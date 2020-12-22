Президент Владимир Зеленский признал, что Украина рискует поздно начать массовую вакцинацию от коронавируса, не имея приоритета в получении вакцины Pfizer/BioNTech и других западных препаратов.

По мнению главы государства, такая ситуация может серьезно повлиять на настроения внутри страны и нанести "геополитический удар" по ее стратегическому курсу на партнерство с США с другими западными странами, которые, получается, проигнорировали интересы союзника.

Эксперты добавляют: фактор сроков прививочной кампании ударит и по позициям самого Зеленского, усилив оппозицию, которая попробует перехватить инициативу у Офиса президента в вопросе вакцины.

Подробности - в материале “Страны”.

Президентские упреки

В интервью американскому изданию The New York Times президент Зеленский признался, что Украина оказалась в затруднительном положении, не сумев договориться о начале поставок вакцины, совместно разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech.

Уже начавшие масштабную вакцинацию США запретили экспорт производимой внутри страны вакцины до обеспечения нужд собственного населения, что может растянуться на месяцы. Вакцину Pfizer будут выпускать и на европейских площадках, но, судя по всему, там Киеву тоже отказали в первых партиях. Они уйдут в Великобританию и 27 стран Евросоюза, тоже начавшим собственные кампании.

Таким образом, сроки вакцинации в Украине значительно сдвигаются. И это вызывает недовольство Зеленского.

“Конечно же, любой закон, который блокирует экспорт вакцины, я как президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди по вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет. Я не могу поддерживать любое подобное законодательство любой страны, даже если это наш стратегический партнер, независимо ни от чего”, - заявил украинский президент.

По его мнению, Вашингтон и Лондон, напротив, могли бы “очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми”.

В противном случае Зеленский видит серьезные риски с учетом фактора России. Украинские власти отказываются закупать российскую вакцину “Спутник V”. Но в отличие от западных партнеров Москва демонстрирует готовность идти навстречу (и даже развернуть ее производство на украинских предприятиях), и это может повлиять на приоритеты украинского общества.

“Я считаю, что этот вопрос (сроках продажи вакцины - Ред.) может стать еще одним геополитическим ударом, это будет еще одна сильнейшая информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что вакцину “Спутник” сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в том числе украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно”, - говорит Зеленский.

Он ушел от ответа, будет ли Киев закупать российскую разработку, если она получит признание во всем мире, однако в его ответе есть намек, что власти могут согласиться на произведенные в России западные вакцины.

"Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена - Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно. Поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины", - сказал президент.

Отметим, что в России (в Калуге), есть завод у компании AstraZeneca, которая как раз вчера подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком российской вакцины компанией "Гамалея".

"Задача - дотянуть до поставок"

Из сказанного Зе можно сделать следующие выводы.

Ситуация с поставками вакцины от коронавируса в Украину, по всей видимости, действительно тяжелая. Министр здравоохранения Максим Степанов рапортует о завершении подготовки Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19, но препаратов-то нет. Украина рискует отстать со сроками масштабной вакцинации от большинства развитых государств, включая Россию.

Влиятельный журнал The Economist относит Украину к группе стран, где люди получат широкий доступ к вакцине последними в мире - в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023-го. И в этом плане мы находится в одном ряду с самыми бежными странами Африки и Азии.

Зеленский просит западные страны помочь “стратегическому партнеру” и, чтобы точно достучаться, прибегает к излюбленному приему послемайданных властей - сыграть на противоречиях между Западом и Россией.

“По сути Зеленский пытается шантажировать, в первую очередь Америку, Россией”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

“Раньше к этому приему в отношениях с Западом прибегал президент Петр Порошенко: мол, Украина - на острие сопротивления Кремлю, поэтому вы должны нам помогать. Теперь его применяет Зеленский. Но это не сработает: и США, и Великобритания, и другие страны-партнеры Украины будут руководствоваться национальными интересами. Они будут обеспечивать сначала свои потребности”, - говорит политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

Не случайно Зе заговорил о том, что околовакцинные темы и в частности отказ Киева от российского предложения плотно зашли в информационное пространство Украины. По мнению политолога Бортника, президент понимает, что эта дискуссия в СМИ ведется в невыгодном для него ключе.

“Только официально в Украине заболели за время пандемии около миллиона людей. А, по неофициальным данным, заболевших гораздо больше: можно эту цифру умножать на два-три. В таких условиях вопрос вакцинации становится социальным и, что важнее для политика Зеленского - электоральным фактором. Обращаясь к странам-партнерам, президент как бы говорит, что если Запад не поставит Украине свои вакцины, это подорвет легитимность власти в глазах, прежде всего, тех избирателей, которые считают, что это она должна обеспечить эпидемическую безопасность страны”, - говорит эксперт.

По его мнению, команда Зеленского на этой почве уже проигрывает тем политическим силам, которые обещают выполнить функцию государства - дать обществу вакцину. Это, например, ОПЗЖ, которая выступает за использование российской вакцины и ведет переговоры о ее производстве в Украине.

Несмотря на то, что соцопросы показывают большой процент принципиальных противников вакцинации (согласно замеру социологической группы “Рейтинг” в конце ноября, 40% респондентов не пойдут вакцинироваться ни при каких условиях), все ж таки запрос в обществе на вакцинацию все-таки велик. И, по мере развертывания в глобальном масштабе кампании за прививки, процент людей, которые считают ее необходимой, возрастет и в Украине.

Масла в огонь может подлить еще и Запад, если введет ограничения на въезд невакцинированным украинцам.

“Думаю, власть будет кормить общество завтраками. Или пойдет в ход пиар, если разживутся маленькой партией: вот, мы уже начали колоть. Задача будет дотянуть до поставок любой из западных вакцин”, - говорит Бортник.

Правда, если в той же России к тому времени будет проведена массовая вакцинация, а наша страна так и не получит крупные партии западной вакцины, отказавшись при этом от "Спутника", то это может быть сильным ударом не только лично по Зеленскому, но и по доверию граждан к геополитическому курсу Украины.

Собственно, об этом президент и предупреждает американцев в своем интервью.