С нового года украинцев ждет настоящий коммунальный шок. Уже с января подорожает большинство услуг, начиная с электричества и заканчивая газом и водой.

Среднестатистическая платежа за двушку в 50 квадратов в январе подорожает, по сравнению с декабрем, почти на тысячу гривен, — подсчитал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Украинцам, которые живут в частных домах, придется переплачивать еще больше — от тысячи к декабрьской платежке и больше.

По коммунальным счетам ударит цена на газ - с января тариф выходит на рекордные за всю историю Украины показатели, ведь дорожает и сам газ, и его доставка. Минимальный ценник с доставкой - около 8 гривен, но большинство поставщиков выставили тариф 9-11 гривен за куб, а максимальная цена, которая ожидается на январь — 14 гривен за куб.

Причем, шокирующие январские платежки - это лишь вершина айсберга. Коммуналка будет дорожать и дальше. В частности, весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за придомовую территорию.

А вот условия по субсидиям будут только ухудшаться - людям станут чаще отказывать, а часть платежа, которую придется платить со своего кармана, вырастет, — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Страна" разбиралась, как изменится платежка с января 2021 года, и что будет с коммунальными тарифами дальше

Газ: десятки гривен на кухне, тысячи - на котле

"Страна" уже подробно писала, как с осени менялись тарифы на газ для населения. Стартовав с сравнительно невысоких летних показателей (порядка 3 гривен за куб) к декабрю ценник от "Нафтогаза" вырос фактически вдвое - до 6,33 гривен за куб, а у других поставщиков - еще больше (до 8-9 гривен за куб).

На январь "Нафтогаз" повысил тариф еще на 14% - до 7,22 гривен за куб с НДС, но без учета доставки.

Изменились тарифы и у других поставщиков. При этом в ценовой диапазоне до 8 гривен за куб работает не так много компаний — 12 из более чем 50 поставщиков ("Газ АП" - 6,99 гривен, ."Галнафтогаз" - 7,5 гривен, "Аскания Энерджи" - 7,2 гривны за куб и т.д).

Еще 13 поставщиков ("Волыньэлектросбыт", "Энера", "Кременчуггазсбыт" и др.) предлагают газ по 8-9 гривен за куб.

Но большинство газовщиков (порядка 30) продают свой ресурс по цене от 9 до 11 гривен за куб. Рекордный ценник у "Львовэнергосбыт" - 10,8 гривен за куб.

Для сравнения: максимальная стоимость газа в последние два года не превышала 8,55 гривен за куб уже с доставкой.

Кстати, доставка с января тоже дорожает. НКРЭ уже утвердила тарифы на транспортировку газа для 19 газораспределительных компаний.

Причем для 17 из них тариф повышен на 6-110%, и только для двух компаний ценник снизили. Новые расценки - очень высокие. К примеру, потребители "Лубныгаза" с января будут платить за доставку по 2,94 гривен за куб (что на 101,4% выше, чем сейчас).

Тариф на доставку для "Киевоблгаза" повысили почти на 80% (до 1,74 гривен за куб), для "Кировоградгаза" - на 84,6% (до 1,92 гривны за куб), для "Тернопольгаза" - на 110% (до 2,6 грн за куб), для "Херсонгаза" - на 78,4% (до 2,5 гривен) и т.д.

Повышение тарифа сразу и на газ и на его доставку дает просто рекордный ценник.

"Если считать по максимуму, с учетом самого дорогого газа и доставки, то получается порядка 14 гривен за куб", — говорит Скубченко.

Средний ценник с учетом доставки - 9-10 гривен за куб.

И, если по кошелькам жителей многоэтажек дорогой газ ударит не очень сильно, так как потребление кухонного газа в целом невысокое (порядка 10 кубов в месяц на семью), то вот владельцы частных домов на газовом отоплении получат рекордные платежки.

