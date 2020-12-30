Парламентская фракция партии "Голос" поменяла руководителя.

Как и предсказывала "Страна", вместо Сергея Рахманина фракцию возглавил его заместитель Ярослав Железняк. Это давно ожидаемая рокировка, которая может, как полагают некоторые, сказаться на политике самой маленькой фракции (20 депутатов) в сессионном зале и самой партии.

Подробности - в нашем материале.

Рахманина поманил закон

Председателем фракции с первых дней "Голоса" в парламенте был экс-журналист Рахманин. Однако примерно с середины 2020 года на официальном уровне вроде заседаний согласительного совета глав фракций и комитетов парламента его стал заменять заместитель Железняк. Примерно в это же время заявил о сложении депутатских полномочий член фракции, бывший лидер партии Святослав Вакарчук. Многие посчитали, что на этом перемены в партии "Голос" не закончились, и стоит ждать смены руководителя ее фракции.

Сам Железняк тогда опроверг "Стране" свою скорую рокировку с Рахманиным, однако и дальше преимущественно сам, по наблюдениям журналиста, ходил от фракции на соглассовет и на неформальные переговоры с лидерами других фракций в кабинете председателя парламента Дмитрия Разумкова. На телеэкране "Голос" также чаще представлял Железняк и новый глава партии, народный депутат от "Голоса" Кира Рудык, чем Рахманин.

Дело было за изменением формального статуса Железняка, что и произошло сейчас. Он стал самым молодым руководителем фракции в парламенте независимой Украины. Железняк закончил Киевский институт международных отношений и Институт законодательства Рады. Он был внештатным помощником у ряда народных депутатов, работал с министром экономики Айварасом Абромавичусом и другими западными советниками, правительством Владимира Гройсмана.

Его заместителем по фракции стал секретарь комитета Рады по вопрос национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Дрейф к Зеленскому?

Официальное объяснение ухода Рахманина с руководящей должности: он как член комитета по вопросам нацбезопасности хочет "больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе".

"В час, когда вопросы безопасности приобрели чрезвычайную остроту, есть острая необходимость сосредоточиться на этой проблематике. Мои знания и опыт должны быть максимально использованы в этой сфере с учетом того, что во фракции есть политики, способные эффективно управлять фракцией", - цитирует Рахманина пресс-служба.

Интересно, что коллеги Рахманина в комитете говорят, что он и так много времени уделяет комитетским вопросам.

"Не могу сказать, что до своего ухода с руководства фракцией он уделял недостаточно внимания задачам комитете. По-моему, он с головой ушел в нашу работу, хотя, возможно, ему кажется, что это не так. Может быть, он хочет еще сильнее вникнуть в вопросы оборонных закупок, территориальной обороны, которые его, по моим наблюдениям, серьезно интересуют", - говорит собеседник в комитете нацбезопасности.

По другой версии, уход Рахманина связан с внутренней конкуренцией во фракции и сменой в ней центра влияния.

"Рокировка напрашивалась давно. Рахманин был креатурой Вакарчука, тот его взял в список, пролоббировал на главу фракции. Уход Славы и теперь Сергея с руководства означают, что в "Голосе" "либералы" во главе с Рудык и Железняком окончательно взяли вверх над "государственниками" Вакарчука, Рахманина и, например, Романа Лозинского",- говорит собеседник в руководстве фракции "Слуги народа" (СН).

Теперь, как ожидают в СН, может измениться политика "Голоса" в сессионном зале и фракция станет чаще голосовать в унисон с партией президента. Такой прогноз содержится в посте нардепа от СН Максим Бужанский о смене руководства в самой маленькой фракции Рады.

"Недрогнувшей, железной рукой он (Железняк - Ред.) поведет партию и фракцию помогать нам (СН - Ред.) при голосованиях, добавляя свои 17 голосов (на самом деле 20 депутатов во фракции - Ред.) вместо тех наших, кто намертво застрял в буфете", - написал то ли в шутку, то всерьез Бужанский в своем Телеграм-канале.

Источник в руководстве фракции СН допустил такое развитие событий.

"Теоретически действительно может быть, как написал Макс. Но у "Голоса" много "красных линий", в которые мы ("слуги народа" - Ред.) не всегда помещаемся. Это касается и экономики, и каких-то политических вещей", - утверждает собеседник.

"Голос" и раньше довольно часто поддерживал "Слугу народа" по разным позициям. И при этом иногда пикировался с "Евросолидарностью". Особенно перед местными выборами. Похожая позиция, например, у мэра Львова Садового, который имеет негласный альянс с Зеленским на фоне конкуренции с партией Порошенко. Поэтому, нельзя исключать, что и парти "Голос" будет дрейфовать в сторону от конкурирующей с ней "Евросолидарности", поддерживая по некоторым вопросам партию президента", - сказал "Стране" источник в политических кругах.

Сергей Рахманин (слева) - соратник покинувшего парламент Святослава Вакарчука, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Голос" собирает друзей

В целом новый руководитель фракции вписывается в канву заявлений о перезагрузке "Голоса" после ухода Вакарчука и местных выборов.

"Задача - сохранить и усилить партию, как приют для так называемых реформаторов, которые либо не попали во власть, либо были изгнаны из нее при президентах Порошенко и Зеленском. Они сначала создадут некие свои структуры, чтобы с ними влиться в "Голос", -комментирует политолог Анатолий Октисюк, ссылаясь на свои источники в партии.

Депутат от "Голоса", хорошо знающий ситуацию в партии, отрицает связь со сменой руководства фракции с изменением ее политической позиции.

"Партия будет обновляться вне зависимости от того, кто возглавляет фракцию. Это процесс будет идти при любом лидере", - уверяет источник.

В партию действительно придут некие новые люди (он не сказал кто), но это якобы не будут видные представители либерального лагеря в Украине - бывший премьер Алексей Гончарук и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, о чем ходят разговоры в политических кругах.

"По типу Макса Нефедова, влившегося во время местной кампании, будут новые присоединения. Но не скоро и не названные вами люди", - настаивает источник.

Относительно Железняка он сомневается, что фракция начнет следовать в фарватере политики СН в сессионном зале: по его словам, это не зависит от лидера, так как голосования фракции - коллективные решения.

"Верите или нет, смена главы фракции произошла рутинно. Рахманин действительно хочет поработать тщательнее над законами. Он помогал Железняку и Костенко максимально влиться в процессы. Это не была победа одних над другими, они продолжают очень хорошо общаться сейчас. Никакой борьбы за должность не было, потому что никто не рвался ее занять. Ее ценность в глазах наших депутатов невысока", - резюмирует источник.