйти в отставку гораздо раньше.

В начале этой недели Офис генерального прокурора направил уведомление о подозрении Тупицкому в связи с его неявкой для получения подозрения в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий подозревается в давлении на свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Еще в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали Тупицкого, который на тот момент был заместителем главы КС, когда он в кафе возле Конституционного суда убеждал донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" в городе Зугрэс, в завладении которым подозревают Татькова.

Журналисты программы "Схема" обнародовали расследование, в котором обвинили Тупицкого в том, что когда он был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств среди судей способствовал завладению имуществом завода и, вероятно, получил долю в этом предприятии.

Еще одно дело в отношении Тупицкого ведет Госбюро расследований, по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории аннексированного Крыму по законам России.

Появление этих дел против Тупицкого происходило на фоне принятия решений Конституционным судом сперва о незаконности назначения Главы Национального антикоррупционного бюро, затем об отмене уголовной ответственности за декларирование.

Также практически вынесено решение КСУ о неконституционности земельной реформы, о чем прямо заявлял докладчик по этому делу, судья Игорь Слиденко. Все это категорически не устраивало западных партнеров.

И после решения о декларациях (которое нивелировало механизм контроля Запада над украинскими чиновниками и политиками) США и ЕС оказали жесткое давление на Зеленского, чтоб тот "разобрался" с КСУ.

А так как было подозрение, что сам президент стоит за этими решениями, то он решил реабилитироваться и выдал неконституционный законопроект об увольнении всех судей КСУ, чтоб убедить Запад в своей преданности "делу реформ".

И указ об отстранении Тупицкого - из той же серии.

Параллельно президент решает и свою задачу - поставить под контроль Конституционный суд, в котором сейчас правят бал судьи. близкие к Порошенко, Тимошенко и Коломойскому.

На каком основании?

Тупицкий был отстранен на основании статьи Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет президенту это делать в отношении лиц, которых он сам назначил на тот или иной пост. Так как Тупицкий стал судьей по квоте президента, Зеленский формально мог бы принимать такое решение.

Если бы Конституция наделяла его такими полномочиями.

Но по Конституции у президента нет этих полномочий. А для отставки главы КС есть отдельный механизм, опять же прописанный в Конституции (которая главенствует над Уголовно-процессуальным кодексом), где заведение против судьи уголовного дела не является причиной для его отставки.

Сам же УПК предполагает, что для привлечения к ответственности судей требуется согласие Высшего совета правосудия.

Тогда как для привлечения к ответственности судьи Конституционного суда, согласно Конституции, нужно согласие других судей Конституционного суда.

То есть, влиять на суды президент влиять никак не может. А это означает, что поступок Зеленского вообще не имеет никаких правовых оснований.

"Решение президента об отстранении главы Конституционного суда - это уже не первый шаг, который по своей сути является конституционным переворотом. Мы видим, что сдают государство. Конституция не предусматривает такого института, как отстранение главы КС от должности президентом. Это так же не возможно, как не возможно представить, чтобы КС сегодня принял решение об отстранении от должности президента. Все это ведет к параличу власти. И по сути является преступлением, определенным в статье 109 Уголовного кодекса. Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, - говорит "Стране" судья Конституционного суда в отставке Василий Нимченко. - Офис президента хочет если не вывести из строя весь Конституционный суд, то как минимум сделать его лояльным и не допустить отмены законов о земельной реформе и языке".

"Президент Зеленский подобным указом об отстранении председателя КС от полномочий судьи нарушает Конституцию Украины, Закон Украины "О Конституционном Суде Украины". После принесения присяги, вступления в должность судей КС ни президент, ни парламент, ни съезд судей не имеют больше никакого отношения к факту осуществления полномочий судьями КС. Не имеют права вмешиваться в судейскую деятельность. Это конституционная аксиома", - пишет на своей странице в Facebook Марина Ставнийчук, экс-замглавы Администрации президента.

Конституционный суд тоже выпустил заявление, в котором говорится, что, согласно Конституции, вообще нет такого механизма, как отстранение главы КС, и напомнил всем государственным институциям, что "никто не обязан выполнять явно преступные указания".

По информации "Страны", это был намек Управлению госохраны, которой поступило указание из Офиса президента не пропускать Тупицкого в среду на рабочее место. Но в суде нашли выход из ситуации - на Тупицкого руководитель секретариата суда заказал пропуск как на посетителя, по этому пропуску Тупицкий и вошёл в здание и попал в свой кабинет.

В любом случае, в Конституционном суде дали понять, что отстранение главы суда не признают, Указ Зеленского исполнять не собираются, и вообще считают, что за такой Указ должна наступить юридическая ответственность по двум статьям Уголовного кодекса - за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344 - максимальная санкция - лишение свободы на срок от трех до пяти лет) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376 - максимальная санкция - арест на 6 месяцев).

Сытник под прицелом

В оппозиции уже пригрозили Зеленскому импичментом.

Нет единодушной поддержки и в среде грантовых организаций и промайдановских политиков и экспертов.

Не исключено, что это объясняется опасениями, что таким же способом президент может уволить и главу НАБУ Артема Сытника. Ведь он тоже был назначен указом президента, а значит, указом президента его можно и убрать с должности, если ему выпишут подозрение.

К этому уже призывает президента известный юрист Андрей Портнов.

"В полном соответствии с новой правовой практикой, принятой по главе КС Тупицкому ждём Указ о демобилизации директора НАБУ Сытника. Он тоже был назначен президентом и уже официально признан судом виновным в коррупции, числится в государственном реестре коррупционеров и является фигурантом целого ряда уголовных производств. По Сытнику для подписания Указа есть гораздо больше, чем по Тупицкому формальных и морально-этических оснований", - пишет Портнов на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что в последнее время отношения между Зеленским и НАБУ очень напряженные после объявления подозрения заму главы Офиса президента Олегу Татарову.

А потому нельзя полностью исключать, что Сытника могут отстранить по "методу Тупицкого", даже несмотря на поддержку западных посольств.

Впрочем, пока еще не все ясно и с КСУ. Точнее с тем - будет ли по факту исполнен указ президента, либо его проигнорируют.

На 5 января запланировано специальное заседание суда, на котором, собственно, он и определится окончательно с тем признает ли Тупицкого своим главой или нет.

У Зеленского отступать не намерены (да особо уже и некуда) и пригрозили уголовной ответственностью за заявления КСУ о неконституционности указа президента.