К примеру, если владелец небольшого дома в 100 квадратов в декабре покупал газ у "Нафтогаза" по 6,33 гривны и платил "Киевоблгазу" за доставку около гривны за куб (то есть, всего - 7,33 гривны за куб), то отопление обойдется ему около 3,7 тысяч гривен (при среднем потреблении - 500 кубов газа в месяц).

В январе за услуги этих же поставщиков придется платить уже по 8,96 гривен за куб (7,22 гривны за газ и 1,74 гривны за доставку). То есть те же 500 кубов будут стоить около 4,5 тысячи гривен, а переплата, по сравнению с декабрем, составит 800 гривен.

И чем больше дом и выше тариф у поставщика и плата за доставку, тем больше придется переплачивать. На больших усадьбах счет будет идти на "лишние" тысячи гривен.

Причем, получат рекордные газовые платежки не только состоятельные владельцы элитных особняков, но и сельские жители, в том числе, пенсионеры, которым платить особо нечем.

Поэтому тенденция прошлых отопительных сезонов, когда люди отказывались от газового отопления, съезжали на зиму в сараи и пристройки, в этом сезоне получит дальнейшее продолжение.

Тем более, что январское поддержание газа, скорее всего, будет не последним.

"В Украине стоимость газа решением Кабмина привязана к формуле "Амстердам+", где основная составляющая — это цена газа на европейских хабах (в частности, голландском TTF). То есть любое повышение стоимости газа в Европе тут же отражается на украинских потребителях", — говорит Попенко.

А так как на европейских хабах газовые котировки идут вверх (вслед за ценами на нефть), к февралю-марту средний ценник на газ в Украине может вырасти до 11-12 гривен за куб.

Отопление и горячая вода: 600 гривен сверху

Дорогой газ накручивает ценники на отопление и горячую воду.

Недавно НКРЭ повысила тариф на производство тепловой энергии для населения для 23 ТЭЦ и когенерационных установок. Меньше всего повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (на 5,5%), а больше всего - для столичной "Евро-реконструкции" (на 49,7%). Новораздольская и Новояворивской ТЭЦ (обе входят в ООО "Нафтогаз Тепло») тариф повысили на 37,1% и 34,1% соответственно, Белоцерковской ТЭЦ — на 33,2%,"Сумытеплоэнерго" — на 25%, Черниговской ТЭЦ — на 24,1% и т.д

Средневзвешенный тариф составил после повышения 1121,71 гривен за гигакалорию. Но, к примеру, для Северодонецкой ТЭЦ - 1471,54 гривен, а для ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 гривен за гигакалорию.

В НКРЭ обосновали рост тарифа подорожанием газа и его доставки, увеличением зарплат и пр.

Впрочем, наш источник на энергорынке говорит, что тарифы на ТЭЦ завышены, минимум, на 20-30%.

"В них закладывают, что хотят. Есть много схем, которые позволяют накручивать тариф. Это, к примеру, поставка угля по завышенным ценам через фирмы-прокладки, завышение расходов топлива, завышенная смета ремонтов, фиктивные инвестпрграммы, под которые списываются деньги. Формально должны проводиться общественные слушания по новым тарифам, и свою подпись под протоколом ставят представители местной власти. Но на самом деле чиновники нередко в доле, поэтому дают добро на любые тарифы. А централизовано их аудит никто не проводит. Поэтому при желании тариф можно завысить и на 50-70%", — рассказал источник.

При этом, как говорит Скубченко, новые тарифы изначально вызывают вопросы.

"У нас действует постановление Кабмина, по которому при расчете тарифа на тепло должны учитывать стоимость газа за прошлый отопительный сезон. По расчетам Минрегиона, это 4048 гривен за тысячу кубов. Но, похоже, этой формулы не придерживались", — отмечает эксперт

Тариф на производство тепла для ТЭЦ — это часть общего тарифа на отопление. Те жители многоэтажек, которые уже подписали новые договоры, автоматически увидят новые ценники в январских платежках (другие составляющие тарифа на отопление - доставка и распределение, но они пока не дорожают).

