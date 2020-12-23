Освобожденный политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко пора на пенсию, а его сторонников сравнил с сектантами.

Такое заявление он сделал в интервью Янине Соколовой на "5 канале" (который принадлежит Петру Порошенко). Это не первый выпад Сенцова в адрес бывшего президента.

Но тот факт, что он пришел на телеканал, который принадлежит Порошенко, на программу, которую ведет журналистка, которая прямо поддерживает Порошенко, и без обиняков проехался по бывшему президенту, - сам по себе не просто тянет на сенсацию, а и оживляет слухи, которые ходили еще в прошлом году: о будущей карьере Сенцова как политика. А также о напряженных отношениях с экс-президентом лагеря "соросят", к которому относят режиссера.

Ситуацию анализирует "Страна".

Послал Порошенко на пенсию

7 сентября 2019 года освобожденный украинский политзаключенный, кинорежиссер, общественный деятель, лауреат премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" Олег Сенцов вернулся в Украину.

Российские силовики задержали его в Крыму 10 мая 2014 года. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова виновным по делу о подготовке терактов в Крыму. Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сам он свою вину не признал и считает дело сфальсифицированным.

В ноябре 2017 года его перевели отбывать наказание в исправительную колонию в Заполярье - маленький городок на крайнем севере России - Лабытнанги. Там он провел 21 месяц. А всего в заключении находился более 5 лет.

Освободить Олега Сенцова не удавалось бывшему президенту Петру Порошенко. Зато Владимир Зеленский смог этого добиться в порядке обмена с Россией в сентябре 2019 года.

После возвращения Сенцова в Украину многие пророчили ему стремительную политическую карьеру. Режиссер отнекивался, что хочет ограничиться общественной деятельностью, грезил созданием правозащитной общественной организации и фонда имени себя, упор которых будет сделан на борьбе за освобождение "узников Кремля".

Он активно выступал в Украине и за рубежом, был одним из топ-спикеров на форуме YES (английская аббревиатура от "Ялтинской европейской стратегии") в Киеве, который организовывал бизнесмен Виктор Пинчук, что даже породило слухи о том, что именно он будет поддерживать Сенцова.



"Любой политик, у которого есть перспективы, всегда сможет заручиться финансовой поддержкой олигархов, безотносительно фамилий. Будет это Пинчук или не Пинчук, сложно сказать. Но если Сенцов захочет пойти в политику, то финансовую поддержку он сможет найти", - комментирует "Стране" экс-глава Комитета избирателей Украины и бывший нардеп Александр Черненко.



Впрочем, после прошлогодних публичных выходов "в свет" Сенцов на некоторое время пропал с радаров, пока не стало известно, что он возвращается к режиссерской деятельности и снимает фильм "Носорог" (криминальную драму о событиях бандитских и голодных 90-х годов), на который государственный совет господдержки кинематографии выделил 25 миллионов гривен.

Вообще, не смотря на то, что Сенцова все время его заключения в России позиционировали как известного украинского режиссера, оказалось, что до ареста он успел снять только один фильм - "Гамер" (вышел в 2011 году). Съемки "Носорога" закончились буквально пару недель назад.

А сам Сенцов стал активно появляться в СМИ и раздавать интервью. В основном о творческих планах - снять еще 4 ленты по сценариям, которые были написаны в период заключения в России.

Но и без политических обсуждений не обошлось. Так, в интервью "Deutsche Welle" он признался, что разочаровался в нынешнем президенте Владимире Зеленском. А на 5 канале, принадлежащем Петру Порошенко, заявил, что у бывшего президента "большой негативный рейтинг" и добавил, что этим Порошенко тянет на дню и всю свою партию "Европейская солидарность".

"У Порошенко большой негативный рейтинг ... отталкивает других. Если не Порошенко - ты враг. Это риторика "ЕС". Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта". И если ты обидел Порошенко, ты словно "обидел чувства верующих", - сказал Сенцов, добавив, что бывшему президенту пора на пенсию (в сентябре Порошенко исполнилось только 55 лет. - Ред).

Кроме того, Сенцов постоянно продуцирует "разжигающие" месседжи, которые ориентированы на националистическую и прозападную аудиторию. Например, буквально сегодня он поглумился над памятью мэра Харькова, назвав прощание с ним "похоронами совка".

Борьба за внимание новой администрации США

Заявление Сенцова не на шутку взбудоражило ряды сторонников Порошенко.

"Латентный ватник", "Путинская консерва", "Мутировавший вирус Савченко", - только немногие нелестные эпитеты, которыми армия порохоботов атаковала аккаунт Сенцова в Facebook.

Между тем, большинство опрошенных "Страной" экспертов считают, что последние заявления Олега Сенцова действительно похожи на попытку начать политическую карьеру. А ядром политсилы, к которой гипотетически может присоединиться Сенцов, станет именно сегодняшний электорат Порошенко.

