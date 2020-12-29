Украина готовится перейти в 2021 год. Уходящий 2020-й ознаменовался эпидемией коронавируса, которая тотально изменила ситуацию во всем мире.

И уже понятно, что этот фактор останется основным и в году наступающем.

Украине пандемия добавила к прежним проблемам новые, обострила внутренние политические противоречия, а также ускорила падения рейтинга власти и ее партии "Слуга народа", что и стало очевидным во время местных выборов.

Тем более, что в течение года стал очевидным крах надежд, которые связывались с президентом Владимиром Зеленским практически по всем позициям - и окончание войны на Донбассе, и "конец эпохи бедности", и борьба с коррупцией, и многое другое.

Все эти тенденции, судя по всему, продолжатся и в будущем году.

Какие перемены принесет 2021 год в украинскую политику, разбиралась "Страна".

1. Что будет делать Байден с Украиной?

Главным фактором, который будет воздействовать на украинскую политику в 2021 году - это отношения с администрацией нового президента США.

Главный этот фактор потому, что именно американцы оказывают сейчас определяющее влияние на украинскую политику (как внутреннюю, так и внешнюю).

Позиция демократического истеблишмента в отношении нашей страны хорошо известна. Именно при демократах и кураторе Украины от президента Обамы Джо Байдене была создана инфраструктура внешнего управления в виде так называемой "антикоррупционной вертикали" (НАБУ, САП, НАПК).

И именно при Байдене американцы прикладывали большие усилия, чтоб эта инфраструктура заработала.

Как считают источники "Страны" в дипломатических кругах, близким к западным посольствам, при президенте Байдене эта политика будет продолжена и резко усилена.

"Основную роль в определении политики Госдепа США по Украине будут играть люди формата Джорджа Кента (бывший заместитель американского посла в Украине, который считался куратором НАБУ - Ред.). Их позиция известна - они хотят завершить процесс установления влияния над судебной и правоохранительной системами и, опираясь на это, создать новую политическую конфигурацию в стране, в которой украинский олигархат уже не будет играть определяющую роль. А ключевые позиции займут понятные Госдепу люди. При этом из олигархов главные удары будут наноситься по Коломойскому, люди которого активно воевали против Байдена, а также по Ринату Ахметову. У него хотят забрать контроль над энергетикой, чтоб открыть дорогу для захода западных компаний", - говорит источник.

Проблемой в реализации этого плана будет крайняя непопулярность темы внешнего управления и его адептов в Украине. А также сопротивление украинской элиты, которая будет традиционно доказывать американцам, что ее трогать нельзя иначе "Запад потеряет Украину и она уйдет к Путину".

Так что пока трудно сказать, насколько этим планам суждено исполниться.

Но усиление американского давления может обострить политические противоречия в стране и стать фактором дестабилизации внутренней ситуации.

Тем более, что на это будет активно работать сразу две группы - так называемые "соросята" (близкие к Демпартии украинские активисты и политики) и экс-президент Петр Порошенко. Обе группы будут доказывать, что именно на них нужно сделать ставку Байдену и параллельно дискредитировать Зеленского, а заодно и друг друга.

Отдельная очень важная тема, связанная с США, это ситуация на Донбассе и вообще отношения Украины с Россией. Но об этом мы чуть ниже расскажем отдельно.

2. Кого отправят в отставку?

Усиление давления американцев на украинскую власть в первую очередь может вылиться в кадровые требования.

"Будут выставлены условия по переформатированию правительства, а возможно и по его отставке. Также будут условия по смене руководства правоохранительных органов, включая генпрокурора. Плюс неприкосновенность НАБУ и возвращение уголовной ответственности за декларирование", - говорит источник в дипломатических кругах.

Теоретически отправить в отставку правительство Дениса Шмыгаля возможно.

Верховная Рада дважды "прокатила" Кабмин Шмыгаля с его программой, а потому у него нет иммунитета от вотума недоверия.

Кроме того, в планах у Офиса президента все ж таки протянуть на должность первого вице-премьера нынешнего и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

А первый вице-премьер, в случае ухода Шмыгаля, автоматически становится и.о. премьера.

"Витренко - скорее всего, будущий премьер. Зеленский готовится поменять правительство, следуя своему правилу о необходимости частой смены. На Банковой не хотят ждать прихода новой американской администрации, по линии которой будут спускать их кандидатов на премьерский пост", - говорит политолог Вадим Карасев "Стране".

Впрочем, во-первых, далеко не факт, что Рада проголосует за назначение Витренко даже первым вице-премьером (не говоря уже о премьере). Особенно после решения о повышении цен на электроэнергию для населения.

Во-вторых, вряд ли такая перемена удовлетворит американцев (Витренко прочно ассоциируется с Игорем Коломойским).

С другой стороны перспективы голосования за новый "Кабмин соросят" (или даже за отдельных министров-"соросят"), а также выгодного американцам генпрокурора, в нынешней Раде близки к нулю.

И потому встает следующий вопрос - о роспуске парламента.

3. Будут ли досрочные выборы Рады?

Очевидно, что президенту Владимиру Зеленскому досрочные выборы Рады сейчас не нужны.

Как бы ни было плохо с единством фракции "Слуги народа" (которая сейчас балансирует на грани распада монобольшинства), после досрочных выборов для президента ситуация станет намного хуже.

Исходя из нынешних рейтингов, над новой Радой (а следовательно и над правительством) президент вообще потеряет контроль.

Поэтому, исходя из интересов Зеленского и его окружения, им нет никакого резона распускать Раду. У них сейчас другой план - укрепление собственной власти и мобилизации ресурсов под второй срок президента. И этому плану тема досрочных выборов прямо противоречит.

Тем более, что сейчас президент наладил более-менее ровные отношения почти со всеми крупными группами влияния в стране. И тех тоже плюс-минус пока все устраивает в нынешней ситуации.

Возможно, и есть недовольство со стороны того же Коломойского тем, что Зеленский не делает для него так много, как хотелось бы, но с учетом нарастающей угрозы из США, для олигарха нет смысла раскачивать лодку, чтоб не сделать хуже самому себе.

"Говорит Офис президента нашел точки соприкосновения с олигархатом после отставки правительства Гончарука (экс-премьер Алексей Гончарук - Ред.) и принятия бюджета на 2021 год, а также с региональными элитами после местных выборов. Зе уже не антисистемный политик, не враг системы, а ее часть. Пока сохраняется этот финансово-политический баланс, проведение любых внеочередных выборов маловероятно", - утверждает Бортник.

"Сейчас Раду можно изнутри укрепить и работать на второй президентский срок. В новом же парламенте монобольшинства не будет", - говорит политолог Вадим Карасев.

Нарушить этот расклад могут два фактор. Во-первых, массовые акции протеста (но об их вероятности ниже). Во-вторых, давление США.

Но последние на внутреннем поле пока сильно ограничены. Так как в стране нет популярных прозападных сил. Зато наращивает свою поддержку "Оппозиционная платформа за жизнь", которую американцы считают пророссийской.

С другой стороны, есть еще одна сила, которая заинтересована в роспуске Рады - это "Евросолидарность" Петра Порошенко.

Судя по нынешнем рейтингам, в лидерах на досрочных выборах окажутся сразу три политсилы - ОПЗЖ, "Слуга народа" и "Евросолидарность". И новая коалиция может быть сформирована только при условии союза двух из этих партий. У Порошенко в таком случае появляется надежда, что под давлением американцев Зеленский не пойдет на коалицию с ОПЗЖ и будет вынужден создать большинство с партией Порошенко, дав ему пост премьера.

Впрочем, большой вопрос - будет ли за такой проект будет "вписываться" Запад.