Те, у кого новых договоров пока нет, остаются на старых тарифах, но ни все равно будут выше прошлогодних, так как не будет "скидки Гончарука".

"В среднем по отоплению подорожание - на 30%. Если раньше за стандартную двушку площадью 50 квадратных метров платили 1,6 тысяч гривен в месяц, то с января будет 2,1 тысяч, то есть, плюс 500 гривен", — посчитал Олег Попенко.

Горячая вода тоже подорожает.

"Если раньше потребители платили в среднем до 90 гривен за куб, то с января будет до 120 гривен, то есть, на каждом кубе переплата - 30 гривен, Если учесть, что среднестатистическая семья потребляет приблизительно три куба в месяц, придется перепаивать 90 гривен", — говорит Попенко.

То есть, по отоплению и горячей воде в январе получим плюс порядка 600 гривен.

До окончания нынешнего отопительного сезона, то есть, до апреля 2021 года эти тарифы должны оставаться стабильными. Но если будет резкое подорожание газа (а цена ПСО для коммунальщиков тоже привязана к формуле "Амстердам плюс"), то не исключено, что предпримут попытку еще больше повысить расценки.

Хотя тут есть законодательная ловушка - порядок формирования тарифов на отопление уже отменили (есть только порядок для тарифов на тепловую энергию по новым договорам и новому закону о ЖКХ). Разве что, по аналогии с прошлогодними "скидками Гончарук" введут "наценки Шмыгаля", - иронизирую эксперты.

Ну а что касается следующего отопительного сезона, то, скорее всего, к тому времени расценки на отопление будут уже рыночными (ПСО отменят) и начнут скакать вслед за ценами на газ.

Холодная вода: с января плюс 20%, в мае - новые ценники

С 1 января в Украине меняются также тарифы на холодную воду. Новые ценники уже одобрила НКРЭ.

Изменения по тарифам коснутся большинства крупных водоканалов страны, в частности в Одессе, Киеве, Ужгороде, Херсоне, Виннице, Луцке, Полтаве, Черновцах, Харькове, Николаеве, Сумах, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Житомире, Черкассах. Также прописаны изменения в тарифах для части водоканалов в райцентрах (Белая Церковь, Бровары, Ирпень, Кривой Рог, Умань и другие).

В среднем подорожание составит 20%.

Но, к примеру, в Житомире - больше чем на 30%, а в Хмельницком - на 10%.

К примеру, в Одессе новый тариф на централизованное водоснабжение составит 13,4 гривен за куб без НДС, а на водоотвод - 11,2 гривны за куб.

По "Киевводоканалу" новый тариф — 10,97 гривен и 9,86 гривен соответственно. В Ирпене ценник на воду взлетит до 9,6 гривен на воду и до 15, 96 гривен за куб на водоотвод. В Мелитополе - до 12,94 и 16,2 гривен соответственно, в Днепре - до 12,26 гривен и 8,46 гривен, в Кривом Роге - до 10,8 гривен и 10,77 гривен. В Чернигове за куб холодной воды придется платить 11,62 гривен, а за водоотвод — 11,59 гривен. В Житомире — 11,74 гривен и 13,15 гривен соответственно. В Ужгороде новые тарифы составят 20,55 гривен на воду и 10,93 гривен за куб на водоотвод.

Рост ценника традиционно объясняют повышением расходов - дескать, сети изношены, реагенты и электричество дорогие, зарплаты приходится увеличивать.

Оплачивать все это придется потребителям. Средний расход холодней воды на человека - порядка 5 кубов в месяц. И если сейчас киевская семья платит за воду 460 гривен в месяц, то по новым тарифам будет 500 гривен.

В Житомире за такие же объемы придется заплатить около 600 гривен, что на треть больше, чем сейчас. При этом тарифы на холодную воду растут с завидной регулярностью. В последний раз их пересматривали зимой 2020 года, и тогда по отдельным регионам рост составил в среднем 20%.