"Сначала он отмежевался от Зеленского, сказав, что сильно разочаровался в нем. Хотя если бы не Зеленский, Сенцов бы не "Носорога" снимал, а хлебал баланду в Заполярье. То есть, он себя сразу обозначил как оппонента власти. Теперь идет выпад против Порошенко. Создается такое впечатление, что его вытаскивают вместо Вакарчука. Славко испортился, давайте Сенцова, идет кастинг, пробуют его в такой роли нового политического лидера для правого электората, который сейчас заточен больше всего на Порошенко, - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Хотя я не исключаю, что у Сенцова - синдром Надежды Савченко, когда после пика общественного внимания оказываешься никому не интересен и начинается болезненная рефлексия, хочется попасть в эпицентр возможных авантюр, и поучаствовать хоть в каком-то политическом проекте. Я сомневаюсь в политических талантах Сенцова, особой харизмы в нем не видно. Но, возможно, потенциальные спонсоры думают иначе".

Более того, по словам политолога, сейчас самое время для старта политических проектов. Он не согласен с тем, что голосования по бюджету силами новой "ширки" надолго зацементировали политическую ситуацию.

"На рынке неафишируемых политических партий сейчас наоборот считается, что с принятием бюджета более-менее стойкая коалиция закрепилась только на ближайшее полгода. Но все настолько не стабильно, что уже во втором полугодии, в зависимости от политических планов и конъюнктуры может оказаться, что досрочные выборы - это единственный шанс стабилизировать ситуацию в "Стране". А к тому времени будет готов новый политический лидер", - считает Золотарев.

В свою очередь политолог Руслан Бортник, рассуждая о заявлениях Сенцова, отмечает, что не обязательно есть прицел на досрочные парламентские выборы. По его словам, заявления Сенцова появились аккурат к смене администрации в Вашингтоне. А значит, борьба может идти не только за праворадикальный электорат в Украине к потенциальным выборам, но и за покровительство Запада.

"Я не исключаю, что это попытка принять участие в кастинге на роль того украинского политика, на которого сделает ставку новая администрация США. Ведь Порошенко действительно себя изжил, Вакарчук сбежал, Притула не смог ничего добиться на выборах в Киеве и даже Виталий Кличко и его партия "Удар" никак не могут вырасти из региональных штанишек. По сути место нового лидера правого электората вакантно. За него и могут идти сражения", - считает Бортник.

С другой стороны, Александр Черненко говорит "Стране", что не думает, что Сенцов делал свои заявления, чтобы сманить к себе электорат Порошенко. "Больше похоже на то, что его спросили - он ответил. Просто сказал, что думает. Не каждый же, кто высказывает свою точку зрения, начинает политическую карьеру. И не каждый способен построить эту политическую карьеру", - считает Черненко.

Между тем, в "Европейской солидарности" пока соперника в Сенцове не видят. По крайней мере, так говорят об этом публично.

"Может быть, он и строит свою политическую карьеру. Будет ли ориентироваться на наш электорат - сложно сказать, нету ни у кого монополии на избирателей. В любом случае, демократам объединиться всегда было сложнее всех, - говорит "Стране" Алексей Гончаренко, депутат от "Европейской солидарности". - Я ничего не исключаю, но думаю, что сейчас такое время, когда нам нужно не враждовать между собой и критиковать друг друга, а объединяться в интересах страны".

Маневры "соросят"

Стоит отметим, что Олег Сенцов близок к так называемым "соросятам" - ориентированным на западные посольства политикам и активистам.

В их среде уже давно распространено скептическое отношение к Петру Порошенко, которого они считают олигархом, который живет по принципу "Техас должен грабить техасцы" и который не очень хочет запускать в Украины западных конкурентов.

Более того, по мере приближения даты инаугурации нового президента Джо Байдена между "соросятами" и Порошенко усиливается конкуренция за внимание Вашингтона.

Порошенко пытается презентовать себя новой администрации в США как лидера прозападной оппозиции, на которого нужно делать ставку. А "соросята" пытаются доказать, что ставку нужно делать на них, так как Порошенко - это коррумпированный политик с огромным антирейтингом.

В среде "соросят" обсуждаются разные варианты относительно альтернативного Порошенко лидера. Среди этих вариантов и сам Олег Сенцов, и мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман.

"Действительно, разговоры о создании новой партии, которая могла бы заменить "Голос" и составить конкуренцию Порошенко ходят активно, - сказал "Стране" источник в среде "грантовых" активистов. - Но не факт, что ее возглавит Сенцов. Хотя он может быть одним из хедлайнеров. Нельзя исключать, что к проекту будут привлечены и известные политики. Это вряд ли будет Гройсман. Но может быть Кличко".