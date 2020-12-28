На минувших выходных в Евросоюзе стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Прививать своих граждан начали в Польше, Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии и Испании. В некоторых странах прививочная кампания стартует с начала этой недели.

Вакцины от ковида доставлены уже во все государства ЕС. Напомним: 21 декабря Еврокомиссия одобрила вакцину производства немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Препарат получил одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), после чего был сертифицирован в Европе.

В США, в Британии, В Израиле и в других странах вакцинация началась еще раньше.

С 5 декабря идет вакцинация и в России (российской вакциной "Спутник V").

Вакцинация уже началась даже в таких отнюдь не крупных и не богатых странах, как Сербия.

А в Украине тем временем полная неопределенность.

Власти утверждают, что вакцина якобы уже на подходе. Разработан график вакцинации, а также план по логистике и хранению вакцин. Минздрав заявил, что вакцинировать украинцев начнут уже с февраля следующего года.

Но эти сроки могут сорваться. С поставкой бесплатных вакцин по линии COVAX есть проблемы. Да и понятно, что они — это своего рода "скорая помощь", и побороть эпидемию они вряд ли помогут. Нужно закупать большие партии вакцин на мировом рынке.

Как раз по этому направлению у нас - полный провал.

"В то время как многие страны вели переговоры с разными разработчиками вакцин и бронировали дозы, наши власти только имитировали бурную деятельность. В итоге досиделись до того момента, когда вакцин попросту нет - они под бронью на месяцы вперед", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Нардеп Ольга Стефанишина также утверждает, что закупки вакцины практически сорваны.

"С такими темпами вакцину за государственные средства мы получим примерно через год", — отмечает она.

"Если только нам не подсунут за бюджетные миллиарды откровенный неликвид, скажем какую-то пептидную вакцину с низкой эффективностью, но высокой ценой", — добавил Кравченко.

"Страна" разбиралась, почему Украина оказалась в хвосте мировой очереди за вакцинами от ковида и когда у нас может начаться вакцинация.

Европа массово вакцинируется, а что в Украине?

26 декабря Венгрия, первой в ЕС, начала делать своим гражданам прививки от коронавируса. А с воскресенья, 27 декабря, вакцинальная кампания официально стартовала в ЕС. В Польше использовали первую партию вакцины от компании Pfizer в количестве 10 тысяч доз.

До конца декабря страна получит еще 300 тысяч доз, а следующая крупная партия зайдет в Польшу в январе следующего года.

Кампании по вакцинации началась также во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии и Испании. На первом этапе вакцинируют населения из групп риска (пожилых, граждан с хроническими заболеваниями и других), а также медиков.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что уже со средины следующего года вакцина станет доступна всем гражданам.

Напомним: Еврокомиссия одобрила вакцину BioNTech/Pfizer.

В США и Канаде массовая вакцинация началась еще в середине декабря. Изначально использовали вакцину BioNTech/Pfizer. А в двадцатых числах декабря управление по санитарному надзору США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение еще одной вакцины — от американской компании Moderna. Также было распределены первые 6 млн доз. На данный момент в США уже вакцинировано больше миллиона человек.

Активно ищут вакцины от коронавируса и другие страны.

В Аргентине накануне Рождества приземлился самолет в первой партией (300 тысяч длз) российской вакцины Спутник V. Также в стране одобрили вакцину Pfizer/BionTech. Российский Спутник V также вошел в бразильский график вакцинации от ковида.

Но в списке есть и другие вакцины (в том числе, производимые в самой Бразилии - в рамках сотрудничества с китайскими и британскими фармацевтическими компаниями). Бразильские власти также собираются закупить 70 млн доз у компании Pfizer.

Плюс 42,5 млн доз Бразилия рассчитывает получить в рамках Covax.

То есть, обеспечение вакцинами идет сразу по двум направлениям — по линии Covax и через закупки на внешнем рынке.