"Если проанализировать тарифы на воду с 13 года, то динамика вообще рекордная - рост в шесть раз. Ни инфляция, ни доллар, ни зарплаты у нас за это время так сильно не увеличивались. Точно так же нет никакого экономического обоснования для нынешнего роста на 20%. Если зарплаты в структуре себестоимости воды это 25%, то тариф должен увеличиться максимум до 5%, но никак не на 20%", - говорит Александр Скубченко.

Причем, скорее всего, уже к маю водоканалы придумают новые ценники - как раз в это время они подают в НКРЭ обоснования по следующему повышению тарифов, а принимает их регулятор, как правило, в конце отчетного года. То есть, с января 2022 года холодная вода подорожает еще примерно на 20%.

Электроэнергия: минус льготы и 3,5 гривен за киловатт с апреля

Тарифы на электроэнергию в общей платеже за коммуналку повысились последними.

Кабмин принял решение по ним буквально под елочку - 28 декабря. Это было по сути первым решением нового и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Итог - ценник для населения повышается почти вдвое. Правительство попросту отменило льготный тариф за первые 100 киловатт (90 копеек за киловатт), поэтому все теперь будут платить по 1,68 гривен уже с первого киловатта. Фактически такой подход не позволяет потребителям платить меньше за счет экономии электричества. Ведь если раньше, при экономии, можно было уложиться в 100 киловатт в месяц и заплатить всего 90 гривен, то сейчас - экономь, не экономь, все равно выставят счет не ниже 168 гривен.

"За счет отмены льготного тарифа с украинцев возьмут дополнительно 1,5 млрд гривен уже в январе", — подсчитал Скубченко.

Если среднестатистическая семья, расходующая 300 киловатт в месяц, еще в декабре заплатит за свет 426 гривен (90 гривен за первые 100 киловатт по льготному тарифу и 336 гривен за остальные), то уже в январе придется отдать 504 гривны.

"И еще непонятно, что будет с платежами тех, у кого стоят электрокотлы на отопление. Сейчас они получают 3 тысячи киловатт в месяц по льготному тарифу, то есть, платят 2,7 тысяч гривен. Но, если льготный тариф уберут для всех, то сумма будет другая — 5040 гривен. Само постановление Кабмина пока на доработке в секретариате, так что неясно, как решат судьбу потребителей, отапливающих дома электричеством", — добавил Скубченко.

Но нынешние ценники на электроэнергию - переходные. Они будут действовать только до 31 марта 2021 года. А вот что будет потом - вопрос открытый. Скоре всего, тарифы будут полностью рыночными, а диапазон рыночных цен, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, сейчас от 2,5 до 4 гривен за киловатт.

"Не исключено, что с апреля тариф 1,68 гривен будет льготным, а стандартные ценник установят вдвое выше, на уровне 3,2-3,5 гривен за киловатт", — говорит Скубченко.

О причинах этого "Страна" уже писала: из-за сверхвысокого тарифа на закупку электроэнергии у "зеленой энергетики" на энергорынке образовался многомиллиардный дефицит средств, который покрыть за счет населения.

Кроме того, на низкие тарифы жалуется "Энергоатом", который, собственно, и закрывает расчеты по ПСО (в отличие от тепловой и зеленой генерации у него дешевое производство электроэнергии).

Отмену ПСО и переход к чисто рыночным тарифам лоббируют и крупные олигархи, чьи предприятия потребляют много энергии - они заинтересованы, чтоб "Энергоатом" поставлял дешевую электроэнергию им, а не населению.

Придомовая территория: ЖЭКи ждут мая

Сейчас самыми "обиженными" в плане тарифов являются ЖЭКи. Они попали в ту же законодательную ловушку - новые тарифы не могут утвердить, пока потребители не заключат новые договора на обслуживание. А, чтобы их заключить, нужно получить согласие 75% жильцов многоэтажки, что нереально. Только недавно парламент уладил эту проблему, прописав, что, если к маю жители домов не определяться с договорами и подрядчиками, будут автоматически конкурсы и типовые договора.

