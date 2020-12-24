Тема повышения тарифов на электроэнергию для населения, которую еще в ноябре анонсировал тогдашний и.о Минэнерго Юрий Бойко, но затем этот вопрос поставили на паузу, может получить предложение уже в ближайшее время.

Как уже писала "Страна", в Минэнерго — новый временно исполняющий обязанности. Им стал экс-топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, которому так и не удалось стать первым вице-премьером по энергетике.

И, судя по всему, именно ему предстоит заняться тарифным вопросом. Причем, в повышении тарифов для населения заинтересованы буквально все лоббисты продвигавшие кандидатуры Витренко в Минэнерго.

Напомним: Витренко считают человеком Коломойского. А для олигарха сейчас главные интересы в энергетике - это "Центрэнерго" (которое зарабатывает, в том числе, на тарифах) и дешевая электроэнергия для ферросплавы заводов. Получить последнюю можно в том числе, от "Энергоатома", но, только если атомщики, связанные режимом ПСО (льготные цены для населения), смогут продавать ее "на сторону". То есть, если власти снимут или ослабят режим специальных цен для людей.

Но, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, кандидатуру Витренко поддерживают также американские группы влияния, в частности, инвесторы, нацелившиеся на газовую добычу в Украине и заработки на зеленой энергетике. И для них повышение тарифов для населения тоже выгодно, ведь иначе власти вряд ли смогут оплачивать высокие зеленые тарифы.

"Витренко это такой себе тарифный ястреб. Его назначение во многом связано с решением вопросов по энергетике, а закрыть долги по "зеленой" энергетике власти планируют через поднятие тарифов для населения", — говорит глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА, представитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам Корольчука, средний тариф для населения в следующем году вырастет до 2-2,3 гривен за киловатт, то есть, вдвое или даже больше. Но есть разные варианты - как будут повышать ценники. Может быть рост и до 3 гривен, — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Страна" разбиралась, когда украинцам придут повышенные платежки за электроэнергию и сколько придется доплатить.

С Нового года - втрое дороже?

Тарифная "дата Ч" может наступить уже с 1 января следующего года, то есть, через 10 дней.

Действующее ПСО по ценам на электроэнергию для населения истекает в этом году. То есть, Кабмин должен либо его продлить, либо предложить какую-то другую модель.

Если предположить, что о тарифной теме в Кабмине вдруг "забудут", то уже с 1 января "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которые сейчас возложены спецобязательства, смогут выходить на свободный рынок электроэнергии с любыми ценниками, — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, расчетный ценник, который могут выставить людям эти компании - порядка 3 гривен за киловатт.

Но не факт, что власти решатся вот так сразу отпустить цены на электроэнергию в свободное плавание. Иначе все может закончится тарифным майданом, — говорят эксперты.

"Не исключено, что будет предложен вариант плавного повышения цен, в результате средний тариф для населения (сейчас 1,04 гривны за киловатт) вырастет примерно вдвое, то есть, до 2-2,3 гривен за киловатт", — говорит Корольчук. Как один из вариантов плавного повышения тарифов уже давно обсуждается отмена льготного тарифа за первые 100 киловатт (сейчас - 90 копеек за киловатт, а дальше - 1,68 гривен).

Но какая именно будет модель - станут ли сразу отменять льготный тариф или оставят и льготный и повышенные ценник, но, скажем, сделают их более высокими, чем сейчас, - неясно.

Мы уже писали о скандальном заявлении теперь уже бывшего и.о главы Минэнерго Юрия Бойко. Буквально сразу же после своего назначения он сказал, что украинцы платят за электроэнергию "всего одну копейку". Поэтому ценник для населения нужно срочно повышать.

"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электроэнергии – 1,03 грн, а средневзвешенная цена киловатт-часа составляет 1,04 гривен. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО оплачивается исключительно доставка", – заявил тогда Бойко.

По его словам, в декабре средняя цена доставки электроэнергии еще больше вырастет - с 24 до 31 копейки за киловатт. И тогда продажа электроэнергии населению по текущим тарифам станет для производителей попросту убыточной.

"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя", – сказал Бойко в конце ноября. Но ни на следующей неделе, ни по состоянию на 24 декабря никакого решения по тарифам так и не появилось.

То есть, складывается впечатление, что тарифную тему поставили на стоп.

На самом деле это не так - все это время шли активные торги по тарифному вопросу, — говорит наш источник с энергорынка.

Варианты по тарифам

Пауза с уже анонсированным "решением" связана с тем, что найти компромисс в этом вопросе пока так и не удалось.

"С одной стороны, у президента не в восторге от повышения тарифов, так как понимают, что это сильно ударит по рейтингам власти. Поэтому перед правительством поставили задачу искать варианты по ПСО на 2021 год. С другой - есть МВФ, которому власти уже пообещали "экономически обоснованные тарифы", и зеленая энергетика, где завязаны интересы многих европейских и американских инвесторов. Платить дальше по высоким зеленым тарифам и при этом не повышать ценник для населения попросту нереально. Плюс - в энергетике реально назревает кризис из-за высоких долгов почти в 40 млрд гривен", — говорит источник.

В Кабмине действительно обсуждается вопрос продления ПСО на 2021 год.

"Энергоатом" хотят обязать продавать львиную долю электроэнергии гарантированному покупателю по цене от одной до 15 копеек за киловатт. То есть, это фактически тот же ценник, что и сейчас.