"Власти более-менее платежеспособных стран еще полгода назад начали договариваться о вакцинах, хотя их на тот момент еще и не было. Деньги уже были выделены, а как только о препаратах появились первые новости, пошли бронировки. Таким образом власти диверсифицировали риски, ведь все понимали, что спрос на вакцину от коронавируса будет ажиотажным, и кто не успеет ее выхватить, останется ни с чем. На поставки от Covax никто не делал ставку. Ну, разве что Украина", — говорит Кравченко.

В нашем же Минздраве заявляют, что ждут первые партии вакцины в начале 2021 года.

Впрочем, пока нет никаких гарантий, что кампания по вакцинации наших граждан начнется в озвученные сроки.

8 миллионов доз от COVAX - под вопросом

В Украине уже есть график вакцинации, также Минздрав прорабатывает особенности логистики и хранения вакцин (для препарата Pfizer/BionTech нужна очень низкая температура хранения - до минус 80 градусов). Но это не значит, что вакцинация на низком старте.

В теории Украина, как и другие страны, может получить вакцину двумя путями - через гуманитарную инициативу COVAX или через закупки на внешнем рынке.

COVAX одобрил украинскую заявку на 8 млн доз. Но этого слишком мало: препарата хватит только на 4 млн человек (нужно по два флакона на каждого). В перспективе нам могут выделить еще 8 млн доз, но непонятно когда это будет и будет ли вообще.

Чтобы добиться формирования коллективного иммунитета, нужно вакцинировать порядка 20 млн украинцев. То есть, вакцины от COVAX - капля в море.

При этом непонятно, когда мы сможем их получить.

По словам главы Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова Валерия Минухина, в рамках COVAX Украина сможет получить лишь вакцину, официально одобренную ВОЗ. А пока таковых нет, так ни одна из вакцин окончательно не прошла третьего этапа клинических испытаний (на людях). После завершения этого этапа ВОЗ проанализирует все материалы, и только после этого может дать добро на ту или иную вакцину. Для этого понадобимся от нескольких месяцев до полугода, — рассказал нам Минухин

Предварительно в рамках COVAX будет закуплена вакцина AstraZeneca, эффективность которой ниже, чем у других западных вакцин. Кроме того, эта вакцина еще дорабатывается. И когда ее одобрит ВОЗ пока совершенно непонятно.

Также непонятно - когда COVAX вообще получит эти вакцины уже после того, как они будут одобрены ВОЗ.

Уже на середину ноября крупнейшие страны зарезервировали для себя больше половины всех будущих партий препаратов, сообщал The Economist со ссылкой на данные исследовательского центра Global Health Innovation Center при Университете Дьюка (США) .

К примеру, Канада закупит вакцин из расчета 10 доз на человека, Австралия и Британия - больше 5 доз, США - порядка 3 доз, Евросоюз в среднем 2,5 дозы на каждого жителя. То есть, забронировали явно с запасом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "вакцинальный национализм" распространяется в мире "полным ходом". Богатые страны раскупают вакцины в явно избыточных объемах, а бедным из-за этого препаратов может не хватить.

"Помимо прочего, у COVAX, похоже, еще и не хватает денег на закупку", — говорит Кравченко.

Гуттериш действительно обратился к донорам с просьбой выделить больше $4 млрд в январе- феврале 2021 года на закупку вакцин от коронавируса для беднейших стран мира.

Но, по данным организации People s Vaccine Allianc, вакцины может не хватить. В ближайший год в бедных и развивающихся странах вакцинировать смогут в лучшем случае каждого десятого жителя.

"Когда Украина на самом деле получит вакцину от COVAX, какого производителя, какими партиями - вопрос открытый", — добавила Ольга Стефанишина.

С кем Украина договаривалась по вакцине, но так и не договорилась

Другой вариант - как Украина может получить вакцину — централизованная закупка у производителей.

О том, что ведутся переговоры по поводу таких закупок, власти заявляли уже не раз.

На недавнем брифинге глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рассчитывает подписать контракт на поставки вакцин уже до конца этого года. Хотя, учитывая, что на 28 декабря никакой информации о контракте нет, в эти сроки Минздрав вряд ли уложится.

