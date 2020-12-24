Экс-премьер-министр и лидер именной партии Владимир Гройсман и переизбравшийся мэр Киева Виталий Кличко активно продвигаются в медиаполе как кандидаты на первые роли в украинской политике, которые заменить Порошенко на правом фланге, а потом, того и глядишь, самого Владимира Зеленского.

Эту тему активно "прокачивают" через соцопросы, которые фиксируют высокий уровень доверия к обоим политикам.

Например, декабрьский опрос социологической группы "Рейтинг" поставил Кличко и Гройсмана на второе-третье место по уровню доверия населения (на первом - Зеленский). Также пошли в гору президентские рейтинги Кличко и Гройсмана. Усиливаются и партии обоих политиков.

Правда, далеко не все эксперты с доверием относятся к этим цифрам. Есть мнение, что речь идет об информационной кампании в пользу Гройсмана и Кличко.

Но, тем не менее, в политических кругах перспективы обоих активно обсуждаются.

Проанализировала их и "Страна".

Пошли в рост

Как утверждает опрос "Рейтинга", по критерию доверия общества Кличко и Гройсман в первой тройке вместе с главой государства. Правда, у Зеленского - лучше баланс доверия-недоверия: ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 56% (-15%).

Кличко доверяют 30%, а не доверяют - 58% (-28%). Гройсману доверяют - 29%, не доверяют - 61% (- 32%).

Растут и президентские рейтинги обоих политиков. У Гройсмана - 6,4% среди тех опрошенных, кто определился с выбором и готов идти голосовать, у Кличко - 2,2%.

Согласно сентябрьским замерам того же "Рейтинга", уровень поддержки экс-премьера был 3,6% среди определившихся респондентов. За Кличко готовы были проголосовать менее одного процента участников опроса.

Для сравнения: у Зеленского по-прежнему самый высокий рейтинг в стране - 26,5% среди тех участников опроса, кто определился с выбором. Правда, в сентябре таких респондентов, согласно исследованию "Рейтинга", было 29%.

Кроме того, партия "Украинская перспектива Гройсмана" (УСГ) набирает 4,8% среди определившихся респондентов, вплотную приблизившись к 5%-му проходному барьеру. Согласно ноябрьским замерам "Рейтинга", у нее было 3,1%. Реанимированный для местных выборов политпроект Кличко УДАР имеет сегодня рейтинг 3,3%, а в ноябре - 3,7%, что фактически одно и то же.

Местные выборы добавили амбиций

Оба политика на слуху после недавней кампании в местные органы власти. Кличко вымучил себе победу на выборах мэра Киева в первом туре (хотя экзит-полы показывали, что он не дотягивает до 50%).

Его партия УДАР провела в Киевсовет 30 депутатов, что только на одного меньше, чем у победителя столичных выборов - партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко.

Гройсман по результатам кампании добился куда большего, чем Кличко в Киеве, успеха в своей базовой Винницкой области. Его партия получила первое место на выборах в облсовет, где стала ядром большинства и заняла почти весь президиум собрания, и горсовет, в котором у нее вообще больше половины голосов. Также выдвиженец УСГ переизбрался мэром Винницы.

Как считает политолог Руслан Бортник, именно успех Кличко и Гройсмана на местных выборах стал первой причиной их социологических подвижек, но не только.

"В случае Кличко, осваивающего национал-демократическую нишу - это еще грамотная работа политтехнологов и социологов. Относительно Гройсмана, который выставляет себя хозяйственником, сыграл рост запроса на профессиональное решение экономических вопросов", - комментирует эксперт "Стране".

Можно также говорить, что Кличко и Гройсмана "зацепил" сдвиг общественных предпочтений.

"Общество все больше разочаровывается в президенте Зеленском. Но альтернативы, например, в Порошенко ему не видит, поэтому, кстати, у того не падает антирейтинг. Этот тренд попробуют оседлать Кличко и Гройсман, сделав упор на национал-демократический электорат", - спрогнозировал политолог Анатолий Октисюк "Стране".

В тоже время, источник "Страны" среди социологов говорит об определенной искусственности роста показателей обоих политиков. "Оба взялись с высоким доверием к себе как будто ниоткуда. Хотя и Кличко, и Гройсман - это не новые лица. О них избирателям хорошо известно. И очень странно, что вдруг люди "прозрели". Это напоминает обычную технология раскрутки политиков, когда для привлечения к ним внимания им сразу рисуют какие-то заоблочные рейтинги, о них все начинают говорить, а там, за счет информационного шума, и реальные рейтинги подрастут. Именно по такой схеме раньше пытались раскрутить Вакарчука. Помните, как ему в 2017 году начали рисовать чуть ли не второе место на выборах?", - говорит источник.

Порошенко будет бить

Как бы там ни было, но истеблишмент на новости о росте рейтингов отреагировал привычным образом: стали обсуждаться президентские перспективы Кличко и Гройсмана.

В принципе их амбиции - это давняя тема салонных разговоров, но ни тот, ни другой не заявляли в последние годы открыто о притязаниях на президентское кресло.

Но собеседник в команде Кличко утверждает, ссылаясь на свои наблюдения, что мэр не исключает для себя вариант баллотирования на высший пост.

