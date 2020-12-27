Уже не первый год Министерство молодежи и спорта финансирует конкурс проектов "национально-патриотического воспитания". Эту традицию Минмолодежи заложило еще при предыдущей власти, но и нынешняя команда не стала отказываться от такой программы.

В 2020 году на "национально-патриотическое воспитание" предлагалось выделить более 9 миллионов гривен. Основным критерием для финансирования было "формирование ценностных ориентиров и утверждение национально-патриотического сознания детей и молодежи, популяризация национального духовно-культурного наследия, повышение уровня знаний о выдающихся личностях Украины".

За такой витиеватой характеристикой из года в год скрывались культурные фестивали, детские лагеря и различные проекты, где прославляли Бандеру, Шухевича, УПА и тому подобное.

В нынешнем году карантинные мероприятия сократили масштабы освоения средств налогоплательщиков на эти цели. Но 3 миллиона гривен все-таки потратили.

"Страна" анализирует, кто и как за бюджетные деньги обучает молодежь Украину любить.

Ковид спутал планы

Впервые конкурс был профинансирован из бюджета в 2018 году. Тогда на него заложили 4 миллиона гривен.

В 2019 году сумма была увеличена в 2 раза, до 8 млн гривен. А в нынешнем, 2020 году, планировалось выделить 9 миллионов.

Минмолодежи отобрал 37 проектов из 97, которые участвовали в конкурсе и планировал распределить средства между ними в зависимости от поданных заявок. Ряд организаций подавало сразу несколько проектов, которые были признаны победителями. Поэтому фактические суммы, которые должны были получить конкурсанты, могли достигнуть 2 миллионов гривен. Но пандемия внесла свои коррективы в эти планы.

"В течение 2020 года реализованы 15 проектов национально-патриотического воспитания, разработанных институтами гражданского общества, для которых предоставляется финансовая поддержка. В связи с введением карантинных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19 и как следствие ограничений относительно условий проведений массовых мероприятий часть институтов гражданского общества отказалась от проведения своих проектов", - сообщила "Стране" замминистра молодежи и спорта Марина Попатенко.

В отчете Минмолодежи говорится, что на реализацию 15 проектов-победителей было выделено чуть более 3 миллионов гривен.

На что потратили бюджетные деньги

Самое большое финансирование - 330 тысяч гривен - получила организация "Молодежь - будущее Украины" на проект "Сокровище Нации. 7 чудес Украины. Днестровский каньон".

Это 4-дневный сплав по Днестровскому каньону. Также этой организации выделили 205 тысяч гривен на проект "Мама, папа, я - украинская семья" - практический семинар по национал-патриотическому воспитанию детей.

Также одним из самых дорогих проектов, получившим 300 тысяч гривен, оказался семинар "Школа воспитателей Джур". Это проект для участников военно-патриотической игры Джура, которая проводится на общенациональном уровне по указу экс-президента Петра Порошенко от 2015 года. Как говорится в ее описании - во время игры "используются традиции козацтва".

Также 300 тысяч гривен получил проект по лагерю для молодежи "Вместе к вершинам", который у подножия Говерлы разбивал "Молодой народный рух". В лагере собрали 200 участников, которые разделяют ценности "Молодого народного руха". Также "Молодой народный рух" получил 130 тысяч гривен на издание книги "Лица независимости".

230 тысяч гривен получил "Молодежный фонд Крылья", предложивший проект "Повстанческие ночи".

Во время мероприятия, которое проходило в Ровенской области, участники занимались восстановлением и уборкой на местах захоронений воинов УПА и УПА "Полесская Сечь". Также они устанавливали информационные таблички на месте захоронений.

Интересно, что для участников проект не был бесплатным. Как говорится в условиях участия, в проект допускаются лица от 14 до 35 лет, которые заплатят организационный взнос 400 грн (а для жителей не из Ровенской области - 200 грн).

250 тысяч гривен выделили общественной организации "Украинская народная молодежь" на проект "Объединенные-2020". Сайт этой организации не обновлялся больше года. Но в прошлом году они уже получали финансирование на аналогичный проект "Объединенные-2019". Это серия видеороликов о ветеранах АТО.

100 тысяч гривен на проведение форума "Опыт мужественных Украины" получило "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" (ВОВПО). На сайте этой организации говорится, что она была создана в условиях "антиукраинской деятельности власти, которая привела к демилитаризации и развалу системы военно-патриотического воспитания молодежи допризывного возраста".

В новостях на сайте действительно есть отчет о форуме, который прошел 28-29 ноября 2020 году в Обуховском районе Киевской области.

На фото буквально несколько участников, хотя организаторы отчитались о представителях 14 областей, которые обсуждали "формирование оборонного сознания, подготовку молодежи к защите Украины, общественное содействие национальной безопасности и обороны государства и сотрудничество общественных инициатив с государственными органами власти".

Пандемия существенно урезала финансирование проекта, предложенного Молодежным националистическим конгрессом (МНК) по проведению лагерей национально-патриотического воспитания. Вместо 350 тысяч, которые они должны были получить, им Минмолодежи выделило только 159 тысяч гривен. За эти деньги региональные ячейки МНК организовали 6 лагерей: "Лысоня", "Рыцарь чести", "Подполье", "Тропа непокоренных", "Клич" и "Мстители". Каждый из этих лагерей посвящен деятельности украинских националистов.

Например, лагерь "Лысоня" посвящен видному украинскому националисту Ивану Гавдиде. Он был членов ОУН (б), Конгресса украинских националистов, объединения "Вертеп", директором Центра национального возрождения имени Степана Бандеры.

А лагерь "Мстители" носит имя поручика УПА, командира сотни "Мстители" из куреня "Бешеные" Алексея Химинца. Также в его копилке достижений - служба в батальоне "Нахтигаль" у гитлеровцев и батальоне охранной полиции "Шуцманшафт".

При поддержке Минмолодежи и спорта организация также провела игру "Гурбы-Антоновцы", во время которой участники живут трое суток в лесу и "воссоздают партизанскую борьбу на месте самой большой битвы УПА против НКВД". Речь идет о боях с 21 по 25 апреля 1944 года возле села Гурбы на юге Здолбуновского района, между войсками НКВД СССР и силами УПА, во время перехода частей УПА через советско-немецкий фронт. По итогу этой битвы командование внутренними силами войск НКВД написало доклад командующему войсками 1-го Украинского Фронта маршалу Советского Союза Жукову о ликвидации ОУН-УПА в лесах Ровенской области.

120 тысяч гривен на свой проект получило Молодежное объединение "Гранит". В рамках их проекта просвещали молодежь об антисоветских восстаниях "Холодный яр" и Медвинской республике.

Как говорится на странице "Гранита" в Facebook, также во время проекта молодежь расчищала и маркировала маршруты к крыивкам и вели беседы об УПА.

Воспитывать патриотизм привлекут ОБСЕ

В Минмолодежи уже отчитались о том, что финансировать проекты национал-патриотического воспитания продолжат и в следующем году.

Правда, как сообщили "Стране" в ведомстве, там решили изменить порядок проведения конкурса по отбору этих проектов, и привлечь к процессу Офис координатора проектов ОБСЕ.

"Сейчас Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Офисом координатора проектов ОБСЕ в Украине при участии представителей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления проводят общественные обсуждения о внесении изменений в Порядок проведения конкурса с целью усовершенствования финансирования и мониторинга проектов, для реализации которых предоставляется финансовая поддержка из Государственного бюджета Украины. После внесения соответствующих изменений будет проведен конкурс на 2021", - сказала замминистра Марина Попатенко.