Но до мая тарифы на обслуживание придовомой территории останутся неизменными. В среднем это 3-4 гривны за квадратный метр.

"ЖЭКи по-сути, стали заложниками ситуации, так как их расходы повышаются, а пересчитать тариф они не могут", — говорит Скубченко. Но в мае ЖЭКи смогут компенсировать свои потери и пересчитать тариф.

С мая наводить порядок в многоэтажках будут и управляющие, а у них тариф уже другой - 10-20 гривен за квадрат.

То есть, за обслуживание придется платить в 3-7 раз дороже, чем сейчас. Если сейчас за квартиру в 50 квадратов нужно отдать 150 гривен в месяц, то с мая платежка вырастет, как минимум, на 60 гривен, — говорит Попенко. Если жильцы заключат договор с профессиональным управляющим, то придется платить еще дороже, минимум, 500 гривен.

Платежка: январь vs декабрь

Если считать общую платежку за стандартную двушку в 50 квадратов, то в декабре она составит: 1,6 тысяч гривен за отопление, 88 гривен за кухонный газ, 270 гривен за горячую воду, 460 гривен за холодную, 426 гривен за электричество и 150 гривен за придомовую территорию. Всего — 2994 гривны.

В январе цифры будут другие. По этой же двушке в 50 квадратов: отопление потянет на 2,1 тысяч, кухонный газ — 99 гривен, горячая вода - 360 гривен, холодная вода — 500 гривен, электроэнергия — 504 гривны, придомовая территория - те же 150 гривен (до мая). Итого — 3713 гривен или на 719 гривен больше, чем в декабре.

"Но будут еще и "мелкие" накрутки, скажем, по доставке газа, воды и тепла, а это фактически еще 100 гривен к платежке", - говорит Попенко. То есть, общая переплата - 819 гривен.

Платежка жителя частного дома с газовым топлением тоже поменяется.

В декабре за дом в 100-120 квадратов потребитель заплатит: 3,7 тысяч за отопление (за 500 кубов газа по тарифу на газ от "Нафтогаза" 6,33 гривны за куб и около гривны за куб за доставку "Киевоблгазу"), 426 гривен за электричество, 800 гривен за воду (горячая подогревается двухконтурным газовым котлом, то есть, отдельно не тарифицируется), 100 гривен за вывоз мусора. Всего — 5026 гривен.

В январе платежка составит: 4,5 тысяч за отопление (тариф "Нафтогаза" - 7,22 гривны за куб, "Киевоблгаза" на доставку — 1,74 гривны за куб), 504 гривны за электроэнергию, 1000 гривен за воду, 100 гривен за вывоз мусора. Всего — 6104 гривны или почти на 1,1 тысячу больше, чем за декабрь.

При этом получить субсидию с нового года будет сложнее. Мы уже писали, что Кабмин открывает госорганам, принимающим решение о выделении субсидий, доступ к единой информационно- аналитической системе, где в редеем реального времени можно проверить информацию о потребителе и, если нужно запросить дополнительные данные.

"Для контролирующих органов это возможность получить необходимую информацию на одной платформе, поэтому для них это упрощает проверки з точки зрения администрирования", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Эксперты ожидают, что будет больше отказов по субсидиям, так как финансирование в бюджете на 2021 год урезали на 2,7 млрд, а коммунальные тарифы только растут. То есть, денег на всех попросту может не хватить.

Но даже тем, кто субсидию получит, придется больше доплачивать со своего кармана. "Скажем, по газу субсидия будет компенсировать затраты по ценам так называемого "поставщика последней надежды", а они ниже реальных тарифов многих поставщиков (на январь - 7,65 гривен за куб - Ред.)", - говорит Скубченко.