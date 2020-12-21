Сегодня на экстренном заседании Кабмина и.о. министра энергетики был назначен Юрий Витренко - экс-топ-менеджер НАК "Нефтегаз", кандидатуру которого не поддержала Рада в прошлый четверг.

А в пятницу "Страна" написала, что его намерены теперь назначить и.о. министра. Что, как видим, и произошло.

Витренко, который не так давно со скандалом уволился из НАК "Нафтогаза" после ссоры с руководителем НАКа Андреем Коболевым, сейчас считается человеком, близким к олигарху Игорю Коломойскому (хоть сам Витренко это и опровергает).

У Коломойского же есть довольно обширные интересы в энергетике. Главным образом они сосредоточены вокруг государственной компании "Центрэнерго". И она, по данным "Страны", до сих пор де-факто контролируется олигархом, несмотря на то, что там уже поменялся топ-менджмент.

При этом у Коломойского на предприятие очень большие планы, для реализации которых как раз и пригодилось бы поддержка руководства Минэнерго.

Подробности рассказывает "Страна".

"Стояла цель - сесть на схемы Коломойского"

Мы уже подробно писали как буквально сразу после смены власти в стране, началась борьба смотрящих за "Центрэнерго". Людей Игоря Кононенко, который курировал энергорынок при Порошенко, оттеснили от госкомпании. На смену им пришли люди Коломойского. И.о гендиректора стал Виталий Потапенко, а коммерческим директором — Александр Уваров, которых связывали с олигархом.

Буквально сразу же на "Центрэнерго" начали работать схемы по поставкам угля через "странных" посредников. В частности, всплыло название компании "Нафта Форс" с миллионными контрактами и копеечным уставным фондов в тысячу гривен и практически без офиса. Учредители компании были связаны с группой "Приват".

В последующем таких схем появлялось все больше, а пирамида фирм-прокладок росла как на дрожжах. "Центрэнерго" закупало по завышенным ценам уголь и газ, и при этом продавало ниже себестоимости электроэнергию на ферросплавные заводы Коломойского.

Все это быстро загнало некогда прибыльную государственную компанию в убытки. Как свидетельствует отчет аудиторской компании Baker Tilly, текущие долговые обязательства "Центрэнерго" на конец 2019 года превышали стоимость ее активов более чем на 1,4 млрд. То есть, компания попросту ничего не стоила (хотя ранее на приватизационном конкурсе за нее давали 6 млрд гривен).

Разразился скандал. Кабмин отказался утвердить Потапенко на должность гендиректора компании и убрать приставку и.о. И начал искать "независимый топ-менеджмент".

Отбором кандидатов занялся недавно назначенный глава Фонда госимущества Дмитрий Сениченко, которого считали человеком тогдашнего премьера Алексея Гончарука. И вскоре кандидат был представлен - им стал экс-глава ООО "Ривнетеплоэнерго" Александр Корчинский.

На тот момент он не был известен широкой общественности. Также экспертное сообщество интересовал вопрос - кто стоит за Корчинским?

Как рассказал "Стране" источник, который был близок к процессу назначения Корчинского, его рекомендовал Дмитрию Сениченко внештатный советник главы Фонда, а после - глава набсовета "Центрэнерго" Сергей Слепкань.

По словам нашего источника, главный вопрос, который задавали в Фонде — есть ли у кандидата команда топ-менеджеров, готовых зайти на ключевые должности в "Центрэнерго", а также могут ли они "сесть на схемы" и какой доход обеспечат.

"Нужны были детальные расчеты с суммами. Предполагалось, что люди заходят, убирают с ключевых позиций людей Коломойского, анализируют и, по возможности, используют уже работающие схемы или внедряют свои", — говорит наш источник.

По такой же схеме в Фонде осуществляли "подбор" кандидатов на топовые должности в облэнерго (Николаев, Харьков, Хмельницкий).

В январе и феврале 2020 года с Корчинским провели несколько неформальных встреч в Фонде и в кафе "Рандеву". Обсуждались кадровые перестановки на "Центрэнерго" и аудит компании (так как люди Коломойского не допускали Фонд к финансовой отчетности) .

"Чтобы оперативно решить вопрос с назначением Корчинского, организовали "быстрый" конкурс с собеседованием "своих" кандидатов буквально в один день. Сказали, что, возможно, будет еще собеседование с Гончаруком, но была только встреча с тогдашним министром энергетики Оржелем. Она состоялась 22 февраля, а 26 февраля Кабмин уже утвердил свое руководство "Центрэнерго" (тогда же были утверждены главы трех облэнерго). И заявил о подготовке компании к приватизации", — говорит источник.

"У Зеленского сказали - договаривайтесь"

Но как раз после этого началось самое интересное. Гончарука вызвали к Зеленскому по поводу новых назначений.