Ольга Стефанишина отмечает, что ведомство Степанова уже сорвало все сроки.

По ее данным, Минздрав поручил закупку вакцины "Медицинским закупкам Украины" только 10 декабря (тогда же на закупку вакцины перераспределили 1,3 млрд гривен), а технические характеристики компания получила только 22 декабря.

Но, если контракта не будет до конца года, выделенные 1,3 млрд попросту "сгорят", их нужно потратить в 2020 году, так как бюджетное финансирование на следующий отчетный период не переходит. Правда, 15 декабря ВР приняла поправку в Бюджетный кодекс, по которой сами деньги можно перечислить и в следующе году, но только если контракт будет в этом (по отсрочке платежа).

Кравченко говорит, что власти попросту сидели до последнего, рассчитывая на бесплатные вакцины, а теперь оказалось, что купить препараты, даже при наличии средств, не так просто.

Впрочем, есть и другая - конспирологическая версия.

"В затягивании сроков на самом деле заинтересовано международное фармацевтическое лобби, которое уже не первый год срывает госзакупки лекарств в Украине и поставляет сюда откровенный неликвид, к примеру, препараты, сроки использования которых заканчиваются. Не исключено, что теперь, чтобы впрыгнуть в последний вагон, наши власти закупят за баснословные деньги то, что им "втюхают". Это может быть, к примеру, пептидная китайская вакцина с крайне сомнительной эффективностью, но задорого", — говорит Кравченко.

Кстати, информация о появлении в Украине китайской вакцины от коронавируса на уровне слухов появилась уже давно. Так, некоторые СМИ написали, что китайскую вакцину заказали некие "частные клиники", и, якобы, уже формируют листы ожидания на вакцинацию.

Впрочем, совладелец клиники "Обериг" Александр Деркач "Стране" это опроверг, отметив, что частные клиники будут закупать лишь те вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине и станут официально импортироваться (а на сегодня таковых нет).

Не исключено, что информацию о "китайский вакцине" запустили намеренно, чтобы проверить реакцию общественности, - допускают эксперты.

Кравченко говорит, что власти сорвали сроки переговоров по закупке вакцин.

"Нужно было договариваться еще с лета", - говорит Кравченко.

То есть, фактически повторяется та же история, что и с масками и ИВЛ. До последнего власти говорят, что ситуация под контролем, а потом оказывается, что на мировом рынке уже все раскупили. И украинцам в итоге доступны лишь товары втридорога, завезенные предприимчивыми бизнесменами.

В то же время президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times сказал, что Киев вел переговоры с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Но после того, как США запретили экспорт американских вакцин до обеспечения потребностей внутреннего рынка, вакцина поступит в Украину на несколько месяцев позже.

Впрочем, в украинском медицинском сообществе говорят, что слышали о переговорах с ведущими производителями вакцин только от наших властей, хотя активно общаются с иностранными коллегами. То есть, были ли на самом деле переговоры и почему другим странам удались выхватить свою порцию вакцин, а мы не успели - вопрос открытый.

Если прямо контракта все таки не будет, Украина еще может попытаться заполучить вакцины через посредников, то есть, перекупить их у стран, которые забронировали препарат для себя. Недавно на Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таким посредником может стать Польша.

Ранее Зеленский обратился к послам Украины в США, Великобритании и странах Европы с просьбой приложить максимальные усилия, и договориться о поставках в Украину вакцин из стран, где есть их излишек.

В интервью The New York Times президент также сказал, что невозможно объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной от коронавируса в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. "Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не поставляют нам вакцины, они не могут получать вакцины из России", — заявил Зеленский.

Кравченко считает, что, для того, чтобы обеспечить вакцинацию в следующем году, Украина должна входить в кооперацию с РФ и производить у нас российскую вакцину.

Как мы уже писали, возможность производить вакцину есть на харьковском предприятии "Биолек". И Россия готова передать соответствующие технологии.

Но для начала производства нужно провести регистрацию российской вакцины в Украине. И будет ли это сделано - пока непонятно в виду, в первую очередь, политических причин.