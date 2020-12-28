Во вторник, 29 декабря, в Вене команда адвокатов Николая Азарова расскажет о победе в суде Европейского союза в Люксембурге, который окончательно аннулировал санкции Совета ЕС против бывшего премьера Украины. Решение Суда ЕС касается санкционного списка Совета Европейского союза, куда были внесены чиновники времен президентства Виктора Януковича.

В настоящее время под действием санкций ЕС остаются десять бывших украинских чиновников: Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в их отношении продлены на один год - до 6 марта 2021 года.

Санкции были введены в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением.

С самого Азарова санкции были сняты еще весной 2020 года, то есть этот вердикт суда касается уже аннулированного решения Совета ЕС. Но тем не менее важен с точки зрения моральной сатисфакции. Ведь суд фактически признал, что ограничения в Европе на экс-премьера и его сына были наложены, несмотря на недостаточные доказательства против него от украинского следствия.

Само решение суда уже выложено на его сайте.

"Страна" вместе с экспертами проанализировала его.

Полная сатисфакция для Азарова

Экс-премьер Николай Азаров анонсировал на вторник, 29 декабря, пресс-конференцию, на которой он и его адвокаты представят решение Пятой палаты Суда Европейского союза в Люксембурге, окончательно отменившего санкции в отношении бывшего премьера.

Пресс-конференция будет называться "Европейский суд своим решением зафиксировал отсутствие в Украине права на справедливый суд. Кейс Николая Азарова" и пройдет в Вене.

Именно в австрийской столице находится главный офис адвокатского бюро Lansky, Ganzger + partner, основатель которого Габриэль Лански является адвокатом Николая Азарова. Защитник экс-премьера - известный юрист. Он преподает на юридическом факультете Венского университета, активный член Amnesty International. Второй адвокат Азарова - Александр Эггер является руководителем отдела регулирования в этом же адвокатском бюро. 6 лет он работал в Европейском суде.

Именно эти адвокаты добились решения Суда Европейского Союза в Люксембурге, которым аннулировалось решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова.

Адвокаты обжаловали решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которое продлило индивидуальные санкции против окружения экс-президента Януковича, включая Азарова, еще на год.

Как известно, Совет ЕС принимал решения о санкциях ежегодно, начиная с марта 2014 года, и каждый раз их было необходимо оспаривать заново. Пока шли суды, в марте 2020 года Евросоюз уже исключил Азарова из "черного списка". То есть на момент вынесения решения от 16 декабря 2020 года Азаров уже не находится в санкционном списке ЕС.

Тем не менее решение Пятой палаты Европейского Суда от 16 декабря 2020 года фактически означает, что Николай Азаров полностью реабилитирован, так как санкции против него были произволом и не отвечали букве закона. Нет доказательств, что санкции вводились "на достаточно надежной фактической основе", - отмечается в решении.

Евросоюз ввел санкции против топ-чиновников из окружения Януковича после победы Майдана. Главным образом - на основании просьбы украинских властей и полученной от них же информации.

Как говорится в нынешнем вердикте Суда Европейского Союза, Совет ЕС при принятии решения о санкциях не предпринимал усилий по проверке данных, полученных из Украины.

Интересно, что в решении Суда приводится оправдание Совета ЕС. Мол, во время подготовки к введению санкций Советом Евросоюза велась переписка с Генеральной прокуратурой Украины.

"Генеральный прокурор является наиболее подходящим источником криминальной информации. Соответственно, переписка с Генеральной прокуратурой является наиболее подходящим каналом для получения информации и судебных решений по уголовным делам, возбужденным в Украине", - отмечается в позиции Совета ЕС.

Напомним, с 24 февраля 2014 года в течение почти 4 месяцев обязанности генерального прокурора Украины исполнял Олег Махницкий. То есть аргументы Совета ЕС сводятся к тому, что изначально вину Азарова и других подтверждал именно Махницкий. Что же касается решения Евросоюза оставить Азарова в санкционных списках в 2019 году, Совет ЕС с ноября 2018 по января 2019 года вел переписку уже с Генеральной прокуратурой, которую возглавлял Юрий Луценко, назначенный с подачи экс-президента Петра Порошенко.

Но Суд ЕС счел эти аргументы Совета Евросоюза недостаточными.

"Не был проведен аудит, были ли эти решения приняты в соответствии с правом истца на защиту и его правом на эффективное юридическое сопровождение", - отмечается в вердикте.

То есть Совет ЕС должен был изначально проверить, были ли нарушены права лиц, попавших под санкции Евросоюза. Если они были нарушены, то Евросоюз просто не имел права вводить такие санкции.

Также суд ЕС постановил, что человек не может считаться ответственным за незаконное присвоение средств исключительно на том основании, что против него ведется расследование в третьей стране (в данном случае Украине). "Тот факт, что истец подвергался уголовному преследованию за хищение государственных средств или активов... сам по себе по своей сути непригоден (для включения имени истца в санкционный список, - Ред.)", - установил суд.

И последний момент является очень важным.

Фактически суд определил, что до вынесения приговора в Украине, вступившего в законную силу, никто из граждан нашей страны не может быть подвергнут санкциям на основании лишь информации от правоохранительных органов Украины.

Отметим, что на этом основании отмену санкций ЕС через суд смогут требовать и большинство других украинцев, которые под них ранее попали.

Кроме того, это делает невозможным введение новых санкций на подобном основании.

Появляется право на реабилитацию и компенсации

"Вообще задачей тех санкций был не поиск справедливости, а необходимость изолировать чиновников из окружения Януковича от возможности влиять на процессы в Украине. Это был политический инструмент, не правовой, людей наказали без решения суда о том, что они в чем-то виновны. И все это ставит большой знак вопроса на счет демократии и уважения закона в самой Европе. Евросоюз предпринял попытку вырезать с украинского правового поля целый ряд топ-чиновников, не дожидаясь эффективного расследования в их отношении в Украине. Сегодня большинство из этих топ-чиновников уже реабилитированы решениями европейских судов", - поясняет "Стране" политолог Руслан Бортник.

По сути, такое решение суда ЕС открывает возможность для реабилитации всех бывших чиновников эпохи Януковича, которые подпали под санкции с подачи Турчинова и Яценюка после победы Майдана.

Более того, как считают адвокаты, вооружившись такими решениями, бывшие чиновники могут претендовать на компенсации как в Евросоюзе, так и в Украине, которая вносила их имена в санкционные списки, впоследствии передаваемые послам, не доказав их вину в Украине.

"За 6 лет санкции были сняты с большинства украинских чиновников. В данном случае основанием послужило то обстоятельство, что Генеральная прокуратура не представила каких-либо данных, которые бы подтвердили незаконность получения средств или их вывод за границу. Поскольку Украина не предоставляла каких-то данных на этот счет, введение санкций в Евросоюзе было политическим решением, а не юридическим. Речь идет о том, что должно быть решение на национальном уровне, что были незаконно получены какие-то денежные средства или какое-либо имущество. Этих доказательств за 6 лет не было предоставлено, нет решений в национальных судах. Теперь когда европейские суды реабилитируют чиновников эпохи Януковича, эти все лица будут иметь право на получение компенсаций в Украине. И вот тут очень хочется, чтобы несли персональную ответственность те, кто требовал вводить эти санкции, а не все граждане Украины, которые платят налоги", - говорит "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Адвокат объединения "Захаров и Партнеры" Артем Захаров в разговоре со "Страной" отмечает, что решение суда ЕС показало, что привлечение чиновников эпохи Януковича ничего общего с правовыми процедурами не имеет.

"Несмотря на то, что суд ЕС уже исключил Азарова и многих других из санкционных списков и реабилитировал их имена, на территории Украины до сих пор не приняты окончательные решения по делам, которые возбуждались в отношении этих чиновников. Суд ЕС установил, что во многих случаях процессы против этих госдеятелей ничего общего с правовыми процедурами не имеет. Мы все понимаем, что преследования Азарова и многих других представителей тогдашней власти было инициировано, чтобы давить на них и не допускать их к правовой и социальной жизни в Украине. Теперь и суд ЕС подтвердил, что все инициативы Украины по внесению этих лиц в санкционные списки и установление против них различного рода ограничений и запретов являлись незаконными и безосновательными, и в большинстве случаев не были подкреплены никакими юридическими актами внутри самой Украины. Кроме того, мы видим, что суд ЕС, как минимум, назвал незаконным нарушение разумных сроков по процессам в Украине, нарушение прав при предъявлении подозрений и прочее. Это решение может стать очередной ступенькой в судебных процессах в Украине", - считает Захаров.

Более того. Теперь чиновники, против которых ЕС несправедливо вводила санкции, могут вооружиться решением суда ЕС, чтобы привлечь к ответственности организаторов и исполнителей этих преследований в Украине, считает Управляющий партнер Адвокатского объединения "Баклер", адвокат Олег Бабич.

"Думаю, что общественность была уверена, что санкции давно или отменены, или полностью сняты. Анализ самого решения говорит о том, что прокуратура клепала дела по аналогичным примитивным схемам. Поэтому аргументы адвокатов и суда можно и нужно учесть на будущее. Важно другое - понесут ли ответственность исполнители и организаторы преследований, - считает Олег Бабич. - И вот когда по ним будут обвинительные приговоры, тогда можно будет говорить о реализации решения европейского суда и правовых ценностей".