"Страна" уже писала, как 27 февраля, в Офисе президента состоялась стратегическая встреча. На ней обсуждалась судьба премьер-министра Алексея Гончарука. На повестке дня, помимо прочего, была судьба правительства и премьера.

Встреча продолжалась несколько часов. Затем Зеленский и Ермак поехали в Кабинет министров, где они провели переговоры с Гончаруком и Коломойским по поводу кризисной ситуации вокруг "Центрэнерго".

Как сообщил тогда наш источник, с одной стороны Зеленский хочет показать, что он отстраняет Коломойского от государственных потоков. С другой стороны - влияние олигарха все ещё сильно и его мнение президент не может игнорировать.

Но теперь нам стали известны новые подробности той встречи.

"Коломойский тогда был в ярости, так как весь этот процесс назначения пошел мимо него. И начал разбираться, что за людей продвигают в "Центрэнерго", и кто за ними стоит. Подозревал, что это козни Ахметова. По-сути, он воспринял назначения в "Центрэнерго" как "рейдерство". Возникла неприятная ситуация - якобы, Коломойскому власти обещали "Центрэнерго", сначала в пользование, потом под приватизацию. А тут такое решение Кабмина. У президента сказали - решайте все сами, договаривайтесь", — говорит источник "Страны", который участвовал в процессе смены руководства "Центрэнерго".

По его словам, этот конфликт стал одним из важнейших факторов, которые ускорили отставку Гончарука в начале марта.

После чего в переговорном процессе по поводу госкомпании остались лишь люди Коломойскго и представители Фонда госимущества.

Все последующие события - дополнительные проверки Корчинского, недопуск его в офис "Центрэнерго", блокирование его назначения через суд, судебные разбирательства, заявления о "минировании" Фонда, по словам нашего источника, были лишь прикрытием и попыткой оттянуть время.

"Все это время шли переговоры по "Центрэнерго". Вплоть до мая 2020 года, когда официально сообщили, что удалось поменять руководство", - говорит наш источник.

Нужны "Центрэнерго" и шахта "Краснолиманская"

По словам нашего источника, к маю наконец удалось найти компромиссный вариант.

"Все люди Коломойского, в том числе, Потапенко и Уваров, остались на месте. В дирекцию Корчинский завел только двоих свих людей - Юрия Лисняка (возглавляет направление капитального строительства и инвестиций - Ред.) и Катерину Миненок (финансовое направление - Ред.). Но они людям Коломойского не мешают. Все схемы там как работали, так и работают. Люди Фонда получают, по моей информации, по 20-40 тысяч долларов в месяц, за то, что тихо сидят. Плюс им на откуп отдали схемы и направления по поставкам товарно-материальных ценностей на ТЕС "Центрэнерго" и проведения ремонтов на энергопредприятии. Но это все фунты, включая Потапенко и Уварова. Все решения по "Центрэнерго" принимают Геллер (экс-нардеп, близкий к Коломойскому - Ред.) и Коломойский", - говорит источник.

В Фонде публично заявляли о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности "Центрэнерго", смены топ-менеджмента компании, наказании виновных в доведении предприятия до банкротства и организации различных непрозрачных схем.

"В итоге - ничего не сделано. Речь идет о договорняке", - говорит источник.

По его словам, Коломойский сейчас готовится к приватизации "Центрэнерго". И это главный проект, который сейчас интересует олигарха, так как позволит ему удержаться в эшелоне крупного бизнеса и поправить финансовое положение.

Недавно глава ФГИ Дмитрий Сенченко заявил, что "Центрэнерго" выставят на приватизацию в 2021 году. В Кабмине обсуждался вариант продажи "Центрэнерго" в пакете с госшахтами. Ожидалось, что цена такого пакета может достигнуть 10 млрд.

Но с такой нагрузкой этот объект Коломойскому не сильно интересен.

"Он хочет с шахтой, но только с одной - Краснолиманской", — рассказал "Стране" источник в энергосекторе.

Шахта "Краснолиманская" является поставщиком угля на "Центрэнерго". Но компания долго не рассчитывалась за него. И, по словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, только на днях выплатила 50 млн гривен за поставленный уголь.

Пласты ГП "Краснолиманская" на данный момент находятся в аренде у одноименного ООО, которое контролирует группа "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.

Ранее, во времена Порошенко при "смотрящем" Кононенко, Кропачев закрывал угольное направление "Центрэнерго". Но сейчас компания Кропачева судится с "Центрэнерго" (предмет иска - невыполнение госпредприятием обязательств на 1,4 млрд). "Центрэнерго" также подала встречный иск - по качеству угля. Кроме того, уже не раз поднимался вопрос о том, чтоб забрать пласты у Кропачева. Собственно, если это произойдет, то путь к приватизации "Центрэнерго" будет открыт.

Не исключено, что этим большим проектом помимо прочего и займется новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко.