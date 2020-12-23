Назначение бывшего исполнительного директора НАК “Нафтогаз” Юрия Витренко и.о. министра энергетики в понедельник, 21 декабря, показало, что Офис президента Владимира Зеленского (ОП) не готов отступать от своих кадровых планов. Если завести Витренко в правительство через Раду не получилось, это было сделано решением самого Кабмина - пусть даже назначенец получил урезанные полномочия.

А парламенту все равно придется решать его вопрос. По данным “Страны”, кандидатуру Витренко, вероятнее всего, перевнесут в парламент для голосования на первой пленарной неделе в новом году.

В тот же день произошла еще одна знаковая рокировка. На должности замглавы ОП Юлию Ковалив заменила экс-первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко. Как считают источники издания, это назначение может быть связано с усилением роли Тимофея Милованова в ОП, где он числится внештатным советником руководителя президентского офиса Андрея Ермака.

Свириденко была заместителем Милованова в бытность его главой Минэкономики. А самого бывшего министра относят к орбите экс-совладельца Индустриального союза Донбасса Виталия Гайдука, который увеличивает влияние в последнее время.

Детально - в материале “Страны”.

Вопреки мнению Рады

Решение в отношении Витренко было принято на внеочередном заседании правительства Дениса Шмыгаля. Он стал первым заместителем и и.о. министра энергетики, сменив в должности Ольгу Буславец, которую Кабмин уволил.

Чтобы провести Витренко через парламент, не хватило 40 голосов депутатов. Как писала “Страна”, показательно, что в пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) отказалась одобрить эту кандидатуру часть группы влияния бизнесмена Ильи Павлюка. Вообще-то они лояльны к ОП, от которого формально шел Витренко. Но группа Павлюка - в парламенте также союзник бизнесмена Рината Ахметова, а тот против такого главы Минэнерго, считая его назначение - в интересах своего конкурента в энергетике Игоря Коломойского (Витренко это отрицает). Группа внефракционных депутатов, ориентирующихся на мнение Ахметова, также не поддержала Витренко, как и фракция “Батькивщины”, которая в Раде считается дружественной донецкому олигарху.

За Витренко проголосовала многие прозападно настроенные депутаты во фракции СН, прозванные “соросятами”. Однако другие “соросята” в парламенте - фракция “Голоса” почти полностью воздержались и не голосовали. Ей оказался ближе глава “Нафтогаза” Андрей Коболев, у которого сегодня плохие отношения с Витренко.

В свою очередь, группа Коломойского во фракции СН и депутатская группа “За будущее”, подконтрольная олигарху, в большинстве своем поддержали Витренко.

Неудача ОП не остановила. Витренко хоть в статусе и.о.министра и урезанными из-за изменений в законодательстве полномочиях возглавил Минэнерго. По данным “Страны”, на первой январской пленарной неделе планируется новое голосование за эту кандидатуру. Собеседник во фракции СН, ранее поддержавший Витренко, отказался спрогнозировать, каким будет результат на этот раз.

“Никто сейчас не даст вам четкого ответа на этот вопрос. Пленарная неделя будет через месяц с небольшим. Непонятно, сколько будет заболевших во фракции и вообще в парламенте”, - ответил он.

При это он предположил, что ОП постарается на этот раз добиться успеха для Витренко и переубедить настроенные против кандидата группы влияния. “Одно дело, если бы Ринат Леонидович (Ахметов - Ред.) и иже с ним бились против какого-то невыгодного им законопроекта, внесенного конкурентами. Это внутрипарламентские процессы. Другое дело - если он захочет побороться с президентом. Мы можем случайно поднять ренту на руду в два раза, и борьба сразу закончится”, - говорит собеседник на правах анонимности.

В тоже время, один из депутатов от "Слуги народа" крайне скептически оценивает перспективы назначения Юрия Витренко.

“Его назначение на должность и.о - очередная глупость. Депутаты только посмеялись. У Витренко нет авторитета среди них. Если его кандидатуру поставят на голосование в январе, то голосов будет ещё меньше, чем было. Либо придётся серьезно поторговаться с другими фракциями. А после того, как все увидели, что они договоренности по бюджету не могут выполнить - вряд ли кто-то на это пойдёт. Я не знаю, что в ОП должны предложить "Павлюкам" (группа депутатов в "Слуге народа", близкая к другу президента Илье Павлюку и сотрудничающая с Ахметовым - Ред.), чтобы те проголосовали. В группе Разумкова та же история, они голосовать не будут. В ОП по прежнему ищут варианты выхода из этой ситуации, будут пытаться договориться, так как продавить не получится. А после заявлений матери Витренко об объединении с Россией - так вообще непонятно, кто за него проголосуют. Раньше был аргумент, что Витренко - враг "Газпрома" то есть и РФ тоже. Дети не отвечают за своих родителей, но не в украинской политике”, - заявил нардеп.

Впрочем, если Витренко и станет полноценным министром и даже вице-премьером, как изначально планировалось, работать в Кабмине ему будет непросто. В нем видят конкурента Шмыгалю за премьерское кресло, а значит, палки в колеса Витренко вполне возможны. “Считайте, в Кабмине начнет свою стажировку будущий глава правительства. Напомню, что его кандидатура на пост премьера рассматривалась еще летом прошлого года, но тогда Витренко проиграл кастинг Гончаруку”, - написал политолог Владимир Фесенко на своей странице в Фейсбуке.

Ахметов снова потерял, а Гайдук приобрел

Параллельно состоялось новое назначение в самом ОП. Зеленский заменил на экономическом направлении Юлию Ковалив на Юлию Свириденко. Она долго время работала на разных должностях в Черниговской облгосадминистрации, включая ее первого замглавы и даже несколько месяцев в 2018 году исполняла его обязанности. После недолгой работы в коммерческой структуре Свириденко стала замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, а потом первым заместителем уже министра Петрашко. С этой должности она перешла в ОП. А Милованов сейчас внештатным советником у Ермака

Собеседник издания в руководстве парламентской фракции СН утверждает, что уход Ковалив был предрешен.

“Она пребывала в подвешенном состоянии месяца два-три, просто торговалась за следующую должность. Свириденко тоже помогала Милованову уже около месяца”, - уверяет источник, не уточнив о какой должности для Ковалив идет речь.

По слухам на газовом рынке, Ковалив сосредоточится на работе в набсовете “Нафтогаза”, где теперь будет получать заработную плату, которой была лишена из-за работы в президентском офисе. То есть чисто в финансовом плане она даже выиграет.

Политолог Алексей Якубин допускает связь между приходом Витренко в Кабмин и уходом Ковалив из ОП. “Такие кадровые изменения могли неслучайно произойти в один день”, - прокомментировал он “Стране”.

В свою очередь народный депутат от СН Александр Дубинский, которого в Раде относят к группе влияния Коломойского, написал в своем Телеграм-канале, что увольнение первого замминистра энергетики Ольги Буславец из правительства перед приходом Витренко, а также история Ковалив - это “зачистка менеджеров, связанных с Ахметовым”. Донецкого олигарха на энергорынке считают одним из главных лоббистов “зеленой” энергетики - солнечные и ветряные электростанции, электроэнергия откуда выходит гораздо дороже произведенной станциями других типов, прежде всего, атомными.

Но на высокий тариф со всего мира также слетелись различные производители “зеленой” энергии, которые активно сопротивляются попыткам снизить цены. Лоббируют свои интересы они через правительства своих стран и прозападные политические группы в Украине. Серьезным лоббистом всегда считалась и Ковалив, учитывая ее недавнюю должность. В этом плане ее интересы с ахметовскими действительно сходятся. А, значит, уход Ковалив - это потеря и для него, и для “зеленой” энергетики в целом.

Появление Свириденко же в ОП “во многом” связано с Миловановым, сказал “Стране” собеседник в руководстве фракции СН в Раде. А нынешний внештатный советник Ермака, по словам наших источников, входит в орбиту бывшего совладельца Индустриального союза Донбасса Виталия Гайдука. Это близкий друг первого помощника президента Сергея Шефира, а тот входит в ближайшее окружение президента.

С Гайдуком связывают назначение на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского. Этот список, как мы видим, начал расширяться.