Как заявили в "Энергоатоме", такие варианты обсуждаются "в режиме ограниченного доступа", то есть, кулуарно.

"Энергоатом" уже направил открытое письмо премьер-министру Денису Шмыгалю по этому поводу. В нем, в частности, говорится, что ПСО в предлагаемом формате и с такими ценниками для компании неприемлемо.

В "Энергоатоме»" подсчитали, что их убытки составят 18-23 млрд, а отчисления налог в бюджет упадет в 2,3 раза или на 6 млрд. Также компания не сможет рассчитываться по долгам с подрядчиками и кредиторами, в том числе, международными, - говорится в письме.

"Энергоатом" предлагает следующее:

1. Отказаться от ПСО и позволить компании продавать всю электроэнергию по рыночной цене. Это принесет в бюджет дополнительно 35 млрд гривен. А в дальнейшем эта сумма может быть использована для субсидирования населения по электроэнергии. То есть, предлагается выставить населению рыночные ценники, которые затем частично погашать наименее платежеспособным украинцам.

Но Юрий Корольчук сомневается, что будут такие компенсации из бюджета.

"Расходы на субсидии на следующий год, наоборот, урезали. За счет чего компенсировать?", - говорит он. Да и компенсировать повышение ценников всем украинцам из бюджета явно нереально. А это значит, будут расти долги, - предупреждают эксперты.

2. Другой вариант, который предлагает "Энергоатом": оставить ПСО, но установить другой ценник - 35 копеек за киловатт вместо предлагаемых 1-15 копеек.

Ценник для населения с учетом повышенных аппетитов "Энергоатома" должен вырасти примерно до 2,2 гривен за киловатт (то есть, в два с лишним раза). Но такой вариант не сильно выгодный для атомщиков, так как тариф покрывает лишь 60% себестоимости производства электроэнергии.

Для "зеленых" и Коломойского

Сейчас главный вопрос не в том - будут ли повышать ценник для населения, а насколько именно его повысят.

Геннадия Рябцев говорит, что обойтись без пересмотра тарифов вряд ли удастся.

"Страна" уже писала об основных причинах тарифного роста.

Украина обязалась выкупать электроэнергию солнечных и ветроэлектростанций по высоким тарифам. Под это в отрасль завели огромные инвестиции, в том числе иностранные. Но платить по супервысоким тарифам сейчас фактически нечем. В этом году расценки снизили, но ненамного.

"Государству где-то нужно срочно взять 20 миллиардов. Приблизительно на такую же сумму потребляет электроэнергии население. Поэтому выбрали простой путь - повысить ценник для людей", — отмечает экономист Алексей Кущ.

"Выплаты по зеленой энергетике повесили на государство. У него таких денег нет, ведь электроэнергией оно не торгует. Поэтому долги перекладывают на государственные предприятия, в частности "Укрэнерго", повышая тариф на передачу", — пояснил Юрий Корольчук.

А в самой компании "Укрэнерго" жалуются на убытки. "По итогам 9 месяцев этого года негативный финансовый результат НЭК "Укрэнерго" составил 28,6 млрд гривен. Порядка 86% этой суммы - компенсация затрат на ПСО, в частности для населения, и покрытие "зеленого" тарифа ГП "Гарантированный покупатель". Основная причина убытков - в тариф на услуги по передаче электроэнергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы - 8,6 млрд из 33,3 млрд", — пояснили в компании.

То есть, получается замкнутый круг. Нужно или "отшить" зеленых инвесторов, на что власти вряд ли пойдут из опасения реакции Запада, или повышать ценник для людей.

Интересно, что решать проблему тарифов для населения придется уже новому и.о министра энергетики Юрию Витренко, которого называют человеком Коломойского.

Олигарху нужна возможность закупать дешевую электроэнергию у того же "Энергоатома" (а такая схема недавно уже была реализована), и, как показывает последний аукцион, продолжает работать.

По данным нашего источника на энергорынке, 21 декабря "Энергоатом-трейдинг" продало на аукционе большую часть лотов (всего- около 11 млн мегаватт-часов) компании "Юнайтед энержди" - компании, которую связывают с Коломойским. При этом всего на торги выставлялось прядка 13,3 млн мегаватт-часов а это почти 18% всей прогнозной выработки электроэнергии "Энергоатомом" на следующий год.

"Юнайтед энерджи" купила электроэнергию по 1150 гривен за мегаватт, хотя стартовая цена была 1400 гривен. Эксперт допускает, что дешевая электроэнергия пойдет не только на предприятия Коломойского, но и на перепродажу, уже по рыночным ценам (сейчас - т 1440 до 1550 гривен за мегаватт).

Но для того, чтобы увеличить объемы продаж на свободным рынке нужно сократить обязательства "Энергоатома" по ПСО или отменить их вовсе.

Иностранные "зеленые" инвесторы, с которыми, по слухам, также связан Витренко, заинтересованы и дальше получать высокую прибыль в Украине. А для этого тоже нужны послабления по ПСО для "Энергоатома" и повышение цен для населения.

"Очевидно что Витренко будет продавливать тариф для населения в 2021 году до 2,3 гривен за киловатт. То есть, в два раза выше, чем сейчас. Он, кстати, уже заявлял, правда, тогда еще не в статусе и.о министра, что тарифы для населения надо повышать", — говорит Попенко.

Через Офис президента инициативы Витренко могут пройти без особых сложностей. Тем более, что впоследствии именно на "инвестбанкира с миллионными премиями" можно будет переложить всю вину за повышение тарифов.