"Он не говорит ничего на этот счет. Я исхожу из оценок его действий и собственных прогнозов. Каких-то конкретных действий в этом плане ещё нет. В разговорах внутри команды звучат заверения, мол, мы сможем. Но на самом деле окружение мэра занято другими вопросами: кадрами для киевской вертикали, выборами в области и бизнесом ", - говорит источник.

По его мнению, у Кличко хорошие шансы развернуться в большой политике, если он решится покинуть киевскую орбиту. "Я не вижу ему альтернативы справа. Там всего два реальных варианта: либо Порошенко, если каким-то чудом преодолеет свой высокий антирейтинг, либо Кличко. Гройсман - нереально. Если Кличко пойдет на выборы, он без особого труда съест его рейтинг за завтраком", - говорит источник.

А вот собеседник в команде Гройсмана, напротив, считает, что тот можно сильно стартануть. "У Владимира Борисовича меньше возможностей совершать ошибки, он ведь не занимает никакой должности в отличие от Виталия Владимировича. Не будем забывать, что Кличко еще не "мочили" по-настоящему, как Гройсмана. Что тогда будет с его рейтингом?" - говорит источник.

Впрочем, пока экс-премьер, по словам собеседника, ставит себе задачу лучше подготовиться к потенциальной парламентской кампании. "Цель - занять центристскую нишу, получить парламентскую фракцию", - утверждает источник. По его словам, весной наступающего года команда Гройсмана попробует расширить влияние за пределы базовой Винницкой области. Правда, каким образом это произойдет, не сказал.

Политолог Бортник сомневается, что экс-премьеру удастся увеличить рейтинг в целом по Украине. "У Гройсмана несомненно очень хорошие связи со всеми региональными элитами. При нем децентрализация набрала обороты, он отлично ладил с депутатами-мажоритарщиками. Но чтобы на Гройсмана нынешнего образца появился спрос, должна произойти стабилизация политики и усилиться запрос на хозяйственников во власти, эффективную экономическую политику. Пока что это запрос перебивают более острые политические темы. Ему чтобы быстро выйти вперед, нужно залазить в правое поле и конкурировать с Кличко и Порошенко", - реагирует эксперт Бортник.

Однако экс-президент уходить из активной политики не собирается (хоть ему на это активно намекают разными способами) и хочет застолбить за собой роль политика номер 1 в националистической и промайдановской нише.

Более того, Порошенко сейчас ведет борьбу за симпатии новой американской администрации и право быть главным ее контрагентом в Украине.

"Но его главная беда - высокий антирейтинг. А он не даст Порошенко выиграть в президентской кампании. Сегодня он проигрывает даже представителю ОПЗЖ. И это может стать решающим моментом для администрации Джо Байдена. Они могут поставить на другого кандидата в президенты, а не на Порошенко", - полагает Бортник.

Естественно, в таких условиях Порошенко тем более попытается обезопасить себя от возможных конкурентов в своей нише, на роль которых сейчас и продвигаются активно Кличко и Гройсман. Тем более, что ему хорошо известны болевые точки обоих и бить по ним он может сильно.

У Кличко - это провалы в коммунальном хозяйстве столицы. Плюс коррупция на всех уровнях управления городом. Фракция Порошенко в Киевраде уже начинает атаковать мэра.

У Гройсмана - это многочисленные коррупционные скандалы, как те, что тянутся за ним еще со времен премьерства, так и вскрывшиеся недавно. Например - история со взяткой от застройщика Микитася. Источник "Страны" в руководстве правоохранительных органов говорит, что Гройсман сейчас пытается активно замять это дело, но это у него может не получиться.

"Во-первых, дело достаточно очевидное. Одно из самых очевидных коррупционных преступлений последнего времени. Есть показания Микитася, есть установленный факт передачи помещения. Очень трудно его будет спустить на тормоза после широкого резонанса. Во-вторых, у Гройсмана немало врагов, которым не нравятся его амбиции. Тот же Порошенко считает, что Гройсман просто у него под ногами путается. Да и в "слугах народа" к Гройсману с подозрением относятся", - говорит источник.

Политолог Октисюк не исключает, что в ситуации "враг моего врага - мой друг" Кличко и Гройсман предпочтут политический союз. "Не исключаю, что в подобных условиях Кличко и Гройсман могут объединиться. Экс-премьер очень осторожный и может поддержать в президентской кампании Кличко в обмен на некий серьезный пост. Это будет дуумвират", - полагает эксперт.

Источник "Страны" в дипломатических кругах подтверждает, что Гройсман и Кличко сейчас активно продвигают себя в среде западных посольств как альтернативу Порошенко (в его политической нише) и Зеленского (на посту президента и вообще руководителей государства).

"Но говорить о том, что на них кто-то сделал ставку еще очень рано. Безусловно, среди западных партнеров есть недоверие как к Порошенко, так и к Зеленскому. Поэтому изучаются разные альтернативы. Однако по Кличко и Гройсману также много вопросов. Да и нет пока понимания смогут ли они действительно вырваться вперед по своим рейтинговым показателям", - говорит источник.