"Отношение к Порошенко у команды Байдена, как минимум, не лучше, чем к Зеленскому. Поэтому ради Порошенко-премьера никто досрочные выборы педалировать не будет. Скорее будет идти работа по переформатированию политического поля страны. Попробуют раскрутить Кличко, присмотрятся к Гройсману, оценят перспективы новой либеральной партии в нише "Голоса" - тогда может быть и рискнут. Но это все явно не в 2021 году", - предполагает источник в дипломатических кругах.

4. Будут ли акции протеста и попытка собрать новый Майдан?

Поломать описанный выше инерционный сценарий и все-таки подтолкнуть ситуацию к досрочным выборам Рады могут и массовые акции протеста и/или грандиозные скандалы во власти.

Собственно, именно на это и может сделать ставку Порошенко, чтоб добиться реализации своего плана.

Впрочем, до сих пор раскачать ситуацию ему не удавалось. Самые многочисленные акции протеста были во времена Штайнмайер-майдана против "капитуляции" - то есть выполнения политической части Минских соглашений.

Но сейчас их и сам Зеленский выполнять не собирается. Также как и менять курс Порошенко в гуманитарной политике (по украинизации).

То, что это бьет по рейтингу президента и его политсилы, очевидно, Банковую беспокоит не так сильно, как возможное появление радикалов под окнами президентского офиса.

Скандалы же по более мелким поводам - вокруг Ермака (с якобы провалом операции по "вагнеровцам"), вокруг Олега Татарова, дела Шеремета и прочие не собирают большую массовку.

"Оппозиция не объединена против Зеленского, как было с Януковичем (экс-президент Виктор Янукович - Ред.). По одиночке партиям не вытянуть Майдан. Угрозы такого сценария со стороны, например, Порошенко - это больше партийная политика, а не уличная. Сейчас не вижу настоящих уличных лидеров", - говорит Вадим Карасев.

Политолог Бортник также говорит об отсутствии лидеров, способных объединить вокруг себя массы, но и ясных общенациональных идей для серьезных протестов.

По его мнению, почву для акций протеста может создать разве что взрывной рост тарифов.

В целом, социальный протест (с учетом тяжелой ситуации в экономике и ограничения трудовой миграции из-за закрытых границ с Евросоюзом) имеет в следующем году большие перспективы, чем политический.

Но тут опять же вопрос в том, кто его организует и возглавит.

5. Как будут развиваться события на Донбассе и вокруг Крыма?

Сейчас конфликт на Донбассе находится в замороженном состоянии: на линии фронта удерживается хрупкое перемирие (хотя и постоянно срываемое), а от выполнения политической части Минских соглашений команда Зеленского фактически отказалась.

В следующем году на ситуацию в первую очередь будет влиять позиция США и ее отношения с Россией.

Главный вопрос - придут ли Москва и Вашингтон к стратегическому соглашению о необходимости окончания войны на Донбассе и если да, то на каких условиях.

Распространено мнение, что администрация Байдена будет занимать намного более жесткую позицию по России, чем Трамп. Но есть и другое мнение - что у демократов, в отличие от нынешнего президента США (которого постоянно обвиняли в работе на Кремль), в отношениях с Москвой будут развязаны руки, а потому договоренности возможны.

Тем более, что по ряду других направлений внешней политики, команда Байдена настроена более миролюбиво, чем Трамп (например, по Венесуэле и Кубе).

Впрочем, нельзя исключать, что отношения между РФ и Америкой будут ухудшаться и дальше и Вашингтон усилит давление на Россию с конечной целью добиться ухода Путина от власти.

То, по какому пути пойдет развитие ситуации окажет очень сильное влияние и на Украину. И не только по войне на Донбассе.

Например, стоит обратить внимание на тему Крыма.

"Скорее всего, Киев попытается интернационализировать крымскую ситуацию, стараясь вовлечь как можно больше стран в ее обсуждение. Это нужно, в том числе, для отвлечения общественного внимания от отсутствия подвижек по Донбассу", - прогнозирует Руслан Бортник.

В тоже время, раскрутка темы Крыма может иметь и другие последствия. Сейчас украинские власти активно продвигают так называемую "Крымскую платформу". Смысл ее пока не очень понятен.

Но в дипломатических кругах распространено убеждение, что это может быть использовано для усиления санкционного давления против России. То есть, на основе "Крымской платформы" организуют некую международную конференцию, которая потребует вернуть Крым Украине и введет новые санкции (в дополнение к уже существующим).

Также это может легитимизировать расширение иностранного военного присутствия вокруг Крыма и создания иностранные баз на территории Украины.

В целом, если конфронтация в отношении России и Запада будет усиливаться, то это может привести и к изменению внутриполитической ситуации в Украине, где у американцев появится спрос на "ястребов", а не умеренных политиков. Что, кстати, может как раз и быть использовано для усиления как уличного, так и политического давления "партии войны" на Зеленского с целью досрочных парламентских или даже президентских выборов.

6. Как будут развиваться отношения центральной власти с местными элитами?

"Страна" писала, что настоящими победителями недавних местных выборов стали региональные кланы, чье положение укрепилось - и с этим фактом пришлось считаться Киеву.

Власть пошла на договоренности с большей частью влиятельных местных элит, сформировав с их политпроектами во многих облсоветах большинство.

"Налицо консенсус, что власть не вмешивается в дела кланов и обеспечивает на местах оговоренный объем финансирования. За это "слуг" взяли в составы большинства в облсоветах, где они порой на вторых ролях. Регионализация продолжится бесконфликтно под видом децентрализации", - спрогнозировал политолог Бортник.

Но все может измениться в случае резкого ухудшения социально-экономической ситуации в стране. "Местным элитам нужно будет оправдываться, и они сделают крайними центральную власть", - полагает политолог Анатолий Октисюк.

Серьезный политический кризис или падение экономики может обнулить сделку со властью. "Элиты на местах могут потребовать формального расширения своих административных и финансовых прав", - полагает Бортник.

Даже если это не будет называться федерализацией, по сути это будет она.

7. Возможен ли уход Владимира Зеленского с поста президента?

Тема досрочного ухода Владимира Зеленского с поста президента, на фоне быстрого падения его рейтинга, постоянно муссировалась в уходящем году.

Возможна ли его досрочная отставка в 2021 году?

Теоретически, естественно, ничего нельзя исключать. Но для этого нужно, чтоб одновременно совпали почти все описанные выше риски - жесткое давление США и отсутствие общего языка с администрацией Байдена, обострение отношений с Россией и ситуации на Донбассе, уличные протесты, грандиозные скандалы, официальный развал монобольшинства и прочее.

Пока такое совпадение выглядит маловероятным.

Зеленский в следующем году, также как и в нынешнем, будет балансировать между интересами олигархов, "партии войны" и Запада, пытаясь, с разной степенью успешности, проскочить "между крапелек", туша напряжение по каждому из направлений.

Но 2021 год в любом случае будет определяющим для политического будущего президента.

"На следующий год приходится экватор президентского срока Зеленского. От того, в каком состоянии он и его команда подойдут к этой черте, будет зависеть, баллотироваться ли ему снова на высшую должность", - говорит политолог Вадим Карасев.

То есть, к концу следующего года на Банковой уже будут примерно понимать - есть ли у Зеленского шансы на победу на выборах или нет. А также стоит ли ему вообще пытать счастья во второй раз.

И если решат, что не стоит, то включится счетчик времени для ухода президента. Причем в таком случае, Зеленский и "слуги народа" могут стать активными сторонниками преобразования Украины в парламентскую республику с обнулением полномочий главы государства.

Этот проект уже давно продвигают многие политики и в нынешней Раде (при условии поддержки со стороны "слуг") он легко набирает более 300 голосов.

Другой вопрос, что это может не понравится американцам, так как такое преобразование законсервирует нынешнюю систему с преобладающим влиянием во внутренней политике украинских элит.

Но это уже будет вопрос не следующего года.